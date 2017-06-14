Является ли проблемой сон с мягкими игрушками в зрелости?

Когда мне было 18, мой парень из старшей школы подарил мне мягкую игрушку – 16-дюймового бенгальского тигра с податливым животом, наполненным мелкими шариками. Я назвала его «Пузик» в честь мягкого животика. Когда я отправилась в университет, первой работой Пузика стало напоминание мне о ждущем дома парне. Но когда мы расстались спустя семь месяцев моей учёбы на первом курсе, у Пузика появилась новая работа – общая моральная поддержка.



Он с тех пор прошёл со мной всё на свете: периоды безработицы, личные подъёмы и душераздирающие несчастья. В отличие от ряда мужчин, с которыми я встречалась в 20 с лишним лет, Пузик не храпел, не жаловался и не игнорил меня. Пока я могла обнять его ночью, мой мир был в порядке.

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Теперь мне за 30, и я замужем. И я до сих пор каждую ночь сплю с Пузиком. Я обнимала его так долго, что это стало частью моего привычного отхода ко сну, и мне не хочется с ним расставаться. О таких вещах я не говорю часто или открыто.

Но недавно я пришла на новоселье к подруге, и когда она устроила мне экскурсию по своему новому дому, я заметила, что у неё тоже есть мягкая игрушка на кровати. «Ты до сих пор спишь со своей мягкой игрушкой?» – спросила я. «О Боже мой, да, – ответила она. – Каждую ночь. Он – самое ценное, что у меня есть».

Возможно, «самое ценное, что у меня есть», и кажется некоторым преувеличением, но эмоциональные связи людей с их мягкими игрушками вполне реальны и могут даже идти им на пользу. Исследование, проведённое учёными из Амстердамского свободного университета, показало, что прикосновения – даже к мишке «Тедди» или другой мягкой игрушке – полезны для здоровья и даже могут способствовать снижению экзистенциальной тревоги. «Всякий, у кого есть любимая мягкая игрушка или плюшевый мишка, может верить, что она обладает настоящими целительными силами, но это первый раз, когда наука это подтвердила», – написала об этом исследовании Daily Mail.

В младенчестве и раннем детстве наши мягкие друзья выполняют для нас роль «переходных предметов», помогающих снижать стресс от отделения, «успокаивая и утешая ребёнка», – как сообщает этот материал – «Больше чем просто плюшевые мишки» – в Psychology Today.

Разумеется, я уже не ребёнок. И моя подруга, к которой я пришла на новоселье, тоже. Я задумалась, насколько много людей с «гусиными лапками» у глаз до сих пор спит с мягкой игрушкой. Следует ли мне тревожиться или принять это?



По словам лицензированного психотерапевта Роберта (Боба) Райана, лицензированного клинического профессионального консультанта ( LCPC ) и зарегистрированного арт-терапевта ( ATR ), вовсе нет. Существуют «тысячи» причин, по которым взрослые могут выбирать сон с мягкими игрушками. «Это признак потребности, – сказал он. – Если вы одиноки по жизни и у вас есть большая мягкая игрушка, то кто-то лежит с вами в постели. Иногда можно здорово утешиться, обняв подушку, и, возможно, больше ничего».

Если это не мешает или не ограничивает способность человека нормально функционировать на работе, в любви и в жизни, держать у себя мишку, по мнению Райана, может быть, и нормально: «Мешает ли он вам привести кого-то домой, потому что вы очень не хотите, чтобы об этом кто-то знал? – спросил он. – Тогда он мешает, и пора с ним расстаться».

Часто пишущая для VICE Софи Сент-Томас каждую ночь спит со своими двумя игрушечными тюленями, Большим Тюленем и Маленьким Тюленем. 29-летней жительнице Бруклина повезло: у неё понимающий партнёр, который не против мягких друзей. Также он, судя по всему, понимает, что их пребывание в кровати обсуждению не подлежит. «Мы живём вместе, так что у него нет выбора – приходится каждую ночь спать с тюленями», – сказала она.

Единственная отрицательная реакция в её адрес была от её бывшего парня в колледже, который был с ней, когда она купила Большого Тюленя: «Ему было так неловко показаться людям на глаза вместе со мной, идущей по улицам Нью-Йорка со своим гигантским новым тюленем наперевес. Но он не понимал Нью-Йорк и не знал, что это, пожалуй, наименее странное из того, что можно увидеть в любом квартале города».

Джастин Берри, 36-летний скейтбордист из Филадельфии, работающий в отделе закупок головного офиса Urban Outfitters, каждую ночь спит со своей трёхфутовой игрушечной акулой. Мягкий друг у него уже более пяти лет. В детстве у него были две мягкие игрушки – мишка «Тедди» по имени Большой Тед и игрушка марки Popples по имени Паззлик. Но его акула не является заменой тем давно утерянным мягким друзьям; он скорее рассматривает её как подушку.

Иллюстрация Лии Кантровиц.

Он быстро отметает чьи-либо тревоги насчёт того, что взрослым мужчинам не следует спать с мягкими игрушками. По его мнению, «это просто вещь, с которой удобно спать дома».



Недавний опрос, проведённый Best Mattress Brand, показывает, что Берри не одинок в этом настрое. Бренд опросил 2000 американцев и обнаружил, что 37,5 процентов респондентов в детстве спали с мягкой игрушкой. Из них 7 процентов взрослых заявили, что до сих пор спят со своими мягкими игрушками по ночам, в качестве основных причин упомянув удобство и привычку. Как показывает маленький опрос при поддержке бренда, среди миллениалов процент спящих с мягкой игрушкой вдвое выше, чем среди представителей поколения X. Все поколения согласились с тем, что притащить в постель куклу было бы неприемлемо. (Куклы стрёмные.)

Дженна Уокер (которая попросила изменить свою фамилию, чтобы люди не видели этого первым при поиске в Google) – 35-летняя модельерша, у которой вот уже 30 лет живёт игрушечный мишка (по имени «Мишка»). «Мне его купил папа, когда мы вместе были в торговом центре, – рассказала она мне. – Когда я вернулась с ним домой, моя мама сказала, что он будет просто собирать пыль и мне на самом деле не нужна ещё одна мягкая игрушка. Мне кажется, я любила его ещё больше в пику ей». Она настаивает на том, что умерла бы, случись ей его потерять, и ей всё равно, что об этом кто-то думает. Если честно, я восхищаюсь настроем Уокер «мишка старый, ну так и что с того».

Наконец я спросила Райана в лоб: стоит ли беспокоиться из-за сна с мягкой игрушкой в зрелости? Является ли это доказательством задержки взросления или неких скрытых проблем с психическим здоровьем?

Прежде, чем ответить, он немного выждал. «Если это не мешает никакой части вашей жизни, любите этих зверей как родных».

На мой взгляд, это отличный совет. И я планирую его послушать.

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