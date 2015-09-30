Как один парень управляет единственным в мире музеем менструации у себя в подвале

Гарри Финли возле экспонатов своего Музея менструации, 1997 год. Все фото любезно предоставлены Гарри Финли

Гарри Финли любит рассказывать историю об одной паре, которая хотела попасть в Музей менструации. Они были из Англии, приехали в отпуск в Вашингтон и хотели попасть в музей между визитом в Смитсониан и прогулкой по торговому центру. Но они так и не попали в музей. Позже они рассказывали Финли по телефону, что они приехали на такси по адресу, который он им дал, в Нью Карллтон, Мэрилэнд, но там никакого музея не было, там был обычный дом.

Финли их заверил, что они попали по адресу: Музей менструации находится в его доме. Но они не решились заходить в музей, который находится в доме 50-летнего холостяка. К тому же тематика самого музея настораживала.

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Если бы они зашли внутрь, Финли провёл бы их по своему дому, вниз по лестнице в подвал площадью около 120 квадратных метров, который переделан в «единственный в мире музей, посвящённый культу менструации».

Музей был открыт в 1994 году и внезапно закрылся в 1998 году. В нём было множество экспонатов, так или иначе связанных с менструацией: самая первая реклама Kotex датированная январём 1921 года, коллекция продукции Tampax, произведённой в 1930-х годах, розовое платье почти полностью сделанное из менструальных чашечек. Там были манекены с женскими телами, одетые в менструальные панталоны и санитарные подгузники.

Такое место приводит людей в состояние шока, но также, позволяет людям расширить свой кругозор, поговорить о вещах, которые обычно никто не обсуждает, место, которое вряд ли должно существовать в подвале холостяка.

Санитарная повязка

Гарри Финли не похож на человека, который управляет Музеем менструации. Он родился в 1942 году в городе Лонг Бранч, в Нью Джерси, в обычной американской семье, где менструация была запретной темой. Его отец служил в армии, его мать была домохозяйкой и растила Гарри и ещё двоих его братьев.

Старший брат пошёл по стопам отца, а Финли изучал философию в колледже Джона Хопкинса, потом переехал в Германию и начал карьеру художника. Он получил работу арт-директора немецкого журнала, где он постоянно просматривал разные журналы и искал вдохновение. Именно там он часто видел рекламу женских гигиенических средств, которая отличалась от той, которую размещали в США. Когда он видел интересную рекламу, он вырывал страницу и складывал в отдельную папку.

После того, как он вернулся в США после 10 лет Германии, у него собралось достаточно много экспонатов со всего мира. Но это всё ещё оставалось хобби, которое он хранил в секрете от семьи и друзей, и в особенности, от своих коллег в университете National Defense University, в университете для высококвалифицированных специалистов по национальной безопасности, где он работал графическим дизайнером. Это была скучная работа, но у него оставалось много времени на то, чтобы заниматься своей коллекцией. Он начал посещать Национальную библиотеку Конгресса, чтобы проводить исследования на тему истории менструации, и вскоре его коллекция включала информацию из области истории, сравнительный анализ отношения к критическим дням в разных культурах, а также сами «менструальные» приспособления.

Изначально Финли не думал, что из этого выйдет что-то серьёзное, это было просто хобби, как некоторые коллекционируют кроликов или марки, или разные карточки. Но в итоге, коллекция стала очень большой. И Финли подумал, а не сделать ли ему музей, чтобы всё это выставить напоказ.

Так он и сделал. Тогда ему был 51 год.

Два манекена, на которых одето разное нижнее бельё

Открытие музея состоялось 31 июля 1994 года. Это были жаркие, душные выходные в Вашингтоне, когда даже одежда создавала ощущение дискомфорта.

Так как музей находился в доме Финли, об экскурсии необходимо было договориться заранее, поскольку Гарри всё ещё работал в университете и экскурсии он обычно проводил по выходным. Иногда, приходило по 15 человек за выходные, которые кивали и хихикали возле манекенов с прокладками, некоторые, правда, рассматривали экспонаты как будь-то они в музее MoMA.

Здесь побывали некоторые известные личности (по крайней мере, известные в определённых кругах): заведующий лабораторией биофизики университета Джона Хопкинса, который разработал менструальные чашечки. Также, доктор Ирис Прагер, глава отдела Американского образования в Тамбрэндс, доктор Элис Дэн, президент Центра изучения менструации, а также группа учёных из Института Смитсониан, которые презентовали Гарри несколько патентов на необычные изобретения связанные с менструацией. В этой группе была доктор Катрина Отт, которая позже стала куратором направления медицины в Национальном Музее Смитсониан.

Коллекция рекламы Kotex

Также, в музей приходили люди, у которых не было ничего общего с исследованиями менструаций. Они приходили, чтобы посмотреть что там такого интересного. Таких посетителей Финли любил больше всего: они зачастую никогда даже не слышали о специальных повязках и панталонах для менструации, никогда не задумывались о том, чем пользуются женщины в критические дни в других уголках планеты, некоторые из них никогда даже не говорили на эту тему ни с кем.

Иногда женщины говорили Финли: «Я впервые в жизни говорю с кем-то о менструации». Он думал, что женщины говорят об этих днях постоянно: о чём можно ещё поговорить с подружками? А на самом деле оказалось, что всё в реальности совсем по-другому, и он холостяк, у которого не было никогда ни жены, ни сестры, провоцирует эти разговоры. Это – невероятно.

Элисса Штейн, автор книги «Поток: история культуры менструации», писала о своём визите в этот музей со своим мужем. Когда они поняли, что музей находится в доме Финли, она сказала своему мужу, что ей не очень комфортно. Но Финли уже встречал их возле дома, чтобы провести в музей. Поэтому они вышли из машины и последовали за Гарри.

Было темно и Штейн помнит женские торсы, которые висели по всему подвалу, как в фильмах ужасов. «Я никогда не забуду как я спускалась вниз и всё думала: «О Боже, я наверное, здесь и умру!»

Однако, чем дальше она заходила в музей, тем больше он открывался для неё. Он был похож на проект ученика старшей школы, с пометками и записями, прикреплёнными к стене и пластиковым манекенам, но сама коллекция была восхитительной: Тамбрэндс, компания которая производит Tampax, пожертвовала в музей более 1,000 экземпляров своих продуктов из своих архивов, в том числе самые дорогие экземпляры, которые были произведены с 1936 года и по сегодняшний день. Парень из Голландии, который коллекционировал вещи со Второй Мировой Войны, прислал Финли копии буклетов о менструации, изданные в Дании и Германии в 1940 году. Дизайнер по костюмам театра Шекспира Фолгер создал копию подгузника для менструации специально для музея. Ещё один парень, у которого был фетиш смотреть на свою девушку, одетую в менструальное нижнее бельё, подарил музею около 30 пар нижнего белья, после того как он женился на другой девушке, которая не разделяла вкусов своего мужа.

«Это был настоящий клад, мемориал менструации», вспоминает Штейн. «Он знал до деталей историю менструации и изобретений, связанных с ней, и у него была такая полная коллекция. Но это было так странно, он – мужчина. Почему мужчина управляет таким музеем?»

Первая в мире реклама Kotex, январь 1921 года

Финли, однако, часто видел такую реакцию. Такие вопросы ему задавали очень часто. Его называли извращенцем на радио, а одна женщина даже написала письмо с просьбой закрыть этот ужасный музей.

Его коллеги смотрят на его увлечение сквозь пальцы, хотя его босс попросил не обсуждать музей у него в офисе и не рассказывать о музее в интервью. Когда он упомянул о музее своей коллеге, она посмотрела на него так, будь-то он рассказал новость, что Россия объявила войну США.

Но, его семья не в восторге от музея. Когда он рассказал своей мачехе, с которой он был достаточно близок, она сказал, что он сошёл с ума и что это не уважение к семье. До сегодняшнего дня он не разговаривает о музее со своим братом, а его сводные братья и сёстры не разговаривают с Гарри уже 20 лет после того, как узнали о коллекции.

Но, больше всего Финли волновала негативная реакция некоторых его посетителей. Он приглашал разных людей из индустрии производства менструальной продукции, но все отказывались. Он посетил несколько встреч Центра изучения менструации и чувствовал, что женщины Центра относятся к нему враждебно. Он чувствовал себя так, будь-то он ребёнок с кучей денег, который пришёл на фондовую биржу.

Один из рисунков Гарри Финли на тему критики в его сторону со стороны женщин. Все рисунки сморите здесь

«Немного странно слышать, что он управляет таким музеем», говорит Дэвид Линтон, который ведёт курс по менструации в Мэримаунт Манхэттен Колледж и входит в Совет директоров Центра изучения менструации. Линтон говорит, что Финли – классный парень, но как можно воспринимать всё это серьёзно, если он никогда не изучал этот вопрос с научной и медицинской точек зрения? «Его коллекция впечатляет, но у него нет никаких званий и соответствующих квалификаций, он коллекционер-аматор».

Отт, куратор Национального музея Смитсониан разделяет такую точку зрения. Она говорит, что Финли действительно прилагает много усилий для сбора материала и поддержания работы музея, но экспонаты представлены вперемешку, без какого-либо порядка, к тому же место размещения музея абсолютно неприемлемое, и в какой-то степени ужасающее. «Он много знает о своих экспонатах, но основная линия и основной контекст утеряны, нет логической связи, которая бы связывала все экспонаты воедино», говорит Отт.

Линтон, который изучает тему распространения информации о менструации в обществе, признаёт, что есть определённые сложности, если ты мужчина. Но Финли даже не пытается вести профессиональный диалог со своими посетителями.

«Я не претендую на звание эксперта по менструации, но мне кажется, что необходимо придерживаться определённых правил, когда вы говорите с обществом на эту тему», считает Линтон.

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«Он очень дорожит своей коллекцией», говорит Штейн. Когда она начала писать свою книгу «Поток: история культуры менструации», она подумала о Финли и его коллекции. «Я говорила с Гарри и предложила рассказать о его коллекции в своей книге. Он сказал, что ему это не очень интересно».

Это удивило её. Финли всегда говорил как он хочет, чтобы больше и больше людей узнали о его музее, она предложила ему такую возможность, а он отказался.

«Мне показалось, что он обиделся на моё предложение, что я говорила о менструации, а не о нём. Как будто говорить надо только о нём, и что музей – это продолжение него самого».

(Со своей стороны Финли отрицает это. «Как я говорил, Элисса не спрашивала меня хочу ли я быть со-автором книги или представить свою коллекцию в книге. Она спросила, может ли она использовать коллекцию, чтобы украсить книгу, наполнить её фотографиями. Но мне это неинтересно»).

Автопортрет Гарри Финли с менструальной чашечкой и экспонатами его музея

В августе 1998 года Музей менструации закрылся. Визитов по выходным стало очень много, у Финли проявилась коронарная ангиопластика и ему необходимо было провести операцию. Его семья отказалась помочь с музеем, также никто из специалистов по менструации не захотел помочь Гарри. Для него стало слишком сложно принимать посетителей. И он решил, что Хватит. Когда люди спрашивали, могут ли они прийти на экскурсию, Финли им вежливо отказывал.

Коллекция оставалась на своём прежнем месте 4 года. Но потом подвал начал протекать, и много экспонатов испортились и Гарри пришлось сложить их в коробки и закрыть в отдельной комнате.

«У меня болела душа, когда я это делал», говорит Финли. «Я потратил много часов и денег, чтобы собрать всё это. А теперь я всё уничтожил».

Сложно понять почему коллекция так много значила для Финли, к тому же он сам не может это объяснить. Ему нравилась сама тема, и он потратил годы своей жизни на то, чтобы собрать коллекцию, но было очевидно, что музей не соответствует академическим требованиям. На сайте он описал свою страсть как «то, что он хотел сделать что-то очень значимое». Но кажется это не всё, был какой-то ещё мотив.

По сей день Гарри время от времени обновляет сайт музея, но выглядит сайт так, будто Гарри до конца не понимает своего посетителя. На сайте около 3,000 страниц, которые сложно переплетаются между собой, в них нет логики. На сайте можно найти что-то интересное и уникальное, но потом сложно восстановить путь как вернуться к этой интересной информации.

Некоторая информация на сайте очень личная. Например, на одной из страниц написано, что у Финли был ещё один мотив организовать музей. Финли описывает своего брата Джима, который трагично погиб, когда ему был 21 год (его мать умерла спустя 5 лет от печали). Он описывает свою подростковую депрессию, показывая фото ран своих рук от того, что он сам себя резал. Он описывает время, когда он лечился в психбольнице, о том, как кто-то отравил его кота, и о своём невероятном чувстве одиночества.

Многие страницы не имеют ничего общего с менструацией. Когда the Washington Post брал у него интервью в 1995 году, через год как музей открылся, Финли сказал, что после смерти матери и брата он понял, что не хочет никогда жениться и иметь детей. И возможно, музей был его возможностью общаться с миром, высказывать и выражать себя и не чувствовать себя таким одиноким.

Фрагмент рисунка Гарри Финли, где он показывает будущее музея. Если он не найдёт место для своего музея, он отдаст все экспонаты в музей в Сиднее. Все рисунки Гарри здесь

Если бы Финли мог, он бы опять открыл музей для посетителей. Но многое изменилось с 1998 года. Люди теперь спокойно говорят о токсическом шоке, о Барби, у которой есть критические дни, о Дональде Трампе, которого рисуют менструальной кровью. Женщины в Конгрессе хотят изменить правила работы индустрии тампонов.

Что такого что музей приводил людей в замешательство и заставлял чувствовать себя дискомфортно? Финли любит вспоминать Музей Холокоста в Вашингтоне, где посетители могут сесть в машину, на которой евреев везли в концлагеря и на смертные казни. Ничего приятного. Финли побывал там один раз и сказал, что больше туда не пойдёт, там ужасно, но он рад, что сходил. Для него было важно пойти в этом музей, также как людям важно узнать больше о менструации.

Он не хотел отдавать коллекцию первому попавшемуся. У него были определённые требования: выставка должна быть постоянной. Она не может быть временной или переезжать с места на место, или быть похожей на архив, который можно просмотреть «по запросу». Она должна быть доступна всем: мужчинам, женщинам и даже детям, и быть бесплатной. В идеале, это должно быть отдельное здание, где будет кафе. И у Гарри были предложения. Библиотека Шлесингера Гарвардского университета, а также Смитсониан спрашивали Финли о его коллекции. Но Финли отказался отдать коллекцию, так как знал, что эти заведения коллекции не будут уделять коллекции достаточно внимания.

Финли сейчас 73 года, он знает, что если Музей менструации снова откроется, то только после его смерти. Он уже очень стар, у него нет денег, ведь он содержал весь проект только за счёт собственных средств. Также должно быть и с новым владельцем. Финли молится об этом, а также о том, что его наследство сохранится и что его труд будет что-то значить для людей.

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