Как американские “решалы” Путина лишают санкции зубов

Президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме 2009 года в Давосе. Фото от пользователя Flickr World Economic Forum

По мере развития кризиса в Украине, картина усугубилась сбитым в июле лайнером малайзийской коммерческой авиакомпании по милости дружественных к Москве ополченцев, и всё же западные страны не смогли направить никаких серьёзных санкций против России. Восточно-европейская держава процветает на партнерских отношениях с американскими и транснациональными корпорациями, но последний раунд санкций администрации Обамы против союзников Путина (ориентированных на российскую нефтяную промышленность) был настолько слаб, что московской газовой компании Роснефть по-прежнему разрешено продвигаться в крайне прибыльных планах бурения в сотрудничестве с ExxonMobil и с другими предприятими, базирующимися в США.

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До сих пор санкции против России в значительной степени предназначались для отдельных лиц и определенных активов российских компаний, базирующихся в США, близких к президенту Владимиру Путину. Этим людям, в том числе близким политическим советникам Путина, запрещено посещать США или владеть американскими активами. Россияне ответили с одинаково бессмысленным запретом на политических деятелей, таких как спикер Джон Бонер и лидер большинства в Сенате Гарри Рид. Самый последний и решительный раунд санкций ограничивается всего лишь блокированием доступа некоторых российских компаний к рынкам США из-за долгосрочной задолженности, но не запрещает российским компаниям вести дела с американцами – шаг, который просто означает, что российские фирмы будут использовать китайские рынки для финансирования, продолжая зарабатывать деньги на своих американских коллегах.

Другими словами, в то время как политические лидеры ведут жёсткие беседы, а массовые убийства продолжаются по всей Украине, олигархи, как в США, так и в России, по-прежнему счастливо делают бизнес вместе. Но как же Путину удаётся заставлять свои экономические интересы пыхтеть и, в значительной степени, беспрепятственно?

Новые раскрытия предполагают, что лоббистские группы независимых фирм, действующие в политике США, имеют более тесные связи с Путиным, чем было ранее известно.

Ketchum, фирма по связям с общественностью, представляющая российское правительство и Газпром – нефтевый бегемот России – недавно подала свой последний полугодичный отчёт о раскрытии деятельности в Департамент юстиции США. Согласно Закону о регистрации иностранных агентов, подписанному президентом Франклином Рузвельтом, с целью регулирования международного лоббирования, агенты иностранных государств обязаны сообщать значительное количество их деятельности общественности. Отчёт показывает ряд контактов со СМИ от имени российского правительства, в том числе с Нью-Йорк Таймс, AP, Bloomberg, The Washington Post, Politico, CNBC, CNN, и PBS.

Отчётная форма также показывает, что Ketchum вступил в тесную переписку с двумя торговыми группами, которые сыграли ключевую роль в отражении санкций против России со времён революции в Украине: Американо-российский деловой совет и Американская Торговая Палата в России – московский филиал американской торгово-промышленной палаты, известен как “AmCham”. Обе группы финансируются компаниями с долями в США и России, в том числе Citigroup, BP, GE, GM, и Caterpillar.

Но самое важное звено бизнеса между двумя странами – это ExxonMobil. Нефтяной гигант имеет много сделок с Роснефтью на сумму свыше $ 1 трлн, в том числе планы на бурение в Арктике, по всей Сибири, и на Аляске. Представляют ли американские компании американские внешнеполитические интересы? Одно лишь базирование в той или иной стране может ввести в заблуждение; но как показывает отчёт Ketchum, бизнес-лобби, которые сражались с попытками санкций от администрации Обамы, имеют тёплые отношения с правительством Путина. Отчёт даёт понять, что Американо-российский деловой совет даже получает средства от правительства Путина через Ketchum.

Эти группы играют как открытую, так и закрытую роль в определении внешней политики Америки. Российский AmCham поддерживает усилия его головной организации, палаты США, вместе с Национальной ассоциацией промышленников, по спонсированию рекламных объявлений в национальных газетах с осуждением сильных санкций против Москвы, утверждая, что санкции поставят под угрозу американские рабочие места и инвестиции. Обе бизнес-группы, которые финансируются корпоративными донорами с обширными торговыми сделками в России, в том числе Caterpillar и ExxonMobil, сделали своё дело против санкций в крупнейших СМИ. Американо-российский деловой совет также встречался с чиновниками Белого дома, вместе с компаниями-членами, чтобы отговорить команду Обамы от принятия существенных санкций.

Влияние также распространяется на республиканцев. Ричард Берт, бывший чиновник Белого дома при Рейгане, который сейчас работает на лоббистскую фирму McLarty Associates, является членом совета Американо-российского делового совета. Согласно Wall Street Journal, Берт, который выступал против односторонних санкций против России, регулярно консультирует сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по вопросам внешней политики. Объединённые усилия по лоббированию добились даже большей удачи в PR для путинского режима, чем просто ограниченные санкции. Администрация Обамы умоляла бизнес-лидеров США воздержаться от посещения Санкт-Петербургского международного экономического форума на высшем российском уровне. Несколько компаний согласились, но крупные фирмы всё же поехали туда. ExxonMobil проигнорировал обращение из Белого дома, и даже использовал это событие, которое состоялось в мае, чтобы организовать фотосъёмку с Путиным при подписании ещё одного партнерского соглашения с Роснефтью. Отчёт Ketchum даёт ясно понять, что эта американская пиар-компания была ключом к успеху Форума.

В обновлении, размещенном на веб-сайте Американо-российского делового совета, группа хвастается, что она использовала Форум как шанс мобилизовать американских деловых лоббистов. Руководителей попросили “собрать информацию о деятельности Конгресса, связанной с Россией, чтобы поделиться перспективами относительно значения долгосрочных отношений делового сообщества с Россией, и продолжать предлагать себя в качестве ресурса в отношении воздействия против санкций”.

24 июля Ассошиэйтед Пресс сообщили, что украинский премьер-министр Арсений Яценюк уходит в отставку. Таким образом политический хаос в регионе продолжается, но бизнес между США и Россией продвигается гладко.

Ли Фанг, журналист из Сан-Франциско, научный сотрудник, занимающийся расследованиями, Института нации, и соучредитель Republic Report.