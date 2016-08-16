Насколько сильно мне следует бояться метеоритов?

В колонке «Насколько сильно мне следует бояться?» штатный корреспондент VICE Майк Перл, страдающий генерализованным тревожным расстройством, стремится дать количественную оценку «страшности» всего на свете. Мы надеемся, что это поможет вам более разумно распределять самый драгоценный из природных ресурсов – свой страх.

Если поднять глаза на ночное небо в течение следующей пары недель, у вас есть гораздо лучшие шансы, чем обычно, увидеть одну-две, а может, семь падающих звёзд. Это связано с тем, что мы, земляне, находимся в той точке своего ежегодного путешествия вокруг солнца, в которой проходим через поле обломков, оставленных кометой под названием комета Свифта – Таттла, которую последний раз видели в 1992 году. Соприкасаясь с нашей атмосферой, куски этих обломков превращаются в световое шоу, длящееся много недель, которое мы называем метеоритным потоком Персеиды. Это будет один из наиболее активных потоков Персеид за последние годы, благодаря чему это будет лучшим временем года для вашего дядюшки-задрота, потратившего все деньги на оборудование для покадровой съёмки.

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Однако, как и многие из известных объектов, проносящихся вокруг нашей солнечной системы, комета Свифта – Таттла обладает очень-очень небольшими шансами врезаться в Землю в какой-то момент. Поэтому метеоритный поток Персеиды является прекрасным, но ужасающим напоминанием о том, что космический камень на высокой скорости мог бы уничтожить наше маленькое пятнышко из «Хортона». А поскольку это неодушевлённый предмет, ему будет совершенно безразлично.

Для вымирания человечества даже не потребуется кусок «размером с Техас», вроде того, который, вероятно, расправился с динозаврами. Собственно, считается, что чего-то диаметром 60 миль, вероятно, было бы достаточно для истребления человечества, поэтому объект размером примерно с Ямайку должен прекрасно с этим справиться. Однако даже метеориты поменьше наносят людям телесные повреждения и даже могут убивать их. Итак, являются ли столкновения с объектами из космоса достаточно серьёзной опасностью, чтобы возведение убежищ на заднем дворе в стиле Неда Фландерс могло на самом деле быть разумной мерой?

Я отправился со своими страхами к Полу Чодасу, который управляет Центром НАСА по исследованию околоземных объектов в Лаборатории реактивных двигателей. Подобно C-3PO, он сообщил мне вероятность опасной встречи с астероидом, но в отличие от Хана Соло, мой космический корабль (Земля), вероятно, вовсе не подвергается какому-либо реальному риску. Наш разговор отредактирован из соображений длины и ясности.

VICE: Я боюсь метеоритов. Должен ли я их бояться на самом деле?

Пол Чодас:Среднестатистический человек не должен волноваться из-за получения телесных повреждений от астероидов и объектов из космоса в целом, потому что подобное крайне маловероятно и случается крайне редко.

Я читал, что в этом году кого-то уже убило небольшим метеоритом. Могло бы это случиться со мной?

В то время было очень много скептицизма, поскольку кратер, снимки которого мы видели, скорее соответствует взрыву чего-то с земли, а не удару метеорита. Причастность метеорита к этой катастрофе не подтверждается.

Следует ли мне больше волноваться из-за чего-нибудь вроде Челябинского метеорита, упавшего на территории России в 2013 году?

Это однозначно был метеорит, и он однозначно привёл к телесным повреждениям; большая часть этих повреждений была получена от ударной волны и разбитого стекла, так как от этого удара разбилось много окон. Опасность создала именно ударная волна.

Этот метеорит, пока не коснулся атмосферы и не начал распадаться, обладал массой Эйфелевой башни. Почему никто не погиб?

[Атмосфера] распыляет астероид и превращает 99,9 процентов его массы в пыль; она-то и была облаком, которое сфотографировали в небе. Это большая часть вещества астероида – то, что осталось, было очень-очень небольшой долей.

Как от вашего внимания ускользнул объект размером с Эйфелеву башню?

Он приблизился к нам с дневной стороны Земли, поэтому, когда он был достаточно близок для того, чтобы быть ярким, он находился в дневном небе, а это не та часть неба, в которой мы можем искать астероиды. Мы можем искать астероиды в ночном небе, ищем их, когда они пролетают рядом с Землёй и сияют в отражённом свете.

Почему такое незаметное приближение не случается чаще?

Астероиды проходят по орбите вокруг Солнца, как и Земля, и у нас есть возможность открыть эти астероиды за много лет – или даже десятилетий до того, как они смогут [нас] ударить, если наши поисковые программы достаточно основательны, а мы не испытываем совершенно особого невезения.

Совершенно особого невезения в каком смысле?

В том смысле, что такой никогда не пройдёт рядом с Землей.

Кошмар. Может ли такое случится?

Разумеется, такая возможность есть. Но это было бы крайней редкостью. Примером такой орбиты могла бы быть долгопериодическая комета – нечто, обладающее очень длительным орбитальным периодом. Таких намного меньше, чем астероидов и орбит с более кратким периодом.

Разве комета не была бы менее опасна просто из-за своего состава?

Да, она менее плотная, но она могла бы быть крупнее, и она идёт на более высокой скорости, поэтому она всё равно представляет опасность. Однако это меньшая опасность, потому что комет гораздо, намного меньше. Они просто не очень распространены, особенно такие, которые проходят мимо орбиты Земли. На самом деле 99 процентов опасности происходит от астероидов.

Давайте поговорим об Апофисе. Этот объект мог бы привести к разрушительному удару метеорита через несколько десятилетий, верно?

Это ещё не метеорит. Это астероид. Метеорит – это только то, что летит сквозь атмосферу и сияет. В данный момент вероятность столкновения с Землёй для Апофиса очень низка. Учтите, что вероятность меняется по мере того, как меняются наши знания о его точной орбите.

Какие у Апофиса шансы столкнуться с нами?

Небольшая неопределённость есть всегда. По мере того, как мы всё больше и больше шлифуем нашу оценку орбиты, наша способность спрогнозировать положение астероида много десятилетий спустя совершенствуется, а диапазон орбит ограничивается сильнее. [По текущим прогнозам] вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году составляет 1 из 150,000.

Где-то в это время я всё равно планирую умереть. Однако столкновение представляется не очень вероятным. Существуют ли какие-либо объекты, для которых вероятность того, что они идут на столкновение с нами, выше?

Есть несколько таких, перечисленных на нашем вебсайте. Однако о вероятностях мы говорим так: очень-очень небольшие.

Знаете ли вы точно, в какую точку Земли теоретически попал бы Апофис?

Опасности, связанной с какой-то определённой точкой удара, нет, если вероятность настолько мала. С другой стороны, есть несколько примеров астероидов, которые мы видели в космосе и смогли спрогнозировать, что они могут столкнуться с Землёй. В 2008 году был астероид 2008 TC3, который мы увидели в космосе и который направлялся в сторону Земли. Мы знали, что он очень мал, потому что он был очень тусклый и неясной величины, и мы смогли спрогнозировать спустя несколько часов выслеживания, в какую точку Земли он попадёт. Это тот, который упал в Судане, в Нубийской пустыне.

Я читал, что в нубийском метеорите было метра четыре. Такие большие – это редкость, верно?

Чем меньше размер, тем их больше. Собственно, это значит, что количество возможных ударов при более малых размерах было бы больше, чем при более крупных размерах. Челябинский метеорит был размером около 20 метров. Мы считаем, что объект такого размера будет сталкиваться с Землёй раз в 50-80 лет или около того.

Как насчёт вероятности чего-то побольше, чем в Челябинске, но, возможно, недостаточно большого, чтобы стереть с лица Земли человечество?

100-метровый объект может падать раз в десять тысяч лет, а 200-метровый объект может падать раз в 30,000 лет.

Не мог бы такой объект, который бывает раз в 30,000 лет, подкрасться к нам незаметно, как Челябинский метеор?

Более крупные всё легче найти с помощью наших телескопов во время предыдущих прохождений мимо Земли. У нас должна быть возможность узнать, скажем, о 300-метровом объекте за много лет, если не десятилетий, до того, как он начнёт представлять собой проблему. [Объекты такого размера] легче найти, и у нас есть шанс что-то с этим сделать. [Мы] полагаем, что могли бы отводить их в сторону, если бы нас предупредили заранее.

Отправив бригаду нефтяных бурильщиков, как в «Армагеддоне»?

Нет, мы бы отправили небольшой космический корабль, чтобы тот коснулся астероида, как поступили ЛРД (Лаборатория реактивных двигателей НАСА) и НАСА в связи с «Дип Импакт», миссией по столкновению с ядром кометы, 10 лет назад. Так что у нас есть технология столкновения с небольшим телом в космосе, и мы могли бы поступить так с опасным астероидом, если бы нас предупредили заранее.

Окончательный вердикт: насколько сильно мне следует бояться метеоритов?

1/5: Мне по фигу









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