Насколько сильно мне следует бояться так и не выйти на пенсию?

Из колонки «Насколько сильно мне следует бояться?»

В колонке «Насколько сильно мне следует бояться?» штатный корреспондент VICE и жертва генерализованного тревожного расстройства Майк Пирл стремиться дать количественную оценку ужасу всего на свете. Надеемся, это поможет вам более разумно распределять самый ценный из природных ресурсов – свой страх.

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Предполагается, что какое-то время до смерти и после окончания этапа полезности существует некий промежуточный период под названием «пенсия», который вроде бы весьма неплох – типа детство, но никто не пытается чему-то вас учить, а выпивки больше.

Но время от времени кто-нибудь повторяет печальный трюизм: из-за жестоких экономических и политических реалий 21-го века пенсия скоро исчезнет. Предполагается, что я, как и все остальные в моём поколении, после 60, 70 и, возможно, 80 лет буду сидеть за своим загромождённым письменным столом, а в конце концов однажды, когда я случайно отвечу всем в десятитысячный раз, у меня остановится сердце.

Но действительно ли возможность моего выхода на пенсию до 2050 года столь призрачна, как мы все считаем?

Одна страница на вебсайте Управления социального обеспечения утверждает, что в связи с «изменениями в социальном обеспечении, принятыми в 1983 году» (имеются в виду подписанные в том году Поправки к социальному обеспечению), правительство потеряет возможность выплачивать пособия в полном объёме в 2037 году, примерно за десятилетие до того момента, когда я смогу обоснованно надеяться уйти на покой. Без социального обеспечения, чтобы есть, морщинистая седовласая версия меня будет вынуждена полностью зависеть от инвестиционного дохода или от денег, разумно отложенных мною в продуктивные годы, а этого в настоящее время не происходит.

Однако, по словам Терезы Гилардуччи, специалиста по экономике труда в Новой школе и автора книги «How to Retire with Enough Money: And How to Know What Enough Is» («Как уйти на пенсию при деньгах: и как понять, что такое «достаточно»), есть надежда на расширение социального обеспечения. По её оценке, «последние 25 лет» приватизация социального обеспечения или сокращение выплат в связи с будущим дефицитом является темой серьёзных политических споров. Ситуация просто радикально изменилась, заявила она. «Последние 18 месяцев обсуждалось исключительно то, как его расширить», – говорит мне Гилардуччи.

В самом деле, убийство (или дальнейшее уродование) социального обеспечения, по-видимому, не входит в политическую повестку дня в данный момент – по крайней мере, не в рамках президентской гонки. Вебсайт кампании Хилари Клинтон сообщает, что она планирует «расширить социальное обеспечение» для тех, кто ещё не состарился, «попросив самых богатых вкладывать больше». А теперь даже Трамп отступил от своего плана поднять пенсионный возраст с 67 до 70 лет, предложенного им во время своей президентской избирательной кампании в 2000 году.

Откладывать некий процент своего дохода с каждой получки – это отчасти всё равно, что слышать: “Просто держите под водой воздушный шар до конца своей жизни” – говорит Гилардуччи.



Внесу ясность: социальное обеспечение пока не спас от грядущего дефицита ни один политик, однако Гилардуччи настроена положительно: «Поколению нулевых не нужно волноваться из-за социального обеспечения, если оно готово за него бороться». И вероятно, нам останется только бороться за него, а Американская ассоциация пенсионеров является довольно мощным союзником – у неё достаточно мощное лобби на Капитолийском холме для победы в политической борьбе с другими гигантами лоббирования, например, крупными банками.

Но даже этого, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы продолжать наполнять миску моей кошки кормом по мере моего приближения к могиле. Если взглянуть на людей, которые стары сейчас, то, по данным новейшего анализа, среднестатистический американский пенсионер (в любой момент после выхода на пенсию) зарабатывает 31 742 доллара в год, причём Дядя Сэм обеспечивает из этой суммы жалкие 16 020 долларов в год (это 1335 долларов в месяц). Почти половина этого дохода имеет другие источники – нередко капиталовложения.

Вкладывать деньги сложно, говорит мне Гилардуччи. «Если бы представители поколения нулевых были роботами и спокойно жили как роботы с таблицами Excel, они моли бы 40 лет откладывать по 5 процентов зарплаты, а в конце этих 40 лет использовать их». Однако на практике, заявила она, так просто не получается. Откладывать некий процент своего дохода с каждой получки – это отчасти всё равно что слышать: «Просто держите под водой воздушный шар до конца своей жизни», – продолжает Гилардуччи.

Однако моё поколение – это не просто кучка никчёмных налогоплательщиков, как считает Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик компании Bankrate.com, предоставляющей финансовые услуги потребителям. «Из взрослых моложе 30 лет 14 процентов начали откладывать деньги на пенсию ещё в юности, а это больше, чем в любой предыдущей возрастной группе», – заявил Макбрайд, ссылаясь на исследование, проведённое его компанией. Кроме того, поколение нулевых, по-видимому, вообще склонно к рачительности, продолжил он. «Поколение нулевых менее сосредоточено на потреблении, а также весьма неохотно набирает новые долги и более склонно к экономии».

“Если спросить: “Доведётся ли поколению нулевых вообще выйти на пенсию?” – то я отвечу: “Их уйдут работодатели“—Тереза Гилардуччи

Однако Гилардуччи отметила, что всё это рачительное мышление может быть связано именно с этим: с мышлением. Для нас не редкость иметь 100 000 долларов и более в долгах, уничтожающих наш чистый доход, уже сейчас. Когда приходит день получки, путь наименьшего сопротивления таков: выписать чек на аренду жилья, запастись фасолью и рисом, сделать выплату по кредиту, а на оставшиеся деньги раскошелиться на пару порций пива. Это если мы не растрачиваем, как дураки, деньги за этот месяц на новые ноутбуки, нужные для работы, и предметы роскоши вроде цистерн с бензином.

«Если пройти мимо всех этих искушений, всё равно нужно беречься от хищнических практик банков, а также администраторов налоговых органов и пенсионных планов», – отметила Гилардуччи. Более того, после финансового кризиса эксперты по финансам начали предупреждать нас о том, что отрасль паевых инвестиционных фондов (та самая, которая использовала паевые инвестиции многих людей для покупки акций большого количества компаний, дабы получать надёжную долговременную прибыль) на самом деле является лишь неким залом ожидания для денег, где менеджеры фондов сколачивают состояния, а инвесторы получают лишь незначительную долю того, чего ожидали.

Bankrate, в свою очередь, советует избегать большинства паевых инвестиционных фондов – тех, где кто-то активно пользуется вашими деньгами, покупая и продавая ценные бумаги. «Восемьдесят пять процентов активно управляемых паевых инвестиционных фондов не достигают необходимой производительности», – заявил Макбрайд. Вместо этого он порекомендовал «универсальный недорогой индексный фонд». Индексный фонд – это паевой инвестиционный фонд, который просто пихает ваши деньги в хренову тучу биржевых компаний, внесённых в некий индекс фондового рынка, к примеру, S&P 500, и оставляет их там на целую вечность. Следует надеяться, что затем, поскольку фондовый рынок десятилетиями стремится вверх, то же самое будет происходить с вашими сбережениями. Кстати, об этом мы уже говорили.

Но если уж я на самом деле планирую дожить до 70 лет или около того, то мне лучше придумать стратегию капиталовложений, поскольку, по мнению Гилардуччи, у меня в буквальном смысле нет выбора. «Если спросить: «Доведётся ли поколению нулевых вообще выйти на пенсию?» – то я отвечу: «Их уйдут работодатели». Она говорит, что, хотя организовать хороший выход на пенсию будет нелегко, нет никаких доказательств того, что для представителей поколения нулевых, когда тем будет за 70, будет работа. «С точки зрения способности работать или не отставать от логичного прогресса – должностные требования меняются гораздо быстрее, чем можно обучать людей», – заявила она.

Тем не менее, она не исключает возможности того, что в некой экономической реальности будущего мог бы существовать класс работ, в котором пожилые люди – это «новые подростки». По сути, это явление уже существует. «Всё больше немолодых людей узнают, что у них не будет пенсий, и им приходится вступать в мир барист и неквалифицированного труда в сфере обслуживания», – сказала Гилардуччи.

Фак. Это ужасно.

Окончательный вердикт: Насколько сильно мне следует боятся так и не выйти на пенсию?

5/5: #До смерти

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