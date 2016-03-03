Как некоторые студенты используют фиктивные браки для получения финансовой помощи

Фото взято у пользователя FlickrДженнифер Корреа

Лайла Мизами (имя не настоящее) не ставила перед собой задачу «развести» систему. «Это началось совершенно всерьёз, – заявила она. – Я хотела выйти замуж за человека, в которого была сильно влюблена и который в то время хотел жениться на мне».

За лето она купила разрешение на вступление в брак, а когда пришла пора заполнить бланки на получение финансовой помощи для обучения в университете из Лиги плюща, в котором она учится, она осознала, что «все эти деньги могут поступать ей на основании её замужества», хотя она ещё не связала себя брачными узами официально. Когда Мизами объяснила ситуацию своему финансовому консультанту, тот, по её словам, сказал ей не волноваться: FAFSA (Бесплатное заявление на получение федеральной помощи для студентов) заполняется самостоятельно и не проверяется государством, поэтому ей не придётся доказывать, что она на самом деле заключила брак ради получения грантов.

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Ситуацию, в которой случайно оказалась Мизами, некоторые назвали бы бюрократической лазейкой, а другие назвали бы преступлением согласно федеральному уголовному праву. Купив разрешение на вступление в брак за неделю до подписания своего заявления FAFSA, она попала в категорию «независимых», а следовательно, нуждающихся в государственной помощи. Сумма этой помощи составила около 20,000 долларов в грантах плюс 5,000 долларов гранта Пелла.

Для многих студентов определение «независимый» – это разница между бесплатным или доступным обучением и долгими годами долгов. Если вы «зависимы», а это определение распространяется на большинство студентов в университетах, ваша финансовая помощь определяется на основании дохода ваших родителей. Если вы «независимый», то необходимость определяется исключительно по вам. Поскольку студенты с полной нагрузкой редко зарабатывают себе на жизнь сами, эта разница может равняться десяткам тысяч долларов. Для студента существует 13 способов попасть в категорию «независимых»; среди них, к примеру, статус сироты, служба в армии или иное доказательство того, что родители не влияют на ситуацию в финансовом плане. Из всех вариантов вступление в брак – самый простой.

Эта схема достаточно устоялась для того, чтобы в какой-то момент появился сайт (whypaytuition.com), основанный как сайт знакомств для браков, связанных с платой за обучение. Рик Конли, основатель сайта, служил в Военно-воздушных силах и заявил, что люди «вступали в брак для того, чтобы воспользоваться теми льготами, которые армия давала супружеским парам». В университетах, как он обнаружил, ситуация не особенно отличалась. «Я выяснил, что если двое студентов вступят в брак, университет предоставит им бесплатное обучение».

Когда речь идёт об университетах с крупными фондами пожертвований, обучение со скидкой или бесплатное – не просто один из привилегий. Я ввела собственный студенческий доход в Йельский калькулятор помощи студентам, а в графе «семейное положение» записала: «Разведена». Я обнаружила, что, помимо права на получение гранта Пелла (не являющегося кредитом федерального гранта, до 5,815 долларов в год), мое обучение в Йеле теоретически было бы бесплатным. В государственных универах независимые студенты также автоматически получают право на обучение в пределах штата, даже если сами они из другого штата, что урезает значительную часть платы за обучение. Среди других льгот – обучение параллельно с работой, а в некоторых университетах – право на проживание вне студенческого городка, а не в дорогих общежитиях.

Это серьёзная лазейка, но эксплуатируют ли её люди на самом деле? Я пообщалась с Дэном Барнардом, который восемь лет назад, обучаясь в Калифорнийском университете в Беркли, заключил фиктивный брак.

«Вся эта история началась с шутки, – заявил Барнард, который получил своё свидетельство о браке с помощью онлайн-службы. – Это были открытый гомосексуалист и девушка. Это в равной степени было плевком в лицо системе брака и ради денег».

По данным Национального исследования помощи студентам после завершения среднего образования, в категорию независимых в связи с семейным положением попадают 3,8 процента студентов – мало, но едва ли незначительно. Однако эксперты по финансовой помощи заявляют, что если студенты и вступают в брак из-за платы за обучение, то такое случается нечасто.

«Если у нас бывает один студент в год, то это очень много», – заявил Дон Крюэлл, директор по финансовой помощи Калифорнийского технологического института. Как правило, добавил он, студенты «решают пожениться через два-три года», а не после поступления в университет, чтобы сэкономить на обучении.

Мизами, однако, на момент получения помощи даже не была замужем. Она купила разрешение на вступление в брак, но решила не доводить дело до конца свадьбой, а срок действия незасвидетельствованного разрешения истёк. Я спросила у Одрена Морриса-Сандоваля, специалиста по внутреннему контролю финансовой помощи UCLA, какие доказательства нужны для попадания в категорию состоящих в браке по FAFSA.

«Студент подписывает FAFSA под страхом наказания за лжесвидетельство; таким образом, мы не требуем доказывать брак, – написал Моррис-Сандоваль в электронном письме. – Однако, если студенты пытаются сменить свой зависимый статус после подачи FAFSA вследствие брака, мы, как правило, требуем копию свидетельства о браке». Иными словами, если вы не меняете семейное положение, доказательств не требуется.

«Я однозначно считаю, что это лазейка, о которой просто когда-то давным-давно не подумал какой-то чиновник», – заявила Мизами.

Однако, по словам юристов, последствия вполне очевидны.

«Это лжесвидетельство, – заявил Пол Уоллин, адвокат защиты, занимающийся такими делами уже 35 лет. – Она могла схлопотать что угодно – от испытательного срока до заключения в окружной тюрьме».

Уоллин сказал, что помимо лжесвидетельства, попытка получения помощи будет считаться мошенничеством. В 2000 году Конгресс принял Закон о предотвращении мошенничества в связи со стипендиями на обучение в университетах, установив максимальное наказание для любого участника в мошенничестве, связанном с грантами Пелла, в виде пяти лет лишения свободы или штрафа до 20,000 долларов. Хотя последствия и ужасны, факт остаётся фактом: эти преступления, как правило, остаются невыявленными. «Кому-то нужно было бы её выдать», – сказал Уоллин.

Моррис-Сандоваль подтвердил это и заявил, что расследования проводятся, «как правило, [после] получения анонимного сообщения». Должностные лица ищут несоответствия, если что-нибудь кажется подозрительным, причём речь необязательно идёт о доказательствах законности брака. Крюэлл заявил, что в собственном опыте ему ни разу не встретился студент, совершивший мошенничество.

«Во всяком случае, я о таком не знаю, – поведал мне он. – Время от времени мы интересуемся несоответствиями и видим, что с ними разбираются до того, как у нас появляется возможность действовать. Однако мы обязаны это делать».

Мизами учиться в вузе ещё два года, и она ожидает, что её семейное положение будет продлеваться без необходимости демонстрировать доказательства её брака; это удача, поскольку таких доказательств не существует.

«Прежде всего учишься жить, – сказала Мизами. – Это не имеет отношения к тому, насколько вы гениальны, насколько серьёзны или насколько добры. Это связано со знаниями о том, как проходить те или иные испытания. Я не думаю, что это система для обманщиков. Полагаю, просто такова жизнь».

«Из разрешения на вступление в брак я сделала бумажный кораблик», – заявила Мизами. Сейчас он лежит где-то в студёных водах озера Мичиган. Любовь, в отличие от долгов по плате за обучение, в большинстве случаев недолговечна.

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