Как сильные персонажи-подростки улучшают ситкомы

Семейный ситком – один из самых старых продуктов телевидения. Это формат, который существует почти столько же, сколько и само телевидение. Много лет он обладал строгой формулой, которая почти не претерпела изменений. Независимо от того, вращался ли он вокруг обычной нуклеарной телесемьи или «нетрадиционного» устройства семьи, как «Фул Хаус» или «Семейка Брэди», формат по большей части остался таким же. Есть две (иногда больше!) сильные родительские фигуры и их благонамеренные (пусть иногда и бунтующие) дети. В центре внимания серий часто оказываются эти родительские фигуры, которым приходится преподавать детям некий жизненный «урок», который быстро разрешится к концу серии. Это был проверенный временем формат, который редко становился залогом отличного сериала, но обеспечивал некий тёплый уют, который не терял своей привлекательности много десятилетий.



Впрочем, нынешний урожай семейных ситкомов в значительной мере перевернул этот формат с ног на голову. Конечно же, они до сих пор сохраняют основы формата, но они меняют его в достаточной степени, чтобы не казаться такими сериалами, которые мы периодически смотрели снова и снова. О невероятно разнообразных точках зрения, представленных в этих сериалах и дающим им возможность обсуждать вопросы, которые до этого редко освещались на телевидении, написано много, но среди аспектов этих ситкомов, в частности, меньше внимания получило их отношение к младшим своим персонажам. В то время как дети и подростки былых семейных ситкомов проводили большую часть своего времени, выслушивая лекции, молодёжь сегодняшних семейных ситкомов – это волевые, самостоятельно мыслящие люди, которые часто преподают уроки своим родителям, а не наоборот.

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Наиболее ярким примером этого тренда является Элена Альварес из «Живём сегодняшним днём», 15-летняя феминистка, посвятившая себя борьбе с женоненавистничеством, защите окружающей среды и отстаиванию прав человека. Из-за прогрессивных политических убеждений Элена действительно частенько вступает в конфликт со своими родительскими фигурами – её взаимодействия с Лидией (её традиционно настроенной бабушкой) и Пенелопой (её более отзывчивой, но часто измождённой матерью) становятся одной из основных движущих сил конфликта в течение всего сериала. Однако решительные политические взгляды Элены не рассматриваются как нечто, подлежащее «исправлению», и сериал никогда не относится к ней снисходительно и не принуждает её меняться. Напротив, он часто показывает, что правда за Эленой, а старшие в итоге учатся у неё. В эпизоде «Дедушки и мамочки» протест Элены против женоненавистничества и менсплейнинга вдохновляет Пенелопу на то, чтобы потребовать у начальника равной оплаты и уважения со своим сотрудником-мужчиной. Между тем, Лидия заставляет Элену больше краситься и одеваться более «женственно», а затем просто осознаёт, что Элена при макияже чувствует себя так же некомфортно, как Лидия без макияжа, а навязывать внучке дискомфорт нехорошо.

В «Разговоре о сексе» Элена совершает каминг-аут и перед Пенелопой, и перед Лидией, и хотя обеим материнским фигурам приходится осмыслять это откровение, они в конечном счёте любят и принимают её такой, какая она есть, и при этом учатся ставить под сомнение собственные установившиеся предубеждения. Сезон заканчивается пятнадцатым днём рождения Элены, который в итоге становится торжеством в честь реальной сущности Элены, а не того, что из неё хотят сделать старшие; в довершение всего, Лидия дарит ей брючный костюм и ботинки Doc Martens, а не платье и туфли на высоких каблуках. Это указывает на то, что, даже если Пенелопа и Лидия не согласны абсолютно со всеми выборами Элены, именно Элена определяет, кто она такая, и её не нужно учить другому.

Хотя Элена, возможно, лучший пример того, как улучшилось отношение к юным персонажам в ситкомах, это также заметно во многих других сериалах. В «Черноватом» дети семейства Джонсон систематически рассматривают вопросы, которых касается сериал, с современной, уравновешенной точки зрения; это особенно справедливо для Зои, которая часто кажется «голосом разума» в сериале. В недавней серии «Просто блат» Дре сетует на то, что Зои воспользовалась блатом, после того, как использует свои связи, чтобы обеспечить ей стажировку в «Teen Vogue», а она в итоге с лёгкостью получает протекцию. Но этот урок переворачивается с ног на голову, когда выясняется, что Зои получила протекцию исключительно благодаря усердному труду и «звёздная мощь» Дре с этим никак не связана. «Я буду стараться точно так же, чтобы добиться того, чего хочу, как это делал ты, чтобы добиться того, чего добился. Просто дай мне заниматься своим делом. Я разберусь – объясняет она ему в цене, которая здорово напоминает перевёрнутую версию многочисленных сцен «уроков», которые можно увидеть в сериях «Фул Хаус» или «Дела семейные».

Аналогичная динамика становится стержнем знаменитой серии «Лимоны» из этого же сериала: Бау значительную часть серии волнуется, что Зои недостаточно серьёзно воспринимает результаты выборов и считает, что решения Зои принести лимонад в школу на акцию психологического восстановления недостаточно для того, чтобы её голос услышали. Но в конце серии Зои наносит ответный удар: «Ты не хочешь, чтобы у меня был голос. Ты хочешь, чтобы у меня был твой голос». Зои объясняет, что, готовя лимонад, сама примирилась с результатами выборов: она приготовила его с любовью, для всех, и так она отреагировала на хаос и неопределённость результатов. Она способна утешить свою удручённую мать едва ли не самыми мудрыми своими словами в серии: «Наши ценности не исчезают из-за того, что наша сторона проиграла выборы. А на следующих будем голосовать мы с друзьями. Мы начнём именно там, где закончили вы».

В самой этой реплике заключается подход, который применяют к своим младшим персонажам очень многие из этих семейных ситкомов. Элена и Зои выделяются как наиболее яркие примеры, но их в данный момент можно найти практически в любой отличной семейной комедии. Начиная с того, как Хеки приняли подростковые причуды Сью в «Бывает и хуже», до того, как вся семья Белчер постоянно готова заступиться за Тину в «Закусочной Боба», эти сериалы понимают, что их персонажи-подростки не тупы, не рассеянны и не всегда неправы просто по молодости лет. Они властны, уверены в себе и являются будущим страны. Им не нужны лекции об употреблении алкоголя до совершеннолетия, прогулах уроков или стрижке дяди без его разрешения (да, в «Фул Хаус» действительно была такая лекция) под конец каждой серии – они умны, они сделают своё дело, дайте им только разобраться. И отчасти именно поэтому эти сериалы кажутся значимее и прогрессивнее любого семейного ситкома за долгое время.

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