Как автоматизировать свою работу и никогда больше не работать

Проводите свои рабочие дни, бороздя просторы интернета, как этот парень. Фото из Flickr пользователя Sean MacEntee

Несколько лет назад я услышал историю о парне (давайте назовём его Стив), который работал бухгалтером в большой гостинице в начале 90-х. Его работа заключалась в том, чтобы собирать информацию о прибыли от размещения гостей, от обслуживания, сувенирного магазина и так далее, и из неё составлять один большой отчёт для менеджмента гостиницы. Информация приходила из разных источников, и в 90-х, когда компьютеры не были такими продвинутыми, как сегодня, нужен был человек, чтобы свести это всё в аккуратный связный отчёт.

Конечно, это было очень скучно. И вот однажды Стиву в голову пришла идея прописать код, который бы брал различные источники прибыли, переводил их в один формат и составлял отчёт автоматически. Он говорит, что ему понадобилось 12 недель, он использовал язык программирования BASIC, и, в конце концов, смог упростить ввод данных в лист Excel.

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«Я практически полностью автоматизировал мою ежедневную работу до трёх нажатий клавиш», – написал он на Reddit.

Стив говорит, что он почивал на лаврах этой программы около года и, имея столько свободного времени, смог помочь другим департаментам решить их проблемы, связанные с IT. Когда наконец-то ему наскучило получать зарплату за работу компьютерного алгоритма, Стив уволился. Вместо того, чтобы за две недели уведомить своего начальника, он передал код и инструкции, как пользоваться кодом, и добавил, что уже нашёл себе «замену».

Подобные истории раньше казались исключительными, но сегодня существует не так много работ, если они вообще существуют, которые можно автоматизировать подобным образом. Компании десятилетиями работают над проектами по автоматизации, и определённым образом это делает нас вредными: наша идентичность завёрнута в нашу работу, и мы лучше сохраним свои источники к существованию, чем позволим, чтобы нас заменил робот. В то же время, большинству из нас на работе скучно. По данным исследования компании Gallup, целых 70 процентов сотрудников «отстраняются» от работы. Из этой группы 18 процентов дошли до того, что заявили, что они «совсем не вовлекаются» в свою работу, и это означает, что работа, которую они выполняют, не просто их не интересует, но также мешает продуктивности других.

Даже работы мечты демонстрируют определённую дозу скуки, и это причина, по которой люди со средствами нанимают персональных ассистентов, чтобы те делали за них всю дерьмовую работу. Поэтому если бы вы могли отдать такую работу компьютерной программе, сохранив свою зарплату и повысив свою продуктивность, разве вы бы этого не сделали?

Те, кто это сделал, являются убедительным аргументом в пользу само-автоматизации. Аарон Роджерс был принят на должность оператора сотовой сети большой компании в 2010 году. Его работа заключалась в том, чтобы сидеть у экрана и следить за системами, чтобы всё хорошо работало. Если что-то шло не так, Роджерс должен был устранить неполадку или сообщить старшему члену команды. Когда он не смотрел на экраны, в его обязанности входило архивировать файлы, перезагружать сервера, выполнять резервное копирование, а самым ужасным заданием было сравнивать два огромных информационных отчёта в поиске расхождений. «На каждые 1000 строк информации находилось около пяти расхождений, а отчёты могли содержать десятки тысяч строк», – рассказал мне Роджерс. «Можете себе представить, насколько утомительной была такая работа».

Ситуация усугубилась, когда в 2011 году Роджерса перевели на ночную смену, во время которой он должен был выполнять всё ту же чёрную работу, ещё и всю ночь. «Это был тот момент, когда я по-настоящему задумался об автоматизации», – рассказал он мне. В колледже он изучал только один предмет по кодированию, но он решил, почему бы не попытаться?

Сначала он обратил внимание на простые рутинные задания. У компании был набор лог-файлов, которые нужно было архивировать в конце каждого рабочего дня, поэтому вместо того, чтобы делать это вручную, он использовал скрипт под названием Powershell, который делал всё автоматически. И это работало. Потом он начал больше разбираться в кодировании и автоматизации других участков своей работы, в том числе, в части сравнения двух баз данных.

Через год он показал своей команде, что он сделал, и устранил необходимость ночных смен. К концу 2012 года благодаря скриптам Роджера потребность в операторах сотовой связи отпала; компания продвинула его на должность системного инженера, где он выполняет техническую и аналитическую работу.

Случаи, подобные этим, обычно происходят в технической среде, где есть вероятность, что работники знают, как писать код, а их работа связана с данными, электронными таблицами и цифрами. Но творческие сферы тоже начинают автоматизироваться.

Возьмите Фила Паркера, экономиста, который настроил процесс автоматического написания книг. Паркер рассказал мне, что создал алгоритмы для написания книг, чтобы увеличить продуктивность, потому что написание академических книг занимает у него много времени и требует много денег. «Идея состояла не в том, чтобы убрать скучную работу по написанию книг, но, наверное, это тоже положительный результат этого процесса», – сказал он. Теперь Паркер является «автором» тысяч академических книг, начиная от врачебного руководства к синдрому Клайнфельтера до Мирового обзора грузопассажирских стоек, 2007-2012, на «написание» и редакцию которых, по его словам, нужно около 20 минут.

Мне стало интересно: смогу ли я автоматизировать свою работу? Я задал вопрос команде «AutomatedInsights», создавшей программу «Wordsmith», призванную генерировать контент в таких компаниях как AssociatedPress, Yahoo! и Samsung. В 2013 году алгоритмы «AutomatedInsights» написали более 300 миллионов историй – намного больше, чем любая крупная медиа-компания, и, похоже, больше, чем все крупные медиа-компании вместе взятые.

В октябре прошлого года «AutomatedInsights» выпустили «ручную» версию «Wordsmith», которая позволяет людям использовать платформу для собственных потребностей в контенте. Они сделали выпадающее меню для разных сфер, таких как СМИ, маркетинг, здравоохранение, энергетика, чтобы увидеть, кому интересно такое программное обеспечение. «К концу первой недели в каждой сфере был человек, желающий его использовать», – сказал Дан Диллон, директор по маркетингу в компании.

Диллон и его команда сделали для меня презентацию «Wordsmith» и показали, как за час или около того можно легко построить алгоритм, позволяющий написать тысячи историй, управляемых данными. Программа не работает для таких вещей как op–ed, которые, в основном, являются рассуждениями, но для объяснения сложных чисел она неплохо работает, а также может легко сработать для резюмирования отчетов о преступности или результатов выборов. И в отличие от писателей-людей, которым нужно время, чтобы проанализировать, что говорит список чисел о мире, алгоритм может выдать историю почти мгновенно.

Диллон заметил, что много людей уже самостоятельно автоматизируются, и мы должны продолжать, так как наши отношения с технологиями становятся ближе. Но другие не так в этом уверены. Нужно научиться кодировать, найти работу, которую можно автоматизировать, и написать скрипт, который сможет её делать также хорошо как (или лучше чем) человек. Это непросто. В прошлом году Роджерс вышел с предложением автоматизировать некоторую работу людей, но так никто и не отозвался.

Если такое кодирование кажется бременем, не беспокойтесь: возьмите пример с парня, который отдал свою работу сотрудникам из Китая, получил зарплату, состоящую из шестизначного числа, и днями просматривал Reddit. Автоматизация, но с человеческой технологией.

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