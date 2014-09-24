Как расстаться со своим парнем

Кофта GAP, шорты American Apparel

Всё хорошее когда-то заканчивается. Но было бы глупо думать, что только хорошее имеет монополию на то, чтобы заканчиваться; дерьмо тоже заканчивается, в том числе и ситуации, когда приходиться самой заканчивать отношения.

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Если твой парень начал портить твою жизнь, значит пришло время задавить этого пресмыкающегося. Вот семь шагов, как это сделать (каждый шаг был вдохновлён добрыми людьми с WikiHow).

ФОТО ОТ ғ ʀ ᴇ ᴇ ʟ ᴀ ɴ ᴅ ɢ ᴏ ʀ s ᴇ 人間 キャプチャー

СТИЛЬ: КАЙЛИ ГРИФФИТС

Помощник стилиста: Томас Рамшо и Ханна Гудинг

Волосы и макияж: Лидия Уорхерст с использованием MAC Cosmetics и Tigi Bedhead

Помощник по макияжу: Амелия Феррари

Модели: Алекс и Кевин с FM, Чарли с M + P

Слова: Электра Котсони

Футболка Timberland; платье Motel, колье Topshop

ШАГ 1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ РАЗОЙТИСЬ СО СВОИМ ПАРНЕМ

Случается что ты испытываешь чувство крайнего отвращения в его присутствии; избегаешь его поцелуев; закатываешь глаза от его шуток; у вас возникают споры и ссоры буквально на пустом месте, например, о том, что ты ненавидишь этот суп настолько, что хочешь, чтобы твой парень оставил тебя в покое. Если два или более из перечисленного сейчас происходит с тобой, значит пришло время сделать перерыв. Одно дело расстаться окончательно; и совсем другое, разбить все его счастливые воспоминания о вашей любви истерикой на улице, потому что он имел наглость приготовить тебе мясной суп на “ужин”.

Если ты всё ещё не уверена, подумай хорошо: какие у него есть привычки, которые тебя очень раздражают? У каждого человека есть свой порог раздражения. Может быть, ты собираешься слить сладкого паренька только потому, что он время от времени ковыряется в носу; но вполне возможно, что для тебя его “лунатизм” – когда он путает твою постель с постелями соседок по квартире “из-за тяжелой недельной сессии ФИФА”– это чересчур.

Существует сиксиллиард причин, чтобы порвать с кем-то. Главное – чётко понимать важен ли для тебя лично факт, по которому вы расстаётесь, или нет. Будь эгоистична; мир – одинокое место, и он опять станет холодным и серым после расставания. Прежде, чем сделать шаг к одиночеству этой зимой, ты должна быть на 100 процентов уверена, что ты на дух не переносишь своего приятеля.

Винтажный комбинезон, куртка и футболка от Beyond Retro, колье Topshop

ШАГ 2. СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ТВОЙ ПАРЕНЬ ДУМАЛ, ЧТО ЭТО БЫЛА ЕГО ИДЕЯ РАЗОЙТИСЬ

Теперь, когда ты приняла решение, пора заставить его думать, что это всё из-за него. Может быть, он “всё равно не был счастлив”, может быть тебе “надо сделать операцию по удалению бородавки на гениталиях”, может быть он просто “слишком хорош” для тебя.

Включи эти аргументы в свою короткую речь, запиши её и носи с собой, чтобы ты могла выучить её, пока едешь в автобусе или занята “чисткой мозгов” алкоголем с любимой подружкой в её спальне в загородном доме.

Винтажная курта от Beyond Retro; футболка Timberland, толстовка American Apparel, винтажные джинсы

ШАГ 3. ВЫБЕРИ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ И МЕСТО, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ ЭТУ НОВОСТЬ СВОЕМУ ПАРНЮ

Не посылай ему сообщения, и не делай этого дома – это может привести к поцелуям, а ты же этого не хочешь, ведь тебя тошнит, когда вы рядом, ты не забыла?



Так что выбирай людные места, где он не сможет закатить сцену. Паб – хорошая идея, потому что когда ты напьёшься, ты будешь меньше париться о его чувствах. Это как на первом свидании, когда тебе необходимо хоть немного расслабиться, чтобы осмелиться посмотреть ему в глаза, здесь всё то же самое, только наоборот.



Ещё один хороший вариант – пойти в кино, этим ты уменьшишь риск того, что он может приготовиться заранее к разговору, и ты не будешь тратить время на его уговоры и ухищрения вернуть тебя. Он не будет даже догадываться, что ты ему приготовила такой себе сюрпризик – кто разрывает отношения в кино? Расскажи ему эту новость в самом начале, когда показывают трейлеры, и наслаждайся себе фильмом и его молчанием.



В любом случае, где бы ты это не сделала, убедись, что у тебя есть конкретные планы на время после вашего разговора – лучше, если будет встреча с кем-то из твоих родственников или семьи, так чтобы ты не могла отменить встречу в последний момент, будь готова, что он будет очень грустным.

Футболка Calvin Klein; футболка Lazy Oaf, винтажные джинсы с Beyond Retro, винтажные ботинки

ШАГ 4. ВЫГЛЯДИ СНОГШИБАТЕЛЬНО

Убедись, что ты выглядишь достаточно хорошо, чтобы заставить его очень сожалеть о том, что он теряет, но не переборщи, а то он ещё расплачется и сломает твои планы встретиться с мамой после кино.

Выгляди просто: минимальный макияж, джинсы и хорошенькая футболка, которая подчеркнёт твои лучшие черты. Всё это сделает переход от объявления о разрыве к необходимости встречи с твоей бабушкой в доме престарелых гладким, как только что выбритая подмышка.

футболка Calvin Klein

ШАГ 5. СОБСТВЕННО САМ РАЗРЫВ С ПАРНЕМ

Пересмотри свои заметки по пути в паб, кино или спа-салон. При входе сделай глубокий вдох и поцелуй своего парня. Я знаю, что даже от мысли о его слюне на твоём лице хочется вытереться салфеткой, но ты скоро будешь причиной его неуверенности в себе на долгое время и появления неожиданных комплексов, о которых он даже не догадывался. Так что, будь вежлива.



После нескольких вводных фраз, сделай глубокий вдох и начинай читать свою ​​небольшую речь. Говори серьёзно и будь непреклонной. Не позволяй ему говорить слишком много, иначе он будет прерывать ход твоих мыслей. Бросать кого-то не должно быть неловким до тех пор, пока ты не несёшь полную ахинею.

футболка Calvin Kleint; футболка Lazy Oaf

ШАГ 6. БЕГИ

В буквальном смысле беги, как только ты закончила расставание со своим парнем. Наконец-то, ты свободна от этого неудачника, ты снова ожила; и впереди много дел, которые ждут тебя.

ШАГ 7. ПОДСКАЗКИ

-Если до сих пор, по какой-то причине, ты находишь его привлекательным, позже напиши ему сообщение: “Спасибо за понимание и, что заплатил за мои билеты, попкорн и такси домой”. Это позволит без проблем позвонить ему в будущем после одиноких ночей.



-Учти, что будет тяжело, прежде чем вы окончательно разойдётесь. Тот факт что, ты временно отшила вполне нормального парня, не означает, что ты не заслуживаешь любви и жалости к себе. Мы все люди.

Пожалуйста, не пишите мне, чтобы сообщить, что моя “мама шлюха.” Посмотрите хорошие фотографии, получите вдохновение для вашего следующего свидания, или посмотрите вместо этого работы Freel and Gorse

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