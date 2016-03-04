Мы спросили градостроителя, как построить идеальный город

Планы Уиксамса в Бедфордшире, который, вероятно, ближе всего в Великобритании к «идеальному городу» (Фото взято с wixams.co.uk)

По данным экспертов, англичане не знают, как ухаживать за собой. У англичан, утверждает Исследование здоровья в Англии, едва ли не самый нездоровый образ жизни в Европе; в качестве двух самых больших тревог отмечают растущее количество случаев ожирения и немалое количество британцев, с удовольствием выпивающих не менее восьми пинт пива за один присест.

В таком случае хорошо, что люди, которым платят за улучшение нас, ныне консультируют застройщиков по вопросам строительства городов, которые сделают нас здоровее. По всей Англии будут построены десять из этих «здоровых новых городов»; Государственная служба здравоохранения при этом выступает в роли консультантов по планированию, пытаясь улучшить здоровье населения. В этот «новейший подход» входят планы по укладке нескользкой брусчатки с целью снижения частоты несчастных случаев, а также по строительству тематических кафе под 1960 годы в попытке помочь людям, страдающим деменцией, чувствовать себя как дома.

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Это заставило нас задуматься о том, что нужно для строительства идеального города. Должны ли на каждом жилом углу главной улицы стоять пабы? Сколько нужно модных кофеен, чтобы не переборщить? Нужны ли ещё библиотеки? У нас не было ответов ни на один из этих вопросов, и поэтому мы пообщались с Мэттом Ричардсом (планировщиком в консалтинговом агентстве по вопросам недвижимости Bidwells), чтобы выяснить, что нужно для идеального города.

VICE: Что входило бы в планы идеального города?

Мэтт Ричардс:Свобода передвижения пешком – это значит, что до всех сооружений, которые вам нужны, можно легко добраться пешком, благодаря чему люди пользуются ногами и немного разминаются. Людям не надо было бы целыми днями сидеть в своих машинах. Нужен приличный центр с наличием современной инфраструктуры – магазинов, ресторанов и кафе. Они также обеспечивают рабочие места, так что люди могут работать в городе и заодно жить там.

Также нужен доступ к зелёным зонам максимум в десяти минутах ходьбы. Приличная архитектура обязательна: взять, к примеру, такие города, как Оксфорд и Бат, – именно привлекательная архитектура и делает их местом, которое хотелось бы посетить. А когда город отлично выглядит, люди питают в связи с этим чувство гордости.

Что касается жилья, то должен иметься целый ряд районов, чтобы не создавать гетто. Не сваливайте жильё всех видов в кучу в одной отдельной местности: создание смешанного населения поспособствует успеху населённого пункта.

Что в городе не нужно?

Шоссе. Если через сердце города проходят крупные артериальные дороги, это, по сути, создаёт раздел в движении через пространство. Взять, к примеру, проблемы Лондона, где существуют такие места, как Саутуарк, через который проходят огромные железные дороги, создающие барьер, который можно преодолеть только через тоннели.

Не могли бы вы привести пример города, в котором ужасная планировка?

Старой доброй классикой является Ковентри. Будучи полностью разрушен во время войны, после Блица он был восстановлен, и планировщики до сих пор пытаются избавиться от проблем. Множество жилых массивов, построенных в Ковентри, были чрезвычайно обособлены и пользовались обращённой вовнутрь архитектурой, которая не очень хорошо соотносилась с городской средой и создавала ощущение социальной поляризации. Сама по себе архитектура и дорожная сеть также были проблемами – очень бруталистские и совершенно не дружелюбные.

Что вы думаете о планах здоровых городов от NHS?

Ну, они не обязательно здоровые – по-видимому, там больше позаботились о безопасности людей. Безопасность всегда нужно учитывать в проектных решениях, но в этом плане всё частенько слишком усложняют технически. К примеру, можно сделать ограждения, отделяющие тротуар от дороги, чтобы пешеходов не сбивали, но это может выглядеть ужасающе. Нужно найти баланс между безопасностью и хорошим проектированием города. Этого можно добиться, введя различные типы тротуаров, как и предлагает NHS, чтобы отметить границу между дорогой и тротуаром. Затем вводите общие поверхности, на которых машины смешиваются с пешеходами и машины, разумеется, будут замедляться.

Что скажете об экологически безопасных городах?

Думаю, множеству застройщиков хотелось бы сказать, что они рассмотрели бы возможность дополнения своих планов экологически безопасными мерами, но в действительности, когда речь идёт о финансах, дело обстоит иначе. В каждом проекте застройщику нужно работать над устойчивым развитием и возобновляемой энергией – этого, как правило, требуют местные власти. Но если строительство по эко-схеме застройки не является идеалом застройщика, но не будет лезть из кожи вон, чтобы это обеспечить.

Считаете ли вы, что можно было бы создать полностью зелёный город?



О разработке этих эко-городов говорят постоянно, однако я никогда на самом деле не видел, чтобы такой построили. Техника там никуда не девается, просто обсадите все поля в округе солнечными электростанциями, но да поможет вам Бог в получении разрешения на планировку этого.



Считаете ли вы, что хорошей планировкой поступаются в угоду застройке большого бизнеса?

Не особенно: у множества органов местной власти существует политика, требующая обеспечения социальной инфраструктуры. Это называется «общественный инфраструктурный сбор», и это подразумевает, что в зависимости от размера схемы застройщикам нужно собирать определённую сумму денег конкретно для финансирования социальной инфраструктуры. Это не подлежит обсуждению. Однако это значит, что порой застройщики не могут позволить себе создать запас доступного жилья, который хотят получить местные власти, а это они впоследствии будут рассматривать как проблему. Это может являться причиной раздражающих задержек в процессе планирования.

Итак, насколько просто было бы создать «идеальный город» сегодня?

Это был бы длительный процесс. Полагаю, нужные навыки есть, и желающие тоже, но сделать всё правильно было бы трудно, поскольку люди подходили бы к этому с разных ракурсов. Получить гармоничное количество жилья было бы нетрудно, однако закавыка была бы в создании атмосферы – создании города, который сам по себе работает должным образом.

Существует огромный опыт строительства крупных жилых массивов, но множеству крупных схем не хватает обеспечения социальной и экономической инфраструктуры в центре города, которая поддерживала живущих там людей. Нужно начинать стратегически с генерального плана.

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