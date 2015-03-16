Как заявить о своих правах на остров и дать ему название

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Ранее на этой неделе благодаря фотографии, сделанной командой исследователей-любителей, мы получили первые впечатление о только что появившемся острове на Земле. Под руководством 63-летнего Джанпьеро Орбассано, исследователи стали первыми, кто ступил на ещё не неназванный кусок суши, недавно сформированный подземным вулканом, действующим где-то между незаселенными островами Хунга Тонга и Хунга Хаапаи в островной гряде Тонга. Размер острова составляет около 1,1 км на 0,9 км, на нём расположилось зеленое озеро, пахнущее серой и с до сих пор теплой водой.

«Этот новый остров в два раза больше чем остров Фафа», – цитирует издание Daily Mail Орбассано, сравнивающего новую территорию с островом, где расположен его курорт. «Там много породы и это не только пепел. Пейзаж напоминает Луну».

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Этот остров начал появляться 19 декабря 2014 года в результате выброса пепла и породы подводным вулканом и зачистки растительности на двух соседних островах. К 19 января космические спутники Плеяды зафиксировали первые изображения результатов извержения, вскоре последовали фотографий, сделанных тонгийскими СМИ с моря, на которых были зафиксированы растущие массы вулканического шлака темной и пористой вулканической породы, образующегося вокруг продолжающего извержение вулкана.

До сих пор никто не обеспокоился присвоением названия или заявлением права собственности на остров, в частности по той причине, что существует довольно высокая вероятность, что остров довольно скоро будет смыт. Новые вулканические острова являются довольно распространенным явлением (как и новые барьерные острова, возникающие в следствии скапливание осадочных пород на мелководье вблизи существующих участков суши), но большинство из них состоит из достаточно мягкого и сыпучего материала, который в следствии разрушающего воздействия морских волн может быть полностью размыт за несколько месяцев. Из десяти островов, возникших с 1963 года и существующих довольно продолжительное время (в прошлом году мы получили действительно прочный остров Суртсей в Исландии), большинство будет скорее всего смыто в океан в течение нескольких лет.

Ученые особенно сомневаются в перспективе этого нового острова, потому что это не первое такое рождение острова в этом районе. В марте 2009 года тот же вулкан вместе с ещё одним на острове Хунгп Хаапаи образовали меньший по размеру участок суши, к тому же соединённый с существующим островом, но новый участок оказался не стабильным. На самом деле тонгийцы привыкли к кочующим островам, которые прыгают туда и обратно в результате активной сейсмической активности и последующей эрозии на мелководье. Порода, поднимающаяся из жерл вулканов, просто недостаточно твердая и её накопление происходит недостаточно быстро.

«Это будет очень рыхлый и несвязанный материал», – недавно заявил доктор Мэтт Уотсон, вулканолог из Университета Бристоля в интервью БиБиСи, предсказывая эрозию острова. «Он образован фрагментами магмы, так что в принципе представляет собой небольшие кусочки породы, наваленные друг на друга, и образующие остров».

Несмотря на мнение вулканологов, таких как Уотсон с его причудливыми научными званиями, Орбассано возлагает большие надежды на то, что остров останется, учитывая то как твердо он чувствуется под ногами, а также на то, что он сможет превратить его в направление экологического туризма, а это, в свою очередь, поднимает вопрос о том, как остров будет назван и кому будет принадлежать, если всё таки он задержится на поверхности.

В этом случае Тонга является претендентом на остров, и каких-либо оснований у третьих лиц оспаривать это право не имеется. В соответствии с конвенциями ООН, государство имеет исключительное право на все объекты, находящиеся в радиусе 12-ти миль от их побережья, то есть в так называемых территориальных водах. Но такие страны-архипелаги, как Тонга (состоящие из более чем 170 островов) имеют право на все объекты, расположенные между их территориями, с учётом 12 миль по краям островной гряды, таким образом между островами архипелага отсутствуют вкрапления международных вод.

Если остров продолжает расти и соединяется с одним из существующих островов, он принимает название острова, к которому присоединился. Это произошло с японским островом Нижима, присоединившегося в 2014 году к острову Нишино Шима и в результате потерявшего свое собственное имя. Это объясняет общее нежелание правительств давать имена и заявлять права на новые острова, пока не известны их формы и не понятно настолько они постоянны. Но если остров устоялся и остается отдельным от остальных, каждое государство следует своим собственным правилам в отношении присвоения наименования новой территории. В Тонга, право присваивать названия принадлежит королю Тупоу VI, конституционному монарху страны.

Даже если остров образовался на большем удалённости, у государства есть основание заявлять на него свои права, если этот остров находится в пределах 200 миль от побережья этого государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно этой конвенции любая перевозка груза и ресурсы в пределах указанного радиуса суверенной территории принадлежит соответствующему государству, которое исходя из этих правил может утверждать, что вулканические ресурсы, создающие новые земли, принадлежат этому государству в соответствии с положениями указанной Конвенции и соответственно далее расширяет его морскую экономическую зону.

Однако в отношении территорий, лежащих за пределами зон, указанных в этих в целом принимаемых конвенциях, всё становится немного сумасшедшим. Заявление прав на девственные земли сводится к установлению там своей военной базы и выдавливание всех остальных с такой территории. Мы видели эту игру в Антарктиде в прошлом веке, куда государства бросились устанавливать флаги и заставы, таким образом демонстрируя, что они способны контролировать эту территорию, и требовать от других народов признать их претензии к тем, кто пытается действовать на этой же территории. По этой логике действует датский патруль Сириус в Гренландии, регулярно носясь малыми группами элитных военных на собачьих упряжках по безлюдному северо-восточному побережью (по 8,699-мильному участку тундры и льдов), в основном только для того, чтобы показать миру, что они по-прежнему способны физически контролировать свою территорию, и никому не следует пробовать прибрать эту территорию к рукам.

В 1971 году аналогичный процесс заявления прав на территорию возник недалеко экономической зоны Тонга. В том году американский магнат по имени Майкл Оливер, сколотивший состояние на сделках в сфере недвижимости, создал компанию Ocean Life Research Foundation, в которую вложил $100 млн. с целью заявить свои права на некоторое количество рифов, расположенных на расстоянии 250 миль от Тонга. Компания доставляла песок к существующим рифам на баржах, наращивая площадь поверхности над водой, и с помощью этой территории собиралась создать Либертарианское утопическое свободное от налогового режима государство, которое должно было бы стать известным под названием Республика Минерва. После начала строительства рифов, господин Оливер, пытаясь следовать международным правилам, обозначил там своё присутствие, начав печатать собственную валюту, и заявил территориальные претензии на рифы, в том числе перед государством Тонга. В свою очередь, тонгийци, немного обидевшись на то, что какой-то американец заявляет свои права на расположенную так близко к ним территорию, заявили, что остров принадлежит им и послали в тот район небольшой морской отряд, чтобы продемонстрировать свою превосходящую силу и отогнать Оливера от рифов. Все следующие годы, тонгийский флот продолжал оттеснять всех, кто пытался взять острова, пока песок свезенный компанией Оливера не был смыт волнами Тихого океана.

Конечно, это не всегда бывает настолько легко. Посмотрите на гряду островов Спратли в Южно-Китайском море, острова настолько плотно прилегают к береговым линиям, что Бруней, Китай, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам – все имеют неплохие основания для своих претензий на эти куски породы и окружающие их рыбные, минеральные и нефтяные ресурсы. За последние пару лет Китай пытался строить свои собственные рукотворные острова, каждый с пристанью и взлетно-посадочной полосой, и всё для того, чтобы продемонстрировать контроль над прибрежной территорией и заложить основу для своего права называть эти острова китайской территорией. Но учитывая количество взаимных претензий и неготовность начинать венные действия для того чтобы выяснить чьи войска сильнее, последние усилия Китая не добавили ему дополнительных очков в споре за право называть эти территории своими.

Тем не менее, в настоящее время большинство сформированных островов на нашей планете уже поделены, что означает, что большая часть новых, образующихся в местах геологической активности, оказываются в существующих морских территориальных границ. В худшем случае, они образуются в небогатых полезными ресурсами районах, что приводит к вялотекущим переговорам между заинтересованными сторонами. Но не дай Бог новый остров сформируется в спорном и богатом природными ресурсами регионе, например как гряда Спратли. Если это происходит, то с большое вероятностью сопровождается крысиной возней в стиле колониальной эпохи, бряцанием оружием и надуванием щек – всё для того чтобы потребовать свой кусок.

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