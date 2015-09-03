Как избавиться от всей гадости, которую вы влили и вкинули в свой организм за лето

Фото Robert Foster

Эта статья впервые была опубликована на VICESpain.

Какое лето было, а? Все эти дни, проведённые в парке за поеданием подозрительно дешёвого мясного барбекю, распитием дайкири из магазинчиков на углу, возможно, вдыханием порошков, которые вам на самом деле не по карману… Наверняка было очень круто. Увы, сезон уже на исходе и пора вернуться в жестокое царство рутины и повседневности.

Videos by VICE

Проведя большую часть этих трёх месяцев за пичканьем себя сезонной гадостью, вы, возможно, с трудом возвращаете своему телу статус храма здоровья. Я позвонил диетологу Кристине Муньос Седеньо, чтобы спросить у неё совета о том, как нам восстановить по кусочкам свои проспиртованные внутренности.

VICE: Что вы как специалист думаете обо всех этих летних излишествах?

Кристина Муньос Седеньо:Во-первых, людям на самом деле следует спрашивать себя: почему они считают время отпуска оправданием для излишеств. Кажется, будто для большинства людей отпуск – это способ отвлечься от нормальной жизни. Я же предлагаю поразмышлять минутку о том, живут ли они той жизнью, которой хотят. А если нет, следует понять, какую жизнь хотелось бы вести. Как только вы это поймёте, любой день сможет стать праздничным.

Возможно, это звучит утопично, но на самом деле это не так. Прекрасно пользоваться летом для того, чтобы заниматься тем, чего мы не можем делать в оставшуюся часть года, но не стоит и желать побега от собственной жизни. Когда мы принимаем наркотики, пьём, курим или объедаемся, мы ищем ощущений, которые помогут нам забыть о реальной жизни. Эти вещи не решают ни одной из наших проблем, они их только усугубляют. После каждого ночного загула наступает похмелье, а с ним приходит потребность нашпиговать себя сахарами, углеводами, насыщенными жирами, обезболивающими и рецептурными препаратами. Это не только усугубляет состояние интоксикации, но и повышает уровень сахара в крови.

Понятно. Но давайте просто скажем, что мне за последние несколько недель довелось принять многовато наркотиков. Что мне теперь делать?

Следует спросить себя, почему вы принимаете наркотики. Это забавы ради или вы бежите от чего-то более глубокого? После ответа на этот вопрос вам следует прекратить их принимать. Процесс детоксикации начинается с того момента, когда вы перестаёте начинять организм токсинами. Наша печень и наши почки не смогут очистить организм, будучи заняты попытками обезвреживания токсичных веществ.

Нам могут помочь в преодолении различных зависимостей изменения в питании и образе жизни. Можно, по сути, увеличить производство в организме серотонина и эндорфинов (нейромедиаторов, вызывающих ощущение счастья), не только с помощью химических веществ, но и естественным путём. Диета, основанная на фруктах и овощах, поспособствует нормальной работе организма с химической точки зрения. Витамины и минералы, которые в них содержатся, ускорят процесс очищения. Совмещение этого с достаточным количеством масел творит чудеса для здоровья кишечника. Это, в свою очередь, поможет вам восстановить естественную энергию, мотивацию, а важнее всего то, что это поспособствует вашему удовлетворению собой.

ФотоPeter Dench

Стоит ли мне отправиться в спортзал или сделать что-то ещё в этом духе?

Следует избегать быстрых диет или записи в спортзал исключительно для того, чтобы прекратить заниматься через месяц. На самом же деле поможет смена давних привычек. Нужно устранить источники токсинов, не помешавшись на этом. Нужно отказаться от стимуляторов, химических препаратов и алкоголя, прохладительных напитков, консервов, глютена, а также увеличить потребление фруктов и овощей. Хорошим началом будет пить на завтрак соки или зелёные смузи, а затем постепенно перейти к сырым салатам на обед или ужин. Сырая пища действует как тонизирующее средство, но также богата питательными веществами и обеспечивает организм крупными дозами витаминов и минералов.

Хорошо. Существует ли что-то ещё, что мне следует есть?

Утром, после пробуждения, выжмите половинку лимона в пинту воды и забросьте туда чайную ложку выжатых ростков пшеницы или хлореллы. Выпив это, выждите не менее получаса, прежде чем съесть завтрак. Как я уже говорила, хорошим завтраком может стать зелёный смузи или сок. В зелёных листьях много хлорофилла, который очищает и восстанавливает как кровь, так и ткани. В них также полно волокон, которые очень хорошо очищают и богаты питательными веществами.

На обед – хороший салат из смеси зелёных листьев и овощей, а затем – тарелка безглютеновых злаков (просо, гречка, киноа, амарант, бурый рис) с овощами. Возможно, несколько томатов, фаршированных киноа. На ужин – салат из яблок, сельдерея, грецких орехов и тёртой моркови с заправкой из лимонного сока, тмина, имбиря и капельки сиропа из агавы. Суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком – тоже хороший вариант.

Сколько времени занимает восстановление после безудержного веселья?

На самом деле это зависит от вашего состояния интоксикации. В наше время множество токсинов накапливается в нас всех. Не только после лета, но и после многих лет плохого питания, использования нашпигованных химикатами средств личной гигиены, а также из-за загрязнения окружающей среды. Так что дело здесь не в том, чтобы провести одну-единственную недельку детоксикации, а в том, чтобы вызвать положительные изменения в образе жизни, дабы укрепить здоровье и на долгое время улучшить самочувствие.

Всё это должно происходить внезапно или постепенно?



Внезапные изменения никогда не доводят до добра. Именно поэтому диеты никогда не работают: они лишь пробуждают чувство голода и вызывают тревогу. Удаляя токсины, нужно действовать медленно и постепенно вводить больше овощей и сырой пищи. Почти у всех видов пищи существуют здоровые заменители. С физической точки зрения мы начинаем избавляться от токсинов с того момента, когда начинаем жить чисто и очищать организм. Это может иметь такие последствия, как усталость, головная боль и даже тошнота, поскольку токсины у нас в крови. Так что да, рекомендуется постепенная детоксикация.

Каким образом следует приниматься за восстановление режима сна?

У людей есть биологические часы, которые регулируют физиологические функции нашего организма и совпадают с состояниями сна и бодрствования. Ночью эти функции сводятся к минимуму (за недостатком света), поэтому если мы не используем этот период для отдыха, это отрицательно сказывается на нашем здоровье.

Для восстановленияциркадногоили биологического ритма (в идеале управляемого солнцем) я рекомендую ужинать до заката. В этом случае ваш обмен веществ всё ещё активно перерабатывает еду. Следует подождать два-три часа, прежде чем ложиться спать, чтобы не лечь на полный желудок. Кроме того, следует употреблять пищу, переваривание которой не требует много энергии, к примеру, салаты или овощи (овощи в белом соусе, на пару, запечённые, супы, тушёные блюда).

Ещё один хороший вариант – десять минут позаниматься какими-нибудь растяжками. Затем можно глубоко подышать или помедитировать ещё пять-десять минут. Избегайте кофеина и снизьте потребление жидкостей непосредственно перед сном.

Каково воздействие излишеств на организм?

Накопление токсинов, недостаток питательных веществ и смена биологических ритмов непременно приведут к отрицательным последствиям – как с физической точки зрения, так и с эмоциональной. В частности, можно ожидать усталость, задержку жидкости, повышенное содержание жира в организме, неприятный запах от тела и дурной запах изо рта, пониженный иммунитет, головные боли, проблемы с желудком, тревожность и депрессию.

Я слышал, что полезно поститься. Это правда?

Как я уже не раз говорила, детоксикацию нужно проводить постепенно, особенно в случае сильной интоксикации организма. Пост – самый мощный инструмент для удаления токсинов, а в прошлом он использовался для борьбы с заболеваниями. Когда наш организм не занят пищеварительными функциями, он может потратить свою энергию на очистку от накопившихся токсинов. Если вам вдруг становится очень плохо, следует прекратить пост.