Как правильно инвестировать деньги, если у вас их нет

Иллюстрация Врена Макдональда

Когда я закончила колледж, я несколько месяцев сидела с другими такими же, как сопляками в помещении без окон и набирала тексты заседаний, которые мне диктовали по телефону. Моя смена была с 12 ночи до 6 утра. Мы кушали пиццу Dominos, которой нас кормил работодатель, медленно разрушали свои органы Red Bull и как зомби печатали тексты, которые нам надиктовывали выпускники МВА на другом конце линии.

Я интересовалась «совместными фондами» или «индексными фондами» или «депозитными счетами денежного рынка» – это всё имело ко не такое отношение как богословие к козе. Но, потом я подумала, а не превратить ли мне плохую работу в ночные занятия в бизнес-школе. Я всё больше понимала, что, как и большинство двадцатилетних, я не имела понятия что делать с деньгами. И однажды, мой кофе за $3 превратился в кофе за $30 из-за процентов по моей кредитной карте. Оказалось, что я просто «запустила» свой кредитный банковский счёт и просто перестала платить по моему сложноуправляемому студенческому кредиту.

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Поэтому, я решила получить неформальное финансовое образование, которого многим из нас так не хватает, и при этом решила всё документировать в серии своих статей. Надеюсь, я научусь управлять своими деньгами; в противном случае, я, по крайней мере, выясню откуда они берутся и почему у меня их нет.

Первый вопрос, которым я решила задаться, был довольно простой: Какой самый лучший способ инвестировать $1000? Ответ был скучным и звучал так: «неоднозначного ответа нет». Так что я решила разбить ответ на группы в зависимости от того, какие риски вы готовы на себя взять.

Инвестиции без высоких рисков

Если вы погуглите «Charles Schwab Roth IRA», вы получите эту форму, заполнение которой займёт 15 минут. Вам в любом случае придётся её заполнить.

Для начала я позвонила Бену Карлсону, сертифицированному финансовому аналитику (CFA) и финансовому блоггеру, и спросила его, что мне лучше делать со своими дополнительными деньгами, которые остались у меня после выпивки и покупки сникерсов. Он сказал мне то, что я не хочу слышать: я должна взять часть своих средств и положить подальше, где я не смогу достать их в течение длительного периода времени, чёрт их бери.

Карлсон сказал, что самая безопасная возможность заработать – это создать Roth IRA аккаунт, что я могу легко сделать за 15 минут на сайте Charles Schwab, заполнив форму, или на сайте финансовой компании. Суть «IRA» или «Individual Retirement Account» (с англ. «индивидуальный счёт пенсионных накоплений») состоит в том, что вы еженедельно, ежемесячно или ежеквартально отправляете средства на счёт и на определённую дату получаете средства назад плюс проценты. При этом вам предлагается выбрать куда инвестировать свои средства.

Всё звучит великолепно, но IRA по сути не инвестиции, а скорее место для проведения инвестиций. Возможно, что ещё более важно, выход на пенсию является оооооочень длинным периодом для меня. А что если я умру от передозировки плавлеными сырками? Я обратилась к Карлсону с этим вопросом, и он попросил меня определить мои «временные горизонты».

“Я хочу купить PS4, пока солнце ещё светит», сказал я.

“Я думаю тебе подойдёт что-то вроде онлайн сберегательного счёта, где ты сможешь заработать немного больше денег», предложил он. «На сберегательном счету в банке ты можешь заработать 0,1 процент, в то время как с онлайн сберегательным счётом ты можешь заработать около 0,5 или даже 1 процент. Здесь можно заработать больше потому, что у компаний, которые работают с онлайн счетами меньше текущих расходов».

Мы также говорили о депозитных сертификатах (CD), которые можно оформить в банке. Они приносят больше процентов, чем обычные сберегательные счета, но с них нельзя снимать деньги в течение трёх, пяти или десять лет, в зависимости от сертификата.

Даже эти, казалось бы, безопасные инвестиции, не гарантируют прибыль на все 100%. Если инфляция будет выше, чем процент по инвестиции, денег в наличии будет больше, но стоимость их будет меньше, чем на начальную дату инвестиций.

Как насчёт игр на фондовом рынке? Об этом виде инвестиций я знаю из интернета и кино. Обычно этим занимаются люди в подтяжках с зачесанными назад волосами. Могу ли я быть, как эти ребята?

«Я думаю, такой вид инвестиций не для тебя, так как в таком случае надо возиться с финансовыми рынками, а они очень непредсказуемы, хотя приносят прибыль в краткосрочной перспективе», сказал мне Карлсон.

Это хороший совет, а что, если я хочу возиться с финансовыми рынками?

Инвестиции со средним риском

Раньше, для того, чтобы начать торговать на бирже, нужен был обязательно финансовый консультант. Новичкам всё ещё нужна помощь на первых порах, но это не означает, что вам постоянно нужен консультант-человек, сейчас уже есть «роботы-консультанты», которые являются дешёвой альтернативой мозгам финансового менеджера.

Майкл Батник, директор по исследованиям в RitholtzWealth Management, компании, которая специализируется на финансовом планировании, а также предлагает робото-консультативный сервис под названием Liftoff, сказал мне, что это отличный способ для молодых людей получить быструю отдачу от инвестиций и почувствовать то, как работают рынки.

«Это программное обеспечение является вполне жизнеспособной заменой человека, но с двумя оговорками», объяснил он. «Вы должны быть в состоянии эмоционально справиться с дикими колебаниями рынка и идти до конца. При этом, у вас нет потребности в финансовом планировании. Чем больше денег зарабатывает человек, или если у него есть семья, ему становится сложнее самостоятельно управлять своими финансами, и он нуждается в финансовом консультанте».

Так выглядит ваш аккаунт на Betterment до того как вы перечислите туда деньги. Вы можете автоматически отправлять часть денег каждый месяц, сервис будет автоматически класть средства на индексный фонд за небольшой процент.

Существует масса робото-консультантских сервисов и услуг, и некоторые из них не требуют даже минимального баланса или ежемесячного взноса, где я и зарегистрировалась. Всё, что вам надо сделать, чтобы зарегистрироваться на Betterment, – это зайти на их сайт, ввести свои возраст и доход, и выбрать свою цель. Вы можете выбрать цель: «выход на пенсию», «обеспечение безопасного баланса» или «общее инвестирование», и они будут вкладывать ваши деньги в индексный фонд, в который входит 12 фондов для минимизации рисков, и помогут вам достичь вашей цели инвестирования. За эту услугу они берут от 0,15 процента до 0,35 процента вашей основной суммы каждые три месяца. (Есть несколько других вариантов, и вы должны попробовать, чтобы понять, какой из них подойдёт вам больше всего).

Учитывая, что у меня уже есть аккаунт Roth IRA, я решила выбрать «обеспечение безопасного баланса», что означало, что через шесть месяцев я заработаю деньги.

Но всё же меня интересует, когда я уже смогу купить себе PS4?

«Имейте ввиду, что когда вы занимаетесь спекуляцией, и не важно что это: акции, облигации, сырьевые товары, валюта, рядом с вами работает армия высококвалифицированных, образованных и опытных CFA и докторов наук, которые хотят делать деньги на рынке», предупредил меня Батник, «они – акулы, вы – гуппи».

Инвестиции высокого уровня риска

Честно говоря, моя идея «сделать большие деньги» на бирже родилась после фильма «Поменяться местами» (Tradingplaces), где Эдди Мерфи и Дэна Акройда кричали в толпу, бросались бумагами и им удалось заработать достаточно денег, чтобы жить вместе на яхте.

Лично, я люблю и шум, и яхты, и я думаю, что этот фильм является одной из величайших комедий всех времён. Но, я видела этот фильм больше 20 раз, но не понимала, как короткие продажи фьючерсов апельсинового сока работают. И Карлсон, и Батник не очень хотели мне помочь в этом разобраться (по понятным причинам).

В книге «Разумный инвестор» ( The Intelligent Investor) 1949 года, которая считается Библией таких людей как Уоррен Баффет, экономист и инвестор Бенджамин Грэм исписал много страниц, где он объясняет разницу между «инвестированием» и «спекуляцией». То, что я хотела сделать, это «спекуляция» и это считается очень, очень глупым.

В целом, инвестирование означает вложение определённого процента дохода в различные компании и финансовые инструменты, которые приносят стабильный доход, пока вы не станете в один день очень богатым из-за скачка стоимость ваших инвестиций или они не провалятся в бездну убытков. Спекуляция же – это когда вы «бегаете» по бирже, позволяя эмоциям диктовать правила вашей игры. Грэм предупреждает, что вы никогда не должны пытаться переиграть рынок, но вместо этого должны верить, что в течение достаточно длительного периода времени, так долго, насколько вам хватит терпения, вы получите приличную отдачу.

Несмотря на всё это, я решила попробовать. Есть несколько способов как вы можете сделать тоже, что и я, но я вам не рекомендую. Вы можете зайти на сайт, как, например, TD Ameritrade, заплатить брокеру $7 за торговые операции, или использовать приложение, как такое, которое я только что загрузила, где вы можете вести торги бесплатно. Эта платформа называется Robinhood, которая может разрушить всю брокерскую индустрию.

Просто скачайте её и внесите деньги на свой счёт. Это так просто, как играть в скретч-лото, и в долгосрочной перспективе – выгодно. (В FAQ разделе приложения указано, что Robinhood планирует зарабатывать деньги на процентах денег пользователей, которые имеются на их счетах и не инвестировать).

Если вы работаете через приложение RobinHood, вы можете покупать и продавать акции без уплаты комиссии.

«Выбрать акции – самое сложное, вы не просто боритесь со своими эмоциями, но вам также, следует помнить, что большинство акций – мусор», сказал мне Батник.

Это правда, большинство акций – ужасные инвестиции. Как Batnick выразился: «Начиная с 1980 года, примерно 40 процентов всех акций испытывали постоянный спад с их пикового значения 70 процентов. Кроме того, две из трёх акций отстают от индекса».

Используя приложение RobinHood, я купила две акции копании Calloway Golf, которую я выбрала наугад. Я подумала, что прикольно будет войти в мир богатства через гольф-компанию. Кроме того, акция стоила $10, а я готова был потратить на эксперимент $25.

После двух дней я «заработала» минус 2,77 процентных пункта. Это не было похоже на путь к богатству, или приближение к покупке PS4. Инвестиции в ваше финансовое будущее мало чем отличается от конспектирования чьих-то встреч – это медленный процесс, в результате которого крошечная заначка вырастает в процентные пункты, когда вы достигнете пенсионного возраста и сможете купить любую видеоигру, какую только пожелаете?

Трюк, которому научил меня Майкл Батник, – просто реинвестировать свои дивиденды каждый год, и помнить, что у вас много лет впереди, чтобы узнать больше и нарастить ваши счета.

«Проблема Миллениалс в том, что они не думают на перспективу», сказал он мне. «К сожалению, реальность такова, что время и сложные проценты являются большим активом инвестора, но так мало людей этим пользуются».

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