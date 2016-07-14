Как выехать за границу, когда вы молоды и без гроша в кармане

Фото любезно предоставлено Эрин Гровер

В 2004 году Эрин Гровер очутилась в обычной ситуации: она только что выпустилась из университета, не имела перспектив трудоустройства и не имела ни гроша в кармане. Поэтому она совершила единственное, что, на её взгляд, имело смысл: наскребла достаточно денег на авиабилет в одну сторону в Афганистан, в место, которое ей всегда было любопытно посетить, и переехала туда всего со 100 долларами за душой.

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«Это забавно, потому что люди думали, что я, должно быть, богата, – поведала VICE Гровер. – Однако я просто принадлежу к меньшинству американцев, которое понимает, насколько легко становится с выходом из системы».

Под «системой» она имеет в виду Америку, страну дорогой жизни и низких показателей трудоустройства для молодых. На первый взгляд решение Гровер кажется всего лишь бегством от реальности – способом отложить зрелость, пока ей не придёт в голову план. Спустя две недели после приземления в Кабуле она, впрочем, не только приняла совершенно новый образ жизни, но ещё и получила работу фотографа для ООН.

«Я получила работу, потому что была там на месте, а если бы я не объявилась, я бы никогда не стала для них работать», – рассказывает она VICE.

Переезд за границу не то чтобы представляется очевидным способом сэкономить деньги или улучшить перспективы трудоустройства, но всё больше и больше представителей поколения нулевых без гроша в кармане пакуют чемоданы и начинают жизнь в других местах, как сообщает MoveHub, компания, помогающая с переездом за границу. Переезд в другую страну не всегда эффектен или прост, но если уж вы собираетесь сидеть где-то без гроша в кармане, то это вполне можно делать на пляже на Бали.

Шерил Энг, посетившая более 30 стран, на верблюде в Марокко. Фото любезно предоставлено Шерил Энг

Существует несколько критериев идеальной страны для переезда, когда вы молоды и без гроша в кармане: стоимость жизни должна быть низкой, страна должна с относительной лёгкостью предоставлять визы американцам, а ещё должна быть разумная надежда на то, чтобы найти работу, так как нужно оплачивать базовые расходы на жизнь.

«Я знаю, что очень многие люди едут в Чиангмай, что на севере Таиланда, – заявила туристический блогер Шерил Энг. – Это очень популярное направление среди тех, кого мы называем «цифровыми кочевниками», людей, которые зарабатывают в Интернете, путешествуя. Там очень дёшево, погода нереальная, а еда – чёрт побери, потрясающая».

Гровер знает людей, которые переехали в Камбоджу и нашли работу в местных некоммерческих организациях. В Корее существуют программы вроде EPIK, выплачивающие большие деньги преподавателям английского языка. Израильские кибуцы – по сути, коммуны, в которых можно работать за проживание и питание, – привлекают людей со всего света. А ещё есть программы WWOOF по всему миру, предлагающие бесплатное жильё и питание в обмен на сельскохозяйственные работы.

Следующим шагом после прибытия является приобретение друзей, что крайне важно для встраивания в местную экономику. Если заводить дружбу с местными слишком страшно или если языковой барьер – это проблема, всегда есть эмигрантские сообщества.

«Едва ли не важнее всего в том, чтобы найти работу в любой стране за пределами Запада, определить, где едят эмигранты, – отметила Гровер. – Эмигранты находятся в таком очень тесном сообществе – им нужна собственная маленькая микросреда. Прийти, познакомиться с людьми, а затем наведываться к ним в офисы и получать приглашения куда-нибудь оказалось просто».

Собственно, Гровер сказала, что нашла свою работу в ООН через связь в эмигрантском сообществе в Афганистане.

Местные связи (как среди эмигрантов, так и среди местных жителей) также могут быть ценным ресурсом в процессе определения того, где тусоваться, где найти дешёвую еду и где жить, чтобы не лишиться своих несуществующих сбережений. Хотя сайты вроде Airbnb и удобны, они редко являются самым дешёвым вариантом для долговременного проживания, а по англоязычным спискам квартир с вас будут драть три шкуры. Лучший способ определить, где жить, – это, по словам Энг, попользоваться каучсерфингом несколько недель, чтобы сэкономить, одновременно разведывая обстановку.

«Каучсерфинг – это не только ночлег, – заявила Энг, которая редко платит за жильё во время путешествий благодаря сайтам вроде couchsurfing.com, предлагающим бесплатное жильё. – Это ещё и местный житель, желающий познакомиться с иностранцами и познакомить иностранцев со своими родными местами».

Если вся эта неопределённость представляется слишком хлопотной, то другой вариант – это найти работу заранее. Чехия, Испания, Китай, Индонезия и Япония – это лишь некоторые из множества стран, в которых существует регулярный спрос на преподавателей английского, а преподавательские программы, как правило, предлагают жильё, зарплату, на которую можно жить, а также сообщество. И хотя преподавательская работа вроде программы JET в Японии может быть напряжённой, она действительно обеспечивает огромную стабильность, особенно в дорогих странах.

«У меня в целом всё шло хорошо, но я бы не оценил это положительно на сто процентов, – заявил Александр Хоур, в прошлом году работавший по программе JET. – Порядки в японских офисах могут быть очень строгими и не особенно подходящими для людей, не готовых слепо подчиняться приказам». Тем не менее, ради года в Японии с оплатой всех расходов оно того стоило.

Разумеется, эмигрировать не значит просто сесть на самолёт. Если вы планируете провести где-то больше, чем несколько месяцев, вам, скорее всего, понадобится виза.

Туристические визы для американцев, как правило, прекращают своё действие спустя три месяца (в зависимости от страны), а рабочие визы бывает очень трудно доставать, особенно в Европе.

«В Британии это, блин, просто смешно, – заметила Энг. – Не знаю ни одной другой страны, [которая] требует, чтобы вы зарабатывали 35 000 фунтов (46 000 долларов) в год».

В большинстве стран Азии раздобыть рабочую визу гораздо дешевле; другие переехали туда по туристической визе и прыгают через границу, чтобы «сбегать за визой», когда та прекращает своё действие (хотя в таких странах, как Таиланд, это становится труднее). Если вы ищете гражданства, то в таких латиноамериканских странах, как Аргентина, Перу, Уругвай и Доминиканская Республика, достаточно быстрый процесс его получения, который требует лишь проживания в стране в течение нескольких лет. Информацию по отдельным странам о визах, прививках и прочих юридических формальностях для переезжающих за границу американцев смотрите на этом ресурсе от Бюро консульских дел.

В конце концов, на самом деле вы ограничены лишь собственным воображением, а не бюджетом. Чем больше мера контроля, от которой вы отказываетесь, тем ниже цена.

В случае Гровер риск оказался оправданным. Она пожила не только в Афганистане, но и в Непале, Индии, Франции и Камбодже, а затем в итоге обосновалась в Лос-Анжелесе, где она теперь чуть менее молода и не совсем без гроша в кармане.

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