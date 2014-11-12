Как жить после того, как ваш череп был разбит на куски

Три месяца своей жизни я провёл в коме в Королевской больнице Лондона, подключенный к поддерживающей жизнь аппаратуре. Это случилось после того как в первые часы Нового 2010 года меня сбила машина. Мой череп и другие части тела разбились, как зеркало. Только мой череп раскрошился на 30 кусочков.

Когда я начал постепенно приходить в себя, в течение примерно двух недель, я оставался совершенно дезориентирован. Я не мог понять было ли мне десять или сто лет. Через некоторое время, когда реальность начала просачиваться из тумана, я стал одержим одной мыслью: как завершить свое образование. Это был горизонт. В конце концов, всё завершилось в прошлом году: я закончил два курса – английский язык и политические науки в Университете Йорка – тремя годами позже, как по указанной выше причине я выпал из жизни.

Videos by VICE

Сложность реабилитации после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) состоит в том, что вы должны пытаться сосредотачиваться даже на самых простых, казалось бы, незначительных целях, чтоб поддерживать свою мотивацию. Каждый день вам следует делать следующий шаг к чему-то ещё. На начальном этапе своего выздоровления, я даже не мог сидеть в постели, но попытки это сделать стали моим распорядком дня. Я пытался побежать, прежде чем смог ходить, в буквальном смысле. Я очень расстраивался из-за ограничений, которыми моё тело теперь был заполнено, и злился по поводу всех тех ушибов, которых следовало бы избегать.

Если бы мне довелось ещё раз пройти через какое-либо изменяющее жизнь событие или травму, например, что-либо похожее на то, что приключилось со мной, я бы хотел иметь рядом с собой проводника. Или, если не проводника, то по крайней мере, кого-нибудь, кто сказал бы мне: успокойся, не газуй. Вот несколько слов по этому поводу.

ПРИВЕТСТВУЕМ ТИТАН

Так, свыкшись с мыслью, что я, видимо, стал жертвой очень тяжелой травмы головного мозга, мне также довелось узнать, что левая сторона моего лица теперь сделана из титана, потому как оригинальная его часть была разбита просто как дешевая керамика. Чтобы восстановить мой скромный облик довелось вставить коло 33-х титановых пластин. Неорганическая часть меня благодарна мудрости и опыту хирурга Саймона Холмса, который боролся с очень сомнительными спекуляциями относительно того, стоит ли меня оперировать. Шансы на то, что я приду в сознание, и вновь смогу воспринимать свою внешность, оценивались как крайне ничтожные (мне, в лучшем случае, пророчили жизнь в доме для инвалидов), так что многие хирурги утверждали, что такая операция не сильно мне нужна. Независимо от того выздоровел бы я или нет, было решено, что моим друзьям и родственникам, да и не мне самому, будет значительно тяжелее если моё лицо останется неузнаваемым.

Джек в коме. Изображение предоставлено автором.

НЕ УМНИЧАЙ

Степень тяжести моей травмы означала, что хирургическая операция на моём лице была проведена через несколько недель после несчастного случая, потому как перед проведением такой операции следовало подождать пока спадут отёки (хотя моё лицо оставалось более похожим на морду хомяка до конца 2010 года). Но, слава Богу, кто-то рискнул провести такую операцию. Мне потребовалось какое-то время чтобы смириться с тем, что внутри меня теперь есть достаточно металла для того чтоб построить автомобиль, но в какой-то момент, с такими травмами, как у меня, вы в любом случае начнете заниматься какими-то глупостями. Медицина и хирургия – это просто абсурд. То, как они могут вторгаются в наше тело и превращают наши органы во что-то другое, это просто непостижимо, не нашего это пролетарского ума дело. Вы просто должны с этим смирится. Ты должен. Я даже перестал реагировать на металлоискатели.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ (ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ НИЧЕГО ПОМЕНЯТЬ)

Я не люблю шаблонные фразы. Некоторых людей они просто раздражают: фраза «Всё будет хорошо, сынок» является для некоторых людей с неясным будущем такой же полезной как лысому расчёска, но в своей книге, я пытаюсь оправдать их существование. Пусть будет, если для кото-то это работает. Так, поскольку тяжесть моей травмы означает, что я, наверное, никогда не смогу избавится от всех её следов, во всём этом есть что-то из принципа: «нравится не нравится, спи, моя красавица». Я не могу выбросить из своей жизни тот факт, что я так долго пробыл в коме, ну потому что это действительно было. Я не могу вновь пережить тот миг, чтобы что-то изменить. Я могу только управлять своими мыслями в отношении этого факта сейчас, в настоящем.

Джек сегодня

ДАВАЙ, ЖИВИ

Хотя это может показаться легкомысленным, но менее серьёзное отношение к жизни помогло мне преодолеть последствия травмы. Опять же, это своего рода, образное выражение, но я пришёл к выводу, что большинство вопросов не являются чем-то важным. Легко прийти к этому заключению, когда вы практически мертвы. Что бы вы не делали в жизни, и с кем бы вы это не делали, всё может получится, а может и нет. Но вы знаете, что? Мир не вращается вокруг вас. И он не вращается вокруг меня.

ВЕДИ ДНЕВНИК

Имея дело с тяжелой ЧМТ к вам в голову приходят странные мысли. Это естественно. Я всегда был интровертом, но авария ещё больше усилила мою погружённость в самого себя. Я думаю, я мог бы полностью уйти в себя, если бы мне не удалось каким-то образом обуздать свои мысли. Работа над книгой стала единственной вещью, которая помогла мне, но в самом деле, не боксом же мне заниматься (тем более что теперь это всё равно не очень возможно). Это дало мне ощущение мира в моей сложной ситуации. В начале, эта работа было несколько большим чем очистка мыслей – это был способ словить лавину эмоций. Прошлым летом, я подошел к стадии, когда хотя я ещё мог продолжать работать над книгой, но понимал, что нужно освободиться от накопившегося.

Опубликование книги – это, конечно, не самая увлекательная игра, и на этом пути не стоит принимать все проблемы на личный счёт (получения хоть какого-либо ответа от издательств, даже если это отказ, уже само по себе лестно). В конце концов, этой весной, один человек (кто-то в издательстве на этот раз) рискнул поставить на меня. Такое ощущение, что я поднялся на один уровень выше.

Книга ​Сражаясь с травмой мозга: жизнь, которую построил Джек вышла 31 октября.