Как оптимизировать свою жизнь всего за четыре недели

Фото пользователя Flickr Ian Burt

Просветление может прийти к вам по-разному. В моём случае оно пришло в виде открытки, которую кто-то положил на лобовое стекло моей машины на стоянке торгового центра. Всего за $199 мне предлагалось пройти четырехнедельный курс «Оптимизация жизни». В стоимость входило еженедельное общение с «единомышленниками», две 30-минутные консультации по телефону, чтобы я могла достичь максимальных результатов, также мне предоставлялся доступ к записанными медитациями, чтобы «я могла поддерживать себя в правильном состоянии» и я могла заказать «дополнительную очистку по желанию, чтобы выглядеть и чувствовать себя заряженной».

Я уже давно пребывала в глубокой депрессии и бесконечном экзистенциальном кризисе, поэтому $199 показались мне низкой ценой за подобного рода курс, даже если он был организован компанией под названием ChicGuru, которая называла свою программу «2015: LikeaBoss», что меня раздражало. Мне показалось неуместным, что работу над сознанием и внутренним миром можно назвать такой глупой фразой, хотя соглашусь, что иногда успех работы над собой возможен в самых невероятных и непредсказуемых местах.

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На нашей первой встрече мои коллеги-участники были одеты максимально комфортно, выглядело всё довольно мило. Они были одеты свободно в бесформенную одежду, поэтому выглядели так, будь-то только что сошли со страниц каталога Anthropologie. Я предположила, что эти слои одежды на них символизировали слои внутри них. Я не чувствовала, что была среди «единомышленников», скорее вокруг меня были одни лишь шляпы от солнца. Как человек, который скорее умрёт, чем будет одевать шляпу от солнца, я была полностью не в своей тарелке.

Когда все участники представлялись, я занималась своим привычным делом – я оценивала и осуждала их. Эта постоянная оценка других людей была, как мне казалось, именно тем камнем преткновения, который мешал мне развиваться, и я наделась, что этот курс поможет мне. Когда курс начался, я дала себе обещание меньше думать и критиковать женщин, как например, ту, которая описала себя как «креативная императрица».

«Работа в группе – настоящая магия», сказала одна из наших двух шаманов, женщина с татуировкой в виде лотоса на ладони, после того как мы закончили вводную часть. «Чем больше людей приходят к нам, тем сильнее мы становимся», добавила она. Мне было трудно понять её восхищение от работы в группе. Однако, надо заметить, что я никогда не играю в команде. Я отказываюсь причислять себя к какой-либо человеческой расе, где я буду в качестве очередного члена общества.

Будучи «боссами», наши гуру призвали нас брать полную ответственность за нашу жизнь и наши действия, не позволяя себе быть жертвами. (Это правда: большинство боссов не являются жертвами, они мучители. Проснитесь, люди-овцы, и восстаньте против ваших корпоративных угнетателей). Мне сказали, что я могу достичь этой, казалось бы, невозможной цели, отказавшись отдать власть чему бы то ни было, что существует вне меня. Но что же тогда я буду делать со всей этой проклятой властью?

Тема недели была «Освобождение от прошлого». Ведущие провели нас по нашему пути назад, обратно к зачатию (ты знаешь, когда начинается жизнь). Нам сказали, что там, где мы остановились в воображаемом пути, и была точка силы. Возвращение нас в прошлое – форма возвращения в точку силы, осознания себя и чувств, и я это понимала очень хорошо.

Нам сказали, чтобы мы заглянули внутрь себя, и попытались понять кто мы, какие сказки про себя мы любим рассказывать. Если мы отпустим эти истории, кем мы тогда будем? Именно этот страх неизвестного держит нас и нашу жизнь под контролем, делает нас самодовольными и сдерживает наше развитие.

Вы спросите, какая моя история? Я постоянно извиняюсь. Моя любимая фраза: «Я сожалею, что я такая, какая есть» и она так часто звучит в моей голове, что у меня появилось ощущение, что на самом деле мне совсем не жаль. И это имеет смысл. Мне не за что извинятся, потому что моей вины нет ни в чём конкретном. Моя вина – постоянная во времени, и корнями уходит в прошлое. Я не могу быть достойной, принимая человеческий облик, потому что меня не так воспитывали. Вот то, что я говорю себе, что-то вроде того.

В тоже время, когда я говорю, что я не могу быть хорошим человеком, я ограничиваю себя. Пребывая постоянно в прошлом, я никогда не смогу войти в будущее. Мне сказали, чтобы я оставила эти оговорки на обочине своей жизненной дороги и шла, чёрт подери, вперёд.

С течением недель нашего курса, я начала понимать насколько моё малодушие властвует надо мной. Я постоянно мучаюсь сомнениями и вопросами. Должна ли я отправить это пассивно-агрессивное текстовое сообщение? Должна ли я потратить весь день, лёжа в постели, говоря себе, что я стала инвалидом по собственному желанию? Должна ли я всё ещё обдумывать случай в баре с собакой на прошлой неделе? Нет, нет и нет. Я делала так на протяжении десятилетий, потому что так было удобно. Обуздать поток этих мыслей было невыразимо трудно, но необходимо, если я не хочу оставаться несчастной всю оставшуюся жизнь.

Я спросила Гьяну, одну из гуру, почему я постоянно кого-то осуждаю. Она сказал, что скорее это не осуждение других, а так проявляется моя чувственность. Я могу ощущать больше, чем другие, и я быстро поглощаю дерьмо других людей. Когда я осуждаю кого-то, я делаю это в защитных целях, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мне нужно было понять и принять, что проблемы других людей – только их проблемы, я к ним не имею никакого отношения. Она предложила мантру: Что моё – то моё, что твоё – то твоё.

Мой разговор по телефону с Наадой, девушкой, у которой на ладони татуировка, был также полезным. Она сказала, что для неё было вызовом то, что я приняла участие в семинаре, я согласилась, что для меня этот курс тоже был очень важным. Также, я должна признать, что курс «2015: LikeaBoss» стал для меня полезным и улучшил мою жизнь. При этом, я один из самых больших человеконенавистников, которых вы когда-либо встречали. Я – Ларри Дэвид с сиськами.

Я поначалу воспринимала Нааду и Гьяну как сумасшедших. Я осуждала их, чтобы отстраниться и показать себе, что я не такая сумасшедшая хиппи, как они. Я делала это, чтобы сохранить свою историю, которую я создала, как будто я лучше, чем женщины, которые стремятся улучшить жизнь других людей. Но теперь я не фанат этой истории, более того, она не служила мне во благо. Это очень утомительно быть столь придирчивой. Именно поэтому я пытаюсь изменить свою историю. Каждый день я веду дневник.

Они научили меня, что попытки понять деяния и выбор других людей являются совершенно лишними усилиями. Недостатки и дерьмо другого человека – не имеют значения, имеет значение только то, как кто-то делает выбор принять эту бессмыслицу. Игнорируя чужое дерьмо, вы получаете возможность действовать по своему усмотрению. Намного проще расти, когда вы не грузнете в бесполезном негативе. Это истинно-положительный экзистенциализм, а философия на половину, которую я написала, вероятно, находясь в нетрезвом состоянии.

Способ, которым Наада и Гьяна выбрали продавать свои услуги, конечно, не совсем обычный, но это только делает их работу интересней. Когда я слушаю, а не бессмысленно осуждаю, я, на самом деле, узнаю больше и росту как личность. В конце концов, кто я такая, чтобы судить? Что моё – то моё, чужое дерьмо пусть остаётся с другими.

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