Как объехать весь мир первым классом, когда вы на мели

Фото взято у пользователя Flickr Traveling Otter

Для большинства людей главное в путешествиях – бегство или смена обстановки. Для Бена Шлаппига путешествия – это игра. Шлаппиг знает, как превратить 49 долларов наличными в гостиничный номер за 500 долларов в Париже или Лондоне и запас бакалеи на целый месяц – в перелёт вокруг света первым классом. Путешествует он исключительно роскошно, примерно за 5 процентов от прейскурантной цены.

Шлаппиг принадлежит к растущей группе «туристических хакеров» (людей, пользующихся баллами с кредитных карточек для оплаты авиабилетов), но он ещё и знает, как получать дешёвые перелёты и гостиницы за наличные. В детстве он в выходные без остановки летал по стране, набирая баллы авиалиний для своих родителей, а со студенческих времён путешествует на постоянной основе, ведя блог под названием OneMileataTime.

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Я хотела спросить Шлаппига, как он это делает, поэтому позвонила ему, когда тот в очередной раз ненадолго остановился в США. В Лос-Анжелесе он пробыл всего несколько дней, но уже с нетерпением ожидал следующего путешествия. По телефону он поделился со мною о том, когда и где бронировать лучшие рейсы, как выгодно заказывать люксовые гостиничные номера и как ему удаётся постоянно жить на ходу.

VICE: Сколько вы, по-вашему, тратите на путешествия за отдельно взятый год?

Бен Шлаппиг:Розничная стоимость моих путешествий составила бы более миллиона долларов. В основном это из-за того, что цены на первый класс сильно взвинчены. Билет на перелёт первым классом из Нью-Йорка в Гонконг стоил бы 30 000 долларов при оплате наличными, так что я, разумеется, и близко не трачу такие суммы. Не знаю точную цифру, но точно скажу, что розничная стоимость равна миллиону, а я трачу очень, очень небольшую часть этой суммы. Менее пяти процентов от общей стоимости [или около 50 000 долларов].

А сколько у вас в данный момент открыто кредитных карточек?

В любой отдельно взятый момент у меня, как правило, от тридцати до сорока кредитных карточек.

Звучит обескураживающе.

Обескураживающе в теории, и отслеживать при этом, конечно же, приходится очень много, но это также даёт отличные результаты. У людей множество ошибочных представлений о том, как работают кредитные оценки, как работают кредитные карточки, поэтому в итоге получается очень хорошо.

Итак, вы, по сути, летаете по свету и останавливаетесь в гостиницах за некую долю стоимости этого, манипулируя баллами на кредитных карточках?

Я не всегда пользуюсь баллами. Я провожу расчёты с каждой поездкой, чтобы понять, есть ли лучшая цена, потому что иногда бывают очень выгодные рекламные акции. Например, была такая рекламная акция Hyatt, в рамках которой можно было провести две ночи в любой гостинице Hyatt в мире, а затем получить одну бесплатную ночь в другой гостинице Hyatt. Поэтому я смог остановиться в Hyatt, что в аэропорту Тампы, по 80 долларов за ночь и забронировать номер на две ночи. А затем я смог воспользоваться этой бесплатной ночью в гостинице вроде ParkHyattSydney, которая обошлась бы в 1000 долларов за ночь.

Ого. Как вы узнаёте об этих акциях?

Я всё время одержим. Я постоянно слежу за этим делом, но для обычного человека, на мой взгляд, лучше всего заниматься этим, следя за блогом, который лучше всего подходит вам и вашим целям в путешествиях. У некоторых людей цель состоит в том, чтобы путешествовать бесплатно, а комфорт им на самом деле не важен, а другие люди хотят летать первым и бизнес-классом и останавливаться в пятизвёздочных гостиницах за небольшую часть стоимости. Я принадлежу к последней категории.

Итак, расскажите о каких-то стратегиях, которые вы обнаружили, охотясь за дешёвыми перелётами?

Возможно, это прозвучит странно, но частенько мои рейсы начинаются не в США, а где-нибудь в другом месте. К примеру, билеты гораздо дешевле, если вылетать из Каира (Египет), Коломбо (Шри-Ланка), Касабланки (Марокко) или Кейптауна (ЮАР). Итак, я делаю следующее: если я путешествую, то я располагаюсь там, а вылетаю, к примеру, из Каира или Коломбо. Именно этими отправными пунктами я пользуюсь чаще всего, и они буквально сбивают стоимость моих билетов процентов на девяносто.

Постойте, что вы имеете в виду, говоря «располагаюсь»? То есть вы просто летите в одно из этих мест?

Ага. Например, билет из Каира в Нью-Йорк и обратно стоил бы 1200 долларов бизнес-классом. Если бронировать перелёт из Нью-Йорка в Каир наоборот – тот же рейс в другом направлении, он обошёлся бы примерно в 9000 долларов.

Интересно. Однако вам всё равно приходится находить билеты из США в эти места, правильно? Как вы находите хорошие предложения?

Итак, ключ к тому, чтобы находить более дешёвые билеты, в целом заключается в том, чтобы знать, что авиалинии устанавливают цены согласно определённой стратегии. К примеру, Атланта – это узел Delta, а Даллас – это узел AmericanAirlines. Итак, если вы хотите лететь куда-либо без остановок из Далласа, рейс найдётся у AmericanAirlines. Но если вы летите из Далласа рейсом от Delta, будет гораздо дешевле, потому что компания не может конкурировать в сети маршрутов. Ключ в том, чтобы вылетать рейсом какой-нибудь авиалинии из города, в котором она представлена слабо.

Существуют определённые рынки (как правило, некоммерческие), на которых всё будет дешевле. За перелёт из Нью-Йорка в Лос-Анжелес придётся заплатить больше, чем за перелёт из Нью-Йорка в Окленд, исключительно из-за коммерческого рынка, который там видят.

А как насчёт выбора времени? Когда вы обычно бронируете свои билеты?

Я бы сказал, что обычно бронирую авиабилеты дней за шестьдесят. В целом это самое дешёвое время для бронирования.

Тем не менее, премиальный авиабилет лучше всего бронировать буквально в день вылета или за несколько дней до вылета. Я мог бы хоть сейчас активировать набранные мили [по своим бонусным программам авиалиний] для перелёта из Лос-Анжелеса, пожалуй, в любую точку планеты, потому что в последнюю минуту авиалинии открывают все места. Раньше я бронировал поездку первым классом, например, в Гонконг всего за два часа до вылета.

“Можно практически ничего не потратить на отпуск, если правильно к этому подойти” — Бен Шлаппиг



Можно ли составлять поездки, сочетая крупные и местные авиалинии? Например, если отправляться куда-нибудь в Азию, логично ли сначала прилететь куда-то на континент, а потом забронировать билет от турецкой, индийской или китайской авиалинии, чтобы добраться собственно до своего пункта назначения?

Вполне. На свете существует столько дешёвых перевозчиков, что перелёт с континента на континент частенько стоит столько же, сколько поездка на такси в аэропорт. Благодаря всем этим авиалиниям существует масса возможностей летать на очень большие расстояния за очень небольшие деньги.

Впрочем, существуют два подводных камня. Прежде всего не забывайте, что эти авиалинии жутко на вас экономят, поэтому нужно интересоваться полной стоимостью перелётов от них. Нужно знать, сколько они берут за провоз багажа, за места. В большинстве случаев вы всё равно останетесь в выигрыше – но перепроверяйте на всякий пожарный.

И, кроме того, аналогичным образом нужно убеждаться в том, что вы знаете, какие авиалинии работают на рынках. Если обратиться к Orbitz или Expedia, то рейсов на юго-запад не найти. Поэтому, если с юго-запада дешевле, а часто так оно и есть, то там этого не найти. То же самое касается Allegiance. Ключ к этим дешёвым авиалиниям состоит в том, что их расценки, как правило, нужно уточнять непосредственно на их вебсайтах. Не полагайтесь на то, что обычные онлайн-турагентства покажут вам все цены.

Какими сайтами вы обычно пользуетесь?

Если я пытаюсь сделать общее сравнение, я пользуюсь Orbitz, но там не отображаются дешёвые перевозчики. Это не такой вебсайт, на котором собирается всё, потому что эти авиалинии не дают им доступа к своим спискам. Авиалинии не хотят, чтобы им приходилось выплачивать Orbitz комиссию на бронирование, потому что они стараются обеспечить более дешёвую структуру, и именно поэтому там они не светятся.

Вернёмся к кредитным карточкам. Для вас они – стиль жизни. Но какой вариант лучше всего для нас, не желающих иметь в кошельке по тридцать карточек? Предположим, я хочу отправиться в Мумбаи и практически ничего не потратить на гостиницы.

На самом базовом уровне существует множество кредитных карточек, предлагающих бонусы в пятьдесят тысяч баллов. Поэтому вы бы подали заявку на две карточки и потратили минимальную сумму, составляющую около 1000 долларов – обычно за несколько месяцев. Как правило, в первый год годовая комиссия не взимается, поэтому, получив две карточки и просто выполнив минимальное требование по тратам, вы бы получили сто тысяч миль, а этого более чем достаточно для бесплатного билета в Индию. Таким образом, перелёт вам обеспечивается буквально бесплатно. Вы не платите ни гроша. А что касается гостиниц, то существуют гостиничные кредитные карточки, так что можно было бы раздобыть кредитную карточку, обеспечивающую бесплатные ночи в гостиницах после траты определённой суммы, которая часто очень невелика. Можно практически ничего не потратить на отпуск, если правильно к этому подойти.

А это может сделать любой для любого отпуска?

Да, любой. Я бы сказал, что чаще всего слышу такой вопрос: «Разве подача заявок на множество карточек не губит кредитную оценку?» А это вовсе не так. При подаче заявки на новую кредитную карточку минус состоит в том, что на ваш кредит делается запрос, а запрос ухудшает оценку на два-три балла, и это действует до двадцати четырёх месяцев. Но люди не осознают, что, когда обзаводишься новыми карточками, все остальные аспекты кредитной оценки улучшаются. В прошлом году я подал заявку где-то на пятьдесят карточек, и моя оценка в это время повысилась. Причина в том, что гораздо более важный показатель – это то, выплачиваете ли вы всё вовремя.

Другой показатель – это то, насколько вы используете свою кредитную карточку. Итак, предположим, что вам доступен кредит в 100 000 долларов, если у вас двадцать карточек, на каждой из которых по 10 000 долларов кредита. Если тратить по 1000 долларов в месяц, то вы используете всего один процент своего кредита, а для банков это признак большой надёжности, потому что вы используете деньги с ответственностью.

Итак, предположим, что вы – выпускник университета на мели с ужасным кредитом. Какой карточкой вы обзаведётесь?

Если вы только что выпустились, то берите либо карточку American Express Every Day Preferred, либо Chase Sapphire Preferred, либо Citi Thank You Premier. Причина в том, что вы получите большой стартовый бонус, а он приносит огромное количество баллов за ежедневные траты. В случае с Chase Sapphire Preferred двойные баллы дают все обеды и дорожные покупки, а среднестатистический молодой человек, вероятно, тратит на обеды или на еду очень много. А вот Citi Thank You Premier даёт тройные баллы за все покупки, связанные с путешествиями и бензином, и двойные – за обеды и развлечения.

Итак, назовите несколько отличных предложений по гостиничным бонусным карточкам.

На мой взгляд, всем стоит обзавестись кредиткой для Intercontinental, которая даёт бесплатную ночь, действительную в любой гостинице Intercontinental в мире. Итак, за годовую плату в 49 долларов можно воспользоваться ею в номере Intercontinental за 500 долларов в Лондоне, Париже или даже на Бора-Бора. Полагаю, практически любому будет выгодна возможность остановиться в пятизвёздочной гостинице всего за 49 долларов в любой точке мира, а это вполне по карману любому человеку.

Какие ещё полезные советы для путешественников у вас есть?

Возможно, кому-нибудь это покажется безумным, но авиалинии часто продают мили непосредственно потребителям, а ещё у них часто бывают рекламные акции. Может быть более чем разумно покупать мили непосредственно у авиалиний, а затем расходовать их на бесплатные билеты. Это отличный способ получать билеты в первый и бизнес-класс со скидкой.

Я бы также сказал: всегда подписывайтесь на программы лояльности. Даже если вы не собираетесь проявлять лояльность к некой сети, нет причины в том, чтобы не набирать мили или баллы за проживание или перелёт, который вы осуществляете в любом случае. Чтобы погасить их, частенько нужно не так уж много миль, а ещё у них нередко даже бывают магазинные порталы, поэтому можно хотя бы обменять на что-то небольшое количество миль вместо того, чтобы ничего не получить.

Это вообще утомляет – постоянная жизнь в гостиницах, непрерывные перелёты? Вы наверное очень энергичный.

Как ни странно, так оно и есть. Это зависимость. В детстве, возвращаясь домой после тридцати шести часов полёта, не остановившись в гостинице даже на ночь, просто с красными глазами, я замертво падал на кровать с мыслью: «Не знаю, захочу ли когда-нибудь ещё полететь на самолёте». Однако на следующее утро я просыпался и думал: «Господи, хочу на самолёт». Это зависимость, а любая зависимость – это, пожалуй, не круто. Но правда состоит в том, что счастливее всего я тогда, когда из моего окна открывается вид сверху на Землю.

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