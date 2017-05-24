Как обращаться со знаменитостями, по словам знаменитостей

Знаменитости! Они совсем как мы! Вот только успех, которого они добились в избранной ими профессии, значит, что обращаются с ними иначе! А ещё у них частенько бывает больше денег, чем у вас! Обычно, чтобы поговорить со знаменитостью, нужно пройти как минимум через одного пиарщика, нередко – двух, и работать на мало-мальски солидное СМИ. Нередко даже после разговора с пиарщиком, когда тот пообещал вам, что вы пообщаетесь со знаменитостью, с этим всё равно не складывается.



После этого остаются лишь капризы судьбы – случайная встреча со знаменитым человеком на улице или в ресторане. Возможно, в аэропорту. Возможно, кузен вашего кузена знает чьего-то помощника, который может провести вас в VIP-зону. В жизни эти моменты редки, и вам лучше изо всех сил постараться извлечь из них как можно больше. Чтобы подготовить вас к этим случайным встречам, мы составили самый странный список знаменитостей, до которого смогли додуматься, чтобы показать вам все тонкости разговора с известным человеком.

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Как здороваться

Наиболее приемлемый способ поздороваться со мной – просто подойти ко мне и сказать: «Привет, Ферг».

A$AP Ferg, The A$AP MOB

A$AP Ferg. Взято у CZR-E для The Come Up Show

Как просить селфи

«Божемойбожемойбожемой, вы что, правда, да, это вы, я щас в обморок упаду, аж не верится, можно, пожалуйста, вы не против, очень не хочется просить, но если бы я не спросила, меня бы просто закопала (школьная учительница отца матери ребёнка парня моей девушки)… Кажись, сейчас вырву!» Кто бы смог устоять? Лишь каменное сердце!»



Вот что говорить нельзя:

«Моя жена просто обожает ваше творчество. Сам я никогда его не читал. Можно селфи?»

«Вы – третья из моих любимых писателей. Можно селфи?»

«Вы гораздо ниже ростом, чем я думала. Можно селфи?»

– Маргарет Этвуд , автор «Рассказа служанки»



Как фанату лучше всего завязать разговор?

Не надо. То есть… ему не стоит этого делать.

—Б.Д. Вонг, «Закон и порядок: Специальный корпус»

Сводите поклонение кумирам к минимуму

На мой взгляд, лучший вариант для вас – не показывать, что вы суперфанат. Большинство разговоров, которые были у меня с фанами, начинавшими с комплимента, были краткими. Не потому что я ненавижу своих фанатов или ещё чего-то в этом роде, а потому что ощущение, когда вас обожают или превращают в кумира, совершенно неестественно. Если, конечно, предметом вашего интереса не является самовлюблённый качок; в таком случае всенепременно осыпайте его комплиментами. «О Господи, я вас обожаю!» – это самое отвратительное. Помните, что несмотря даже на то, что у вас есть редкая японская пробная партия первого альбома этого человека, вы для него – чужой человек. Хотите снимок, который можно показать друзьям в Instagram? Ну, у меня ни разу не бывало осмысленных разговоров с людьми, начинавшими с селфи, так что прячьте свой социально-сетевой стояк прямо между животом и поясом штанов. Это ещё не значит, что подойти и сфотографироваться нельзя; если вы хотите именно этого, дерзайте. Просто знайте, что это ограничит вашу способность получить осмысленное взаимодействие, и это, в конце концов, лучше, чем жизнелюбивое однообразие лайков на Instagram. Не знаю, может, это и не так. Постарайтесь общаться с этим человеком, как будто это – незнакомец в лифте, а вы пытаетесь снять напряжение из-за того, что вам невольно пришлось делить пространство. Порадуйте его чем-то условно смешным, а затем подвергните его некоей манипуляции сознанием в духе Дейла Карнеги. Совсем скоро вы двое окажетесь наедине в его квартире в пентхаусе с панорамным видом, будете есть белужью икру и переплетаться гениталиями.





– Джордж Петтит, Alexisonfire

Установите личную связь

У меня была встреча с одним фанатом, который проходил действительную службу в армии и попал в зону боевых действий, которую описывал как ад… Перед самой отправкой ему дали кассетную запись нашего альбома «Black Sunday», которую, по его словам, ему пришлось стеречь там, где он находился, потому что у него хотели забрать кассету другие солдаты.



Поэтому он начал носить её с собой, куда бы ни пошёл… однажды, находясь в патруле в транспорте с ещё несколькими солдатами, он вместе с ними слушал эту кассету, как вдруг ему и ещё одному солдату пришлось выйти из транспорта, чтобы что-то изучить, но прежде чем выйти, он забрал с собой кассету.

Вскоре после этого их транспорт подбил противник, и несколько солдат в тот день скончалось, а другие получили серьёзные травмы, поэтому этот бывший солдат в тот день, когда я его встретил, сказал мне, что до сих пор каждый день носит эту кассету «Black Sunday» с собой, и конечно же, он вытащил её из кармана и показал мне. Ещё он сказал мне, что прослушивание этого альбома помогло ему отчасти исцелиться.



– Sen Dog, Cypress Hill / Powerflo

Поймите, что личная связь имеет мало отношения к самой знаменитости

С одной стороны, мне это вполне понятно, потому что для меня однозначно существуют такие группы. Очень хорошо, когда такие группы есть в вашей жизни; странным кажется быть таким человеком для кого-то другого. Потому что мы никогда не ставили себе такую цель. Выступления для людей и создание музыки – занятие коллективное, занятие социальное, а ещё это – самовыражение для вселенной. Но мы никогда не намеревались гоняться за одобрением воображаемого зрителя. Мы никогда не стремились к пьедесталу, и слышать нечто подобное невероятно удивительно и лестно.



– Джим Эдкинс , Jimmy Eat World





Джим Эдкинс. Взято с Wikimedia

Не доставайте людей в уборной

Если бы я только что вышла из кабинки в уборной и меня бы узнали, я бы почувствовала себя уязвимой: этот человек знает, чем я там занималась? Чем занимался он? КТО ОН ТАКОЙ, ЧТОБЫ СУДИТЬ?!

-Айлайза, Comedian/Host of Truth and Iliza

Или в спортзале

– Джон Моррисон , профессиональный рестлер Lucha Underground



Или когда они с родными

Ко мне очень легко найти подход. Любое замечание или вопрос, связанное с историей или характером моего рестлинга, провоцирует разговор, и я с радостью взаимодействую в десяти случаях из десяти. Хуже всего подходить ко мне, когда я сижу вместе с родными и мы все едим и наслаждаемся совместным времяпрепровождением. Люди подкатывают ко мне, говоря: «Я вас откуда-то знаю», – но, разумеется, они уже знают, кто я такой, однако ожидают, что я подтвержу это, сказав: «Да, вы видели меня по телику, я занимаюсь рестлингом под псевдонимом Рей Мистерио». Всего этого можно избежать, просто спросив меня: «Вы Рей?»

– Рей Мистерио , профессиональный рестлер



Постарайтесь быть честным

Честно говоря, я просто поражён и благодарен, что кто-то может приблизиться к чему-то, чем я занимаюсь, чтобы встретиться со мной и поздороваться. Меня до сих пор не покидает странное подозрение, что Интернет, как мне кажется, – это на самом деле понарошку, так что встречаться с реальными людьми, которые приобщились к моему творчеству, просто ошеломительно и очень круто. Очень, очень круто, когда люди показывают мне произведения, которые создали под впечатлением от того, что я написал; не так давно кто-то попросил меня подписать ему страницу в блокноте, в котором он оставил рисунок под впечатлением от одного моего твита. Это было очень мило, и это казалось настоящим сотрудничеством – как будто для того, чтобы существовал этот конкретный рисунок, должны были существовать мы оба. Ещё очень мило, когда люди говорят, что сочувствуют тому, что я пишу, потому что я, как мне кажется, в основном пишу, чтобы разобраться во всём сам и попытаться что-то понять, исходя из своего очень сумбурного существования в этом мире, а ещё очень приятно знать, что это также помогает разобраться во всём другим; всегда приятно чувствовать, что ты не совсем один на свете. Кто-то однажды написал, что заплакал, узнав, что у меня азиатские корни, потому что никогда не думал, что в том пространстве, в котором я работаю, кто-то будет похож на них. Это оказало на меня сильнейшее влияние, потому что я и сам, вообще-то, знаю не так уж много людей, работающих в том пространстве, в котором я работаю.

Знайте, что знаменитости живут по-другому

Когда просто занимаешься этим, не чувствуешь себя так, как будто занимаешься этим очень давно. При этом как будто и не живёшь в реальном мире. Это своего рода утопия из фантазий. Я просто играю в группе. Это в основном оторвано от нормальной жизни.



– Джейд Пьюджет/Дэйви Хэвок. AFI

AFI. Взято с Wikimedia

Но не совсем уж по-другому

Рок-звёзд не существует; существуют просто люди, которые исполняют музыку, и некоторые из них – совсем как мы, а некоторые из них – гады.

Эти ответы отредактированы из соображений длины и ясности.

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