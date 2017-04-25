Как обращаться с мамами, по словам мам

Дети частенько бывают мучителями, а младенцы, по сути, эгоистичные гадёныши, но это – не единственные причины, по которым быть мамой – самая трудная работа на планете. Очень многие доброжелательные люди забывают выражение «нужна целая деревня». Возможно, это ваша свекровь или вон тот парень, выгуливающий собаку на улице и идущий мимо вас, – поразительно, как часто люди ощущают потребность раздавать матерям непрошеные советы. Или сомнительные комплименты. Или просто откровенные стыдящие взгляды на мать, публично кормящую своего голодного, ревущего ребёнка. Как насчёт того, чтобы вместо этого предложить немного понимания и сочувствия?



Мы пообщались с матерями, которые прошли всё – первые улыбки, желудочные вирусы, невообразимо вонючие пелёнки. Они поделились советами насчёт того, какое обращение им хотелось бы получать, того, что им помогло, и того, что совсем не помогло.

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Один – не самая одинокая цифра

Пожалуй, меня регулярно обижало, когда глядя на мой живот, задавали вопрос, когда же у меня родится следующий ребёнок. Я медсестра, и мои пациенты видели меня беременной. Они постоянно спрашивали о моём ребёнке, а также постоянно спрашивают, когда я рожу ещё одного ребёнка – как будто я почему-то плохая родительница своей дочери, так как не обеспечиваю ей брата или сестру. Типа бедный ребёнок. Я знаю отличных людей, которые являются единственными детьми в семье. Их родителям не пришлось разоряться, чтобы дать им высшее образование. Они – стабильные личности. Я говорю им, что здесь не всё так просто. Если я им не говорю, они продолжают спрашивать, поэтому в итоге я говорю, что у меня случилось пять выкидышей, и объясняю, насколько трудно мне было забеременеть. С учётом стоимости медицинской страховки и детского сада иметь одного ребёнка уже очень дороге удовольствие. Будь у меня ещё один, мне бы, вероятно, пришлось бросить работу и сидеть дома, чтобы заботиться о детях. – Лия

Вы не одни

Давайте нам знать, что, когда наши дети капризничают, это нормально, что с вами тоже такое было. У моего сына была натуральная истерика на кассе, где были разложены сладости и безделушки для импульсивных покупателей. Он хотел купить лупу для стариков. На ней по периметру была куча светодиодов. То есть она была классная, но она стоила 8.99 долларов, и я ему сказала: «Нет, ты её не получишь». Он начал кричать и выбрасывать вещи из тележки. Я была очень смущена и шептала себе под нос: «Перестань!»



Я страшно потела, потому что за нами стояла пожилая пара, и мне показалось, что они думают, будто я – плохая мать, неспособная контролировать своего ребёнка. Но затем они понимающим тоном сказали: «Ой, да у нас четверо своих. У нас тоже такое было». И это было шикарно и очень полезно, так как после этого я смогла действительно высказаться и приказать ему прекратить. Я могла быть строгой. Существует страх показаться суровым на публике. Я пошла собирать яблоки и увидела, как какой-то дед вопил на ребёнка, и у меня есть усвоенный страх, как бы меня не увидели такой, каким я увидела его. Но эта пара обеспечила мне некоторое облечение в момент стресса из-за ребёнка. – Николетта

Автор иллюстраций – Брендон Сели.

Поберегите комплименты для кого-нибудь другого

Перестаньте отпускать неловкие комплименты телам мам. То, что мамы странно воспринимают свой внешний вид после рождения детей, потому что всё растягивается и перестраивается, – общепризнанная истина. Это ужасная ситуация, когда как будто переживаешь пубертат в зрелости. Я понимаю, что доброжелательные друзья и родственники считают, будто от комплиментов своим телам мамы могут почувствовать себя лучше. Но по моему мнению, они всегда не к месту. Моё тело до того, как я стала мамой, обычно не вызывало огромного удивления и восхищения, так что, комплементы от тех же людей теперь кажутся фальшивыми и снисходительными.



«Отлично выглядишь для человека с двумя детьми» для меня звучит как сомнительный комплимент: «Может, и не соответственно моложавым стандартам, которым уже 20 лет, но для мамы неплохо держишься!» Кроме того, ощущение неловкости и отвращения из-за собственного тела не вызывает у меня желания говорить о нём больше! Оно вызывает у меня желание говорить буквально на любую другую тему. Так что давайте обходиться без этих пожеланий в духе «Боже мой, как ты изменилась!», потому что блин, я недавно видела себя голой. – Кьяра

Вот для чего нужна деревня

Все молодые мамы разные. Все они по-разному реагируют на своих детей. Молодые мамы, по сути, в шоке. В приятном, но в шоке. Потому что невозможно, чтобы человек представил себе реальность ребёнка. Со всеми нами нужно обращаться уважительно, предлагая поддержку. И это может исходить от множества различных источников. Важнее всего то, что вам нужна женская поддержка, так как другие женщины обладают лучшим физиологическим пониманием происходящего. А социальные программы (при наличии таковых) имеют очень важное влияние.



Мой первый ребёнок родился в Уайт-Плейнс в Нью-Йорке. Как только дочь родилась в больницу заявились из Публичной библиотеки Уайт-Плейнс и вручили мне бесплатный экземпляр книжки «Goodnight Moon» («Спокойной ночи, луна»). Мне посоветовали показывать ей книжку каждый день перед сном, чтобы установить ночной режим. Было классно, так я смогла укладывать её спать, и мы обе влюбились в эту книжку. Это была очень важная для меня программа. Она была позитивной и воодушевляющей, а именно эти два обстоятельства нужны молодым мамам.

Кроме того, городские власти Уайт-Плейнс в течение месяца отправляли к молодым матерям приходящую медсестру – время ведь крайне важное. Я была неопытной и, по сути, ещё ни разу до этого не меняла подгузник. Меня не только обучили некоторым приёмам, позволяющим успокоить ребёнка и удовлетворить его потребности, – меня также спрашивали, как я себя чувствую в физическом плане. Люди часто забывают, что мамы прошли через огромную физическую перемену, и концентрируются на одном лишь ребёнке. Это были два самых отрадных и позитивных обстоятельства, которые поддержали меня в это одинокое время. – Мэри Эллен

Больше чем просто мама

Стала другим человеком, чем той, кем я была до рождения своего сына, поэтому прошу обращаться со мной уважительно и не осуждать меня. С появлением ребёнка жизнь становится очень сложной. Я измождена, а обнимашки и поцелуи моего малыша перемежаются с пинками и потягиванием за волосы. Немного сочувствия для меня будут не лишними. Проехав полстраны, чтобы быть поближе к семье, я стала мамой-домохозяйкой. В то время это не было сложным решением, но у меня были проблемы с собственной идентичностью молодой мамы. Я часто ощущаю стыд, когда мне приходится писать на бланках, что я «безработная», или чувствую осуждение, когда рассказываю, что могу себе позволить сидеть дома с сыном. Я не всегда была мамой. Я была подругой, коллегой, посетительницей ресторанов. Ах, да, ещё я была хорошо отдохнувшим, интересным, иногда кокетливым и высокофункциональным членом общества. Может, сейчас я и другая, но я всё ещё являюсь чувствующий человек, просто немного измененным и менее занятым. – Райанн



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