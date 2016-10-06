Как Уганда превратила ритуал общественного обрезания в туристическую достопримечательность

Каждые два года регион Бугису в восточной части Уганды погружается в праздничное настроение, чтобы отметить ритуал под названием «Имбалу». В деревнях по всей территории молодым мужчинам обрезают крайнюю плоть перед их старейшинами, родителями и друзьями. Если они не проявят слабость – не дрогнут, не поморщатся, не пустят слезу – будет считаться, что они достигли своей зрелости, и их наградят скотом, деньгами, мобильными телефонами и другими подарками.

Сезон Имбалу проходит каждые два года по чётным годам, и в этом году празднования начались в начале августа на культурных землях Мутото в восточной части Уганды возле города Мбале. По словам Винсента Мугаба, представителя Совета по туризму Уганды, более 30 000 человек вышли на трёхдневные празднования. Как местные жители, так и иностранные туристы ночами напролёт пили самодельное пиво, жарили быков и смотрели традиционные танцы под названием кадоди. Всё закончилось обрезанием ста молодым «кандидатам», возраст которых обычно колеблется от позднего подросткового до немногим за 20. «Праздник Имбалу имел огромный успех», – рассказал VICE Эдди Кирия, владелец местного туристического агентства «MbaleTours».

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Туризм – одна из самых значимых индустрий Уганды. Но восточноафриканский народ теряет приблизительно $1 миллион в день из-за войны в соседнем Южном Судане. На церемонию обрезания, которая происходит каждые два года, возлагаются большие надежды, поскольку считается, что именно она может помочь подогреть туризм и принести больше денег в регион.

«Мой интерес состоит в том, чтобы как можно больше людей посетили эти земли», – рассказал VICE Стефен Асиимве, исполнительный директор правительственного Совета по туризму Уганды. «Даже для некоторых угандцев, особенно для молодого поколения, это очень интересно. Они никогда не видели, чтобы кто-то ложился под нож открыто, и не проронив ни звука».

По словам Асиимве, в настоящее время туризм приносит 1,4 миллиардов долларов в год, что является существенным ростом по сравнению с 700 000 долларами прибыли в 2007 году. Для посетителей здесь много всего – начиная от быстрого течения у истоков Белого Нила до огромных горилл в национальных парках юго-западной Уганды. Также местные жители и правительство пробуют заработать много денег; простая поездка с целью проследить за гориллами обойдётся путешественнику в 600 долларов.

В районе Мбале, расположенном рядом с потухшим вулканом горы Элгон на границе с Кенией, по словам Кирия, хотят построить культурный центр и музей обрезания, открыть новые рестораны и привести в порядок земли Мутото, высадив траву и озеленив территорию, чтобы посетители приезжали круглый год. Асиимве говорит, что недавно архитектор начертил видение современного культурного объекта, что является последним шагом в работах, которые ведутся последние несколько лет при поддержке местных властей.

«Мы соблюдали этот ритуал более 200 лет», – рассказал в интервью угандийской газете Daily Monitor Омар Ньофу, председатель культурного совета «Inzu Ya Masaaba» в Мбале этим летом. «Он уникален и востребован, и превратит это место в туристический центр огромного значения».

Церемония обрезания – это освящённый временем ритуал, который должны пройти все мальчики племени Гису (иногда называемом Багису) в восточной Уганде. Во время церемонии все жители деревни собираются вместе и празднуют много дней, режут коз, одевают своих молодых кандидатов в церемониальную одежду и красят их в пасту, приготовленную из проса, чтобы подготовить к событию.

Церемония подходит к финалу, когда местный «хирург» со стальным ножом выходит и обрезает крайнюю плоть у молодых мужчин. Это должно быть очень больно, но молодого человека подбадривают, подразнивают, ему аплодируют, а он должен хранить каменное выражение лица, чтобы не была заметна даже малейшая реакция. Если всё проходит хорошо, провозглашается, что он готов выполнять обязанности и пользоваться привилегиями зрелых мужчин Гису.

Как писал VICE в статье о церемонии Имбалу в 2014 году, происхождение ритуала – вопрос спорный. Но он проходит под сильным социальным давлением, которое может усилиться из-за последних маркетинговых усилий. Антрополог Сюзетте Хилд, которая детально исследовала племя Гису, рассказала VICE в 2014 году, что ритуал является центром их культуры, так же как и их определение зрелости. Молодые люди, которые сомневаются или покидают общину и не хотят иметь дело с этой практикой, рискуют, что их выследят и обрежут насильно.

И не удивительно, что ритуал довёл нескольких туристов до рвоты. Тем не менее, местные жители пытаются привести его в соответствие с современным миром, в том числе, добавляя правила безопасности – например, используя одноразовые лезвия для каждого обрезания, что должно предотвратить распространение ВИЧ. И хотя правительство Уганды приняло постановление об прекращении обрезании женских гениталий, президент Уганды Йовери Мусевени лично одобрил практику Имбалу.

По словам Асиимве, есть ряд практических причин, почему продвижение церемонии обрезания в качестве туристического зрелища заняло столько времени. «Вы к этому привыкли. Вы здесь родились, и вы этого не видите. Что было бы таким калифорнийским, на что вы бы не стали смотреть ещё раз?» – говорит он. «Будто, «О, я видел, как парень катается на коньках!» О. Ага.» Что-то типа этого».

Также фактом остаётся то, что церемония происходит только раз в два года. Из-за того, что открытие фестиваля, начинающее сезон Имбалу, является разовым событием, культурные земли Мутото обычно пусты, и причин для туристов приехать в район Мбале, чтобы посмотреть другие достопримечательности как, например, местное производство кофе, водопады, спускающиеся с горы Элгон, битвы быков, которые проводятся каждые две недели в деревне Булухеке, или люди Байюдайя – маленькое племя коренных африканских евреев, становится меньше.

«Мы думаем, что можем объединить это с другим видом деятельности, чтобы можно было показать не только ритуал обрезания, но и предоставить людям очень хорошую экскурсию по восточной части Уганды», – рассказывает VICE Асиимве.

Туристический совет ещё должен отложить средства или найти инвесторов, для постройки туристического центра. Но хотя в эти дни бизнес идет не слишком активно, Кирия, владелец «MbaleTours», всё ещё питает большие надежды.

«Всё ещё на низком уровне», – сказал он, – «но мы надеемся на рост».

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