Художники-чикано пересекают границу между США и Мексикой

Мурал «Borderland Jam», автор – Майкер Ирробали. Эль-Пасо, Техас.

Американцы редко представляют себе границу между США и Мексикой иначе, чем как символ разделения двух стран. Этот разлом стал особенно очевиден после полемики в связи с предложением президента выстроить на границе стену протяжённостью 2000 миль. Если откровенная антииммигрантская позиция администрации Трампа и дальше будет руководить национальной политикой, этот разлад непременно станет ещё более ярко выраженным. Но по мнению «фронтерисо», группы художников, живущих в Эль-Пасо и Сьюдад-Хуаресе, граница между США и Мексикой функционирует скорее как общая платформа, чем как разделяющая стена. Находясь одной ногой в каждом из миров, люди вдоль границы развили общую культуру, которая выходит за рамки национальной принадлежности и документальных свидетельств. Не давая встать между собой экономике или политике, художники Эль-Пасо и граничащего с ним Сьюдад-Хуареса используют искусство для того, чтобы преодолеть разделение. Как они любят повторять: «Ninguna pieza es ilegal!» («Незаконных произведений искусства не бывает!»).



В прошлое десятилетие в этих городах-побратимах произошёл стремительный рост фестивалей стрит-арта, галерейных выставок и новых художественных коллективов. Фронтерисо, которые рассматривают Эль-Пасо-Хуарес как один город, разделённый посередине рекой, известны созданием вычурных муралов с сильными политическими мотивами.

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Часть мурала в смешанной технике «El PasoPortAll», созданного Werc, на пограничном пропускном пункте Эль-Пасо/Хуарес.

По словам Давида Флореса, основателя Colectivo Rezizte из Сьюдад-Хуареса и сооснователя Puro-Borde, первыми художниками, разработавшими коллектив Rezizte, были «трансбордериста», которые использовали искусство как способ развития идентичности фронтерисо. «Colectivo Rezizte родился в 2003 году из трещины, которая открывается между двумя смежными культурами на северной границе Мексики[ …], и свёл вместе различные формы самовыражения и различные жанры для того, чтобы чествовать разнообразие, делающее нас фронтерисо», – говорит Флорес.



Начав проводить оживлённые мероприятия местного масштаба, эти художники оказались в центре культурной жизни вдоль границы. По воспоминаниям Флореса, на одном из относительно хорошо запомнившихся мероприятий в ранние годы проходили поединки «луча либре», поэтические чтения, публичные сеансы живописи, а также звучал сёрф-рок. «Сотрудничество крайне важно в создании автономного искусства [с целью служения] сообществу», – говорит Флорес.

Совместная работа муралистов из Estudio Calavera и художников Эльэль Парра и Шитлали Тревиньо. Сьюдад-Хуарес, Мексика.

Благодаря политической сознательности и сосредоточенности на местном сообществе фронтерисо действуют в традиции таких мексиканских художников, как Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско и Давид Альфаро Сикейрос. В 1920-е и 30-е годы эти художники стали визуальными рассказчиками страны отчасти для того, чтобы донести идеалы мексиканской революции до населения, не имеющего доступа к образованию. Создавая доступные всем масштабные муралы и пересказывая историю с точки зрения народа, мексиканские муралисты соединили искусство с популистской политикой.

Эль-Мак – лос-анжелесский художник, поживший по всему Юго-Западу США. В 2014 году он нарисовал в Эль-Пасо и Сьюдад-Хуаресе парные муралы с изображением людей, потерявших близких из-за насилия на границе. В его представлении искусство и социальная ответственность идут рука об руку.

«Мексиканское движение муралистов было настолько шикарно, потому что оно действительно было для народа. Мне нравится думать, что я помогаю продолжать это наследие социального реализма. Если вы – публичный художник, вы обладаете властью, а я всегда чувствовал себя в какой-то мере обязанным создавать изображения, которые поднимают настроение и, надеюсь, каким-то образом вдохновляют», – говорит Эль-Мак.

Мурал «Á nimo Sin Fronteras», автор – Эль-Мак. Эль-Пасо, Техас.

LxsDos, супружеский арт-дуэт, состоящий из Рамона Карденаса и Кристиан Пардо Карденас, также ощущает необходимость продолжать эту традицию. «Мы рассматриваем своё творчество как пересечение между мексиканским мурализмом и стрит-артом, – говорит Рамон. – Главное в нём – переприсвоение публичных пространств с помощью изображений, близких и понятных нам как сообществу, таких, где мы являемся главными героями».

LxsDos живут в Эль-Пасо, но творят по обе стороны границы. Их творчество часто говорит о тесной связи между этими городами. На своём мурале 2015 года «Sister Cities/Ciudades Hermanas» («Города-побратимы») Рамон и Кристиан нарисовали Хуарес и Эль-Пасо в образах двух почти одинаковых женщин: «Эти женщины используются как метафора связи между приграничными населёнными пунктами. Персонажи, изображённые в рубашке сестры с орнаментом в виде цепной ограды, представляют собой людей, оказавшихся во власти капиталистических торговых соглашений и интересов, которые оказывают очень заметное влияние на наши сообщества, и непосредственно испытавших на себе их воздействие. Внизу оба пейзажа сливаются в центре, а между ними находится высохшая река. Он рассказывает не только о наших общих сторонах – например, о том, что нам светит одно и то же солнце, – но и о наших тяготах», – объясняет Рамон.

«Города-побратимы» LxsDos. Эль-Пасо, Техас.



Для Хесуса «Сими» Альварадо, популярного уличного художника из Эль-Пасо, нарисовавшего в этом районе более 15 муралов, упорство этих сообществ – это источник вдохновения. «Правда заключается в том, что обычные gente (люди) сильны. Они продолжают работать, продолжают бороться, чтобы создать лучшие условия для своих детей. Когда мы активно работаем над просвещением своей молодёжи, рассказывая ей о том, как мы сильны, мы непроизвольно вовлекаем в это дело всё сообщество. Это обеспечивает контекст для viejitos (детворы), в котором можно делиться друг с другом историями и воспоминаниями. Когда мы видим себя и свои истории отражёнными на стенах своих баррио, наше сообщество укрепляется».



«La Familia», автор – Хесус «Сими» Альварадо. Эль-Пасо, Техас.

По словам Альварадо, важно, чтобы художники включали в своё творчество историю и тем самым боролись с более масштабной тенденцией в культуре рассматривать лишь сегодняшний день. «На мой взгляд, не чествуя собственные истории, мы оказываем медвежью услугу своему сообществу на местном и глобальном уровнях. Рассказывать эти истории – наш долг как художников. Их никто за нас не расскажет».

Часть мурала «Sagrado Corazon» Франсиско Дельгадо. Эль – Пасо, Техас .

Один из самых лучших способов вникнуть в пограничную историю – посетить старый район Эль-Пасо Сегундо-Баррио, в котором Альварадо нарисовал некоторые из своих первых муралов. Расположенный всего в нескольких кварталах от границы, во время Мексиканской революции Эль-Сегундо-Баррио являлся важным центром для журналистов, революционеров и обычных граждан, бежавших от насилия на политической почве. В первые годы революции он был домом конституционалиста Франсиско Мадеро, в то время как он планировал свержение диктатора Порфирио Диаса, а впоследствии туда часто приезжал революционер-разбойник, Панчо Вилья, который любил заходить в Сегундо-Баррио покушать мороженого. По словам Керри Дойл, директора Центра изобразительных искусств Стэнли и Джеральда Рубин в Техасском университете в Эль-Пасо, этот район является свидетельством истории взаимного обмена между двумя странами, происходившего не только в последние годы, а гораздо дольше.



«Прогуливаясь по Сегундо-Баррио, вы увидите все места, связанные с историей этих двух городов и историей Мексиканской революции. Эти два города очень тесно связаны между собой. Физически возможно пройти от одного к другому пешком. Между нами нет расстояния – революция была существенной частью и нашей истории».

Часть мурала «Sacred Heart» в Сегундо-Баррио, авторы – Франсиско Дельгадо, Маурисио Олаге и 50 учеников Старшей школы Боуи, Эль-Пасо, Техас.

Эта общая история отражается в никуда не девающейся близости между Эль-Пасо и Хуаресом. «Нельзя сказать, будто есть «художники Эль-Пасо» и «художники Хуареса», а посредине – большая черта. Многие из художников, рисующих множество муралов, относятся к людям, которым вполне комфортно в обоих этих местах», – говорит Дойл.



Часть серии совместных муралов авторства муралистов из Estudio Calavera и визуальных художников Эльэль Парра и Шитлали Тревиньо. Сьюдад-Хуарес, Мексика.

В последние годы сотрудничество между художниками-фронтерисо лишь усилилось. Дуэт LxsDos из Эль-Пасо работает над арт-проектами и местными семинарами с хуаресским Jellyfish Collective. Puro Borde – это совместный проект хуаресского Colectivo Rezizte и Movimiento Honab Ku из Эль-Пасо. Puro Borde поддержал такие проекты, как Pollero Cultural, программа, осуществляющая взаимный обмен искусством за тех, кому не позволяет пересекать границу статус, и Borde Manifiesta, недельный совместный арт-фестиваль, который проводится в обоих городах. Микер Ирробали, муралист и татуировщик из Эль-Пасо, который участвовал в ежегодном фестивале стрит-арта Borderland Jam, рассматривает эти мероприятия как способ сопротивляться разделению, навязываемому внешними силами.

«Это наша земля, это наш дом, – заявил нам Ирробали. – У многих людей есть родственники по ту сторону границы. Многие ездят туда и обратно в связи с работой, учёбой или тем и другим одновременно. Это наш город-побратим, а они пытаются закрыть вид на его прекрасное лицо. Мы хотим, чтобы наше творчество громко заявляло: нас нельзя вытеснить, и сдержать нас тоже нельзя!» Услышав вопрос о скандальной стене на границе, Ирробали явно не тушуется. «Мы надеемся, что на ней можно будет рисовать, потому что с обеих сторон будут кричать, пока она не рассыплется. Ей не место в нашем пейзаже. Эта земля прекрасна, мир прекрасен, а желание загнать его в стойло, разорвать семьи и помешать изучению и оценке других культур – это жадность».

Совместная работа муралистов из Estudio Calavera и визуальных художников Эльэль Парра и Шитлали Тревиньо. Сьюдад-Хуарес, Мексика.

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