Худшие фильмы, которые я посмотрел в 2017 году

Фильмы! В 2017 году я посмотрел их очень много. Одни мне безумно понравились, а другие не вызвали у меня совершенно никаких чувств. Впрочем, были и такие, которые я по-настоящему презирал. Вот неполный и крайне субъективный разбор всех фильмов, просмотренных мною в этом году, которые, как говорится, не дотянули.



Небольшое примечание прежде, чем мы начнём: худшие из худших я ещё не смотрел. Здесь имеются в виду «Эмоджи фильм», «Величайший шоумен», «Геошторм», «Поварской турнир», «Лига Справедливости», «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «Собачья жизнь» и многие другие. Я жалею, что не посмотрел все плохие фильмы в этом году (нет, правда!), но если бы так и вышло, этот список был бы таким длинным, что я бы, наверное, просто дал ссылку на статью в Википедии обо всех фильмах, выпущенных в 2017-м. Но есть одно «но»: даже если бы я посмотрел все фильмы, выпущенные в этом году, эти, на мой взгляд, выделялись бы на общем фоне.

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«Лекарство от здоровья»

Где мой тазик? Я с трудом досмотрел этот фильм – его не могли вытянуть на себе даже притягательность Дейна Дехана (который в том же году также засветился в гораздо лучшем фильме, «Валериан и город тысячи планет», который не понравился некоторым из вас, а мне на самом деле плевать, понравился он вам или нет, так-то!) и несколько чудаковатый голливудский выпендрёжник Гор Вербински. Ну, и цветовая гамма. Она меня с ума свела!



«Красавица и чудовище»

Больше всего в жутком и совершенно ненужном римейке диснеевской классики, снятом ради денег Биллом Кондоном, мне понравилось то, что после фильма мы с друзьями сели, взяв несколько бутылочек вина, и посмотрели оригинальный мультфильм. Он неплох! На втором месте для меня оказалась сцена «Вы наш гость», психоделичная и на тот момент приятная. Всё остальное в фильме было совершенной какашкой.



«Песня за песней»

Во время этого проклятого фильма мне страшно хотелось поссать. Просто страшно! А он всё равно тянулся и тянулся, как тянется жизнь человека, желающего прожить его (готовы?) песня за песней. Иеремиада Терренса Малика о музыкальной индустрии с нездоровым вниманием к пупкам была напичкана абсурдной и самовлюблённой фигнёй, а ещё там была одна (одна-единственная) отличная сцена с участием Вэла Килмера и ведра то ли урана, то ли не урана. Эта сцена длилась 90 секунд. Фильм шёл где-то часов пять. Некоторые утверждают, что недооценивать Малика на данном этапе его карьеры – роковая ошибка, а если вы это делаете, то, вам, возможно, не особенно интересно кино как форма искусства. Вот мой ответ на это, если угодно: да пошли вы.



«Калифорнийский дорожный патруль»

Наверное, стоит похлопать за оригинальность? Даже не верится, что я говорю это о римейке давно отжившего своё остросюжетно-драматического сериала о копах, но Дэкс Шепард как будто удивительно вяло замахнулся на нечто уникальное в тематическом плане, несмотря на то, что исполнение во всех отношениях больше смахивает на исполнение наказания. Смотреть «Калифорнийский дорожный патруль» – всё равно что смотреть, как кто-то надрывает себе спину справляя большую нужду: вы приветствуете усилия, всех участников жалко, но это всё равно неловко.



«Открытие»

А вот тут немножко больно: предыдущий полнометражный фильм Чарли Макдауэлла, «Возлюбленные», был на удивление увлекательным и остроумным фантастическим фильмом под личиной мамблкора, и я с нетерпением ожидал возможности увидеть, что он может сделать с интригующей идеей этого фильма. (Одним предложением её можно выразить так: «Что было бы, если бы мы могли узнавать время своей смерти?») К несчастью, «Открытие» было запятнано медлительным темпом, надуманным сценарием и полным отсутствием искры между исполнителями главных ролей в фильме, Джейсоном Сигелом и Руни Марой. Ну, и ладно.



«Чужой: Завет»

В этом году вышел напряжённый, захватывающий и совершенно китчевый слэшер, рядящийся под фантастический фильм, основанный на одной из самых культовых франшиз об инопланетянах в истории кино. Этот фильм назывался «Жизнь», и я посмотрел его случайно, когда распродали все билеты на «Могучих рейнджеров». «Могучих рейнджеров» я так и не посмотрел, зато смог посмотреть «Чужого: Завет», намеренно. Мне он страшно не понравился.



«Спасатели Малибу»

Кажется я, когда смотрел этот фильм, ел начос. Ну, хоть они были хороши. В «Спасателях Малибу» смешной была только эта статья о «Спасателях Малибу». Я бы скорее прочёл её тысячу раз, чем ещё хоть раз подумал конкретно об этом фильме.



«Дин»

Ещё один фильм, который было трудно высидеть. Где-то в районе выхода этого фильма я взял интервью у Деметри Мартина, и интервью вышло отличным. Он замечательный парень с интересными взглядами на некоторые вещи и прожил потрясающую жизнь – об этом стоит прочесть. К несчастью, этот фильм казался настолько устаревшим из-за своей тональности и подхода, что у меня в середине возникло искушение позвонить родителям и начать орать на них из-за войны в Ираке.



«Книга Генри»

Знаете что? Этот фильм был настолько плох, что мне он, кажется, на самом деле очень понравился. Пофиг.



«Роковое искушение»

Местами неплохое освещение. Мне нравится, когда начинается кровищща. В остальном – худший фильм за всю карьеру Софии Копполы (а «Элитное общество» мне понравилось). Я вообще не понимаю, как об этом можно спорить.



«Телохранитель киллера»

У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона я тоже брал интервью по поводу этого фильма. Общаться с ними было очень приятно. Райан Рейнольдс рассказал, как этот фильм переписали в последний момент, когда их обоих уже выбрали на роли, и он из «тяжёлой драмы» резко превратился в «приятельскую комедию». Это заметно. Также совершенно неважно, что я о нём подумал, потому что какое-то время это был фильм номер один в Америке (вы вообще это заметили?) и он, наверное, получит шесть штук сиквелов. Голливуд, ребята – разве он не прелесть?

«Мама!»

Возможно, худший фильм десятилетия. Обычно мне не нравится спорить о вкусах: пусть всем нравится то, что нравится. Но если вы с удовольствием посмотрели эту мучительную, беспорядочную, самовлюблённую оду сомнительной идее необходимости разрушения ради мужского творчества, вы – чудовище. (Я тоже чудовище, но лишь потому, что я посмотрел его дважды. Это длинная история.)



«Бегущий по лезвию 2049»

Осторожно, спойлер: этот фильм также засветится в нашем списке лучших фильмов. Людям он очень понравился! Мне – нет. Операторская работа была невероятная, и как знать, может, я куплю его на Blu-Ray только из-за этого. Но почти всё остальное в последнем творении Дени Вильнёва (и редком провале в его блестящей карьере) было безрадостной тягомотиной. Некоторые франшизы возрождать не нужно.

