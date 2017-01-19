Сотни театральных коллективов собираются для протеста против инаугурации Трампа

Театр всегда являлся убежищем для тех, кто нуждается в нём больше остальных. Из-за этого твит Дональда Трампа по следам Майка Пенса, освиставшего мюзикл «Гамильтон» в ноябре прошлого года, обретает особую иронию:

Он в кои-то веки оказался совершенно прав. Театр – это действительно безопасное и особое место – для всех, кроме людей, чьи политические цели предвещают смуту среди наиболее маргинализированных в нашем обществе.

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19 января – вечером накануне инаугурации Трампа и спустя два месяца после негодования Пенса – театральное сообщество соберётся вместе для проявления солидарности в видеThe Ghostlight Project. Названный в честь светильника, оставляемого на сцене театра при незанятом зрительном зале, протест соберёт сотни коллективов у стен театров по всей стране, от Бродвея до самодеятельных сцен, на мероприятиях свободной формы, призванных выразить поддержку уязвимым сообществам, ставшим мишенью администрации Трампа.

Художник по костюмам и декоратор Дэвид Зинн (среди чьих недавних постановок – удостоенные премии «Тони» «The Humans» – «Люди» и «Fun Home» – «Интересный дом») является одним из инициаторов протеста. Он является сочетанием его театральной работы и долгой истории его активистской деятельности, которая началась ещё тогда, когда он входил в ACT UP, где привнёс свои театральные склонности в работу политики прямого действия. Он пообщался с VICE, чтобы поведать об истоках и будущем своего растущего движения.

VICE: Как начался The Ghostlight Project?

Дэвид Зинн: Следующий день после выборов был занят ужасом и трауром, но вскоре после этого у меня случилось небольшое видение. Я был повергнут случившимся в такой ужас, и я знал, что следующие четыре года после его выборов я буду орать до потери пульса – такова моя обычная политическая реакция на что-либо. Но у меня было такое странно чувство, что нам действительно нужно каким-то образом собраться вместе.

Я написал электронное письмо девяти своим друзьям, с которых, как я подумал, можно начать, людям, которые раньше занимались активистской деятельностью. Как вы наверняка узнали, в мире друзей, общающихся по электронной почте, реакция была некоторым образом нулевой. Я же отреагировал так: «Ладно, что ж, идея дурацкая. Я рад, что по крайней мере это сказал».

Затем они начали отвечать, все сразу. Мы решили, что хотим сделать что-то 19-го числа, и мы захотели показать, что мы едины. Мы хотели предложить себя и свои пространства в качестве убежищ, а также обратиться к другим сообществам, уничтожить границы.

Я всегда волнуюсь, когда кто-то начинает говорить об «убежищах» или «безопасных пространствах», потому что считаю, что мы все определяем безопасность относительно своих собственных нужд и впечатлений. Но мне нравится, что этот проект концентрируется на конкретных мерах. Как вы планируете помогать людям не лишаться этой энергии и осуществлять изменения?

После 19-го мы сделаем из вебсайта место, куда можно отправиться при наличии вопросов. Например, если вы хотите выписать кому-нибудь чек, вот ряд организаций, которые мы обожаем. Если вы хотите более тесной связи с группой театралов, которые принимают очень конкретные меры на местном уровне, вот активистская сеть таких-то. Хотите узнать, как попытаться сделать своё управление чуть более открытым для мысли о разных практиках найма на работу? Вот история этого театра. Мы хотим, чтобы шансов на провал практически не осталось, понимаете, о чём я? Если вы просто выбираете организацию, которая кажется крутой, и отправляете ей 100 долларов, отлично. Это куда лучше, чем ничего.

Моя конечная цель – сделать социальные действия обычной частью того, чем мы занимаемся в театре. Это не обязательно – мы все заняты, у нас у всех есть миллион дел, – но дать людям такую возможность, кажется, очень важно.

Я надеюсь на следующее. Всегда бывает первая репетиция, на которой собираются все, это как первый школьный день, и распространяется очень много информации. Я мечтаю о том, чтобы в будущем в театрах, участвующих в The Ghostlight Project, говорили как-то так: «Ой, привет, ты только что связался с менеджером труппы, и вот Синтия, которая заведует нашим проектом для Ghostlight, и вот с этим коллективом мы работаем, а по понедельникам, с 4 до 6, мы будем работать там на общественных началах. Если хочешь поволонтёрить или найти другие способы для помощи, подойди ко мне».

Значит, это будет продолжаться и после 19-го?

Да. Люди, которые вызвались этим заниматься, также обязуются заниматься неким социальным действием; это может быть в стенах театра, открытие своего театра для голосов, которые были плохо представлены, или открытие театра в буквальном смысле для некой группы в сообществе для того, чтобы она смогла воспользоваться помещением для встречи. Это могли бы быть сборы актёрского состава с целью коллективной поддержки Planned Parenthood, The Leadership Council илиWhiteHelmets.org. Мы хотим, чтобы люди определяли условия этого дела самостоятельно, но мы хотим, чтобы они что-то делали.

Эта новая администрация на подходе, и есть множество традиционно уязвимых сообществ, которые станут ещё уязвимее. Мы хотим их защитить. У нас нет политической власти, но определённая власть у нас есть. Театралы – мастера находить связи. Мы всю жизнь скачем туда-сюда и знакомимся со множеством других сообществ, и это прекрасно. Мы – то самое сообщество людей, которое в каком-то смысле моделирует мир, который мы хотим создать. Не во всех смыслах и, конечно, не идеально, но мы – интересная, умная, разнообразная группа людей, которые это ценят. И мы собрались для того, чтобы создавать сообщества повсюду, и это, казалось, стоило упоминать и отстаивать.

Что будете делать вы сами?

Я только что отсыпал деньжатSylvia Rivera Law Project [юридической организации, борющейся за права трансгендеров]. Я долгое время был квир-активистом, и проблемы трансгендеров важны для меня и важны для мира.

Думаю, что, покуда у них всё в порядке с финансовыми портфелями и Трамп не будет трогать брак, будет очень много гомосексуалов, которым будет казаться, что мы в порядке. Поэтому я стал испытывать меньше энтузиазма в отношении борьбы за «традиционные» проблемы прав гомосексуалов, и мне очень интересно попытаться усилить голоса на обочине – вероятно, это можно сказать более культурно – сообщества или голоса людей, которые просто не имели такого громкого голоса.

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