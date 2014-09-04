Этому обозревателю химпрепаратов дали наркотиков на тысячи долларов бесплатно

Коллажи от Марты Парзенье

Кажется, есть смысл читать рекомендации перед тем как принимать что-нибудь внутрь. К сожалению, наркотические вещества такая вещь, к которой сложно приготовиться перед употреблением, а парни, которые доставляют маленькие пакетики по вашему адресу, предпочитают не афишировать насколько чистый у них кокаин. Однако, если вы покупаете наркотики на сайтах таких как Silk Road2.0, Agora или Evolution, у вас есть возможность ознакомиться с тем, какую именно эйфорию обеспечит вам МДМА, или что такое JapaneseDay5 и почему все хотят купить его.

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Наиболее активным рецензентом на форумах Agora и Evolution является британский парень под ником HydroBlowBack. За время его работы по обзору продукции для различных онлайн-продавцов, HBB получил наркотиков на тысячи долларов абсолютно бесплатно, в основном, всё без разбора: некоторые стандартные экземпляры и множество редких или непроверенных химических веществ. Я бы дал линки на его рецензии, но для открытия этих ссылок потребуется скачать Tor, а это совсем другая история. Поэтому, сейчас я выкладываю наш с ним чат по электронной почте (он пожелал не называть своё настоящее имя по понятным причинам).

VICE: Привет, HBB. Как долго ты писал отзывы, прежде чем люди начали посылать тебе материал бесплатно?

HydroBlowback: Сначала я платил за всё, что заказывал, пока в один прекрасный день я не написал сообщение поставщику– у которого я позже покупал – о пробной дозе метамфетамина. Он согласился мгновенно, и пробная доза кристалла пришла на следующий день совершенно бесплатно. Желая отблагодарить его, я предложил ему написать отзыв.

Я написал ещё несколько отзывов и постепенно меня начали замечать. Я дал понять, что я готов пробовать любой препарат на усмотрение поставщика, с более чем одного продукта, который они могли быть дать на пробу, а после пробы, написать обзор. Через некоторое время у меня было довольно много «​​последователей», которые время от времени комментировали мои обзоры. Меня знали как чувака, который не пиздит, а это было как раз то,что люди хотели видеть на торговых площадках такого рода.

Когда люди начали посылать большие пакеты? Ты каждый раз инициировал посылку?

Я рассылал сообщения с информацией о том, кто я, что делаю и ссылку на мою страницу с обзорами. Через некоторое время производители уже знали, кто я и регулярно предлагали, чтобы я попробовал их препараты.

Ты получал отрицательные обратные комментарии?

Я получал комментарии, что я якобы выпрашивал наркотики, и т.д., но я рассматривал это как предложение услуги, как от поставщика,так и от покупателя. На один из последних обзоров, который я писал, я получил почти 2000 отзывов, так что я думаю, что они получили достаточно внимания. Много раз меня просили продавцы протестировать препараты – или сразу две партии одного и того же препарата в обмен на большее количество препаратов – и просто высказать своё мнение без обзора.

Какие препараты тебе высылали?

Простите, если я забуду некоторые, но препараты, которые мне давали бесплатно, это список из 37 веществ: кокаин, ЛСД, героин, марихуана и метаквалон, куча неисследованных до конца химпрепаратов и всякое такое с названиями типа 3-Мео-PCP и JapaneseDay5. Не забывай, я испробывал множество препаратов от разных производителей, в том числе, особенно популярные наркотики такие, как кокаин, метамфетамин, героин, и МДМА.

Как ты думаешь, на какую общую сумму тебе пришло препаратов, можешь прикинуть?

Тысячи. Это всё, что я могу сказать. На самом деле выяснить это невозможно. На круглую сумму, скажем так. Это зависит от того, сколько я просил, иногда я получал один пакет в день, иногда пять, а иногда ничего. Я думаю, что восемь отдельных пакетов за один раз – самое большее, что я получал.

Ты хотел ещё больше, учитывая то факт, что ты получал их бесплатно?

Да, конечно. Мне было всегда интересно, что я попробую в следующий раз, когда принимал наркотик, который был в данный момент. Я провёл невероятное количество времени на форумах и рынках, общаясь с людьми, договариваясь об обзорах, и в конце концов, это стало огромной проблемой в моей жизни.

Может есть какие-то конкретные препараты, которые ты просил протестировать чаще других?

Речь шла не о тестировании пристрастия к конкретному препарату, а больше о пристрастии в целом к агрессивным и опасным наркотикам. Это как бонус, когда я писал отзыв о кетамине, я в то же время был очень зависим от него и алкоголя. Я обычно больше прошу писать отзывы о кокаине, героине и метамфетамине, которые, на мой взгляд, являются самыми популярными препаратами, наряду с МДМА и каннабисом, потому что поставщики всегда хотят видеть хорошие обзоры о них.

Стало ли уже трэндом просить пакет бесплатной наркоты для написания отзыва?

И да, и нет. Не поймите меня неправильно, много людей пишут странные отзывы, некоторые пишут несколько отзывов подряд, но ещё не было постоянных обозревателей наркотиков на этом рынке. Здесь не было возможности выйти напрямую на рецензента, так что я увидел эту нишу и занял её.

Я заметил, что есть один парень, который довольно агрессивно комментирует твои обзоры. Таких вообще много?

Да. У меня появилось много друзей и много врагов. Я поссорился почти с каждым поставщиком, который мне давал кетамин для обзора, они все друг на друга наговаривают, чтобы убрать конкурентов. Некоторые по-детски ненавидят меня, были случаи, когда воровали мой ник, чтобы заставить людей думать, что они – это я.

Однажды на форумах Аgora прошёл слух, якобы я и восемь других людей – один человек, и что мы владельцы Аgora и, что я – не рецензент, а модератор или админ форума. Бред какой-то. Но, честно говоря, когда в одном месте на немодерируемом сайте скапливается целая куча наркоторговцев и покупателей, обязательно в какой-то момент всплывёт какое-нибудь дерьмо, и это регулярно происходит.

Что было самым высоким показателем твоего рецензирования?

Мои лучшие впечатления были тогда, когда я утром открываю пакеты и уже вижу, какие замечательные отзывы я отправлю. Лучший комбинированный пакет, по которому я написал отзыв, это, вероятно, 10 граммов амфетамина и восемь МДМА. Или еще один большой пробный пакет, где были три Miffy 2C-B в таблетках, кокаин чистоты 85 процентов, две ЛСД марки, МДМА, и два вида таблеток экстази. Самый плохой случай был с парнем, который прислал образец S + изомер кетамина из Италии с очень дорогой доставкой, и, когда всё это прибыло, этого было недостаточно даже для разгона. Я спросил, сколько он послал, и он ответил, что этого достаточно на всю ночь.

Читая некоторые твои отзывы, складывается впечатление, что ты работаешь с перерывами: то делаешь много, а затем прерываешься на некоторое время.

Так было потому, что я брал разное количество препаратов. Вдобавок, в тот момент я регулярно принимал кетамин и алкоголь по привычке, и в силу характеристик разных препаратов, которые я пробую, особенно стимуляторов, таких как метамфетамин, которые держат меня в течение двух дней – я решил делать свои обзоры по очереди. Я шлю сообщения многим продавцам, даю себе отдохнуть неделю или две, затем тестирую снова.

Что ты думаешь о культуре онлайн рынков наркотиков? Я думаю, тебе нравиться быть его частью.

Есть много положительного и отрицательного во всём этом. С одной стороны, я получил много наркотиков и ни разу не сталкивался лицом к лицу с другим человеком: у меня был нулевой риск пострадать в процессе обмена. Наркотики часто стоят дороже в Сети, но вы получаете то, за что платите. Передоз героином часто объясняется тем, что дилеры продают не самый чистый героин – средний процент чистоты героина в Великобритании составляет 30 или 40 процентов, в то время как на чёрном рынке в Сети можно купить 90-процентный героин.

К тому же, я не имею ни малейшего понятия, что за человек, у которого я заказываю, если я вообще буду что-то заказывать, или если препарат, который я собираюсь заказывать, уже рекламировался.

Ты когда-нибудь опасался, что что-то может пойти не так? Был ли кто-то рядом с тобой, если ты принимал непроверенный или более сильный наркотик?

Иногда я беспокоился о таких вещах, и независимо от того, насколько хорошо намётан глаз на препараты, ты никогда не можешь сказать, что в них не так. У меня была аллергическая реакция на партию героина и, конечно, я должен был упомянуть это в своем обзоре, так как это серьёзный риск для здоровья и, возможно, могло бы быть ещё хуже. В девяти случаях из десяти я один, когда тестирую наркотики– это очень рискованно, я не рекомендую так делать. Дело в том, что когда ты становишься зависимым, осторожность улетучивается, и ты готов рисковать. Это не мудро и непредвиденное случается. Мне просто везло, я выкручивался до того, как что-то серьёзное могло случиться.

Почему ты решил бросить рецензирование?

Я отказался от рецензирования, потому что я хочу завязать с наркотиками. В моей жизни произошло несколько личных событий, ну и после нескольких визитов к врачу. Моя депрессия и тревога стали невыносимыми. Кроме того, мой очень хороший друг умер от подобных вещей. Это всё заставило меня понять, что мне больше не весело от всего этого, я стал чрезвычайно зависимым от наркотиков в целом и нуждался в помощи.

Я начал снова посещать мою локальную наркологическую службу и на этот раз всё серьёзно. Завтра будет месяц, как я не принимаю наркотики, я начну курс реабилитации в конце следующего месяца и буду проходить его в течение двух месяцев. Я стану волонтёром в моей местной наркологической службе, собираюсь стать советником и использовать свои знания и опыт приёма наркотиков, чтобы помочь другим в подобных ситуациях.

Спасибо, HBB.

@jamie_clifton / @MartaParszeniew