Один из заключенных в ЦРУ замёрз. Других заставляли стоять на сломанных ногах под угрозой изнасилования швабрами, или кормления через анальное отверстие без видимых медицинских показаний. Во вторник Комитет Сената по разведке обнародовал эти и другие детали работы ЦРУ в своём 500-страничном докладе с основными тезисами по итогам расследования программы «усиления допроса», которая работала во времена Буша.

На днях сенатор-демократ Дайан Файнстайн представила долгожданный и долгоскрываемый отчёт Комитета Сената по Разведке в отношении программы ЦРУ «по работе с задержанными, содержании под стражей и проведению допросов», которая в настоящее время прекращена. Она назвала эту программу и выявленные детали работы специалистов ЦРУ по этой программе «чёрным пятном на нашей стране и наших ценностях».

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Неоднозначный и провокационный отчёт на 6700 страницах содержит данные о том, что задержанных держали в темноте, на холоде и морозе, в подвалах, без сна до 180 часов, а также поддавали пыткам посредством «временного погружения в воду» снова и снова. Сенат занимался расследованиями и изучением этой программы в течении трёх лет, по итогам которого Сенат сделал заключение о применении «зверских методов допроса в нарушение американского законодательства, договорных обязательств, и наших общих ценностей». Более того, эти методы были абсолютно не эффективны с точки зрения получения достоверной информации от заключённых.

В докладе также отмечается, что ЦРУ предоставляло неправдивую информацию о жестокости и уровне эффективности самой программы, чем вводило в заблуждение общественность, Белый дом и Конгресс.

«В частности, имитация намерения утопить и погружение жертвы надолго под воду несёт серьёзные повреждения организма, вызывая судороги и рвоту», говорится в докладе. «Абу Зубайду, например, стал неподвижным, пузырьки поднимались из его открытого полного рта. Так, во внутренних документах ЦРУ описано утопление Халида Шейха Мухаммеда, к которому применялась техника «насильного погружения в воду на длительное время».

Следоватили из ЦРУ угрожали задержанным изнасилованием швабрами и дрелями, а также намерением убить их матерей. Задержанных со сломанными и повреждёнными ногами заставляли стоять длительное время.

«Двух задержанных со сломанными ногами заставляли строить стены, запугивали, они содержались в тесных камерах, несмотря на пометки в протоколах их допросов, что эти конкретные расширенные методы допроса не предполагались по причине плохого состояния здоровья задержанных», говориться в отчёте. «Штаб-квартира ЦРУ никак не реагировала информацию о применении на своих объектах расширенных методов допроса, несмотря на отсутствие одобрения этих методов с их стороны».

В отчёте Сената также есть критика всем известной «затасканной» фразы, что ЦРУ никогда не применяло такие методы допроса.

«Применение «усовершенствованных методов допроса», особенно в подвалах, и других объектах ЦРУ, известных как «Cobalt», привели к заметному ухудшению психического здоровья среди заключённых», говорится в отчёте. По крайней мере один задержанный в Cobalt умер от переохлаждения.

«На протяжении всей программы у многих задержанных, которые подвергались расширенным методам допроса ЦРУ и полной изоляции, проявлялись серьёзные психологические и поведенческие проблемы, в том числе галлюцинации, паранойя, бессонница, и попытки нанесения себе телесных повреждений», говорится в докладе. «Многие психологи отметили, что отсутствие человеческого контакта, с чем часто сталкиваются задержанные, является одной из основных причин психических проблем».

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил в понедельник, что президент Обама поддержал выпуск отчёта, «это даст возможность людям во всём мире, и у нас в стране, понять что происходило». Тем не менее, более воинственные члены Конгресса, разведывательного сообщества и его союзников, как говорится в докладе, будут разжигать ненависть и гнев против США и их основных союзников, что может поставить под угрозу жизни американцев за рубежом.

«Мы обеспокоены тем, что этот релиз может поставить под угрозу жизнь американцев за рубежом, поставить под угрозу отношения США с зарубежными партнёрами. Это может стать основой для побуждения к насилию, может создать политические проблемы для наших союзников, и может быть использовано в качестве инструмента для вербовки наших врагов», заявили в понедельник сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джим Риш.

Директор национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил на встрече с членами Комитета по разведке в минувшие выходные, что администрация обеспокоена тем, что доклад может спровоцировать насилие против американцев за рубежом. Однако, также, он отметил, что, несмотря на эти негативные аспекты, в целом он всё-таки поддерживает публикацию отчёта. США усилили безопасность в посольствах, а представители администрации заявили, что Пентагон усилил защиту американских войск в Афганистане.

Перед публикацией отчёта защитники методов допроса ЦРУ начали агрессивные кампании в средствах массовой информации, они пошли на опережение, и высказались против того, что в итоге было написано в отчёте. Бывший вице-президент США Дик Чейни в своём интервью TheNew York Times назвал выводы доклада «полной ерундой», а бывший адвокат ЦРУ Джон Риццо заявил FOX News, что доклад является «абсолютно несправедливым и нелепым». Бывшие сотрудники ЦРУ даже создали сайт, CIAsaveslives.com, чтобы нанести ответный удар по выводам доклада.

«Это единственная возможность для другой стороны высказаться и отстоять свою точку зрения», сказал Билл Харлоу, главный представитель ЦРУ в администрации Буша, издательству ForeignPolicy. «Используя интернет…. мы сможем прокомментировать недавно рассекреченные документы, документы, которые ранее были изданы, но не проанализированы достаточно хорошо. Также, это даст возможность создать базу данных с аналитическими материалами и выступлениями в СМИ различных должностных лиц по этому вопросу».

Файнстайн считает, что это похоже на «кампанию не правдивых заявлений».