Я съел чит-мил олимпийца из McDonald’s, чтобы проверить, умру ли я

Этот пост был впервые опубликован на VICE UK.

Итак, об Олимпиаде. Вперёд, к золоту! Старайтесь изо всех сил! Главное – не победа, а участие! Перепрыгните через вон тот металлический шест! Бросьте вон тот тяжёлый камень! Пробегите быстрее того парня, пускай всем и наплевать, потому что Усэйн Болт уже пробежал на 12 секунд быстрее вас и уже презабавно красуется на снимке с принцем Гарри! В Олимпиаде, где величайшие образцы физических качеств в мире доходят до абсолютного предела человеческой выносливости, есть нечто очень вдохновляющее. И я подумал, что тоже доведу свой организм до абсолютного предела человеческой выносливости. Но, не бегая, не прыгая и не фехтуя. А запихнув кучку МакНаггетсов себе в рот и надеясь, что я не умру.

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Дело в том, что олимпийцы живут как монахи – их жизнь полна чистого воздержания, раннего отхода ко сну и крионического восстановления, протеиновых коктейлей и витаминов. Ешь, спи, тренируйся и всё сначала – снова, снова и снова. А затем они завоёвывают бронзу, и их Олимпиада заканчивается, а они сознают, что последние четыре года прошли зря и, как это произошло с австралийским спортсменом Саваном Серасингхе, съедают огромную порцию еды из McDonald‘s после бадминтона, дабы отпраздновать свободу от ига спортивной гонки. Такой олимпийский триумф я мог бы повторить.

Фото взято с Instagram

Для ясности: это шесть больших порций картофеля фри, 40 куриных наггетсов, два бургера с курицей, два гамбургера, шесть брауни, Биг-Мак, молочный коктейль с клубничным вкусом и бутылка воды – 8,000 калорий, если вы, ботаник этакий, можете воспринимать еду исключительно через призму чисел. Что за чит-мил (плановое нарушение диеты), что за парень? Хотя, если учесть, что он, вероятно, питался сырыми куриными грудками четыре года подряд, это, вероятно, на самом деле не компенсирует 48 месяцев скромности в рационе подряд, верно? То есть это, по сути, количество еды на одно похмелье, так ведь?

Впрочем, что бы случилось, если бы этот олимпийский чит-мил съел среднестатистический человек? Что бы случилось, если бы я, самый среднестатистический из всех среднестатистических, решил употребить 8,000 калорий из McDonald‘s – не в качестве вознаграждения за какое-либо воздержание, так как воздерживался я лишь от того, чтобы, собственно, делать те физические упражнения, вознаграждением за которые должна являться подобная трапеза, а просто потому, что я очень хотел увидеть, что бы со мной сделали в физическом и психическом плане 8,000 калорий? Что ж, уверен, вы можете догадаться, что случилось дальше. Я попытался сделать именно это.

Автор фото – Сэм Говард

Во-первых, как это обычно бывает на Олимпиаде, мне нужно было сделать растяжку. Мое ахиллесово сухожилие в особенности казалось каким-то напряжённым из-за недель, месяцев и лет, которые я провёл сидя на пятой точке, так что я подумал, что сделаю старую добрую растяжку, чтобы разогреть его прежде, чем придётся час просидеть на пятой точке, поглощая еду.

Вот и я, на старте McDonald‘s, то есть в очереди. Мой разум охвачен нервами, но в то же время возбуждением. До волнения соревнования остались считанные мгновения. Я готовился к этому моменту, по сути, с утра, когда мне пришло в голову съесть более 8,000 калорий в один присест, так что можете себе представить, насколько меня взволновала возможность наконец попытаться заблистать на большой сцене, то есть в McDonald‘s на кольцевой транспортной развязке рядом с A146 в Бекклсе (Суффолк).

Вот и мы, фанаты спорта. Большой день, Главное событие, Местное дерби, Парень, поглощающий кучу еды вопреки здравому смыслу – знаете, все спортивные термины, обозначающие крупный матч, и они кажутся не больше этой груды еды, которая настолько велика, что я из-за неё почти ничего не вижу. Выражение моих глаз? Нет, это не ужас, не страх и не испепеляющее желание вернуться к нормальной работе в офисе, где меня не заставляют делать это с собой в погоне за кликами; это выражение – чистая и незамутнённая СТРАСТЬ к ПОБЕДЕ и к тому, чтобы БЫТЬ ЛУЧШИМ.

Наш дорогой реквизит. Реквизит, стоящий целых 55 долларов. Шесть больших порций картофеля фри, 40 куриных наггетсов с уймой соуса сальса, гамбургер и три Квотер Паундера, потому что я заказал два гамбургера и два Квотер Паундера, но дама за стойкой перепутала, а я был слишком смущён, чтобы её исправить, два сэндвича с курицей, Биг-Мак, молочный коктейль с клубничным вкусом, а поскольку брауни у них не было, я взял вместо них два шоколадных маффина, потому что… блин, ребята, дайте мне шанс дожить здесь до 30. Ах да, я ещё взял бутылку воды, потому что собирался иметь дело с большим количеством соли, чем на Аляске.

Начнём с начала, салаги. Картофель фри, особенно когда его у вас шесть больших порций, нужно использовать в качестве приправы ко всем бургерам. По сути, весь картофель следует использовать для усиления приятно пресной хрусткости любого сэндвича. Картошка в бутере с ветчиной и сыром? Да. Итак, дабы ускорить процесс поглощения всей этой еды, я запихнул кучу картофеля фри в гамбургер и взялся за дело. Вот как едят олимпийцы.

К этому моменту я начал помаленьку есть Макнаггетсы и решил, что пора взяться за Биг-Мак. Надо сказать, в этот момент я чувствовал себя весьма недурственно. Есть еду из McDonald‘s – это, в общем-то, отчасти всё равно что принимать кокаин. Принимаешь немного, и поначалу чувствуешь себя потрясно, возбудимый, энергичный и странным образом почти освобождённый, скорее всего, потому что страдаешь зависимостью от этого, тот маленький комочек в одиночку навеки изменил связи у тебя в мозге. Но затем, спустя время всё это угасает, и начинаешь чувствовать себя опустошённым, пустым и задаёшься вопросом, какого лешего ты только что потратил 55 долларов на кучу пищевых рекреационных наркотиков.

Прошло двадцать минут – и я поглотил уже три порции картофеля фри, наполовину съел бургер с курицей, вытащил несколько наггетсов, и куда-то пропали гамбургер, Биг-Мак и Квотер Паундер. Да, вокруг рта я измазался сальсой, но чёрт побери, в тот момент я гордился собой. Ещё каких-то два маффина, штук 25 наггетсов, два Квотер Паундера, бургер с курицей, молочный коктейль и бутылка воды, чтобы получить свою золотую медаль за совершенно ужасный образ жизни.

Не знаю, пытались ли вы когда-либо ранее съесть 40 куриных наггетсов, но это, доложу я вам, неслабо располагает к самоанализу. Вот он, я, тихо размышляю о природе наггетса. Крохотный, скромный Чикен Макнаггетс. Со своей мягкой хлебной панировкой, гладкой белой внутренней частью из курицы и формой, которая так и приглашает меня, среднестатистического спортсмена по фаст-фуду, окунуться в разнообразие доступных мне соусов. Интересно, что бы сказал мне этот наггетс, умей он говорить? Интересно, что он повидал, какие чудеса мира McDonald‘s он прошёл, чтобы добраться до меня, сидящего за этим столиком, который так изящно стоит рядом с кольцевой транспортной развязкой A146 в Бекклсе (Суффолк)? Не знаю, но начинаю думать, что, по сути, у меня едет крыша от этой натуральной бомбардировки едой с подавляюще высоким гликемическим индексом.

Быть может, время утихомириться. Возможно, пора расслабиться, развеяться и просто остыть с помощью радостных ароматических добавок молочного коктейля с клубничным вкусом. А поскольку в горле у меня было более едко, чем в выпуске «Топ-модели по-американски», я запил это дело освежающей водой, потому что, хотя это испытание и не было как-то ограничено для меня по времени, ко мне могло прийти ощущение того, как подъёмный мост насыщения закрывает передо мной свою крепкую деревянную дверь, и мне нужно было действовать быстро, если я собирался впихнуть всё это в себя как истинный олимпиец.

ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ, НАДО СЪЕСТЬ МАФФИНЫ.

Пользуясь случаем, хотелось бы извиниться перед всеми своими фанатами в мире. Я сделал всё что мог, но всего, что я мог, в этот раз просто оказалось недостаточно. Мой противник был слишком велик, слишком силён и слишком солён. Не могу объяснить, что чувствую в данный момент. Сожаление, да, разумеется, я чувствую себя так, как будто всех подвёл. Стыд? Ну, не особенно, потому что я выложился на полную, но этого просто было недостаточно, и я снимаю шляпу перед своим противником, потому что он отлично боролся и его ожидает чудесная карьера. Но, полагаю, в данный момент сильнее всего во мне то странное ощущение, которое приходит, когда поглощаешь кучу еды из McDonald‘s и одновременно сыт, но всё-таки очень пуст, и тебе нехорошо.

НО ПОГОДИТЕ-КА, РЕБЯТА, МНЕ ВРУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ (жёлтый шарик)! МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТИ 6,018 КАЛОРИЙ (Биг-Мак = 508 кал., Квотер Паундер = 518 x 2 = 1,036 ккал, гамбургер = 250 ккал, бургер с курицей = 388 ккал, 20 куриных наггетсов = 863 кал, большой картофель фри = 444 x 5 = 2,220 ккал, шоколадный МакМаффин = 515 ккал, молочный коктейль с клубничным вкусом = 488 ккал) ВСЁ-ТАКИ ТОГО СТОИЛИ!

Да… сладостное ощущение… победы… Я… чувствую себя отлично, в восторге… золотая медаль, жёлтый шарик… Олимпийский дух течёт по моим артериям… картофель фри, наггетсы, маффины… холодно… дрожу, теперь так одиноко… оставьте меня здесь… я вам больше не нужен… просто уйдите, идите дальше без меня… только я и моя медаль, здесь, здесь, A146, Бекклс… только я, моя медаль и олимпийский дух в ожидании вечного сна…

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