Я побывала на мопс пулпати на Стейтен Айленде

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Независимо от вашего возраста, статуса или места жительства, вы, вероятно, пытались завести новые знакомства. По моему опыту, это утверждение верно как для платонических так и романтических отношений. К счастью, мы живем в эпоху славного и всемогущего Интернета, где мы можем найти людей с одинаково странными увлечениями.

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К примеру, Встречи любителей мопсов на Стейтен Айленде.

Группа принадлежит Meetup.com, веб-сайту, который служит площадкой для крупнейших сетей местных групп. С такими группами, как Круглый стол по НЛО, а также Весёлые и классные подруги Нью-Йорка, сайт предлагает выбор на любой вкус. Одним летним днём, просматривая сайт, я наткнулась на Встречи любителей мопсов на Стейтен Айленде. Я люблю Стейтен Айленд, и я люблю мопсов, подумала я. Хотя у меня нет мопса и я не живу на Стейтен Айленде, я решила посетить одну из таких встреч.

Джоди Кронхейм, женщина среднего возраста, организатор Встреч, приветствовала меня как свою родную дочь на 11-й ежегодной мопс пулпати. Своим внешним видом она бросала вызов стереотипным женщинам из шоу Джерси Шор своей сияющей янтарной кожей, и тёплым, почти родственным, отношением ко всем участникам пати. Некоторые гости, возможно, и были родственниками. Кронхейм основала группу в 2004 году вместе с мужем, как способ подружиться с людьми, которые также любят мопсов. Десять лет спустя, группа насчитывает более 200 человек – в том числе, супружеские пары, которые познакомились на Встречах.

“Сила любви к мопсам объединяет людей”, сказала мне Кронхейм.

Каждый может найти что-то увлекательное и незабываемое на мопс пулпати с её состязательным заплывом мопсов, леденцами в виде мопсов, и тортом в форме мопса. К счастью для всех, кто пропустил это событие, я сделала фотографии.

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