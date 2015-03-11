Я нечестным путём попала в два реалити-шоу и получила за это по заслугам

Автор на съемках «Когда женщины правят миром»

Я обманным путём попала не на одно, а на два британских реалити-шоу на ТВ. Я немного похожа на канадскую шарлатанку и знала наверняка, как манипулировать продюсерами, чтобы они утвердили меня на кастинге, так что моим единственным проклятым провалом был момент, когда они меня растоптали на национальном телевидении. Почему реалити-шоу? Мне было скучно, и надо было что-то делать. Пятнадцать минут славы манят афериста, потому что для этого надо достигнуть вершин только в одной дисциплине: умению проворачивать дела.

На прослушиваниях я представила себя как пожирающую мужчин, показушно ворчливую энергичную феминистку, которая любит говорить гадости. Это был экстремальный персонаж, вытянутый из дальнего угла моей личности. В реальности, я просто пыталась постичь эти вещи, как и весь остальной мир. Но всё сложилось как нельзя лучше, продюсеры не принимали и любые сложности. Они хотели драму, а необходимой частью драмы является конфликт. Повседневная жизнь лишена привычных конфликтов, которые делают телевидение интересным, а для создания мифов нужен чёрт. Становись чёртом, правду всё равно осудят.

Videos by VICE

В отличие от североамериканских реалити-шоу, британские реалити-шоу очень высоко ценятся и почитаются подобно религии.

Звёзды британских реалити-шоу могут с лёгкостью преобразовать свою мимолётную славу в контракты с парфюмерными брендами, DVD-диски с гимнастикой, откровенные истории, участие в гламурных фотосъемках или, святая святых, женитьбу с футболистом. Большие деньги и слава ждут тех, кто готов демонстрировать свой процесс опорожнения миллионам телезрителей. Более того, к ним относятся с колоссальным уважением, что в Северной Америке может показаться странным. Big Brother, GeordieShoreи TheOnlyWayIsEssexогромные дойные коровы, которые сделали знаменитостей из социопатичных ничтожеств вроде Джейд Гуди, которая вошла в дом британской версии Big Brother в 2002 году и стала сенсацией, когда её психически нездоровый вопрос «Я грязная?» стал модным выражением. Вернувшись на шоу в 2007 году, она по-расистски запугала болливудскую актрису Шилпу Шетти, называя её «Шилпа-лепёшка» и говоря ей, чтобы та «возвращалась обратно в трущобы». Это был инцидент международного уровня, который даже выносился на повестку дня в Британском Парламенте.

Но как говорится в пословице, если вы не можешь стать известным, стань скандально известным.

В моём случае двумя реалити-шоу были Когда женщины правят миром (2008) и Первые свидания (2014). Оба производила британская сеть «4 канал» и вещала миллионам зрителей по всему Объединённому королевству и Ирландии. Создатель искал сильные, имеющие своё мнение и феминистский образ мышления, горячие головы, которые управляли бы островом с одним-единственным законом: женщины правят, мужчины подчиняются. Я сразу же заполнила анкету. Я ответила на каждый вопрос с максимально сильной развязностью, которую я могла в себе собрать. В одном из вопросов спрашивалось, почему я хочу попасть на телевидение. Я решила, что «реванш» будет плохо восприниматься в качестве ответа, поэтому я написала: «потому что я удивительна и люди любят меня». Прикрепив самые пугающе сексуальные фото, которые я только смогла найти, я отправила их в киберпространство.

Я получила ответ от сотрудников шоу в течение недели, где они приглашали меня пройти прослушивание на камеру. Я не была удивлена или взволнована, я знала, что они свяжутся со мной. Я точно знала, что делать. На прослушивании они направили камеру на меня и задавали вопросы типа «Какой одной вещи мужчины могут научиться у женщин?»

«Куннилингусу», ответила я. Я думаю, кто, блин, говорит такую ерунду? Но они это «одобрили». Ещё после нескольких встреч, на которых я радушно поприветствовала продюсеров, начались примерки костюмов и была сделана проверка биографии. Данные оттуда передали психологу, чтобы оценивал психическое здоровье всех участников кастинга. Вот тот момент, когда настоящее умение проворачивать дела возымело действие. Есть одна афёра, называется «жмурки» или «слепой блеф». Обычно, в этой афёре мошенник имитирует слепоту, чтобы переключить внимание, когда тасуются карты. Я просто отсекла фактор слепоты, оставив только блеф. В своё оправдание скажу, что психолог был совершенно неадекватный.

«У вас когда-либо был опыт с домашним насилием?»

Да.

«Нет», бодро ответила я с дружелюбной улыбкой.

«Как вы оцените свой уровень счастья?» – спросила она.

Я время от времени бываю в депрессии.

«Я очень счастливый человек». Я похлопала своими ресницами, и психолог с глупым видом проставила галочки в шаблонной анкете.

На следующей неделе я была в самолёте и летела из Лондона в Доминиканскую Республику. По прибытии на шикарную съёмочную площадку, которая была построена на уединённом пляже бригадой из более, чем 200 рабочих, я поняла, что телеканал потратил миллионы: зарплаты, транспортные расходы, жильё, сценаристы, реквизиторы, электрики, операторы, краны телекамер, директор, а также гонорары, которые платились каждому из нас. И тут такая я, развлекающаяся зажравшаяся зубоскалка, с полностью оплаченными каникулами на Карибах с бонусом в виде появления на ТВ.

Мои партнёрши по кастингу были шумными пьяницами с демонстративным поведением. Их род занятий варьировался от топ-модели до порнозвезды, специализирующейся на анальном сексе. Упругие ягодицы и искусственные груди также имелись в наличии. Мужская половина включала футболистов-женоненавистников и гангста-реппера, ведущего себя как альфа-самец. Думайте о восстании! Ведущим нашего шоу был Стив Джонс, который позже получил известность в Америке в качестве ведущего Х-Фактора и Вечерних развлечений.

В случае Первых свиданий, мне снова было скучно и я уже знала, что 4 канал набирает тупых идиотов. Так что, как только я узнала, что у них проходит кастинг второго сезона, я немедленно заполнила их анкету и отправила селфи с надутыми губами. Первые свидания­ – популярный сериал, который снимается скрытой камерой, в котором двух незнакомцев отправляют на ужин в надежде, что между ними пробежит искра. Я проблефовала своим привычным способом два прослушивания перед камерой, вкладывая им в уши свои слащавые шутки. В отличие от Когда женщины правят миром, где я участвовала на протяжении всего восьмисерийного сезона, я знала, что здесь я буду играть только в одном эпизоде. Так что, мне пришлось играть по-крупному.

Оказывается, я недооценила продюсеров Первых свиданий. В конце концов, они не полные идиоты. Когда мне прицепили микрофон и отправили на съемки в ресторан, я встретила там человека, который должен был быть моим компаньоном по ужину: восхитительно милый парень, у которого была проблемная, довольно ворчащая дикция. Я к этому не была готова. Я привыкла, что мои товарищи по съемками – назойливые и лишённые чувства собственного достоинства психопаты. Он же был очаровательным и улыбчивым, но не мог много говорить, не скатываясь в болезненную форму общения. Поэтому я вела всю нервную беседу. Я несла словесный понос, пока моё горло не напряглось, как сфинктер. Когда эпизод вышел в эфир, они его смонтировали, как будто я издевалась над недостатками его речи. Они склеили кадры и поменяли их последовательность так, что со стороны это выглядело, будто я закатывала глаза перед ним и затыкала ему рот, когда он пытался говорить.

В социальных сетях произошёл взрыв. Пользователи Twitter угрожали проткнуть мне лицо вилкой или изнасиловать меня на улице. Я никуда не могла выйти в Лондоне, чтобы меня не узнали, как «эту канадскую суку». Однажды, когда я была в пабе в Ковент Гардене, вокруг меня собралась толпа. «Я вас видел по телевизору. Почему вы так поступили с этим бедным парнем?» Я пожала плечами и извинилась, за то, что разочаровала их. Это было так грубо, что я начала развлекаться маскировкой на публике. Я была самой ненавистной девушкой в Объединённом королевстве. Я начала страдать бессонницей и впала в депрессию.

И я этого заслужила.

Я встретилась с продюсерами, чтобы обсудить с ними смертельные угрозы, которые получала, и насколько нечестным я считала своё изображение в шоу. Они покивали головами, угостили меня обедом и сказали, что очень серьёзно воспринимают мои беспокойства. Они заверили меня, что выскажутся в мою защиту на официальных страницах в Facebook и Twitter, а также покажут кадры, не вошедшие в эфир, доказывающие, что я ни над кем не издевалась.

Естественно, ничего из этого не произошло. А я этого и не ожидала. Шоу продолжилось с большой помпой, а мне, в итоге, пришлось покинуть Лондон, подальше от скандала.

Это самый большой розыгрыш: когда он оборачивается против того, кто его затеял. Я убедилась на горьком опыте, что однажды кто-то другой, а не ты, будет смеяться последним. Что тогда сделаешь ты?

Следите за сообщениями Кристин Эстимы на Twitter.