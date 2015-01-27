Я сама добыла галлюциногенный кактус Пейот в мексиканской пустыне

Осенью 2012 года я покинула свою квартиру в Мехико и отправилась на девять часов в дорогу по пересечённой местности пустыни Чиуауа с одной единственной целью: незаконно добыть и попробовать кактус пейот .

Я выросла в Коннектикуте и слышала о галлюциногенах, но я никогда не встречала человека, который бы сам их готовил. Тогда я не понимала до конца что из себя представляют галлюциногенные кактусы. Как и многие подростки, я попробовала большинство других психоделиков ещё до окончания средней школы, но пейот оставался для меня чудесной загадкой, которая будоражила моё воображение.

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Поэтому, когда мой друг Луис сказал, что слышал, что недалеко есть место куда люди ездят, чтобы выкопать психоделический кактус и попутешествовать по пустыне, я сразу же согласилась ехать.



Территория, где растёт дикий пейот в Мексике. Карта 2008 года. Карта загружена с Wikimedia пользователем Xtabay

Научное название пейот звучит так Лофофора виллиямсии (Lophophora williamsii). Он растёт под землёй и только его корона видна на поверхности. Большинство животных его не едят из-за его ужасно горького вкуса, но Уичоль, мексиканское племя, использует его как средство для пробуждения галлюцинации во время религиозных обрядов.

Как утверждает доктор Джей Файк, бывший профессор университета Yeditepe в Стамбуле, Уичоль считают, что кактус помогает им получить лечебные навыки и общаться с богами. Как люди, которые верят в духов и множество богов, они считают, что всё живое на Земле имеет душу и сам пейот, как растение, имеет дух и мудрость, которыми можно воспользоваться.

Но почему это вводит человека в состояние галлюцинаций? Доктор Джон Халперн, доцент кафедры психиатрии в Гарвардской медицинской школе, и, вероятно, на сегодняшний день наиболее известный врач по исследованиям пейота, сказал, что кактус «содержит мескалин, который является классическим психоделическим галлюциногеном».

Пейот впервые выявили и изучили западные врачи в конце 1890-х годов, но его применение запретили в США в 1970 году в соответствии с Законом О комплексной профилактике злоупотреблений наркотиками, а также согласно Закона о контроле, в котором сказано, что кактус не имеет ценности с точки зрения медицины. Согласно мексиканскому законодательству, владение и выкапывание пейота запрещено всем, кроме уичолей. Но это не остановило туристический бизнес от возможностей заработать на кактусе.



Живопись на ткани Хосе Бенитеса Санчес, племя Уочиль, сделанная на основании видений, вызванных пейотом. Фото пользователя Flickr Lynn (Gracie’s mom).

Реал де Каторсе (Real de Catorce), место, где жители племени Уочиль проводят свои ритуалы, уже давно стало центром торговли психоделическим кактусом и местом паломничества для будущих психонавтов. Этот почти заброшенный городок, где раньше добывали серебро (город обычно называют просто «Реал» и произносится как «Рай-Ал») расположен на плато на высоте 9000 футов в северном штате Сан Луис Потоси. Его население резко уменьшилось с 40 000 в конце 1800-х годов (когда здесь добывали много серебра) до менее, чем 1 000 жителей после серебряного краха 1893 года.

Из города открывается отличный вид на бескрайнюю пустыню и старое здание в древне-западном стиле, которое было когда-то отреставрировано, а теперь полностью заброшено. Но люди сюда приезжают не за видами и пейзажем. Они приезжают сюда, чтобы попробовать кактус. Об уникальной индустрии местного туризма и самого города Реал говорят везде, даже в National Geographic, а торговля запрещёнными кактусами помогает поддерживать местные кафе, гостиницы и бары.

Реал и пейот впервые получили признание среди наркоманов-экспериментаторов после публикации в 1968 году книги антрополога, писателя и учителя Карлоса Кастанеды «Учение дона Хуана: путь знаний индейцев Яки» .

В книге Кастанеда утверждает, что он учился у шамана индейцев Яки, который показал ему, как употреблять пейот, чтобы исследовать «параллельную реальность» и раскрыть правду о современном обществе и несчастье. В своих книгах он рассказывает фантастические истории о том, как он разговаривает с койотами, став вороной и научившись летать. Многие учёные отвергают его работы, но многие люди изучают литературу Кастанеды и действительно хотят стать воронами и парить над пустыней.

Луис и я отчаянно захотели проверить всё это. Так что через несколько дней после того, как Луис рассказал мне обо всём этом, мы прыгнули в его дерьмовый белый хэтчбек, которому стукнет «сто лет в обед» и отправились в Реал.

Два последних часа нашей поездки в Реал были жёсткими. Мы ехали 17 километров по дороге с огромными выбоинами и булыжниками со скоростью 10 миль в час, чтобы избежать повреждений нижней части автомобиля. Было так много пыли, что мы практически ничего не видели.

После этой адской тряски мы стали в очередь, чтобы въехать в туннель протяжённостью полторы мили, в котором может ехать только одна машина. Этот туннель называется Огаррио, он проходит через горы. Это единственный способ попасть в Реал на машине.



Фото пользователя Wikimedia Peter A. Mansfeld

На главной улице Реала представлены разнообразные субкультуры, все они теряются в пыли. Старики с седыми бородами ходят вместе с мексиканскими подростками на городские вечеринки. Они дружно принимают мескалиновые шоты после пляжного отдыха в городе Тулум. Туристы арендуют гостиницы и хостелы, если приезжают на несколько дней. Если же хотят остаться на несколько месяцев, арендуют апартаменты. В основном они заняты вылазками в пустыню, чтобы поесть пейот, чтобы продолжать путь духовного развития.

Вы можете купить кактус у кого-то в городе или попробовать все виды пейота в виде желе, напитка, или мази, которые могут «вставить», а могут и нет. Но настоящая цель поездки в Реал – это поехать в пустыню и выкопать там его самой.

В пустыне, которая окружает город, растёт очень много пейота, особенно в районе станции 14. Доехать до этого места можно за час на машине, но здесь слишком зыбкий песок, чтобы ехать на обычной машине.

За $10 мы сели в «развозку», здесь это называется «Вилли». Машина выглядела как Range Rover, но функционально работала как автобус. Восемь пассажиров могли поместиться внутри и ещё восемь на крыше. Безопаснее конечно же было ехать внутри, но вид и ветер лучше ощущались сверху. Мы ехали по вершине, ахали и охали от панорамных видов и мёртвых ослов, которые лежали вдоль грунтовой дороги.

За время поездки я разговаривала со многими людьми, которые уже давно планировали посетить эту пустыню, у многих из них были почти энциклопедические знания по пейотам и племени Уичоль. Были также другие (вроде меня), которые просто путешествовали по Мексике, что-то слышали о пейоте в пустыне, и хотели увидеть своими глазами, что это такое.



Реал. Фото пользователя Flickr robin robokow

Вилли высадил нас и все разбежались по сторонам. Так что мы, я и Луис, остались одни в мексиканской пустыне. И тут мы поняли, что не знаем, как кактус выглядит и как его надо искать. Мы думали, что это должно быть очевидным, на самом деле оказалось, что это не так. У нас не было никаких инструментов, никаких сумок, и ни малейшего понятия.

«Э-эй, ты знаешь как выглядит пейот?», спросила я.

«Нет, а ты?», ответил он.

«Нет», сказала я. «Работает телефон?»

«Нет, чёрт», сказал Луис.

Поскольку выкапывать пейот – незаконно, водители не дают никакой информации, и делают вид, как будь-то не имеют ни малейшего представления, зачем вы вообще потащились в пустыню.

Мы бродили вокруг некоторое время, понимая, что мы выглядим очень глупо. Потом мы увидели как большой парень в зеркальных солнечных очках расчищал землю палочками. Его звали Леон, и он владел общежитием в Монтеррее. Он регулярно ездил в пустыню Чиуауа, чтобы добывать пейот своим гостям. Как истинный ценитель наркотиков, он рассказал нам очень много о природных галлюциногенных кактусах.

Молодые кактусы бывают размером с мяч для гольфа, таким уже пять-десять лет. Зрелые пейоты бывают размером с бейсбольный мяч, им может быть до 20 лет. Чем больше кактусы по размеру. тем легче их найти, но местные жители говорят, что мелкие более мощные.



Пейот. Фото с Wikimedia пользователя Kauderwelsch

Сначала Леон показывал пейоты повсюду, при этом он просто сканировал землю глазами. Луис и я стояли на коленях в песке, но не видели никаких пейотов. После того, как мы всё таки нашли корону, он показал нам, как сметать грязь с кактуса и ослабить его немного небольшим ножом. Кактус невозможно вырвать просто руками, так как земля очень тяжелая и сухая. Пейот сидит в земле на глубине от одного до трёх дюймов. Когда Леон поднял кактус из грязи, он держал верхушку в руке, а корень оставил не тронутым, чтобы растение могло регенерировать. После того, как он снял кактус, он прикрыл корень почвой. Это было важно, потому что сейчас кактусы собирают больше и быстрее, чем они могут вырасти.

Леон сказал, чтобы мы не очищали его и не мыли, пока мы не будем готовы съесть его, потому что он очень быстро сохнет. Когда вы его очистите, внутри он зеленый, блестящий и влажный с цветом и фактурой как зелёный перец.

После того как мы сняли жесткую кожу и промыли внутренности водой, Леон подготовил нас. Он сказал, что это «гораздо хуже, чем грибы». Но после первого укуса мне не показалось, что это было ужасно. В отличие от волшебных грибов, кактус не имел запаха и вкуса как у дерьма. Он был просто горький. Однако, во рту у меня полностью пересохло.

Я съела пейот на пустой желудок, так как я хотела почувствовать самые сильные впечатления. Леон сказал, что, если я хочу хорошо «попутешествовать», надо съесть восемь-двенадцать «шишичек». После того, как я съела дюжину, я почувствовала, что объелась.

Я поняла, что меня «торкнуло», когда слышала как Луис или Леон разговаривали, и мне приходилось прилагать серьёзные усилия, чтобы понять о чём они говорили и что-то говорить в ответ. К счастью, мы не говорили много. Но моё состояние усиливалось. Я испытывала жажду, пустыня стала ещё горячее, и земля стала ещё твёрже. Я поняла, почему пейот повышает религиозные переживания.

Доктор Халперн сказал мне, что кактус «скорее всего, работает аналогично другим галлюциногенам. Считается, что галлюциногены влияют на рецепторы серотонина под названием 5-НТ 2А. Эти серотониновые рецепторы имеют три переключателя: «откл», «вкл» и «под воздействием психоделика». Первые восемь-двенадцать часов – самая активная фаза воздействия, при условии приёма полной дозы, около 400 миллиграммов пейота. В этой дозе содержится от одного до трёх процентов мескалина».

«При приёме пейота, ваши эмоции полностью естественные, настоящие», говорил мне доктор Файкс. Он вспомнил, как видел жертву быка во время религиозного ритуала, когда был под воздействием пейота, и в результате совсем не мог дышать.



Структурная химия мескалина, основной психоактивный компонент пейота. Изображение пользователя Wikimedia Cacycle.

Шесть часов я чувствовала воздействие пейота волнами.

Время от времени я чувствовала слабое недомогание, но возможно это было из-за жары или обезвоживания. Когда чувства были сильные, я испытывала знакомые чувства активизации работы мозга, которые обычно чувствовала при других психоделиках. Я думала, что смогу услышать пустоту пустыни.

Первые несколько часов я была как во сне, я была не в состоянии сосредоточиться на чём-нибудь. Позже, всё стало более ясным, но у меня не было чёткого ощущения начала, кульминации и окончания действия пейота. Я всё ещё чувствовала себя как во сне на следующий день, как будь-то я дрейфовала на волнах.

На обратной дороге в Реал, вилли был практически пустой, поэтому мы легли на крыше и смотрели на небо, держась за стойку. Моё тело было полностью расслабленно, я совсем не хотела разговаривать. Я чувствовала, что могу сгореть на солнце, но мне было всё равно. Было трудно сосредоточиться на какой-то одной теме на время более, чем нескольких минут.

Я очень не хотела слазить с прохладной крыши грузовика. Мы обменялись контактами с Леоном, и он пригласил нас пожить в его общежитии в ближайшее время. Это звучало круто, но я знала, что мы никогда его больше не увидим снова.

После нескольких часов блуждания по руинам Реала, мы решили, что пора возвращаться в Мехико. Мы выкопали ещё несколько пейотов, чтобы взять с собой, но, в какой-то момент, Луис, который сам же предложил выйти в пустыне и съесть пейот, стал беспокоиться, что нас могли остановить полицейские.

Так он заставил меня выбросить мои последние несколько шишичек в окно. Я точно поняла, что пейот может сделать вас немного параноиком.