Я заказал услугу по управлению моей виртуальной личной жизнью у компании «Эксперты виртуальных знакомств»

Фото автора, подкорректированое специалистами

Недавно я нанял международную группу помощников по виртуальным знакомствам, чтобы они в течение месяца вели мой профиль на Tinder и OK Cupid. Они написали мне нужную биографию, по которой только девушки, которые могут меня заинтересовать, будут заходить на мою страницу. Также, они отвечают на мои входящие сообщения вместо меня. И всё это с целью организовать мне хороший секс.

Скотт Вальдес – ему 30 лет, генеральный директор VirtualDatingAssistants.com, стоимость их услуг составляет от $380 до $1,320 в месяц. Цена зависит от пакета услуг, а также от того сколько «гарантированных свиданий» покупает клиент. И хотя на первый взгляд может показаться неправдоподобным (по крайней мере просто странным), что кто-то действительно нанимает помощника, чтобы помочь высылать девушкам свои фотографии на сайте Tinder, однако компания Вальдеса – абсолютно реальна, у неё есть своя ниша, реальный спрос на рынке и своя целевая аудитория. В настоящее время ViDa работает со всеми основными сайтами знакомств, у компании уже около ста клиентов, и, как сказал Вальдес, компания зарабатывает шестизначный доход в месяц.

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Использование такой услуги как эта вызывает очевидные вопросы о прозрачности самого бизнеса, а также этические вопросы существования «двойников» как в фильме «Множество». Хотя Вальдес и признает, что он работает «в серой зоне этики», он считает, что «в целом, служба приносит гораздо больше пользы, чем вреда».

Когда я поставил подпись под договором с ViDa, первым шагом стал часовой телефонный разговор с призрачными писателями, которые хотели знать обо мне практически всё. После этого они попросили меня прислать кучу моих фотографий (советы по тому, как стоит фотографироваться для Интернет профиля, были изложены на 15 страницах pdf файла). Затем они выслали мне электронную таблицу со списком девушек и информацией о них с сайта OK Cupid. Напротив каждой я должен был поставить «да» или «нет», чтобы они могли лучше понять мой вкус. Вскоре я получил проект моего профиля для подтверждения.

Мой эксперимент всё ещё продолжается, а я тем временем позвонил Вальдесу, чтобы расспросить о его компании.

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Скотт Вальдес

VICE: Как появилась идея создания компании?

Скотт Вальдес: Это произошло естественно. Я окончил колледж в 2006 году и устроился на работу в стартап-компанию и работал по 40-50 часов в неделю. Но с ростом компании и моих обязанностей, я со временем стал работать по 70 часов в неделю. Получалось, что я много зарабатывал, но у меня не было времени, чтобы заниматься организацией своих знакомств через Интернет.

У меня была помощница на работе, но по понятным причинам, я не мог просить её заняться моими онлайн свиданиями. Поэтому, мне пришла идея, что я могу взять помощника, который хорошо пишет тексты и мог бы помочь мне в этом вопросе. Я разместил вакансию на Craigslist и нашёл парня с опытом онлайн-знакомств, который недавно окончил университет. Я выдал ему всю информацию о себе и он начал вести все мои профили на сайтах знакомств. Я был очень доволен результатами.

А потом всё покатилось как снежный ком?

​Я рассказал о своём помощнике своим друзьям и все они начали спрашивать смог ли бы он работать и на них. Вот тогда то я и понял, что есть много успешных занятых парней, которые предпочитают сосредоточиться на своей карьере, а эту часть своей жизни делегировать кому-то. Я бросил свою работу и запустил компанию в июне 2009 года.

Как ты можешь описать типичного клиента?​ У нас разные клиенты. Часто это клиенты, которые слишком заняты, чтобы заниматься организацией свиданий, или парни, у которых просто это не очень хорошо получается, они просто говорят: «Я в этом не силён. Вот вы, ребята, – профессионалы, покажите мне, как это делается».

Сколько клиентов у тебя уже есть и сколько они платят? Я видел на сайте, что если платить больше, то компания даёт больше «гарантированных свиданий».

​ У нас уже есть около 100 клиентов, и мы получаем от них от несколько сотен до тысячи долларов. Мы организовываем гарантированные свидания, но наши клиенты, похоже, не слишком заботятся об этом, потому что мы, как правило, перевыполняем наши обязательства. Поэтому мы будет отходить от этой модели. В среднем клиент платит около $550 в месяц, и у него одно-два свидания в неделю. В целом, можно сказать, что каждые 10 часов мы организовываем, по крайней мере, одно или два свидания с девушками, которые подходят клиенту по основным критериям. Мы всегда предварительно получаем согласие клиента.

В моём профиле на Tinder есть фотографии с причудливыми надписями «Твой папа никогда бы не одобрил такое» или «Чего ты ждёшь, поворачивай налево». Зачем это?

​ Мы делаем это часто. Не для каждого клиента, но довольно часто. Когда мы попробовали так подписывать фотографии несколько месяцев назад, мы получили увеличение более, чем в два раза, совпадений с девушками по основным критериям. Я помешен на статистике, поэтому наше решение было основано исключительно на результатах тестирования такого подхода. Также, это добавляет элемент индивидуальности и юмора на фотографии, что помогает выделиться. Вся эта тема с «Твой папа никогда бы не одобрил такое» была просто шуткой. Это было шутка, чтобы создать впечатление о плохом парне, ведь девушки любят плохих парней.

В какой-то момент вы, ребята, начали общаться с кем-то, кто на самом деле оказался ботом, который пытался заманить меня на дорогую фотосессию. Мне показалось, что моя сексуальность была использована в целях коммерции много раз, и что две разные компании на самом деле просто пытались надурить одна другую, а мой пенис никто вообще не брал в расчёт. Как часто такое происходит?

​Это интересный момент. Я никогда не думал об этом как ты. Это был настоящий бот, но есть абсолютно реальные люди на нашей стороне.

Такое раньше часто происходило на классических сайтах знакомств, но они очень хорошо научились расправляться с мошенниками и спамерами. Сейчас, кажется, такое происходит только на Tinder. Я думаю, это потому, что сайт стал резко очень популярным, а они до сих пор не делают на этом деньги. Такой сайт требует сумасшедших вложений денег, а у них нет модераторов, чтобы убирать весь этот мусор с сайта. Для сравнения, на OK Cupid работают тысячи модераторов, а Tinder уже больше, чем они. Но Tinder до сих пор не приносит денег.

Девушки, с которыми я встречался, рассказывали мне, что мой профиль им сразу понравился, потому что я выглядел умным и смешным по сравнению с другими парнями, которые просто выкладывали фото своих членов. Если у вас есть клиент, который хочет, чтобы вы разместили фото своего члена, вы бы такое сделали?

​Скорее всего, мы не будем делать. Это просто не совсем то, на чём мы специализируемся. У меня нет никаких проблем с такого рода идеями, но это вряд ли сработает как надо. Если конечно вы просто не очень привлекательным чувак, который ищет девушек, которые ещё менее привлекательными. У меня есть друзья, которые так делали, но их результаты не впечатляли. На самом деле я не рекомендую использовать такую стратегию.

Если клиент действительно хочет такое сделать, я бы ему сказал: «Слушай, чувак, просто дай нам возможность организовать тебе как можно больше свиданий, а соблазнение оставь для свидания. Потому что, если ты хочешь больше свиданий, тогда ты получишь их много, но не тем способом какой предлагаешь. Есть лучше идеи, чем просто выкладывать жуткие фото членов на этих сайтах».

​Свой номер телефона мне оставила девушка по имени Кристал, официантка, ей 22 года. Она рассказал мне, что «Мэтт из Tinder был очень настойчивым и навязчивым. Он просто не мог остановиться. Мне показалось, что меня обманывают, я не хотела встречаться с ним воочию. Опасно встречаться с людьми из Интернета в реальной жизни, я обычно так не делаю». Что ты об этом думаешь?

​Я думаю, что часто мы слишком настойчивы, потому что это почти единственный шанс получить номер телефона девушки на Tinder. Около 30 процентов номеров мы получаем от девушек, которые в какой-то момент перестают отвечать на наши сообщения. Но даже, когда они перестают отвечать, мы продолжаем слать сообщения.

Стиль, который ты видел на Tinder – просто более агрессивный. Наш стиль на классических сайтах знакомств совершенно другой. Я имею в виду твой профиль на Tinder – он цепляет, но это требует некой игры. У нас есть несколько ребят, которые очень хорошо пишут. На Tinder вам надо играть немного жёстче и агрессивнее. Там надо сразу переходить в наступление – только это работает на Tinder.

О том, что она сказала, ну … она дала тебе свой номер телефона, значит, понятно, что ты ей понравился онлайн.

Да, но ты думаешь, что это нечестно?

​Конечно, я так не думаю. Я понимаю, что есть аргументы против. Я думаю, что процесс знакомств онлайн – это очень поверхностный и механический скрининг. Мы просто помогаем нашим клиентам показать самую достоверную и самую привлекательную версию себя. Мы действительно много работаем, чтобы представлять клиентов как можно точнее.

Мы действительно стараемся узнать нашего клиента и написать профиль, который максимально ему соответствует, к тому же мы просим клиентов дать нам обратную связь по поводу их профиля. Мы искренне делаем важную работу для людей. Мы также получаем много положительных отзывов от наших клиентов.

Я понимаю, что некоторые могут воспринимать наш сервис как обман, но на самом деле мы упорно работаем, чтобы представлять наших клиентов максимально точно, как только это может сделать посторонний человек. Я понимаю, что мы находимся в серой зоне с этической точки зрения, но я думаю, что в целом наша служба приносит гораздо больше пользы, чем вреда.

В самом начале процесса подготовки моего профиля у меня было часовое интервью с моей мнимой «онлайн девушкой». Это интервью требовалось, чтобы узнать меня как можно больше. Когда я говорил с вашей девушкой, я сказал, что не пью алкоголь. В моём профиле это написано, но в чате я увидел, что подпись в моём профиле содержала такой вопрос: «Не хочешь выпить вдвоём бутылочку Cristal?» Что это значит?

Да, дело в том, что часто начало разговора с девушками происходит в несерьёзном формате. Иногда мы используем «Почему бы нам не распить бутылку Джека и сделать внебрачного ребёнка до следующего уик-энда?» Это выглядит как перебор для некоторых наших клиентов, поэтому мы смягчились немного. Но я отправлял такое сообщение многим девушкам, я получил много ответов, мы встречались, близко познакомились с некоторыми из них, и мы никогда не распивали бутылку Джека на двоих. Я думаю, что тот, кто составлял твой профиль, знал, что ты не пьёшь, но это выражение ни о чём конкретно не говорит, это такая уловка, чтобы привлечь внимание и завязать разговор.

Ты считаешь себя профессионалом в «съёме» девушек?

​ Нет! Я не пикапер вообще. Мы не используем ничего из сферы съёма девушек. Наши клиенты не хотят просто снять девушек и сделать ей сомнительные и двусмысленные комплименты (что может унизить девушку). Нашим клиентам не понравился бы такой подход. Мы помогаем в виртуальных знакомствах.

В конце концов, мой профиль на OK Cupid стал «призраком», то есть он стал не доступен для просмотра, фактически в пользовании сайтом мне было отказано. Что твоя компания делает против правил сайта, и как часто такое случается?

​ Сайты иногда обновляют свои системы безопасности, чтобы ликвидировать профили подозрительных пользователей. Поскольку у нас есть несколько экспертов, которые занимаются профилями из одного места, в прошлом у нас было несколько случаев, когда наши профили были отмечены как сомнительные.

Что касается правил сайта OK Cupid, можно сказать, что мы работаем в серой зоне. Согласно Условиям предоставления услуг, создавать профили третьими лицами на сайте не разрешается. Но мы на цыпочках обходим это требование, так как наши клиенты сами открывают свою учётную запись, а мы только управляем ею.

Нам приходится играть с этим требованием, так как очевидно, что сайты не хотят, чтобы мы этим занимались, но они не могут нас остановить. И это впервые, когда они, кажется, борются с нами напрямую.

Люди, которые на самом деле начали отношения благодаря вам, признаются в том, что использовали ваш сервис?

Некоторые клиенты спрашивают нас: «Надо ли рассказывать, что я пользовался вашими услугами?» Ведь вторая сторона никогда об этом не узнает, если вы не расскажете. Мы советуем этот секрет держать при себе, пока вы не убедитесь, что девушка действительно вас любит.

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