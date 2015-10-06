Я учусь в худшем колледже Америки

Shimer College – это самый странный колледж из тех, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Он расположен на одном этаже студенческого городка технического университета в южной части Чикаго, и в нём учится около 80 студентов. Это ограниченная, напряжённая и незаурядная среда обучения. К тому же, именно это колледж недавно получил звание худшего в Америке.

Я нашла Shimer College в журнале «Крутые колледжи: для сверхумных, самостоятельных, «поздних гениев» и просто не таких, как все» («Cool Colleges: For the Hyper–Intelligent, Self–Directed, Late–Blooming and Just Plain Different»). (Немного раздражает, я знаю.) Я хотела найти колледж, где можно было узнать, что такое постмодернизм и с чем его едят, а в идеале – смысл жизни. Shimer College был местом, где это представлялось возможным, а мне безумно понравилось, что этот колледж, по сути, находится на самоуправлении: студенты, сотрудники и преподаватели демократическим путём принимают решения о том, как им управлять. В прежние времена в Shimer College это значило, что все по очереди убирали в аудиториях и готовили еду. Сейчас это значит, что все в сообществе голосуют по ключевым вопросам и выбирают представителей, в чьи обязанности, помимо прочего, входит оценка преподавательского состава и приём новых студентов. Мне очень понравилось, что все занятия в Shimer College представляют собой дискуссии в сократовском духе, в которых участвуют не более 12 студентов, а также то, что «преподавателей» называют «координаторами». Ещё очень понравилось отсутствие учебников и футбольных команд. Shimer College подавал себя как элитное заведение и совершенного аутсайдера одновременно. В конце концов, его девиз говорил сам за себя: «Классически радикальный и радикально классический».

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Аудитория Shimer College в 1960 году

Также, сложилось впечатление, что в нём полно умнейших людей, которые проводят свободное время на оргиях с кучей наркотиков. В 60-е «Нью-Йорк-Таймс» назвала Shimer College «убежищем для наркоманов», а подфорум этого колледжа на Reddit носит подзаголовок «Секс, наркотики и Сократ» («Sex, Drugs & Socrates»).

Оглядываясь назад на проведённые там четыре года, я не знаю наверняка, был ли он значительно разнузданнее большинства колледжей или он просто сосредоточился на небольшой замкнутой социальной сцене. В первые дни обучения мы слышали, будто местные вечеринки знамениты сексуальными играми типа «Фруктовой Олимпиады», во время которой, судя по всему, вырезали дыру в дыне, а затем соревновались, как долго её можно удержать, пользуясь исключительно гениталиями. Ходили слухи, будто на эти вечеринки ходил преподавательский состав, о чём мне весьма спокойно сообщил в разговоре один преподаватель. Также, до нас доходили слухи о том, что один высокопоставленный сотрудник колледжа нюхал кокаин с живота студентки, а затем на ней женился.

Для меня Shimer College был эпической одиссеей по величайшим экзистенциальным вопросам, которые могла задать жизнь. Это было нереально. Вопросы о Небытии и Бытии внезапно возникали в аудитории и бесконтрольно проникали в общаги, на вечеринки, в коридоры, спальни. Это невероятно стимулировало.

Портрет научных работников в молодости на вечеринке

Однако я не осознавала, пока не попала в Shimer College, что его программа обучения вращается вокруг того, что известно как Великие книги. Канон Великих книг был в некотором роде прообразом междисциплинарных программ, созданным двумя учёными, Робертом Мэйнардом Хатчинсом и Мортимером Дж. Адлером, для противодействия нарастающей в научно-педагогической работе тенденции чрезмерной специализации. Великая книга должна была быть: актуальной для текущего времени, подходящей для постоянного перечитывания в течение всей жизни, а также самореферентной, то есть книги бы ссылались друг на друга и рассматривали сходные вопросы. Был составлен удобный указатель этих вопросов под названием Синоптикон, в котором были перечислены 102 Великие идеи (как-то «демократия» и «правда»). Великая книга должна была рассматривать не менее 25 из этих идей.

Это был очень сплочённый, последовательный комплект. Можно отследить диалектику западной мысли от досократовской философии до Маркса. Это мешанина из «мёртвых белых мужчин», подобная той, которой пользуются курсы гуманитарных наук для начинающих по всей стране, – то же ядро, которым пользуются Чикагский и Колумбийский университеты, а также другие колледжи, – но Shimer College – один из последних «истинных» колледжей, где практикуют идею Великих книг.

В основе всего обучения в Shimer College лежит идея о том, что «текст и является учителем», а в рамках учебной программы, основанной на Великих книгах, это значит, что те идеи, которые стоит обсуждать, принадлежат белым мужчинам. Согласно моим подсчётам, лишь около 7 процентов обязательных в Shimer Collegeе текстов были написаны женщинами и около 6 процентов – небелыми людьми. Женщин (в основном суфражисток) и не-белых людей (в основном афроамериканских авторов прошлого) всегда добавляли по чуть-чуть, но в целом программа обучения откровенно белая, мужская и западоцентричная.

Так что, когда в прошлом году вышел рейтинг «худших колледжей», составленный WashingtonMonthly, я не была удивлена. Рейтинг был создан таким образом, чтобы сосредоточиться на проценте выпускников из меньшинств и с низким доходом, а также на том, сколько в итоге платили за обучение студенты с низким доходом. Shimer College оказался на последнем месте. Предположение о том, что мы теряем студентов из меньшинств, было своевременным, учитывая, что небелые студенты Shimer Collegeа как раз начали организовываться ради разнообразия и инклюзивности несколькими месяцами ранее.

Рейтинги колледжей – вопрос спорный. В этом рейтинге не учитывались переводные студенты или студенты, выпустившиеся позже, чем через четыре года (в том числе студенты с низким доходом, которые делают перерыв в обучении, чтобы поработать), и, хотя стоимость обучения в Shimer College сравнима с таковой в других частных колледжах (обучение стоит почти 30,000 долларов в год), Shimer College предоставляет лишь несколько полных стипендий.

Однако, несмотря на всё это, я искренне верю, что материал, изучаемый в аудиториях, обладает огромным воздействием на студентов – как в Shimer College, так и в высшем образовании в целом. Предполагается, что книги, которые мы читаем, должны служить общим основанием для разговора. Они составляют основу нашего общего языка и формируют мировоззрение тех, кто их читает и верит, что читает это с благородной целью. Будучи небелой женщиной и начав больше «признавать» свои личные впечатления, я обнаружила, что у меня оставалось всё меньше и меньше поводов для разговоров в аудитории, которые были бы связаны со священным текстом и поняты моими однокурсниками (в основном белыми).

Эти проблемы не уникальны для Shimer College, хотя сам колледж, возможно, является канарейкой в угольной шахте высшего образования.

На всех занятиях в Shimer Collegeе, которые я посетила, женщины с трудом добивались права говорить и быть услышанными. У меня были занятия, на которых у студентов случались панические истерики, и им приходилось уходить. Одну студентку, некую латиноамериканку, преподаватель во время неофициального разговора обозвал «потной задницей». С чего бы кому-либо влезать в долги, выплачивая десятки тысяч долларов, и чувствовать себя аутсайдером просто из-за другой национальности или другого цвета кожи?

Протестующие студенты в 2010 году, когда президент колледжей попытался превратить Shimer College в «Колледж США» в рамках неоконсервативного аналитического центра

Когда в прошлом году начали организовываться в группы небелые студенты Shimer College, некоторые представители восприняли это с пониманием, однако другие были настроены либо неоднозначно, либо откровенно враждебно. Один преподаватель заявил нам, что «обеими руками за разнообразие», но не хочет терять консервативных студентов.

Эта проблема не уникальна для Shimer College, хотя сам колледж, возможно, является канарейкой в угольной шахте высшего образования. В этом году студенты Оксфордского университета начали организовываться с целью уничтожения печально известной Родсовской стипендиальной программы из соображений разнообразия. Как заявил один активист «Rhodes Must Fall» («Родс должен пасть») из числа студентов: «Евроцентричность нашей программы обучения вносит непосредственный вклад в колонизацию разума в заведении, считающем, что оно находится на вершине научного знания. Его академическая и социальная культура создаёт невольных угнетателей, и таким образом цикл угнетения, на котором построено данное заведение, навеки сохраняется его студентами».

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Президент Shimer College, Сьюзен Хенкинг, заявила VICE, что «сочувствует» студентам Shimer College, которые начали организовываться в прошлом году в связи с недостатком разнообразия национальностей. «Если мы не можем адекватно ответить на критику, мы не можем ничего исправить», сказала она.

Она добавила, что существует инициатива сделать программу обучения более разнообразной. «Мы добавим в программу обучения больше писательниц всех рас и больше небелых мужчин. В нашем совете попечителей есть студенты, и они очень хорошо поработали над тем, чтобы протолкнуть это». Однако она признаёт, что этот процесс был медленным. Во время недавнего опроса об обстановке в студенческом городке Хенкинг она заявила, что её удивляет количество жалоб как на расизм, так и на сексизм.

Shimer College наряду со всеми остальными колледжами придётся задать себе вопрос: кому можно спокойно говорить в аудитории? Кого игнорируют? Для кого предназначено их образование, и какое мировоззрение колледж поддерживает?

Великие книги, как и большая часть западной философии, зиждутся на идее, что для того, чтобы искусство было Великим (и достойным изучения), оно должно выходить за рамки любого контекста. Полное выдёргивание идей из контекста культуры и исторического момента не слишком плодотворно. Часто становится трудным само понимание, о чём говорит автор, а ещё это фактически подавляет голоса маргинализированных групп. Становится трудно воспринимать предубеждения автора, редактора или просто составителя содержания курса.

Более инклюзивная программа обучения важна не только ради обучения, но и для всех тех, кто уже получил высшее образование или только подходит к этому этапу в жизни. Если с этим не справиться даже небольшому, сосредоточенному студенческому контингенту, как в Shimer College, то для высшего образования в целом надежды мало.

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