Каково вступить в брак, чтобы спасти партнёра от депортации

Моя свадьба выглядела иначе. Фото взято у пользователя Flickr LelandFrancisco

Канадский министр иммиграции Джон Мак-Каллум только что объявил, что планирует «в течение следующих нескольких месяцев» внести изменения, согласно которым супругам канадских граждан сразу по прибытии в Канаду будет автоматически предоставляться вид на жительство. Хотя это значительно поспособствует разрушению существующей системы, видящей в брачном аферизме сложную угрозу целостности канадской системы иммиграции, вебсайт федерального правительства всё равно предупреждает: «Не думайте, будто должны помочь кому-то, вступив в брак по расчёту, независимо от причин. Это не оправдывает рисков».

В настоящее время риски, с которыми сталкиваются при поручительстве за иностранного гражданина посредством брака по расчёту, представляют собой отказ заявителю в текущей визе и возможный запрет на поездки в Канаду в течение двух лет. Это остаётся в документации Министерства гражданства и иммиграции на человека навсегда. Министерство может даже обратиться в суд и почти наверняка депортирует вас из Канады. Канадскому поручителю угрожают до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 100,000 канадских долларов [74,000 долларов США]. Хотя приговоры в Канаде варьируются от небольших штрафов до общественных работ, даже по наиболее серьёзным делам о мошенничестве выносятся решения без тюремного срока.

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Но когда вы встречаетесь с иммигрантом, чей правовой статус – «на пороге депортации», брак по расчёту – самый простой способ сохранить текущий образ жизни. Когда времени в обрез, это не мошенничество. Это единственный вариант, который предлагает Канада.

Когда заявку моего партнёра на визу внезапно сократили на восемь месяцев, мы поняли, что действовать нужно быстро. У нас было три варианта: пожениться, расстаться или уехать из Канады. Мы знали, что расставание – не вариант, так как мы были помолвлены. Выезд из Канады не был вариантом, потому что у нас обоих здесь жизнь, которая нам очень нравится. Мы встретились с юристом, который предложил нам множество вариантов спасения от депортации, но нам сообщили, что брак – самый быстрый способ получения статуса в Канаде для некоторых иностранных граждан.

Мы были помолвлены уже несколько месяцев и встречались уже почти два года. Пожениться мы планировали в 2017 году за пределами Канады. Однако каждый день нашего ожидания приближал нас к потере друг друга.

Поэтому два месяца назад мы направились в наше местное государственное учреждение и получили разрешение на вступление в брак. Это совсем просто!

Однако вступление в брак (на данный момент) – это не просто билет на получение гражданства или вида на жительство в Канаде. Затем нужно подать заявление на вид на жительство с поручительством. Процесс подачи заявления утомителен и требует от вас предоставления чрезмерного количества доказательств подлинности вашего брака. Среди них общие банковские выписки, свидетельство о браке, истории текстовых сообщений, актуальные медицинские осмотры, гигабайты фото, письма от друзей и родственников, скриншоты семейного положения в Facebook, треды с объявлениями о свадьбе в Facebook, общие счета, подписанные договора об аренде жилья, путевые дневники из отпусков, строгая хронология ваших отношений, а также многочисленные общие квитанции.

Опыт откапывания этих данных в течение месяца перед свадьбой приятен, но до боли придирчив. Если вы хоть немного похожи на нас, то вы, вероятно, не держали большую часть этих вещей наготове.

Время перед нашей свадьбой было настоящим кошмаром. Статус беднейшего гражданина, которым обладал мой партнёр, делал наши отношения ужасно напряжёнными. Встречаться с иммигрантом значит подписаться на бумагомарание и работу с жёсткими сроками. Когда срок действия разрешения моего партнёра на работу истёк, он остался без работы, а нам тем временем нужно было выплатить около 5,000 канадских долларов [3,700 долларов США] за юридические услуги и рассмотрение заявлений, и когда половина нашего товарищества превратилась в финансовый балласт, это сделало наши отношения невероятно напряжёнными. Перед «днём X» были недоразумения. В течение месяца между приступами «примирительного» секса мы готовы были вгрызться друг другу в глотку. С обеих сторон существовала серьёзная паранойя.

Все сторонние лица видели во всём этом испытании нечто извращённое. У нас было множество родственников, которые ничего не понимали, но хотели поучаствовать. Мы никого из них не пригласили. Мы вступили в брак для себя, по-своему.

Помимо напряжения, связанного с трёхнедельным ожиданием прибытия разрешения на вступление в брак, после которого мы смогли бы начать процесс подачи заявления до окончания срока действия визы моего партнёра, было ещё собственно заявление. Разобраться с необходимыми для подачи заявления документами и успешно осуществить подачу в одиночку практически невозможно, а получать любые ответы приходится слишком уж долго. Посмотрев на все эти бланки, осознаёшь, что без юриста быстро с этим не разберёшься. Даже в этом случае обработка занимает около полутора лет.

Мы получили своё заявление за два дня до истечения срока действия правового статуса моего партнёра, а это значит, что в данный момент у него неопределённый рабочий статус. Я не могу добавить сюда своё имя, так как боюсь ареста. Мы невероятно преданы друг другу, но жёсткий процесс подачи заявления и ограниченный срок не дают никакого права на ошибку. Хотя наш брак и законный, моё откровение могло бы, вероятно, отправить моего партнёра обратно в родную страну. В настоящее время мы до сих пор ждём возможности узнать, приняли ли наше заявление. Нас в любой момент могут вызвать на «собеседование», а наше жильё могут в любой момент осмотреть. Наш юрист сказал нам запоминать такие детали как то, какую сторону кровати предпочитает другой партнёр и какого цвета у нас зубные щётки. Очевидно, эти осмотры на предмет брачного аферизма бывают весьма дотошными.

Мало кто женится в стенах квартиры площадью 500 квадратных футов. Перед свадьбой у меня в голове не было шума мнимой паники. Я расслаблялся в красивом костюме, смотря Берни Сандерса на YouTube. Я не до конца понимал, что сейчас случится. Проходить гражданскую церемонию бракосочетания – это всё равно, что устроить у себя дома странную и очень маленькую вечеринку. Вот только вечеринка длится 20 минут, а по окончании её нужно заплатить почётному гостю.

Мы не хотели, чтобы всё было именно так. Нам казалось странным громко отмечать это событие, поскольку мы хотим более пышную свадьбу в будущем. Пригласить всех друзей и родственников, чтобы отметить свадьбу дважды, казалось потаканием своим слабостям и эгоизмом.

Церемония была странной и немного импровизированной, но наши обеты невероятно хорошо запомнились и невероятно впечатлили нас обоих. Перед этим днём я не осознавал, что происходит на самом деле. Я смутно понимал, что мы собираемся довериться друг другу навсегда, но всю серьёзность этого осознаёшь, лишь стоя у алтаря, или, как в моём случае, у кофейного столика в моей гостиной.

Все вступают в брак по разным причинам. Однако я совершенно уверен, что мы не первыми вступили в брак, чтобы ускорить юридический процесс, и точно не последними.