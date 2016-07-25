Мне спела серенаду порнозвезда, которая может спеть и вам!

Если бы вы на прошлой неделе сказали, что я буду петь «AlltheSmallThings», глядя в глаза порнозвезде по имени Люк Хотрод в зачуханной комнате где-то в обед, я бы вам не поверила. Но вот я оказалась там, бормоча, в то время как другие мои сотрудники неловко посмеивались над нами.



Если это уже кажется вам идеальными обстоятельствами, то вам повезло. На моём месте могли бы быть вы, будь у вас пара сотен лишних баксов. Между легкомысленной болтовнёй об увесистых членах и струях спермы длиной в метр можно в течение часа слушать серенады от татуированного актёра из фильмов для взрослых.

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Хотрод играет роли в некоторых из порнофильмов Эрики Люст. Люст – это та самая, которую прозвали «будущим порно под руководством женщин». Она уделяет особое внимание разным типам телосложения, интересным людям, реальным сюжетам и убедительным звукам фальшивых оргазмов. Она создаёт такое порно, которое можно с удовольствием смотреть в компании любого, с кем вы встречаетесь, до того, как вы узнаете о странных бзиках друг друга. В конце прошлого года она присоединилась к компании под названием Trip4real4real, которая продаёт «впечатления» при участии местных жителей по всему миру. Теперь можно купить «впечатление» при участии звёзд её фильмов для взрослых в Мадриде, Лондоне, Берлине, Валенсии и Барселоне – индивидуальные или групповые мероприятия, связанные с чем угодно от поездок на велосипедах до персональных тренировок.

Хотрод косит под скромняшку на поле; изображение взято с xconfessions.com

Источником идеи Люст стало стремление изменить восприятие актёров из фильмов для взрослых в обществе. «Мои артисты – одни из самых интересных людей в моей жизни, и они – это гораздо больше, чем одни только их тела, – поведала она мне в прошлом году. – Я поговорила с артистами, чтобы понять, что им интересно, и, к моей радости, они полностью поддержали эту идею. Далее мы начали развиваться и планировать мероприятия, основываясь на различных культурных интересах артистов. Секс – это лишь одна из сторон жизни. В конце концов, они такие же люди, как вы и я, и нам следует это показать».

Предполагается, что люди, которые платят за эти впечатления, являются истинными поклонниками творчества Люст (а их немало, в особенности среди женщин и небинарных людей) или самих актёров, или озабоченными гостями мальчишников и девичников, готовыми поприкалываться, или, к сожалению, неприятными типами. Впрочем, наиболее вероятно, что это люди, которым интересно повстречаться с порнозвездой в реальной жизни.

Люк Хотрод живёт в Лондоне и предлагает частные сеансы игры на гитаре максимум на десять человек. Разумеется, я попросила его явиться в OldBlueLast, паб напротив офиса, и сыграть для меня. Также я пригласила кое-кого из сотрудников, потому что застрять в одной комнате с кем бы то ни было, играющим на акустической гитаре, – это мой личный ад. Произошло следующее.

Повстречавшись в баре на нижнем этаже, мы поднялись в пустой концертный зал, где он начал рассказывать о своей жизни. «Все думают, что мой псевдоним для порно намекает на мой член», – изрёк Хотрод, распаковывая гитару. Ну да. «Но это неверно. Я просто строю мотоциклы-«хот-роды». Помимо строительства мотоциклов, Хотрод обладает набором карьер, как и все остальные из нас, нищих «творческих личностей». Он вовсе не дурень, способный сыграть несколько аккордов, а успешный сессионный гитарист, и он рассказал нам всё о различных премиях, которые за прошедшие годы получил за свою игру. «Вы наверняка меня знаете, даже если никогда не видели меня в порно. Возможно, вы не слышали моё сольное творчество, но я работал над записями невероятного множества артистов. GirlsAloud, CradleofFilth…»

По его словам, он случайно написал гитарную фразу для «When You Say Nothing At All» Ронана Китинга, увидев её костяк в студии и подыграв. Не знаю, насколько эта история приукрашена, но я её всё равно схавала. «И вот два года спустя я ужинаю – и слышу, как Ронан, мать его, Китинг по телевизору поёт песню, которую я помог написать! Я с этого ничего не получил – никаких роялти и вообще». Только представьте. Всякий раз, когда дома у вашей мамы на Рождество идёт «Ноттинг-Хилл» или когда по радио передают рекламу о раке, на ваших глазах съёживаются и горят банкноты по 50 долларов. [Этот трек впервые был выпущен в 1988 году Полом Оверстритом и Доном Шлицем; версия Китинга – это кавер.]

Он спросил, какую песню мы хотим от него услышать. В голове у меня сделалось пусто, и я сказала, что на ум приходит только «Wonderwall», так как именно эту песню я однозначно не хотела бы от него услышать. Он её сыграл. В целом впечатления безумно напоминали программу «Storytellers» на VH1. Хотрод играл один куплет и припев песни (особенно хорошо получилась «Superstition» Стиви Уандера), а затем немного рассказывал нам о своей жизни, состоящей из секса, наркотиков и рок-н-ролла. С каждой историей я на фоне его житейских впечатлений всё сильнее ощущала себя старой занудой 24 лет от роду.

Но остался вопрос: почему и как он попал в порно, если хорошо зарабатывал как гитарист? Он сказал, что это, как и в большинстве случаев, вышло случайно: «Меня попросили сыграть гитариста в фильме моего приятеля-фотографа. «Есть только один нюанс, – сказали мне. – Сниматься придётся в порнофильме». Поначалу я был шокирован, но возражать не стал: деньги за игру – это деньги за игру. Я приехал туда, а фильм должен был быть о компании студентов универа. Я же играл «плохого студента-рокера», который просто пил и трахался, пытаясь отвлечь других от работы. Там была сцена с «тройничком», и парень не пришёл. Две девушки подшучивали надо мной: «Ой, держу пари, что у тебя большой член, давай, ты сможешь», пытаясь сагитировать меня на это. Я взял и подумал: «Почему бы и нет?»

Мне сказали, что у меня из-за нервов может и не встать или, возможно, я очень быстро кончу. Но я попробовал, и вот, тридцать минут спустя я всё ещё продолжал. Я осознал, что у меня хорошо получается. К моменту возвращения домой мне пришло электронное письмо на две страницы от главного, которому очень понравилось то, что я сделал. Тогда я подписал контракт и стал работать по три дня в неделю в течение года. Так и началась моя карьера в порно».

С тех пор работа стала спориться, и то же самое можно было сказать о новом образе жизни. «Это лёгкие деньги – просто шальные, лёгкие деньги, – заявил он, бренча. – На прошлой неделе я съездил в отпуск за границу, прозанимался сексом несколько суток за всю неделю и заработал несколько тысяч. Сколько недель вам пришлось работать, чтобы столько получить?» Я подсчитала, и мне стало дурно.

До этого момента Хотрод рисовал идеалистичный образ своей работы, но тут объяснил, насколько важно может быть наличие набора карьер при работе в порно, учитывая срок годности актёров. Хотя работать учителем или в полиции, также снимаясь в порно, было бы невозможно, в определённых сферах, например, в музыке, всем решительно наплевать. «По сути, благодаря этому им есть о чём поговорить – заявил Хотрод. – Взять, к примеру, Робби Уильямса: в реальной жизни он милейший и тишайший малый. Будь он здесь сейчас, он бы сидел в углу и ни с кем не разговаривал. Но если вы зарабатываете на жизнь чем-то вроде траха, то это неплохая отправная точка для разговора. Это даёт вам повод для болтовни и завязывания связей. И конечно, порно никак не связано с тем, насколько хорошо я играю».

Он также быстро подчеркнул, что у мужчин и женщин карьера в одной и той же отрасли может складываться совершенно по-разному. «Вы похожи внешне, – заметил он, указывая на меня, а затем на мою подругу Эмму. – Вы бы пришли и получили кучу денег и работы, но шесть месяцев спустя у вас было бы всё кончено. Вы приходите и становитесь новой парой сисек, новым лицом». Женщины в порно, может быть, и зарабатывают гораздо больше мужчин, но у них куда более сильная текучка, и им приходится быть изобретательными. Тем не менее, существует постоянный спрос на эскорт, и женщины могут брать огромные деньги, если также снимаются в фильмах для взрослых. Хотрод рассказал мне о своих приятельницах, которые зарабатывают по 800 фунтов [1100 долларов] за обед с бизнесменом.

Эффектно сыграв напоследок несколько поп-риффов, он пожал нам руки и исчез на солнце Шордича. Наше совместное впечатление закончилось, и теперь я могла с ним связаться лишь посредством оплаченной подписки. Я могла себе представить, что кто-нибудь более зашоренный удивился бы тому, что Хотрод – гитарист с такими классическими навыками. Он был действительно хорош. Будь я полной невеждой, это «впечатление» доказало бы, что актёры из фильмов для взрослых и в самом деле обладают другими навыками и могут иметь успешную карьеру, но предпочитают халтурки в порно. Как ни странно, для меня это открыло свежий контекст в порно, сделало актёра реальным, а его личность живой. Именно этого и требуют многие современные порнозрители. Это продолжение «реального» порно Эрики Люст. Это был порноприём с бонусами – я бы в любой день заплатила наличными, чтобы увидеть Люка Хотрода вместо некоторых финалистов Britain‘sGotTalent или стареющей глэм-роковой группы.

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