Я выросла без отца и стала нормальным человеком

Ни отец, ни автор. Фото взято с Wikicommons Media

Несмотря на то, что я живу недалеко от своего отца, мы можем не видеться годами. Иногда мы говорим по телефону, но только о чём-нибудь несущественном: он спрашивает меня, как дела в колледже, а я искренне стараюсь придумать какие-нибудь вопросы, чтобы изобразить интерес к его жизни. На самом деле, нам особо не о чем говорить, поскольку он практически ничего обо мне не знает. Он не знает моих друзей, не знает, что мне нравится, и понятия не имеет о том, как я распоряжаюсь своим временем. Он порвал с моей мамой, когда я была совсем маленькой, и с тех пор принёс в мою жизнь только сожаление.

В детстве мне порой становилось завидно, когда я видела, как отцы моих друзей заботились о них и чему-то их учили. К счастью, это со временем прошло, и я быстро поняла, что счастье иметь маму (у которой хватило бы любви на двух родителей) куда ценнее, чем присутствие ещё одного человека, которому я казалась лишь результатом мимолётной интрижки.

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Услышав, что ты выросла без отца, люди обычно несколько раз бросают на тебя странные взгляды и непременно бормочут: «Ох, бедняжка». И что в этом такого? Мой отец никогда обо мне не заботился, так отчего я бы стала по нему тосковать? Невозможно тосковать по тому, чего у тебя, вообще-то, никогда не было. Вот и всё.

Бесит, когда кто-то пытается связать мои личные качества с тем, что я выросла без отца. То, что меня вырастила мать-одиночка, не делает меня неким маленьким чудищем, которое ненавидит себя и которому нужно компенсировать недостаток отцовского внимания беспорядочными половыми связями. Разумеется, я порой встречаюсь с какими-то придурками, но это не имеет отношения к моему отцу. Выросшие с любящим отцом тоже бывают потаскухами. Я никогда не пользуюсь своим воспитанием, чтобы оправдать дурацкое поведение. Я не какая-нибудь травмированная социофобная чудачка.

Я всегда считала, что нужно быть откровенным с теми, кто тебе нравится, и с теми, кому нравишься ты. Остальное вредит душевному здоровью, как минимум одной из участвующих сторон. Это правило распространяется не только на друзей или отношения, но и на родственников, и в такой же степени распространяется на родителей. Некоторые люди просто козлы. Если вы избавляетесь от козлов в других сферах вашей жизни, почему бы не избавиться от них и в семье?

Говорят, что родных не выбирают, но мой отец, похоже, не был с этим согласен. 20 лет он думал, что может решать, нужно ли ему заботиться о своём ребёнке. Теперь я решаю, хочу или не хочу его присутствия в своей жизни. Люди могут сколько угодно скулить о том, что это отвратительно, но я пришла к этому после многих лет упущенных возможностей.

Иногда мой отец говорит, что он много думает обо мне и любит меня. Я бы никогда не смогла заставить себя сказать ему нечто подобное. Да, я знаю, что меня бы сейчас не было, если бы не его генетический материал и те хреновые отношения, которые у него были с моей матерью. Так что спасибо и на том, папочка.

Вообще-то, я, как правило, всё же я ему благодарна за одну важную вещь: теперь я знаю, что можно иметь счастливое детство и вырасти дельным человеком вне традиционной модели семьи.