Гостиницы, наркотики и местная валюта: как я по-королевски жил в Венесуэле целый месяц всего за 115 долларов

Президент Венесуелы Николас Мадуро. Фото – в Кремле с ресурсаWikipedia.

Эта статья первоначально была опубликована в VICE Spain.

Мировой финансовый кризис и здоровый чёрный рынок превратили Венесуэлу в экономическую загадку. По данным правительства, один евро стоит 8,3 боливаров (BsF). Тем не менее, если бы вы решили продать такой же евро на чёрном рынке, то получили бы 812 BsF чистыми.

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Так происходит из-за сложного и витиеватого правительственного контроля над обменным курсом, но я не стану здесь это объяснять, потому что а) я сам не совсем понимаю почему, и б) есть множество статей, написанных людьми, который на самом деле знают, о чём они говорят.

Тем не менее, здесь я хочу помочь туристической отрасли моей страны, показав, что, благодаря такому странному и непонятному контролю, в Венесуэле можно жить по-королевски целый месяц, имея всего лишь одну банкноту в 100 евро (около 115 долларов). Если вы местный и зарабатываете местные деньги, ваша жизнь трудна – предметы первой необходимости, например, туалетная бумага, в чрезвычайном дефиците, и нужно часами стоять в очереди, чтобы их приобрести. С другой стороны, если вы турист, привёзший иностранную валюту – страна у ваших ног.

Перед тем, как приступить к своему роскошному приключению, я написал список того, что планирую сделать помимо моей обычной жизни в Венесуэле. Вот список:

• Снять комнату в дорогом центральном районе Маракайбо (там, где я живу) на месяц

• Провести одну ночь в пятизвёздочном отеле

• Купить билет в оба конца на самолёт в Каракас, столицу Венесуэлы

• Взять в аренду кабриолет и кататься на нём целый день

• Купить много пива

• Купить много наркотиков

• Поужинать в пяти лучших ресторанах Маракайбо

• Сделать массаж и иглоукалывание в самом роскошном массажном кабинете, который я только смогу найти

• Дать всем жильцам моего дома денег, которых хватит на полный бак бензина.

Как только я написал список, я продал свои 100 евро на «чёрном рынке». Я знаю, вы, наверное, представляете себе такого себе хитроумного паренька с жиденькой бородкой в грязном костюме, который провёл меня в скрытое место, полное поддельных сумок Givenchy и «масел для массажа», сделанных из масла со сковородки, но в Венесуэле продать валюту так же просто, как написать сообщение на странице в Фейсбук, гласящее: «Я продаю 100 евро».

Всё, что нужно делать дальше, это ждать. Рано или поздно кто-то прокомментирует, а потом этот человек купит ваши деньги.

Дело в том, что вы получаете так много Венесуэльских банкнот за свои 100 евро, что становится довольно небезопасно совершать обмен настоящими наличными, поэтому практически каждый предпочитает банковский перевод. Я перевёл 100 евро на счёт моего покупателя, а потом пошёл в банк, чтобы забрать эквивалент моих денег.

Вот так выглядят 100 евро в боливарах.

Первое, что я сделал, это арендовал милую комнату за 9 600 BsF (12 евро или 13,70 долларов) на месяц. Парень, который сдавал мне комнату, явно обладал душой благотворителя, потому что снять квартиру в эти дни в Венесуэле практически невозможно. За последние несколько десятилетий такая венесуэльская политика, как замораживание аренды и экспроприация собственности (когда правительство забирает частную собственность и использует её на благо общества) привела к тому, что владельцы предпочитают держать квартиры пустыми и не рисковать потерей контроля над ними. У меня уже есть квартира в Маракайбо, поэтому я не провожу слишком много времени в той комнате, но было здорово почувствовать, что я мог бы, если бы захотел.

Следующее бахвальство должно быть немного более волнующим, чем просто заплатить (предположительно, очень дёшево) за месячную аренду, поэтому я решил отправиться за приключениями в пятизвёздочный отель. Я выбрал один из самых дорогих отелей в Маракайбо, который, кстати, субсидируется правительством Венесуэлы, и забронировал для себя комнату с завтраком и круглосуточным доступом к бассейну.

Это стоило мне 7 000 BsF (8,70 евро или 9,93 долларов) за ночь. Я ложился в постель с ощущением, что серьёзно смошенничал. Но я не мошенничал, я просто живу красивой жизнью.



Мой билет на самолёт.

Несколькими днями позже я купил себе билет в Каракас, столицу страны и, до последнего времени, мировую столицу по количеству убийств. Полёт занял 50 минут и стоил мне около 8 евро (9 долларов). Я понял, что выкинул почти треть своего бюджета, а нужно было ещё столько всего сделать.

Вдруг я осознал свою давнюю мечту сесть за руль кабриолета, а именно, красного ’59 Кадиллака. Аренда машины на 12 часов вытащила из моего кармана ещё 3,40 долларов (3 евро), но это стоило того. Катаясь по городу за рулём этой красотки, я чувствовал себя королём.

На протяжении дня более 30 людей просили меня сфотографироваться со мной. Если вы, как и я, измеряете успех тем, сколько незнакомцев захотят сфотографироваться с вами и арендованной за 3,40 долларов машиной, думаю, вы согласитесь: у меня всё было более, чем хорошо.

Топливо – это не самая большая проблема в Венесуэле в настоящий момент. Один литр 95 бензина стоит 0,097 боливаров, а дизельное топливо – самое используемое топливо для общественного транспорта – стоит 0,048 боливаров. Чем бы вы ни заправлялись, вы заплатите не более 20 боливаров (около 0,30 долларов). Тем не менее, на границе с Колумбией цена за литр возрастает до 83 BsF. Это потому что граница является домом для процветающей контрабанды, но это совсем другая история, и не об этом сейчас речь.

Трёх боливаров было достаточно, чтобы наполнить бак Кадиллака. Это около 46 литров в бак машины, сделанной почти 60 лет назад.

Чтобы отметить эту сделку, я пошёл в ближайший алкогольный магазин, где купил 34 ящика пива – по ящику на день дико нетрезвой недели, если захотите. Каждый ящик стоил всего лишь 10 BsF, то есть около 1,70 долларов, а значит, в сумме я потратил 12,34 долларов на 238 банок пива. Как там насчёт классных пивных баров Нью-Йорка и Лондона?

Хотите почувствовать себя ещё хуже по поводу проживания в развитой стране? В Венесуэле вы можете купить три грамма высококачественного кокаина за приблизительно 5 евро (5,72 доллара) и 20 грамм травы за 7 евро (8 долларов).

Эта трава разожгла мой аппетит, поэтому, как только я вернулся в Маракайбо, я перешёл к следующему любимому занятию: к еде. Я выбрал пять любимых ресторанов и на протяжении пяти дней ужинал там, заказывая пасту, салат «Цезарь», пиццу, рыбу, бургеры и ризотто.

Средняя цена каждого ужина, включая напиток, составляла 1,80 евро (2,06 долларов). Все пять ужинов вместе составили грабительскую сумму 9 евро (10,29 долларов).

Я потратил большую часть своих денег и начинал чувствовать лёгкую грусть от того, что нужно было возвращаться в реальную жизнь в Венесуэле на местную зарплату, поэтому я решил бороться со своими упадническими настроениями с помощью иглоукалывания. Я позвонил другу, который работает в массажном кабинете, а через несколько часов уже лежал на животе, и меня тёр специалист, который только что помыл руки кристаллами марихуаны, чтобы «очистить и повысить эффективность процедуры».

Стоимость этого комбинированного массажа и иглоукалывания составила 2,5 евро (2,86 долларов). Проверив карманы, я заметил, что у меня ещё осталось немного денег, поэтому я ходил в этот же кабинет ещё два дня подряд.

После такого проявления любви к себе, я почувствовал желание чем-то поделиться. В здании, в котором я живу (не там, где находится моя роскошная комната), проживает ещё 45 человек, с которыми я едва ли общаюсь. Я захотел это исправить. Я связался с председателем дома и спросил, не будет ли он возражать, если я заправлю машины соседей. Он, конечно же, согласился, потому что в противном случае это было бы большой тупостью. Общая стоимость топлива для 32 машин составила 120 BsF, то есть меньше 3 долларов.

Это было почти всё, у меня заканчивались деньги. Жизнь в Венесуэле может быть хреновой для меня, получающего местную зарплату, но не обязательно для остальных. Для вас Венесуэла может стать местом отпуска–мечты.

В конце концов, так как я только что потратил 1400 слов, пытаясь показать вам, что можно сделать в Венесуэле с банкнотой 100 евро, позвольте показать вам, что вы можете купить на купюру 100 BsF – самую большую банкноту, которую печатает моя страна.

ВОТ ЭТО:

Для тех, кто не знает, что это за оранжевая банка, скажу – это Венесуэльский эквивалент Nutella.

Увидимся во время вашего следующего отпуска!