И наконец, вибратор, который может также заказать вам пиццу

Наступают захватывающие времена для секс-игрушек. Благодаря чудесам технологии никто из нас не должен довольствоваться скучными видами мастурбации наших предков – есть множество ослепительных плотских наслаждений, которые могут помочь нам кончить по современному. Хотите поиметь ужасно реалистичную сексуальную куклу? Нет проблем. Страстно желаете нежной ласки инопланетянина, который заложит в вас яйца? Для этого есть фаллоимитатор. Мечтаете о том, чтобы трахнуть номинированного на Оскара человека-рыбу? Пожалуйста, не говорите больше ничего.



И теперь, появилась причудливая новая игрушка для секса, специально для всех мастурбаторов, которые знают, что еда – ещё одна неотъемлемая часть утех. В четверг развлекательная компания «для взрослых» CamSoda объявила о выходе новой секс-игрушки под названием «RubGrub» – вибратор с приложением, с помощью которого также можно заказать еду.

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Согласно CamSoda, «RubGrub» будет соединен с WiFi кнопкой, подобной кнопке Dash Button от Amazon, которая может поместиться на вибраторе и автоматически заказывать большую пиццу «Domino» с сыром каждый раз, когда на нее нажимают – потому что кто бы не хотел мастурбировать с большим количеством жиропота и сыра, правильно?

«Мастурбация, хотя в конечном счете приятна, но может быть утомляющей физической активностью, в течение которой человек тратит много энергии и сжигает много калорий. Безусловно, стоит кому-нибудь достигнуть кульминации, как он начинает чувствовать вялость и голод», – отмечает в пресс-релизе вице-президент «CamSoda» Дарин Паркер. «Теперь, чтобы насладиться субботним вечером, всё, что вам нужно, это ваше устройство «RubGrub». Кончайте и закупайтесь одним нажатием кнопки». Будущее наступило.

К сожалению, кнопка вибратора будет запрограммирована только для того, чтобы заказать пиццу «Domino», и только, когда она поступит в продажу этой весной, поэтому извинения каждому, кто пытается придерживаться здоровой диеты «Whole30». И сеть пиццерий, похоже, не особо в восторге от того, чтобы быть частью замечательного нового изобретения «CamSoda».

«[RubGrub] – что-то новое для нас», – сказал на этой неделе FOX News пресс-секретарь компании по производству пиццы. «Нам не довелось сотрудничать с этой компанией, и мы также не разрешили им использовать наше имя совместно с «игрушкой».

«CamSoda», в свою очередь, уверил, что с помощью «RubGrub» вскоре можно будет заказывать и другие виды еды, как например «мексиканскую и китайскую», поэтому придёт день, когда мы наконец-то сможем заказать после секса Cheesy Gordita Crunch лежа в своих кроватях. Куда катится мир!

Эта статья первоначально появилась на VICE US.