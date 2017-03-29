«Я выжила только потому, что была пьяная в стельку»: люди рассказывают о своих худших весенних каникулах

Бухание в заграничном городе на весенних каникулах является американской традицией, подобно яблочному пирогу и голосованию против собственных интересов. Девчонки и мальчишки обрушиваются на Канкун, Рим и Панама-Бич-Сити (Флорида) – он же ПБС. Они считают, что обретут приятные воспоминания и найдут любовь, но как правило, в итоге получают унижения и/или ужасный секс. Пока новый урожай студентов университетов готовится к этому жуткому ритуалу, мы попросили некоторых из наших любимых авторов и друзей поделиться своими самыми худшими впечатлениями от весенних каникул.



Смертоносный цветочный морской ёж

Будучи в выпускном классе старшей школы, я отправилась с компашкой приятелей по школе-пансиону в чей-то нелепо дорогой дом в Пунта-Мита в Мекксике. Мы планировали нажраться в хламину и всё время трахаться друг с другом. Представьте себе: три футболиста, две тайные лесбиянки, две шикарно красивые тупые гетеросексуалки и достаточно текилы, чтобы убить стадо лошадей. В первый день мы все сидели на пляже. Почти все сняли одежду, чтобы побежать в воду. Мы все стояли там, подталкивая друг друга с оптимизмом детей, которые ещё не нюхали жизненных неудач. Я мазалась солнцезащитным средством с уровнем защиты SPF 60, потому что я нереально белая, между тем как друзья звали меня в воду. Я поддалась и начала спуск в море. Я зашла по икры, на глубину, может, дюймов десять, и тут наступила на ядовитого морского ежа. Впоследствии я выяснила, что это был смертоносный цветочный морской ёж. Спасатель вытащил меня из воды, глянул на мою ступню и ногу, а потом сказал: «Joder», что с испанского переводится словом на букву «б». Этот бардак закончился тем, что у меня вся нога стала лиловой, спасатель израсходовал бутылку текилы на стерилизацию моей ступни, а потом из моей ступни медленно, с болью вытащили десять колючек. (Они постоянно ломались, и их пришлось выковыривать ножом, который спасатель также промыл текилой.) Кровь у меня была настолько разжижена из-за спирта, что яду было трудно атаковать мои жизненно важные органы. Я выжила только потому, что была пьяна в стельку.



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-Джулия

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Моя фантазия о Лиззи Магуайер

На третьем курсе, находясь за границей, я отправился в поход с подругой Рози*. Посетив Лондон, Париж и Берлин, мы закончили путешествие в Риме. Я очень много занимался сексом, но хотел встретить возлюбленного в Европе, как главная героиня фильма «Лиззи Магуайер». Однажды поздно вечером я ходил по городу один, ища своего принца на мопеде. В гастрономе я заметил красавчика итальянца, смотревшего на меня сквозь очки как у Гарри Поттера. Когда я вышел на улицу, начался дождь. Красавчик шёл впереди меня, держа зонтик. Он остановился, повернулся, подмигнул мне, а затем пошёл дальше. «Он подкатывает ко мне дедовским методом?» – задумался я. Спустя несколько секунд он остановился снова. Он наклонил зонтик в мою сторону и жестом пригласил меня встать под него. «Он подкатывает ко мне дедовским методом!» Я понёсся к нему. Он обхватил меня рукой, лизнул мне ухо и прошептал что-то по-итальянски. Мне это безумно понравилось. Я какую-то офигенную секунду побыл Лиззи Магуайер. Это продолжалось до тех пор, пока он не попросил меня купить ему кожаную куртку.

Это был какой-то развод для туристов! Я послал его на три буквы. Я был лишь студентом, искавшим романтичного секса на одну ночь. У меня было слишком уж мало денег, чтобы строить из себя его папика. Он извинился, а затем купил мне целую пиццу и две бутылки вина, а затем зажимался со мной в переулке за магазином Louis Vuitton. В ответ я согласился позволить ему трахнуть себя следующей ночью. В конце концов, это я и хотел найти в Риме.

На следующий вечер я сел на автобус. Когда мы направлялись к его дому, ему позвонил по телефону его парень-американец. Я осознал, что у него фетиш на американцев. Я сказал ему: пусть забудет о проводах меня домой. Выскочил из автобуса перед музеем Леонардо да Винчи. «Не достанется тебе моя американская задница!» – крикнул я. Он погнался за мной и провёл рукой по низу моего живота. «Я не трахаюсь с парнями, у которых есть парни!» – крикнул я. «А в Риме?» – поинтересовался он. Я вздохнул. Позволил ему позажиматься со мной на ступеньках несколько минут, но затем подняло голову моё католическое чувство вины. Бедный его парень! Я послал его на три буквы, а затем свалил. С тех пор больше в Рим не возвращался.

-Митчелл

Потеря паспорта

Думаю, это просто кажется катастрофой из-за того, что могло случиться, но это произошло ещё до того, как США начало пытаться выдворить мексиканцев и построить стену. Я оставила паспорт на тумбочке в гостиничном номере, а когда мы вернулись, он пропал. Моя подруга Роза везде брала с собой свой паспорт, потому что боялась, как бы его не украли. Я сказала, что его лучше хранить в гостинице, потому что на улице на человека могут напасть. Она кучу раз высказалась на тему «Я же говорила». Но фиг с ним, на дворе были весенние каникулы. Мы решили, что разберёмся с этим позже.

Мы пошли гулять и жутко напились на одной из ужасных вечеринок MTV, и Роза упала на камни у воды. Мы попытались найти спасателя или парамедика, но их как будто не было вовсе. Она обливалась кровью. Мы побродили вокруг, и какая-то дамочка указала нам на мобильный медпункт, в основном наполненный молодёжью, которая перепила, страдала от обезвоживания и/или схлопотала алкогольное отравление. Розу там подлатали. У неё до конца путешествия была перебинтована нога, и она отказывалась подходить к воде.

По дороге домой мне пришлось отправиться в консульство США в канкунском аэропорту, чтобы уладить ситуацию с паспортом. Меня направили в такую маленькую комнатку, где за столом сидел какой-то чувак, который задавал мне агрессивные на первый взгляд вопросы, чтобы понять, действительно ли я американка. Сначала он страшно напрягал, но в итоге поставил на моей бумажке штамп. Он подшутил надо мной и сказал, что мне на самом деле надо доказывать, что я не американка, – настолько это очевидно.

Оглядываясь назад, я жалею, что не засняла всё это.

-Лорен

Ночная стража ПСБ

В универе были весенние каникулы, и я была единственной несовершеннолетней в своей компании из пяти человек. Мы все жили в одном номере гостиницы, где должны были проводиться весёлые вечеринки, в Панама-Сити-Бич во Флориде. В первый день нашего путешествия две девушки, которых я знала ещё за партой, блевали на пляже, поэтому я провела их до номера немного дальше по коридору, чем мой. Я уложила их в постель. Их вырвало на подушки, а я их почистила. В качестве платы за свою любезную услугу та угостилась пивом из одной их бутылки и направилась назад. Затем меня остановили в коридоре два охранника, которые заметили у меня браслет несовершеннолетней. Покричав на меня какое-то время и, как ни странно, заставив меня постоять спиной к стене, как будто в тюрьме, они заставили меня провести себя ко мне в номер. Они сказали, что сдадут меня копам, если я не прочешу чемоданы всех четверых моих соседей по номеру, которым уже исполнился 21 год, и не выложу все до единой бутылки с алкоголем, которые они взяли с собой на неделю. Я послушалась их, рыдая, а охранники тем временем орали на меня. Они забрали пиво и неоткрытые бутылки себе. Мне было 20. Денег у меня не было, и моему парню пришлось срочно пересылать мне деньги из Висконсина по FedEx, чтобы я смогла заплатить соседям за алкоголь, от которого избавилась. По возвращении домой парень меня бросил, потому что осознал, что я для него недостаточно взрослая.

-Даниэль

Буквально заняться любовью в клубе

На втором курсе универа я отправилась на Багамы с компанией подружек. Мир тесен, и мы случайно встретили компанию парней, которых знали по учёбе. Был там один очень крутой парень – будем звать его Бентли, потому что имя у него было очень чудное, мажорское. У нас был самый лучший роман, какой только может быть на весенних каникулах. Я до сих пор о нём вспоминаю. Мы буквально влюбились друг в друга в клубе под песню «Make Love in This Club»! (А ещё мы в итоге занялись любовью в клубе.) Нас выгоняли из клубов, и мы зажимались, качаясь по песку, а ещё смотрели на акул, и пили из кокосов, и он мне очень сильно нравился. Когда мы вернулись в универ, дело приняло странный оборот, как в «Бриолине» после того, как Сенди влюбилась в Дэнни. Оказалось, что он был влюблён в другую. Мне остались мои воспоминания и разбитое сердце.

-Келлиэнн*

*Имя изменено.