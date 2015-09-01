Я говорил «да» всему, что мне предлагали, в течение недели и в итоге попал в больницу

У автора всё болит. Фото Доминик Пихлер.

Я люблю говорить «нет» всему. Я привык так делать. Подруга недавно спросила меня: «Эй, Майкл, у меня планируется спонтанный, сумасшедший вечер настольных игр с друзьями. Хочешь прийти?» Предложение меня ни сколько не привлекло. Генитальный герпес звучал более привлекательным для меня, чем «спонтанная, сумасшедшая ночь настольных игр».

«Ты всегда так негативно на всё смотришь?», спросила она. «Просто попробуй».

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Честно говоря, я не очень высокого мнения о людях, которые любят настольные игры. Но кое в чём она была права. Может быть, мне нужно быть более позитивным? Может быть, я должен попробовать что-то новое? И ради развлечения, я решил, что я всю неделю буду отвечать «да» на каждый вопрос и предложение, которые будут мне озвучивать.

Фото Доминик Пихлер.

день 1

Сначала было сложно найти то, чему можно сказать «да». Наверное, потому что я не выходил из своей квартиры. К счастью, в Facebook полно кликбейтов, чтобы сказать им «да». Да, Интернет, я очень хотел бы знать, как выглядит сейчас попа Ким Кардашьян, но, к сожалению, сейчас это не входит в круг моих интересов.

Игра приняла серьёзный оборот, когда я пошёл в ресторан с друзьями. «Хотите ещё бокал вина?» Ага. «Кофе?» Конечно. «Хотите попробовать наш крем-брюле?» Конечно.

«Ничего себе, Майкл, ты себе сегодня ни в чём не отказываешь», сказал мне друг. Какими бы вкусными не были вино и десерты, они, скорее всего, не расширят мои горизонты. Мне нужны были другие вызовы и новые впечатления.

Возможность ответить «да» на новое предложение не заставила себя долго ждать. Как только я приехал домой, по электронной почте пришло предложение от радиостанции, которая посмотрела мой канал YouTube и захотела сделать со мной один час импровизированного живого шоу. Как человек, которого легко встревожить, идея живого эфира напугала меня. Что если я хрюкну, когда буду смеяться, и вся страна услышит это? Что делать, если у меня случиться паника? Сквозь зубы, я ответил: «Конечно, с удовольствием».

Фото Александра Вагнера.

день 2

Когда я шёл на радиостанцию, я чувствовал себя будто иду на свидание: возбуждённый, скептически настроенный, готовый к любым уловкам, чтобы сбежать, если будет совсем плохо.

Когда я пришёл на радиостанцию и со всеми познакомился, мне предложили стакан воды, которую я разливал, где только можно. К счастью, вода не попала на панель управления и компьютер. Я бы не назвал себя специалистом по языку тела, но было очевидно, что многие в этом помещении хотели убить меня.

Помимо этого нюанса, всё прошло на удивление гладко. Я острил, шутил и жонглировал звонками от восторженных слушателей. «Ха-ха Тамара, ты одна в своём роде!» Хотя, если быть честным, она была как все.

Это был, на самом деле, большой успех.

день 3

На следующий день, когда я бродил по улицам по-прежнему в хорошем настроении от вчерашнего не совсем дерьмового выступления на радио, меня остановила барышня из благотворительной организации. «Есть ли у вас время, чтобы поговорить о тропических лесах?» Какого чёрта?

«Да, у меня полно времени», сказал я ей. Она начала говорить свою заученную речь, а я кивал, как запрограммированный робот, который имитирует людей. Мне показалось это даже немного забавным и интересным. «Вы хотели бы взять на попечение дерево?», спросила она. К счастью, именно в этот момент пришло сообщение от моего друга «Не хочешь завтра сходить вместе в спортзал?»

Мой друг, который очень спортивный и встаёт в 7 утра, чтобы заняться с CrossFit три раза в неделю, уже несколько месяцев приглашает меня посмотреть как он занимается. Я понял, что нотки лени защемили моё сердце, но я сказал ему, что приду.

Готов к CrossFit. Фото Доминик Пихлер.

день 4

Спорт – это не мой конёк, вообще. Если бы я купил что-то в магазине Sports Direct, мне бы позвонили из моего банка узнать не украли ли мою карточку.

«Ты знаешь, мне как-то нехорошо. Может быть это из-за крем-брюле, который я съел несколько дней назад», солгал я. Мой друг быстро понял, что я боялся упражнений и начал успокаивать меня. «Не волнуйся, это будет круто. Мы обычно занимаемся вчетвером и, если кто-то из нас сдаётся, другие подбадривают его».

Как он может ожидать, что я расслаблюсь, если он описал мне мой самый жуткий кошмар?

день 5

Я пришёл в спортзал в 8 утра. Я понял, что это был конец занятия. Первое, что мне сказал тренер: «У тебя сегодня плохой день».

«Вот дерьмо. Согласен. Любой день, который начинается с CrossFit – плохой день».

«Сегодня, вместо того, чтобы делать всякие глупости, мы все собираемся сделать 1,000 махов гирей». О Боже.

«Как думаешь, справишься?»

«Конечно». Я опять соврал.

После 100 жимов я начал потеть. Трение железа в моих руках было настолько сильным, что кожа начала кровоточить. В дополнение к этому мои пальцы, казалось, застыли в согнутом состоянии и отказывались двигаться.

«Сколько махов ты уже сделал, Майкл?», спросил тренер через 30 минут.

«600», застонал я.

«Хорошо, достаточно. Ты уже вспотел больше, чем надо».

Сессия CrossFit. Фото Доминик Пихлер

день 6

После тренировки у меня была страшная крепатура, я едва мог встать. Даже вахтёрша, которая преследовала меня несколько дней, смотрела на меня с жалостью, так как я хромал. Она поняла, что сегодня утром одевание трусов заняло у меня около трёх минут.

Я зашёл в туалет. Это расстояние для меня в тот лень было похоже на последние сто метров марафона. Как только я начал мочиться, я заметил, что моя моча была очень странного цвета. Я сразу же заковылял к своему врачу, чтобы узнать, может я уже разваливаюсь.

«У вас рабдомиолиз», объяснила она. «Это означает, что у вас разрушена частично мышечная ткань. Что вы делали?»

«Я взял пробный сеанс CrossFit».

Должно быть ей было сложно сдержать слёзы от смеха. Я сразу же пошёл в больницу и мне сказали, что я должен остаться там на ночь. Мне назначили уколы и капельницы.

«Да», ответил я с энтузиазмом, хотя в моей голове крутился совсем другой ответ.

Когда я лежал один в больничной палате, не в состоянии спать из-за капельницы, я подумал, что это и был тот пресловутый «новый опыт», которого я искал. Конечно, я хотел выйти из своей зоны комфорта, но я думал, что это означало кушать заплесневелые сыры или танцевать Zumba.

Фото автора

день 7

На следующее утро, мне сказали, что мои показатели крови улучшаются, и я могу идти домой. Из-за вчерашней турбулентности, я совершенно забыл проверить свои сообщения. Помимо обычного спама, я получил письмо от моей подруги, одержимой настольными играми. На этот раз она хотела узнать не хочу ли я сходить на концерт укулеле. Это было уже слишком.

Вместо того, чтобы сразу же согласиться, я взял время, чтобы подумать. Я вспомнил свою интимную беседу с барышней про лес, адские махи гирей и моё пребывание в больнице.

Когда я написал ей «нет», я почувствовал, как будто снова мог дышать. Я нажал отправить с довольной улыбкой и, прихрамывая, свалил со своей больничной койки.