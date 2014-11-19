Я провела день с парнем, который продаёт нелегально сигареты на улицах Нью-Йорка

Высокие налоги на сигареты в Нью-Йорке способствуют развитию уличного чёрного рынка. Фото с сайта пользователя Flickr​ Дэвида Тана

Было прохладное и пасмурное сентябрьское утро на Стейтен Айленде и я решила сходить на Бэй стрит и попробовать купить сигареты просто на улице. Вообще-то я не курю, но с тех пор как стало известно о смерти Эрика Гарнера несколько месяцев назад, после того, как полиция хотела схватить его за продажу “косяков”, другими словами сигарет поштучно, я хотела узнать насколько просто найти кого-то, кто продаст мне сигареты прямо на улице.

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По дороге в магазинчик напротив парка Томпкинсвиль, который находится в двух кварталах от терминала Статен Айленд Ферри, высокий и смуглый человек, услышав мой разговор с владельцем магазинчика, предлагает мне пачку “Newps”, или Newports, за $8. Он говорит мне, что его зовут Дебо Лато. Ему 51 и его “офис” находится очень близко к магазинчику, прямо возле того места, где убили Гарнера 17 июля.

На месте, где убили парня, до сих пор стоят импровизированные мемориальные свечи, открытки, цветы. Гарнер был афро-американцем, ростом в шесть футов и весил 350 фунтов, у него было шестеро детей. Полицейские Нью-Йорка сдавили ему шею и держали лицом к земле пока тот не перестал дышать. Его неоднократно задерживали за продажу косяков. Смерть Гарнера, которая была впоследствии признана убийством, спровоцировала громкие протесты против жестокости нью-йоркской полиции. Специальный суд присяжных принял дело к рассмотрению в этом месяце и определит меру наказания виновным. Насколько выгодно продавать сигареты на улице, и у кого всё ещё есть мужество делать это? Я решила это выяснить.

Лато неторопливый и беспечный. Пока мы разговаривали, он продавал Newps десяткам людей на улице. Newports идёт вторым популярным брендом сигарет по всей стране после Marlboro с 2013 года. Сегодня Лато продаёт только эти сигареты.

Фото с сайта пользователя Flickr ​Стива Снодграсса

Лато не скрывает, что то, чем он занимается – незаконно. Он не прячет свои доллары, полученные от покупателей – в поле зрения ведь полицейских нет.

Он платит всего $50 за один блок, в каждой из которых по десять пачек. Он говорит, что продаёт от шести до десяти блоков в день. В сумме это составляет не менее $480 общей суммы продаж, не считая того, что он получает от продажи сигарет поштучно.

“Все на Стейтен знают, что на Бэй стрит, прямо здесь, существует чёрный рынок сигарет”, говорит он мне. “Все на Стейтен Айленде знают, что, если вы хотите купить пачку сигарет за $8 – надо идти на Бэй-стрит. В любом другом месте вы заплатите $9 и больше”.

Это восхитительное предложение в городе, ведь средняя цена пачки около $13. Я видела, что в Гарлеме можно купить пачку за $11, а в центре за все $15. В эту стоимость входит государственный акциз в размере $4,35, а также местный налог города $1,50. Это делает Нью-Йорк самым дорогим местом, где можно купить сигареты.

Это не остановило жителей Нью-Йорка от поглощения палочек рака. По ​данным Центра по контролю и профилактике заболеваний наиболее склонны к курению чернокожие мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Также, установлено, что большинство нью-йоркских курильщиков не имеют среднего образования. Согласно ​опросу, проведённому Департаментом здравоохранения и психической гигиены в 2012, больше всего курильщиков на Статен Айленде – 16,5%, большинство из них – чернокожие мужчины, а также мужчины, которые говорят на испанском.

Статен Айленд был районом, где больше всего курят и десять лет назад, тогда курило 27,2% населения, а пачка сигарет стоила около $6. Резкое снижение количества курильщиков часто объясняет то, почему многие утверждают, что высокие налоги на табак заставляют людей бросать курить. В широко цитируемой статье 2012 года, опубликованной в Tobacco control, Британском журнале, посвящённом курению и последствиям употребления табака, трое экспертов проанализировали более 100 исследований и пришли к выводу, что “табачные акцизы являются мощным инструментом для сокращения потребления табака, в то же время, обеспечивая надежный источник государственных доходов”.

Я задалась вопросом: действительно ли всё обстоит так, как описано в исследованиях? Действительно, количество курильщиков в городе уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, и эта тенденция типична для всей страны. Но что касается ситуации в Нью-Йорке, вряд ли дело в налогах. Количество курильщиков на Стейтен Айленде уменьшилось всего на 4% с 2007 года, при том, что налог на сигареты подняли в два раза, на $1,25 за пачку в 2008 году и на $1.60 в 2010 году. Если следовать логике исследований, получается, что количество курильщиков должно было резко упасть. Вместо этого, кажется, мы имеем увеличение торговли сигаретами на чёрном рынке на улице.

Почти 57 процентов сигарет, проданных в Нью-Йорке – контрабанда. По данным налоговых органов, на Нью-Йорк припадает самая большая доля сигаретной контрабанды всей страны. В Вашингтоне считают, что это связано с запутанной и противоречивой политикой Американского законодательного совета (ALEC) и выступают за упрощение налоговой системы. Налоговые органы делали свои выводы на основании данных Mackinac Center for Public Policy, который финансируется самими табачными компаниями.

“Одним из последствий высоких государственных ставок налогов на сигареты стало увеличение контрабанды, преступники закупают сигареты в штатах с низким налогообложением и продают в штатах с высокими налогами”, говорится в докладе. “Рост налогов на сигареты привёл к тому, что контрабанда сигарет стала национальной проблемой, а преступники наладили сверхприбыльный бизнес”.

Реклама Lucky Strike в стиле vintage недалеко от Чапел-Хилла, Северная Каролина. Фото с сайта пользователя Flickr ​Брюса Хеншела

“Я только, что приехал из Северной Каролины”, говорит Лато, когда я спросила его, где он берет свои сигареты. “Ты знаешь сколько там стоят сигареты? Пять долларов”.

Согласно результатам ​опроса, проведенного the Awl, пачка Marlboro Reds стоит в среднем $5,45 в Северной Каролине, это одна из самых низких цен в стране. Этот штат находится в 10 часах езды на юг от Нью-Йорка по трассе I-95.

“Я просто езжу туда, может быть, два раза в месяц”, говорит Лато. Но закупить товар не так просто, как продать его на улицах Нью-Йорка.

“Давай я расскажу тебе кое-что”, продолжает он. “Первое: вы не можете просто приехать туда и просто зайти в магазин и купить сигареты, потому что они обо всём догадаются. Если вы купите много сигарет они что-то заподозрят. Надо зайти в один магазин и купить два или три блока, зайти в другой магазин купить два-три блока, ещё в одном магазине – два-три блока. Так надо делать. Нельзя зайти в один магазин и купить сразу много, потому что они знают, что мы покупаем их и вывозим из штата”.

У владельца магазинчика, возле которого Лато занимается своим делом, Упали Дюнаратне процесс поставки товара намного проще, но продажа продукта идёт сложнее. Картонные коробки, в которых Дюнаратне привозит свою продукцию из Бруклина, стоят около $110. Он продаёт только 2-3 коробки каждые два дня, однако, и пачка Newports в его магазинчике площадью в 300 квадратных футов, где продаются закуски, напитки и товары для дома, стоит $12,25. Владелец магазина говорит, что его прибыль составляет всего от $10 до $12 от продажи сигарет в неделю.

“Люди, которые не могут себе позволить сигареты по этой цене, покупают на улице [у Лато] дешевле”, говорит Дюнаранте. “Люди, которые работают, делают мне продажи, они могут платить такую цену. Я не собираюсь отказываться от продажи сигарет. У меня постоянные клиенты, хотя их и немного”.

Келли Кук, которой 45 лет, начала курить, когда ей было 13 лет. Её родители, брат и сестра тоже курили. Её брат-близнец – единственный в семье, кто не курит.

“Раньше я курила по четыре пачки в день”, рассказала она мне по дороге на работу после того, как я подошла к ней в магазинчике на Бэй стрит. Сейчас она курит полторы пачки в день. Я спросила её сколько денег она тратит на свою привычку.

“О, мой Бог!”, отвечает она. “Может быть, 26 долларов в день, каждый день. Если я иду по Бруклину, я плачу $18 за две пачки”.

Я увидела её, когда она договаривалась с Джорджем Рейес, менеджером магазина, о том, чтобы заплатить за кофе в конце дня.

“Он даёт мне кофе сейчас, а платить я буду после работы, потому что до работы у меня нет ни цента”, говорит она. Именно поэтому она покупает сигареты поштучно на улице. Я спросила её просто ли купить их на улице.

“Это не просто”, отвечает она. “Совсем не просто. Они должны знать кто ты. Это их территория, а я работаю здесь”.

Она сказала мне, что она собирается продолжать курить “пока её не переклинит, и она не придёт в себя”.

Сейчас курильщики с низкими доходами тратят почти четверть своего дохода на сигареты из-за высоких налогов, в соответствии с одним исследованием 2012 года. В исследовании делается вывод, что эти налоги не оказали существенного влияния на их привычку курить и что, на самом деле, курильщики с годовым доходом менее $30 000 вдвое увеличили свои расходы на сигареты в период между 2003 и 2011 годами.

Более богатые курильщики, с другой стороны, стали покупать сигареты на улице, потому что это способ курить понарошку. Моя подруга называет свою привычку покупать сигареты на улице “штучка в день”. Она больше не курит пачку в день, но всё-таки покупает одну или две сигареты в день для стрессовых ситуаций.

Протестующие на марше после смерти Эрика Гарнера на Стейтен Айленде в августе. Фото с сайта Flickr пользователя ​coolloud

Однако некоторые люди выступают против чёрного рынка дилеров сигарет, таких как Лато. New York Daily News сообщила в августе, что за несколько недель до смерти Эрика Гарнера, городская служба 311 получила много звонков с жалобами о нелегальной продаже сигарет на Бэй стрит. В интервью WNYC в августе, комиссар нью-йоркской полиции Билл Браттон говорил на эту тему.

“Если бы мы прекратили отвечать на звонки на линию 911 или 311, случился бы коллапс, нас бы обвинили в том, что мы пренебрегаем интересами меньшинств города”, сказал он. “Многие хотят что-то с этим делать”.

Лато признаёт, что он подвергался преследованиям со стороны сотрудников полиции, но пока он на свободе.

“Ну и что? Что?”, говорит он. “Они собираются убить нас всех нахер за этот грёбаный Newport? Ну, давай, чувак, убей! Но это ничего не изменит. Ты понимаешь? Мы просто продаём сигареты. Мы не продаём траву. Мы не продаём героин. Мы вообще ничего такого не продаём, только сигареты”.

Соланж Увимана – студентка факультета журналистики Колумбийского университета. Следуйте за ней в Twitter.