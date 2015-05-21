Я в течении месяца пыталась сделать свою попу знаменитой на весь Instagram

Эта статья взята с VICE Canada.

Почти каждый раз, когда я публикую фото с моей попой в своём Instagram, я получаю больше лайков, чем за любое другое фото в моей ленте. В комментариях незнакомцы оставляют emojis в виде персиков или указания упомянуть их для перепостов сообщений и раскрутки. Эта тенденция не удивляет, учитывая простую схему работы «выкладывания чего-то» в интернете. Тем не менее, меня по-прежнему удивляет, что есть люди, на самом деле их много, которые настолько вовлечены в соцсети, что получают уведомление каждый раз, когда кто-то выставляет фото своей задницы.

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Что касается моего зада: я его очень люблю. Когда попы начали затмевать грудь как женскую часть тела, которая была социально приемлемой для неустанного хвастовства, я обрадовалась. Вот социальный тренд, которому я могу действительно следовать. В отличие от моей груди, мой зад помещается в несколько ладоней. Учитывая, насколько легко было привлечь внимание на Instagram, даже без особых стараний, мне было любопытно узнать, смогу ли я сделать мой зад знаменитым.

Логичным шагом было создать аккаунт исключительно для моей задницы, с единственной целью получить как можно больше последователей. Ведь существует бесчисленное множество аккаунтов, которые демонстрируют обрезанные фото поп с задранными трусами крупным планом, привлекающие иногда до миллиона последователей. Я не подозревала, что мне будет так трудно этого достичь. Оказывается, мне нужно было многое узнать об особенностях зада в Instagram, когда речь идёт о политике, этике и создании сообщества.

#ass Не Существует

Когда я запустила свой аккаунт, я сначала пыталась придумать умное имя пользователя. @Ass_Worship, @My_Ass и @Worship_My_Ass все были заняты. Я остановилась на @My_Ass_My_Ass, что странно звучало, но было лучшим, что я смогла придумать, учитывая переполненность рынка. Каждое утро, когда я одевалась, я делала снимок отражения в зеркале в спальне или ванной, и непосредственно размещала его у себя в аккаунте. Потом я какое-то время искала аккаунты с «задница» или «попка» в их имени.

Когда я искала #ass в поиске хэштегов, я ничего не находила. Это потому, что, в соответствии с правилами Instagram, блокировка хэштегов нацелена на термины, которые обычно используются для атаки пользователя унизительным способом. В письменном заявлении пиарщик из Instagram, который не пожелал быть названным, сказал: «Одним из сигналов, который мы используем, чтобы определить, следует ли скрыть хэштег, является критерий частого использования слова с фотографиями или видео, которые нарушают нашу политику». Другими словами, #ass может привести к потенциально нежелательному вниманию.

На третий день существования @My_Ass_My_Ass я попыталась войти в свой аккаунт, и получила уведомление о том, что я нарушила условия сообщества Instagram. Это было странно, так как я всего лишь размещала фотографии в нижнем белье или леггинсах. Я отправила электронное письмо их сотруднику с просьбой объясниться, а затем создала другую учетную запись @thisasshere, так как не хотела терять времени.

Через день их пиарщик послал мне короткую записку с извинениями, утверждая, что мой аккаунт заблокировали по ошибке. Когда я спросила почему, он не уточнил. Однако, уже было поздно и мне нужно было работать. (После повторного вопроса, он в конце концов ответил сказав, что Instagram тоже ошибается в результате получения сотен тысяч жалоб в неделю, и что они всегда учатся).

Избегайте Повторений



Я, как правило, размещала фото своей попы в зеркале, потом находила как можно больше аккаунтов с обрезанными задницами, за которыми я могла следовать. Некоторые из них содержали @Itsjustbooty и @Model_Booty, которые раскрутят вас за $5. Я заметила, что во многих аккаунтах уточнялось является ли администратор мужчиной или женщиной, и многие также рекламировали Kik и Snapchat аккаунты. Множество аккаунтов продвигали себя как сайты знакомств для взрослых или фитнес-вдохновение. Многие просто выставляли напоказ задницы: просто, понятно и незамысловато.

Я начала «лайкать» и комментировать как можно больше фотографий. Чтобы сэкономить время, я пыталась оставить один и тот же комментарий снова и снова и машущий рукой emoji (мой повод начать разговор) до тех пор, пока я не получила уведомление с заголовком «Дубликат Комментария».

«Похоже, что вы уже оставляли этот комментарий. Попробуйте разместить новый. Мы ограничиваем определенный контент и действия для защиты нашего сообщества. Сообщите нам, если вы думаете, что мы совершили ошибку».

Принципы сообщества Instagram утверждают, что их целью является «содействие значимому и настоящему общению». Помогите нам избежать спама, не собирая искусственно лайки, последователей, или акции, размещая повторяющиеся комментарии или контент, или повторно контактируя с людьми в коммерческих целях без их согласия.

Фух. Это становилось утомительным. В то время как моя жажда получить признание для моей задницы была не совсем коммерческой (хотя я всегда мечтала сделать календарь с моими попами), я поняла, что нужно сделать это органично. Так что я связалась с Мэттом Вернером, который управляет Butt блогом, чтобы получить от него несколько подсказок.

Пространство, где спам приветствуется

ButtBlog стартовал год назад, и в настоящее время имеет 807 000 подписчиков, а счётчик тикает дальше. Вначале, Вернер создал его как второстепенный проект, но теперь он создаёт веб-сайт и ищет способ сделать его коммерческим.

Когда его аккаунт был активным, Вернеру удалось построить отношения с моделями и фотографами с большим количеством последователей. Они отмечали друг друга и постили у себя на странице за перепосты на других страницах, что оказалось ключевым шагом к продвижению своей задницы на Instagram. Также популярен, SFS или спам за спам, когда вы лайкаете кучу фотографий у аккаунта, чтобы они сделали то же самое в ответ. Судя по всему, именно так происходит значимое и подлинное общение.

Когда я спросила, основываясь на моем пустяковом аккаунте, смог бы он сделать одолжение и разместить мою фотографию, он согласился при одном условии, что я ему заплачу. В противном случае, мой маленький и скромный Instagram аккаунт, у которого в настоящее время только 20 последователей, будет считаться рискованным для его бренда.

«Если я размещаю кого-то, кто имеет 100 000 последователей, люди будут смотреть на этот аккаунт как на законный», сказал он.

Он посоветовал мне найти кого-то, кто будет фотографировать мой зад, в идеале профессионала, а если это невозможно, найти свои лучшие ракурсы. Кроме того, чем больше оголено, тем лучше.

Уже прошло больше месяца с тех пор, как я создала @thisasshere, и мои стремления стать звездой asstagram испарились. Я волновалась, что фотографии в одном и том же нижнем белье будут излишними, и стала ленивой и не вдохновлённой своими ракурсами. Кроме того, поглощать огромное количество фотографий пухлых ягодиц было утомительно и (давайте будем откровенны) неприятно. В этой сфере конкуренция – очень жёсткая, и существуют сотни тысяч поп, которые намного больше жаждут внимания, чем моя. Возможно, это в конечном итоге станет культом. Но пока, я отправлю свою музу в отставку, прикрою её, и буду держать её подальше от своей iPhone камеры. По крайней мере, до сезона бикини.

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