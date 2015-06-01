Я целый год придумывал названия секс-игрушкам в Китае

Я замахнулся плёткой, чтобы ударить парня, который сидел передо мной с завязанными глазами и в наручниках. На столе рядом с нами стояла большая картонная коробка, наполненная плётками, наручниками и вибрирующими членами. Мы встретились всего несколько минут назад, я не знал о нём ничего, кроме имени (Эудженио) и откуда он родом (из Италии), но нам обоим нужно было сделать работу, а времени было мало.
Хотя нас и свела вместе интернет-реклама, мы не были «секс-туристами» или так называемыми «laowai» – мальчиками для развлечения какого-то китайского магната. Эудженио и я встретились, работая на Lelo, – компанию, которую как-то назвали «AppleInc. в отрасли продукции наслаждения». Эудженио, дизайнеру с восьмилетним стажем, и мне, копирайтеру из Нью-Йорка, дали наше первое задание: придумать историю каждой секс-игрушке, которая торчала из этой картонной коробки. Мы работали маркетологами, и как любая хорошая маркетинговая команда, мы должны были знать каково это быть в данный момент с нашими новыми продуктами. Именно поэтому мы – два незнакомца – били друг друга плётками. Правда, мы были полностью одеты.
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До работы в Lelo, я шесть месяцев путешествовал по стране. Я проводил по несколько дней в каждом новом городе. Потом моя подруга из Америки, которая преподавала английский в Шанхае, пригласила меня остановиться у неё. Шесть недель я ходил по рынкам, пил с новыми друзьями и встречался с Троем (мы с ним учили друг друга английскому и китайскому) в центральной библиотеке Шанхая.
Когда я, наконец, покинул Шанхай и полетел в Нью-Йорк, я пообещал когда-то сюда вернуться. В США я начал прочёсывать китайские сайты вакансий для иностранцев в поисках работы, чтобы вернуться обратно в Китай. Однажды утром на сайте по поиску работы echinacities.com я наткнулся на вакансию, размещённую «компанией роскошных интимных аксессуаров». Я был заинтригован. Они искали копирайтера, и я понял по нескольким предложениям в описании вакансии, что эта работа у меня в кармане. На мировом рынке труда опыт работы в Нью-Йорке считается беспроигрышным плюсом в вашем резюме, и на тот момент я уже прошёл практику для производственной компании комика Дениса Лири, работал в пре-продакшне продюсера пятикратного лауреата премии Тони, и написал несколько рекламных роликов, которые крутили по всей стране. Через три дня и два интервью я уже работал на Lelo.
Lelo, ведущая мировая компания «предметов наслаждения класса люкс», была основана в Стокгольме в 2002 году тремя промышленными дизайнерами. С тех пор марка получила репутацию Rolls–Royce в мире секс-игрушек. Их продукция, включая Inez, 24-каратный золотой вибратор за $15,000, постоянно выигрывает как отраслевые, так и неотраслевые награды. В 2015 году на вручении премии XBIZAwards, награды в области секс-игрушек, компания взяла три основных приза: «Роскошная Игрушка / Линейка товаров года», «Лучшая секс-игрушка года» и самая желанная награда «Лучшая компания продуктов наслаждения года».
Поскольку компания быстро росла в 2000-х годах, вся команда переехала в Шанхай, по-видимому, чтобы уменьшить накладные расходы и быть ближе к фабрике секс-игрушек в Сучжоу, в 60 милях на запад от Шанхая. Сегодня существует три суббренда Lelo, каждый из которых имеет разную, преимущественно женскую, аудиторию.
Если забрать отсюда манекены с дамским бельём, чувственные плакаты и разбросанные повсюду предметы удовольствия, то офис Lelo будет выглядеть как любой другой современной офис в любой другой стране. На самом деле, здесь даже мало признаков того, что он находится в Китае. На седьмом этаже восьмиэтажного здания, расположенного недалеко от главной дороги французской концессии Шанхая, офис из меньше чем 100 сотрудников состоял примерно лишь на 70 процентов из китайцев и на 30 процентов из «западных» людей. Западные люди, большинству из которых было 20 с лишним лет и которые работали в маркетинговой команде, были родом из около десятка различных стран.
Наша работа включала в себя как обычные для офисных сотрудников мероприятия (мы отмечались в компьютере на стойке регистрации, когда приходили и уходили с работы, и праздновали дни рождения месяца с тортом), но были также и некоторые уникальные моменты. Нередко можно было увидеть, как два десятка российских девушек-моделей из местного модельного агентства выстраивались в ряд в надежде быть выбранной для фотосессии. Я никогда не забуду одну встречу по вопросам рекламы в отраслевом журнале, где мы листали с умным видом предыдущий выпуск с грудастой барышней на обложке так, словно это был журнал по домоводству.
Даже фото женщины с широко расставленными ногами на мониторе вашего компьютера вряд ли привлечёт чьё-то внимание, поскольку наиболее пуританские сотрудники просто предположат, что вы добросовестно исследуете какой-то вопрос. Правду говорят: привыкнуть можно ко всему.
Частью моей работы было давать имена продуктам LELO. Те предметы в переполненной коробке, лёгкий набор БДСМ для «любопытных новичков», стал серией TheEvilution, а безымянные каучуковые безделушки вышли в свет под такими названиями, как маска на глаза SeeNoEvilBlindfold, наручники ResistNoEvilCuffs, ошейник SpeakNoEvilChoker, плетка TakeNoEvilWhip, и пёрышко FearNoEvilTeaser. Эудженио и я вздохнули с облегчением, а мой босс ходил под впечатлением несколько месяцев спустя, когда линейка этих продуктов была номинирована как лучшая «мягкая» серия продуктов БДСМ на премии XBIZAwards в 2012 году.
Как и в любой работе копирайтера, в мои обязанности входили как забавные и творческие задачи, например, нужно было придумать слоган бренду PicoBong («Не для озабоченных одеждой») и написать электронную книгу о позах для секса, так и более скучные задачи, как редактирование руководств пользователя и написание пресс-релизов. Большинство моего времени, однако, уходило на написание постов для блога, охватывающих темы от преимуществ массажа простаты до овладения искусства секса по Skype.
Люди часто удивленно поднимали брови, когда я отвечал на стандартный вопрос: «Так чем вы занимаетесь?» Мне не нужно было много времени, чтобы сформировать базу ответов, которые правда никогда не звучали так, как надо: «Я пишу рекламу для шведской компании», «Я пишу советы по сексу и отношениям», «Я придумываю названия секс-игрушкам», «Я внештатный писатель». Вы можете многое сказать о ком-то по его или её реакции на вашу работу, и вы можете многое понять о себе по тому, что именно вы решили рассказать кому-то.
Оглядываясь назад на мой год в Lelo, который завершился в июне 2013 года, я предпочитаю думать, что я сделал позитивный вклад в разговоры о сексуальном выражении, открытости и здоровье. Может быть, кто-то два года делает упражнения Кегеля из-за статьи, которую я написал для блога компании. Может быть, кто-то улучшил свой образ себя, своего тела или разума. Может быть, кому-то, наконец, удалось получить множественный оргазм. Чёрт возьми, может быть, я даже спас чей-то брак. Хотя опять же, может быть, и наоборот.
Но, в конце концов, даже если невеста громко рассмеялась со своими незамужними подружками, читая надпись на коробке от KikiBling, «инкрустированного бриллиантами вибратора, который заставит ваши бедра трястись», я бы просто серьёзно кивнул, плотно сжав губы.
Хотя я покинул LELO и Китай два года назад (я заключал контракт на один год для моей рабочей визы), у меня не проходит и нескольких недель без ностальгических воспоминаний. Когда я иду по манхэттенскому району Вест-Виллидж, я замечаю, что секс-шопы района с гордостью выставляют на витрины последние творения LELO. Начиная с сувенирного магазина в Музее Секса на Манхэттене и заканчивая магазинами Brookstoneпо всей Америке (конечно, не переживайте, это массажёр для спины); от утренних ток-шоу до журналов на борту самолёта, чёрно-белый логотип LELO всегда где-то рядом. Учитывая, что компания вышла на 50 международных рынков, я сомневаюсь, что смогу не замечать её в ближайшее время.
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