Я целый год придумывал названия секс-игрушкам в Китае

Скриншот с lelo.com

Я замахнулся плёткой, чтобы ударить парня, который сидел передо мной с завязанными глазами и в наручниках. На столе рядом с нами стояла большая картонная коробка, наполненная плётками, наручниками и вибрирующими членами. Мы встретились всего несколько минут назад, я не знал о нём ничего, кроме имени (Эудженио) и откуда он родом (из Италии), но нам обоим нужно было сделать работу, а времени было мало.

Хотя нас и свела вместе интернет-реклама, мы не были «секс-туристами» или так называемыми «laowai» – мальчиками для развлечения какого-то китайского магната. Эудженио и я встретились, работая на Lelo, – компанию, которую как-то назвали «AppleInc. в отрасли продукции наслаждения». Эудженио, дизайнеру с восьмилетним стажем, и мне, копирайтеру из Нью-Йорка, дали наше первое задание: придумать историю каждой секс-игрушке, которая торчала из этой картонной коробки. Мы работали маркетологами, и как любая хорошая маркетинговая команда, мы должны были знать каково это быть в данный момент с нашими новыми продуктами. Именно поэтому мы – два незнакомца – били друг друга плётками. Правда, мы были полностью одеты.

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До работы в Lelo, я шесть месяцев путешествовал по стране. Я проводил по несколько дней в каждом новом городе. Потом моя подруга из Америки, которая преподавала английский в Шанхае, пригласила меня остановиться у неё. Шесть недель я ходил по рынкам, пил с новыми друзьями и встречался с Троем (мы с ним учили друг друга английскому и китайскому) в центральной библиотеке Шанхая.

Когда я, наконец, покинул Шанхай и полетел в Нью-Йорк, я пообещал когда-то сюда вернуться. В США я начал прочёсывать китайские сайты вакансий для иностранцев в поисках работы, чтобы вернуться обратно в Китай. Однажды утром на сайте по поиску работы echinacities.com я наткнулся на вакансию, размещённую «компанией роскошных интимных аксессуаров». Я был заинтригован. Они искали копирайтера, и я понял по нескольким предложениям в описании вакансии, что эта работа у меня в кармане. На мировом рынке труда опыт работы в Нью-Йорке считается беспроигрышным плюсом в вашем резюме, и на тот момент я уже прошёл практику для производственной компании комика Дениса Лири, работал в пре-продакшне продюсера пятикратного лауреата премии Тони, и написал несколько рекламных роликов, которые крутили по всей стране. Через три дня и два интервью я уже работал на Lelo.

Lelo, ведущая мировая компания «предметов наслаждения класса люкс», была основана в Стокгольме в 2002 году тремя промышленными дизайнерами. С тех пор марка получила репутацию Rolls–Royce в мире секс-игрушек. Их продукция, включая Inez, 24-каратный золотой вибратор за $15,000, постоянно выигрывает как отраслевые, так и неотраслевые награды. В 2015 году на вручении премии XBIZAwards, награды в области секс-игрушек, компания взяла три основных приза: «Роскошная Игрушка / Линейка товаров года», «Лучшая секс-игрушка года» и самая желанная награда «Лучшая компания продуктов наслаждения года».

Поскольку компания быстро росла в 2000-х годах, вся команда переехала в Шанхай, по-видимому, чтобы уменьшить накладные расходы и быть ближе к фабрике секс-игрушек в Сучжоу, в 60 милях на запад от Шанхая. Сегодня существует три суббренда Lelo, каждый из которых имеет разную, преимущественно женскую, аудиторию.

Рекламные листовки для PicoBong, одного из суббрендов LELO. Фото предоставлено автором

Если забрать отсюда манекены с дамским бельём, чувственные плакаты и разбросанные повсюду предметы удовольствия, то офис Lelo будет выглядеть как любой другой современной офис в любой другой стране. На самом деле, здесь даже мало признаков того, что он находится в Китае. На седьмом этаже восьмиэтажного здания, расположенного недалеко от главной дороги французской концессии Шанхая, офис из меньше чем 100 сотрудников состоял примерно лишь на 70 процентов из китайцев и на 30 процентов из «западных» людей. Западные люди, большинству из которых было 20 с лишним лет и которые работали в маркетинговой команде, были родом из около десятка различных стран.

Наша работа включала в себя как обычные для офисных сотрудников мероприятия (мы отмечались в компьютере на стойке регистрации, когда приходили и уходили с работы, и праздновали дни рождения месяца с тортом), но были также и некоторые уникальные моменты. Нередко можно было увидеть, как два десятка российских девушек-моделей из местного модельного агентства выстраивались в ряд в надежде быть выбранной для фотосессии. Я никогда не забуду одну встречу по вопросам рекламы в отраслевом журнале, где мы листали с умным видом предыдущий выпуск с грудастой барышней на обложке так, словно это был журнал по домоводству.

Даже фото женщины с широко расставленными ногами на мониторе вашего компьютера вряд ли привлечёт чьё-то внимание, поскольку наиболее пуританские сотрудники просто предположат, что вы добросовестно исследуете какой-то вопрос. Правду говорят: привыкнуть можно ко всему.

Сотрудники Lelo на мероприятии компании. Фото автора

Частью моей работы было давать имена продуктам LELO. Те предметы в переполненной коробке, лёгкий набор БДСМ для «любопытных новичков», стал серией TheEvilution, а безымянные каучуковые безделушки вышли в свет под такими названиями, как маска на глаза SeeNoEvilBlindfold, наручники ResistNoEvilCuffs, ошейник SpeakNoEvilChoker, плетка TakeNoEvilWhip, и пёрышко FearNoEvilTeaser. Эудженио и я вздохнули с облегчением, а мой босс ходил под впечатлением несколько месяцев спустя, когда линейка этих продуктов была номинирована как лучшая «мягкая» серия продуктов БДСМ на премии XBIZAwards в 2012 году.

Как и в любой работе копирайтера, в мои обязанности входили как забавные и творческие задачи, например, нужно было придумать слоган бренду PicoBong («Не для озабоченных одеждой») и написать электронную книгу о позах для секса, так и более скучные задачи, как редактирование руководств пользователя и написание пресс-релизов. Большинство моего времени, однако, уходило на написание постов для блога, охватывающих темы от преимуществ массажа простаты до овладения искусства секса по Skype.

Люди часто удивленно поднимали брови, когда я отвечал на стандартный вопрос: «Так чем вы занимаетесь?» Мне не нужно было много времени, чтобы сформировать базу ответов, которые правда никогда не звучали так, как надо: «Я пишу рекламу для шведской компании», «Я пишу советы по сексу и отношениям», «Я придумываю названия секс-игрушкам», «Я внештатный писатель». Вы можете многое сказать о ком-то по его или её реакции на вашу работу, и вы можете многое понять о себе по тому, что именно вы решили рассказать кому-то.

Оглядываясь назад на мой год в Lelo, который завершился в июне 2013 года, я предпочитаю думать, что я сделал позитивный вклад в разговоры о сексуальном выражении, открытости и здоровье. Может быть, кто-то два года делает упражнения Кегеля из-за статьи, которую я написал для блога компании. Может быть, кто-то улучшил свой образ себя, своего тела или разума. Может быть, кому-то, наконец, удалось получить множественный оргазм. Чёрт возьми, может быть, я даже спас чей-то брак. Хотя опять же, может быть, и наоборот.

Но, в конце концов, даже если невеста громко рассмеялась со своими незамужними подружками, читая надпись на коробке от KikiBling, «инкрустированного бриллиантами вибратора, который заставит ваши бедра трястись», я бы просто серьёзно кивнул, плотно сжав губы.

Хотя я покинул LELO и Китай два года назад (я заключал контракт на один год для моей рабочей визы), у меня не проходит и нескольких недель без ностальгических воспоминаний. Когда я иду по манхэттенскому району Вест-Виллидж, я замечаю, что секс-шопы района с гордостью выставляют на витрины последние творения LELO. Начиная с сувенирного магазина в Музее Секса на Манхэттене и заканчивая магазинами Brookstoneпо всей Америке (конечно, не переживайте, это массажёр для спины); от утренних ток-шоу до журналов на борту самолёта, чёрно-белый логотип LELO всегда где-то рядом. Учитывая, что компания вышла на 50 международных рынков, я сомневаюсь, что смогу не замечать её в ближайшее время.

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