Я провёл День святого Патрика в «клубе» Taco Bell в Вегасе

Как и многие американцы, в День святого Патрика я чествовал свои ирландские корни, напиваясь до зелёных чертей при всём честном народе. В отличие от всех остальных, я воздержался от обычного похода по ирландским пабам и вместо этого провёл праздник исключительно в круглосуточной Taco Bell Cantina в Лас-Вегасе, где подают алкоголь.



Почему я выбрал именно это заведение для своего праздничного гулянья? Причины две. Во-первых, оправдание для похода туда мне было нужно с момента её открытия осенью прошлого года. Благодаря новостям и постам в социальных сетях об этом заведении казалось, будто это какой-то ночной клуб, а поскольку я – ярый поклонник Taco Bell, который изредка и по чуть-чуть наслаждается ночной жизнью, это вполне могло стать для меня настоящим паломничеством в Мекку. Во-вторых, почему бы, блин, и нет?

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Во время поездки в Uber Pool до двухэтажного флагмана посреди Лас-Вегас-Стрип как водитель, так и другие пассажиры говорили, как они рады за меня, после того, как я поделился своими планами на вечер. Там ещё никто не был, но все слышали легенды в соцсетях, и все аж зеленели от зависти из-за того, что я там проведу День святого Патрика.



Оказавшись на месте, я быстро понял, что этот «клуб Taco Bell», о котором я слышал месяцами, клубом однозначно не является. Он сильно смахивал на обычный Taco Bell, но с диджеем. Тем не менее, из динамиков ревела интересная, ритмичная смесь EDM, а посетители казались достаточно воодушевлёнными для столь раннего часа, поэтому я отринул все свои предубеждения об этом месте, стал в очередь на заказ и дал старт своему вечеру .

Первым я выпил порцию Mountain Dew Baja Blast Freeze с текилой. Невероятно отрадно видеть, что напиток, который ты годами делал дома, пришёл к успеху с благословения корпораций. Планируя выпить несколько порций напитка в течение вечера, я дополнительно потратился на отвратительно крупный сувенирный пластиковый стакан ради новых порций.

Я изучил помещение и мысленно представил себе, каковой будет моя вотчина до конца вечера. Много времени не понадобилось. Первый этаж представлял из себя открытый дворик, а также сквозной настил с пространством для заказов и обслуживания и несколькими стеллажами с сувенирами. На втором этаже находились зона отдыха, диджей и уборная.



Я поговорил с диджеем и узнал, что его зовут Тони Синатра и что он проработал диджеем 18 лет прежде, чем оказаться в Taco Bell. Он казался достаточно довольным полученной свободой и отметил, что ему, в принципе, дан карт-бланш на любые действия – только чтобы в музыке не было нецензурной брани.

«Играть приходится посетителям и ночи, – заявил Синатра. – Я нахожу какие-нибудь интересные ремиксы, которые не слишком популярны. А от трэпа обычно все заводятся».

Я подозрительно быстро допил свой Freeze и вернулся на первый этаж за новой порцией и едой. Кассир сообщил мне, что моё представление о новых порциях напитков неверно и что мне придётся купить ещё один дурацкий пластиковый стаканчик, если я хочу ещё один большой Freeze. Начхав на окружающую среду, я выбросил свой сувенирный стаканчик, а потом заказал лимонад и голубой малиновый Freeze с текилой.

Ещё я заказал снеки из сырного бекона с халапеньо, чтобы не пить весь вечер на голодный желудок. Снеки принадлежали к местному эксклюзивному меню «общих блюд». Будучи один, я своей закуской ни с кем не делился, но если бы кто-то составил мне компанию, я бы всё равно не стал делиться, потому что я – американец-обжора, а порции – это всё равно понятие высосанное из пальца.

Теперь, будучи уже немного тёпленьким, я начал заговаривать с посетителями, чтобы понять, почему они, как и я, сидят на День святого Патрика в сетевом фаст-фуде.



«Каждый год на День святого Патрика мы приезжаем в Вегас, – заявила представительница девичника из Сакраменто. – Об этом заведении трубили повсюду в соцсетях. Мы должны были сюда заглянуть».

«Мы не проводим его здесь. Мы просто едим, бро», – сказал Антуан, дружелюбный парень, который приехал из Сан-Диего и танцевал по всему патио.





Я тормознул администратора, Даррена, чтобы узнать, может ли он ответить мне на несколько вопросов об этом заведении. Даррен рассказал мне, что за полночь, после того, как клубы закрываются, здесь становится довольно жарко. Ещё он рассказал мне, что здесь планируют начать предлагать свадебные пакеты за 600 долларов. Парочки будут клясться друг другу в верности перед колоколами с подсветкой на втором этаже. Я так и не получил ответа на вопрос о том, сертифицирует ли компания своего маскота, пакетик с острым соусом, в качестве мирового судьи для этих мероприятий.

Теперь, спустя несколько часов с начала вечера, во время затишья, когда все, по идее, вышли выполнять свои настоящие планы, я изо всех сил старался не рассеивать внимание. Я лихорадочно расхаживал по зданию. Я заметил столик с поверхностью из переработанного дерева, на которой значилось: «В предыдущей жизни я подпирал полы легендарного универмага, построенного в 1888 году в Сан-Антонио (Техас)». Впрочем, легенда явно не такая уж крутая, потому что, когда я поинтересовался у Даррена подробностями об этом универмаге, оказалось, что он, по-видимому, знает только, что тот находился в Сан-Антонио и был построен в 1888 году. Ничего более интересного я в ресторане найти не смог.

Я уже начал думать, что, возможно, Taco Bell, который также является клубом, несмотря на шумиху в соцсетях, на самом деле может и не быть таким уж интересным местом, чтобы просидеть здесь всю ночь.

Я заказал ещё один Freeze. Я планировал делать заказы лишь у одного кассира до конца вечера и постараться создать какую-то связь, так как вечер начал становиться несколько одиноким. Вегас – не совсем тот город, который подходит для одиночных миссий. Я предложил ей выбрать за меня, и она вручила мне вишнёвый Freeze с «маргаритой». На вкус это было лучше, чем кажется.