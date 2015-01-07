Как я попарила своё влагалище

У меня идеальное влагалище. Правда. У меня никогда не было проблем с грибковыми инфекциями, никогда не было плохих результатов мазка из шейки матки, никогда не было менструальных болей. Моё влагалище заслуживает того, чтобы его холили и лелеяли, поэтому, когда я услышала о «вагинальной бане», я подумала: Вагина, ты заслуживаешь СПА процедуру.

Вагинальная баня, или как говорят слишком брезгливые, V-баня, очень похожа на процесс приготовления чая. Вы кладёте горсть специальных трав в горячую воду, затем (и на этом сходство с чаем заканчивается) вы зависаете над ней, позволяя пару «глубоко очищать» ваше влагалище и матку. Говорят, что эта процедура позволяет избавиться от любых «отложений» и, по неподтверждённым данным, помогает при гормональных нарушениях, менструальных болях и заболеваниях пищеварительного тракта.

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Недалеко от меня есть СПА-салон, предлагающий V-баню, но их 30-минутная процедура стоит 50 долларов. За обычное сидение над тазиком с горячей водой – это слишком высокая цена. Поэтому, я решила поискать в интернете информацию о V-бане в домашних условиях и нашла инструкцию от YinOvaCenter в Нью-Йорке:

Налейте восемь чашек воды (лучше очищенной) в кастрюлю среднего размера. Бросьте горсть (около четверти чашки) свежих трав в воду. Прокипятите воду на медленном огне под крышкой в течение пяти минут. Отключите плиту и оставьте воду настаиваться под крышкой ещё на пять минут. Перелейте половину готовой жидкости в тазик, заранее помещённый в унитаз. Подержите руку на высоте 20-25 см над водой в тазике, чтобы убедиться, что она не слишком горячая. Снимите свое бельё и сядьте над тазиком с водой. Оберните вокруг талии простыню так, чтобы она свисала до пола и пар не рассеивался вокруг. Сохраняйте тепло своего тела, надев что-нибудь на ноги (носки, тапочки) и шею. Вы же не хотите замёрзнуть во время согревающих процедур. Вы должны почувствовать тепло, переходящее в жар, в течение 10-12 минут. Когда пар перестанет идти, вылейте воду в унитаз. Повторите процедуру со второй половиной травяного отвара. Если отвар остыл, его нужно подогреть. Только не забудьте опять проверить рукой температуру пара, прежде чем сесть над ним.

Если вы делаете процедуру в СПА-салоне, то вас посадят на стул с небольшой дырочкой в центре, через которую пар будет проникать в ваше лоно. Поскольку у меня нет такого стула, я последовала совету YinOva Center, который рекомендует принимать паровую ванночку на унитазе. Это так легко!

Вагинальные паровые ванночки берут свое начало с древней корейской традиции под названием chai-yok, по которой используют для очищения влагалища полынь обыкновенную и горькую. Считается, что эти травы очищают от токсинов, улучшают женское здоровье и гормональный баланс. Я никогда не слышала о полыни, и мне казалось, что это ингредиент зелья для чёрной магии. Когда я спросила сотрудника Whole Foods, продают ли они травы, он на меня посмотрел, как будто я интересовалась у них покупкой дозы кокаина. В итоге, я заказала травы на Amazon. Когда они приехали, я была удивлена, что полынь обыкновенная выглядит и пахнет точь-в-точь, как древесные опилки, перемешанные с молотой корой и грязью. На упаковке горькой полыни я нашла записку, несколько приводящую в замешательство: Полынь часто используется для создания запаха ладана в ритуалах для привлечения или усиления внутренней энергии. Это также связано с мужской силой, Марсом и энергией Огня.

Послушайте, я просто хочу попарить своё влагалище, но если я приобрету ещё и сверхспособности, значит так и будет.

Перед тем, как поставить воду кипятиться, я хотела посоветоваться с гинекологом, чтобы быть уверенной, что всё делаю правильно. Поэтому я позвонила доктору Алиссе Дуэк, нью-йоркскому акушеру-гинекологу и соавтору книги V Is for Vagina. Доктор Дуэк попыталась меня отговорить от моих намерений, но все же дала добро.

«Пар вызовет прилив крови в область гениталий, что способствует заживлению мелких ранок и мышечному расслаблению», – сказала она. Эта процедура также помогает снять стресс, ведь вы просто сидите на теплом тазике в течение получаса. Этим можно объяснить, почему вагинальной бане приписывают улучшение детородной функции и уменьшение менструальных болей.

Дуэк предупредила меня, что необходимо следить за температурой пара. «Потому что можно получить ожог гениталий и это будет ужасно». Также она порекомендовала избегать использования эфирных масел, которые являются слишком концентрированными для столь деликатной части тела.

Держа советы доктора Дуэк в голове, я поставила кастрюлю с водой на плиту и бросила горсть трав. Некоторые женщины говорили, что во время вагинальной бани во рту появляется вкус травы через несколько минут после начала варки. Я очень надеялась, что это не произойдет со мной, потому что запах трав, похожих на дёрн, был просто ужасным. На вид они были не лучше.

Ведьмино зелье

Когда отвар был готов, я перелила свой «чай» в большую миску и поставила её в унитаз. Отвар был тёмным, очень тёмным. И его вид в унитазе, вместе с плавающими крупинками травы на поверхности, вызвал у меня такое же паническое чувство, как будто я приняла слишком много витамина В и моча приобрела неоново-жёлтый цвет. Понятно, что серьёзных причин беспокоиться не было, но вид таких цветов в унитазе просто пугает.

Я водрузила себя на сидение и сначала у меня были приятные ощущения, как при входе в сауну. Но через несколько секунд я поняла, что пар обжигающе горячий. Я добавила несколько кубиков льда, чтобы охладить пар и снова села. Следуя инструкции, я была в тёплых носках и накрыла колени простыней, чтобы сохранить тепло. Поначалу было некомфортно, но я быстро привыкла к этому ощущению тепла, как при погружении в горячую ванну с пузырьками. Я включила свой iPad, чтобы позволить себе немного посерфить по несерьёзным сайтам и постаралась игнорировать тот факт, что я чувствую, как моё влагалище потеет.

Я просидела в таком положении около 25 минут и, честно говоря, это меня очень расслабило. Женщине необходимо уделять определённое время своей вагине и это вполне позволительный способ это делать.

Когда, наконец, я поднялась, то заглянула в тазик, посмотреть, ничего ли я не «выбросила» в воду. Трудно сказать, потому что травы и горячая вода выглядели также, как и раньше. Но я чувствовала себя великолепно: чистой, расслабленной и налегке. Была ли я более расслабленной, чем после, например, горячей ванны? Трудно сказать. Получила ли я сверхспособности? Похоже, что нет (хотя, до сих пор жду, когда они проявятся). Чувствовала ли я очищение от чего-то, что отложилось внутри моих детородных органов? Снова не уверена. Пар, безусловно, подарил приятные ощущения. Но что касаес на тся восстановления моего женского здоровья, то такой же эффект мог бы получиться от обычного потока горячего воздуха.

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