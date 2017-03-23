Я замучил себя, проведя наиболее расслабляющий день всех времён и народов

Сейчас все говорят об уходе за собой. Когда столь многие теряют сон из-за администрации Трампа, а будущее Америки представляется всё хуже с каждой неделей, трата времени на отключение от бесконечного потока ужасающих заголовков в Интернете с целью побаловать себя быстро стала важнейшей частью сохранения здравого смысла. К несчастью, я в последнее время на самом деле не так уж и много занимался уходом за собой.



Я решил перезагрузиться, проведя день в дали от суматохи, который забью достаточным количеством расслабляющих действий, чтобы можно было превратиться в таблетку ксанакса в человеческом образе.

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Я работал над планированием («но не обременением») своего дня с Сарой Кришер, коучем по уверенности в себе, которая учит способам релаксации. Она вносила предложения насчёт действий, подкреплявшие и дополнявшие идеи, которые я уже начал заимствовать из научных исследований и случайных списков со всего Интернета.

«Дело дойдёт до подробностей и приготовлений, выполняемых перед самим днём, – рекомендовала она. – Не стоит выцыганивать пару чистых носков или ездить на машине без бензина, пытаясь расслабиться».

Прислушавшись к её советам, я провёл вечер перед своим знаменательным днём, убираясь в квартире и планируя снаряжение и действия для беззаботного пути, который тщательно наметил. Для борьбы с бессонницей от возбуждения и для того, чтобы обеспечить себе максимально спокойный сон ночью, я выпил натуральную расслабляющую смесь воды и вишнёвого сока, а затем отправился на боковую.

Моя кошка-обнимашка

Свой день спокойствия я начал с того, что меня разбудил (в 9 утра) сигнал будильника в виде птичьего чириканья, который я скачал для такого случая, а не привычная батарея сирен, необходимая для моего пробуждения.



Взяв расписание, которое я оставил на тумбочке накануне вечером, я увидел, что первым в моём распорядке дня значилось обнимание кошки в течение 15 минут. Я стащил её с пола, стиснул её в ту позу сфинкса, которую принимают кошки, и мы приступили к делу. Довольно легко.

После этого я врубил видео тибетской поющей чаши на YouTube и попытался провести 15 минут в трансцендентальной медитации (ТМ). Будучи атеистом и в целом относясь к мистицизму скептически, я с удивлением обнаружил, что к концу своего сеанса ТМ ввёл меня в своего рода изменённое состояние сознания, повторяя свою мантру («ширим»). Возможно, я всё ещё был слегка заторможен от сна, но, хотя я и не совсем занимался астральной проекцией, как Доктор Стрэндж, я однозначно во что-то вошёл.

Я надел удобную одежду, которую разложил раньше, и направился в кухню, чтобы приготовить себе оптимизированный под релаксацию завтрак: овсянку с мёдом в сопровождении смузи из ягод, банана и йогурта. Я начал убеждаться в том, что этот день может изменить мою жизнь.

Далее по расписанию было то, что я добавил, потому что раньше всегда из-за этого расслаблялся: кайф и видеоигры. Я несколько раз приложился к сорту каннабиса, конкретно маркированному как «расслабон», и начал заниматься своими посевами в спокойном фермерском симуляторе «Stardew Valley».

Искусство

Час пролетел незаметно, и пришло время порисовать. Я разрисовывал холст акриловыми красками (расхваливаемыми за успокаивающее воздействие), между тем как на заднем плане гудели песни китов. У меня было выделено недостаточно времени на нечто репрезентативное, поэтому я воспользовался более абстрактно-экспрессионистским подходом, пытаясь передать то спокойствие, которое ощущал.



Затем я пробежал трусцой две мили до обеда под плейлист из песен, которые компания нейроучёных признала наиболее расслабляющими. Сам обед представлял собой миску из коричневого риса, лосося и авокадо. Я пытался есть так же вдумчиво, как и во время завтрака, но началась апатия. Я однозначно не хотел провести день, обновляя свою ленту в Twitter, как наркоман, но меня начали мучить приступы желания проверить новости.

Закончив есть, я забросил себе в рот мятной жвачки и отправился в сторону дома, по дороге позвонив другу, Майку, чтобы поболтать. Майк был в отпуске, поэтому я попросил его поделиться со мной собственным распорядком релаксации на день.

Оказавшись дома, я смыл свой пот от бега куском мыла с лавандой и оливковым маслом, а затем попытался провести второй сеанс ТМ. Так как мой разум до сих пор полнился вопросами насчёт того, что же на самом деле происходит в мире, и желанием контакта с людьми, не удовлетворённым моим недолгим взаимодействием с Майком, сеанс провалился, и я перешёл к следующему пункту своего списка, недолгому сну.

Если медитация в данном психическом состоянии была мартышкиным трудом, то сон был мартышкиной неоплачиваемой стажировкой. Я пропустил сон, как только стало ясно, что поспать мне не удастся, и посмотрел вышеприведённое видео, рекламируемое как «Самый релаксирующий фильм в мире», потому что какой-то датский совет по туризму заставил людей посмотреть его подключёнными к кардиомониторам. Это было круто и вообще, но меня бесит подобное лживое хвастовство, из-за чего я не ем в заурядных пиццериях, заявляющих о «всемирной известности».



Я отправился в кухню испечь печенья с тёмным шоколадом. Смешивая тесто, я случайно пропустил один шаг в рецепте, из-за которого оно не испортилось, но его образование стало гораздо более изматывающей задачей, чем ожидалось.

Пришла пора заняться снимающими стресс дыхательными упражнениями, которые я тренировал именно для таких моментов. Положив руку на живот, я глубоко вдохнул – наполнил лёгкие воздухом. И поскольку моя жизнь – это однозначно ситком, из-за этого у меня со щеки стряхнулось немного муки, которую я вдохнул вместе с кислородом, из-за чего у меня начался приступ кашля. Затем, впоследствии, вытаскивая печенье из духовки, я обжёг себе руку об противень.

Затем я поехал на Uber на запланированное занятие по йоге. Во время поездки у меня в наушниках звучали грегорианские монашеские хоралы в попытке смягчить стресс, вызванный ползучим движением в Лос-Анжелесе в час пик. Я опоздал, и мне пришлось туда бежать. Администратору я сказал, что заплачу после занятия.

Мне повезло в том смысле, что занятие, на которое я попал, было полностью сосредоточено на релаксации. Большую часть часа я провёл на спине, слегка растягиваясь, или в позе эмбриона, пытаясь снизить свою частоту сердечных сокращений до таких уровней, которые у меня были в то утро.

Так как я был нездоров от нескольких миль бега и ходьбы (но на самом деле не от йоги с малой ударной нагрузкой), умелый тайский массаж, который я заказал после занятия, должен был показаться потрясающим. К несчастью, большую часть этого дела я провёл, пытаясь оценить время на глаз и понять, какие аспекты остатка моего вечера придётся изменить.

У меня было недостаточно времени на шикарный обед в стиле «оставить всё шеф-повару», который был у меня запланирован, поэтому я остановился на салат-баре по соседству и заказал миску, в которой были руккола, семечки, грейпфрут и снова авокадо. Я безрадостно сожрал салат, а затем отправился на Uber на следующую свою остановку.

Так как с ужином у меня всё пошло не по плану, я забежал в магазин спиртных напитков через дорогу, чтобы взять бутылку красного вина на одну порцию, которую можно пронести с собой на скетч-шоу.



Всё ещё опаздывая, я сбежал с шоу во время перерыва, удовлетворив жажду юмора и алкоголя. Я предпочёл идти домой в тишине, а не слушая очередь из звуков шипения бекона, звука, который какой-то дурацкий опрос признал наиболее расслабляющим в мире.

Вернувшись домой, я узрел масштаб бардака, в который мой день поверг квартиру. Зону живописи и выпечки, разумеется, придётся убирать мне в будущем. А я всё ещё лез на стену от новостных фильтров, которые носил весь день. У меня было время на один, последний порыв, последний бой за релаксацию.

Я набрал горячую ванну ссолью Epson, зажёг ароматерапевтические свечи, добавил немного порошка ашваганда в стакан тёплого молока, включил вотэто ASMR -видео, у которого более 17 миллионов просмотров, нанёс буржуйскую маску для лица из улиточной слизи, взялся за книгу и улёгся в ванну для финала без стресса.

Моя ванна была невероятным провалом. В попытке запечатлеть свою абсурдную сцену на фото, я сильно похлюпался в ванной, пролив воду повсюду, в том числе на воду и в питьё. Я повёл себя слишком самонадеянно.

Главное в релаксации – это свобода. Свобода не перегружать себя, конечно же, но ещё и свобода поступать как хочется. Лучше поздно, чем никогда. Я избавлюсь от оков своего распорядка и закончу вечер, расслабляясь на собственных условиях.

Согласно списку, я должен был заснуть под расслабляющий фильм. Вместо этого я предпочёл вернуться в точку, в которой весь день чувствовал себя наиболее довольным, – уснуть после me очередного косяка и видеоигр.