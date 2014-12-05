Я сводила свою собачку на сеанс рэйки

Впервые я услышала о рэйки от моего друга Джима, который любит заводить дружбу с девушками – сертифицированными рэйки-практиками. Это означает, что они учились как правильно класть свои руки на людей и передавать им энергию лично у учителя. Многие, кто верит в практику рэйки, убеждены, что рэйки исцеляют от многих недугов.​

Практика рэйки, которую ещё называют «исцеление ладонями», появилась в Японии в 1922 году. Её основал буддийский монах Микао Усуи. В 1930 году мастер рейки Хоэйо Таката привезла эту практику на Гавайи, а в 1970 году она начала обучать практике рэйки других мастеров. Таката стала одной из первых, кто считала, что за такие услуги необходимо брать оплату. Она решила, что её семинары будут стоить $10,000. К моменту её смерти в 1980 году, Таката обучила 22 рэйки мастеров, и получила кругленькую сумму в $220,000 за свои учения. На сегодняшний день эта сумма составила бы более $1,3 миллиона в сегодняшних долларах. И всё это деньги, полученные за рассказы людям как правильно класть свои ладони на других людей.

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Излишне говорить, что доказательств в поддержку рэйки, как эффективного средства для лечения какого-нибудь недуга, ещё не поступало. Несмотря на огромное количество тех, кто верит в исцеляющий потенциал практики, эта практика считается лженаукой. У меня не было никаких оснований верить в это, но я решила, что я не буду делать выводов, пока сама не попробую. Поэтому я решила выяснить, есть ли что-нибудь интересное в этом рэйки бизнесе. И это действительно бизнес – я позвонила нескольким мастерам рэйки в Лос-Анджелесе и выяснила, что сессия может стоить от $80 до $120 в час.

Но мне на самом деле не нужна была энергия, она нужна была для моей собачки Фисташки, моей вечно озабоченной любимице чихуахуа-терьер. Ситуация с рэйки в Лос-Анджелесе была настоящей пародией, здесь есть много практикующих рэйки, готовых использовать свои возможности для лечения органов и даже разум больных животных.

Я пошла на рэйки не ожидая, что что-то существенное изменится, но втайне надеялась, что в итоге я окажусь не права. Я – скептик по своей сути, некоторые могут сказать даже, что я – циник, и практика рэйки представлялась мне как ещё одно направление врачевания Новой Эры. Но в этом случае, я хотела ошибаться. Фисташка всегда крайне обеспокоена с того самого дня как я взяла её к себе. Её тревожное состояние приносит мне немало проблем, так как она постоянно лает, когда остаётся сама дома, а я получаю много недовольных звонков от своего арендатора. Я устала постоянно извиняться, чтобы меня не выгнали из квартиры. Так Фисташка и я пришли в Wagville – центр ухода за собаками для 30-ти минутного сеанса рэйки, который проводила Амбер.

Амбер показалась мне одной из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала. Она пришла ​со своей собственной подушкой для практики, и повела нас по коридору к маленькой комнате. Когда мы вошли, Амбер предупредила нас, что пространство сегодня не идеально для рейки; мы слышали лай собак, и всё пахло как в офисе ветеринара, что вызывало тревогу у Фисташки. Фисташка всё время прижималась ко мне. Я спросила Амбер, является ли это проблемой, и она сказала, что нет. Мы должны позволить Фисташке делать, что захочет, чтобы она могла чувствовать себя комфортно. Это показалось мне разумным

Amber села на подушку, скрестив ноги, закрыла глаза и начала медитировать. А потом … она продолжала медитировать. Через десять минут, я начала думать что-то вроде «Может, я должна сейчас что-нибудь делать?» Я сидела на стульчике, рядом со мной суетилась Фисташка, она не подходила к подушке Амбер. Но я не решалась нарушить Амбер, так что я держала свой рот на замке. Когда прошло 15 минут, я начала думать, может Амбер заснула. Я тихо кашлянула, чтобы проверить, дёрнется ли она, но она продолжала сидеть не шелохнувшись. Я взяла Фисташку и поставила её на пол рядом с Амбер, чтобы попытаться приблизить её к энергии рэйки. Она понюхала руки Амбер, посмотрела на меня, как будь то хотела сказать: «Я не знаю, что ты от меня хочешь», вернулась к нашему стульчику, и заснула рядом со мной (к слову, это обычное поведение для Фисташки).

Прошло 25 минут, и я действительно уже начинала сомневаться в себе. Скорее всего так и должно быть, говорила я себе, Амбер нужно 25 минут настроиться и подготовиться к рэйки для животных. На самом деле?

Через 30 минут. Прозвонил будильник. Амбер открыла глаза и спросила: «Как Фисташка себя чувствовала во время практики?» Я сказала ей, что Фисташка просто сидела здесь, и в конечном итоге заснула. Она одобрительно кивнула, и добавила: «Вы видели, когда Фисташки подошла к моим рукам? Она взяла у меня энергию рэйки».

Амбер так серьёзно говорила это и так сладко, что я просто ответила: «Ух ты! Интересно!». Внутренне, я пыталась осознать тот факт, что «рэйки для домашних животных» – это просто посидеть в комнате с женщиной, которая медитирует в течение 30 минут. За $40. Я посмотрела на Фисташку и попыталась увидеть, что в ней что-то изменилось. Она, казалось, была рада, что это был не офис ветеринара.

Я поблагодарила Амбер и вышла на улицу с Фисташкой, которая сразу же опять испугалась из-за грузовика. Я посадила её в машину, поехала домой и начала опять ломать голову над тем, как извиняться перед моими соседями.

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