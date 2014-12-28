Я прошёлся по самым грязным ресторанам Нью-Йорка, и они оказались очень приятными

Последние несколько месяцев наши друзья из разных офисов VICE по всему миру ходили по самым грязным ресторанам своих городов, чтобы посмотреть что там предлагается. Лондон продаёт рыбу в мокрых мешках, в Мельбурне нашли личинки опарышей в пельменях, жители Ливерпуля едят гадость, похожую на кульки с рвотными массами. Но что могут предложить жителям Нью-Йорка впихнуть себе в рот?



Чтобы выяснить это, я решил совершить тур по грязным ресторанам моего города. Однако, выяснить где находятся эти места оказалось непростым делом. Порыскав в разных местах, в итоге я получил таблицу от Нью-Йоркского Департамент здравоохранения со списком ресторанов, отсортированных в порядке убывания по количеству нарушений Кодекса здоровья, которые были выявлены в ходе последней проверки. Места, где нарушений не было выявлено или выявлено, но мало, получили оценку «A», те рестораны, где нарушений было больше, получили « B» или «С», а те рестораны, где дела обстояли совсем плачевно – были закрыты. На первый взгляд, это, кажется, довольно простой способ выявления худших ресторанов. Но, на самом деле, всё оказалось, сложнее.



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Инспекторы вычитают баллы (из максимального количества баллов 1000) за различные нарушения, и некоторые из этих нарушений не имеют ничего общего с чистотой ресторанов. Ресторан может получить «нагоняй» за отсутствие инструкции о том, что делать в случае, если человек подавился едой, или за отсутствие надлежащей вентиляции над установкой для гриля. Скатиться с оценки «А» к оценке «В» очень просто, об этом писал один шеф-повар ресторана на блоге CNN Eatocracy . «Исход игры с нарушениями, которые можно приписать ресторану, полностью зависит от капризов конкретного инспектора в определённый день. Вот так ресторан PerSe, который входит в топ-50 ресторанов 2014 по версии журнала Restaurant, получил оценку «С» в этом году, в то время как кафешка рядом с моим домом имеет оценку «А», но у парня, который готовит сендвичи, всегда насморк и течёт из носа.

Эти случаи только подтверждают тот факт, что для моего проекта мне недостаточно опираться только на результаты инспекций, поэтому я проанализировал рестораны ещё с других сторон. Некоторые я выбрал по плохими рейтингами здоровья, некоторые по ужасным отзывам на Yelp. Также, я выбрал один китайский ресторан, о котором мне рассказал мой сосед по комнате, который обеспечил моему соседу самое жуткое пищевое отравление за всю его жизнь.



Фото Мередит Дженкс

Я взял с собой своего верного фотографа Мередит, которая, слава Богу, постоянно соглашается наблюдать за тем, как я совершаю всевозможные эксперименты со своим телом. Наша первая остановка была в Chinatown, в ресторане под названием Pho Bang, который получил 47 штрафных очков по результатам проверки летом прошлого года.

Я – не ресторанный критик. Я бы описал свои привычки в еде, как «поглощение мусора». Я люблю буррито в фудкортах, пирожки с говядиной, курицу кусочками, которая лежала под тёплыми лампами нескольких часов, я ем всё, мне это нравится, и я, как правило, ем то, что другие бы обозначили «красными флажками». В средней школе я поедал расфасованные суши из супермаркета больше, чем было разумно. В общем, я хочу сказать, что меня мало беспокоила чистота и утончённость ресторанов, в том числе ресторана PhoBang, куда я уже давно регулярно наведываюсь. Он всегда мне казался достаточно чистым и вкусным. По крайней мере, он был чистым для меня.

Мы с Мередит сели за большой стол, вскоре официант подсадил к нам ещё парочку клиентов: один из них был парикмахером в ProjectRunaway, а второй был визажистом. Когда я сказал им, чем я тут занимаюсь, они сразу же заказали всё меню, чтобы доказать, что всё в этом ресторане вкусно. Парикмахер даже накормил меня какой-то странной яичной булкой со стеклянной лапшой внутри.

Мясо в моём супе было сырым, но это так должно быть. Суп готовится быстро на бульоне, и я свалили в тарелку ростки фасоли и мяты, вдыхая аромат. Далекий голос в моей голове напомнил мне об инфицированных сальмонеллой ростках фасоли, эпидемия которой бушует в Нью-Йорке в последнее время, но я пожал плечами, и подумал, что если я не съем всё как есть, мой эксперимент не будет абсолютно правдивым.

С животами полными супом и всем остальным, что парикмахер смог в нас запихнуть, Мередит и я переместились в Midtown, чтобы посетить второй в нашем списке ресторан Murals в отеле Warwick на 54 улице. Это то место, где фруктовый салат продают по цене целого фруктового сада. Но сам ресторан потерял 121 балл по результатам проверки в прошлом марте – это больше, чем любой другой ресторан.

Мы приехали в 2:45, но вращающиеся двери Mural не сдвинулся с места, он закрылся 15 минут назад. Где же мне теперь съесть потенциально опасный обед?

Нам повезло, всего в нескольких блоках была точка уличной еды Halalcart, которая взорвала Интернет несколько недель назад после того, как кто-то сфотографировал кучу голубей, поедающих мясо прямо с гриля . Я подбежал и купил кучку куриных кусочков с жёлтым рисом, который полили чем-то, что напоминало вкус соуса со вкусом сыра дорблю. Когда я сел, чтобы полакомиться, меня обсели голуби со всех сторон, которые начали войну между собой за мою еду. Этому вагончику уличной еды надо поставить три звёздочки за голубей.

Это только небольшая часть стаи голубей

Я подумал, что если такая еда была вкусной для летающих паразитов, которые буквально едят мусор, значит такая еда может быть достаточно хорошей и для меня, так что я сожрал весь рис с курицей и мы с Мередит прыгнули в метро, чтобы посмотреть, какие ещё вкусные, наполненные бактериями блюда нам может предложить город.

Мы оказались в ресторане GoldenHing на Clinton Hill, одном из бесчисленных китайских ресторанчиков города. Это заведение знаменито тем, что мой сосед после ужина здесь испытал самое ужасное в жизни отравление. Я сразу заказал говядину с устричным соусом, именно то, от чего мой сосед меня предостерёг.

Говядина просто таяла у меня во рту, так обычно приготовленная корова себя не ведёт, а «устричный» соус имел консистенцию патоки. Я бы не удивился, если бы узнал, что мясо было сделано из жучков на подобие Jell–O, которые едят бедные люди в Snowpiercer. (Это не значит, что я имею что-то против этих жучков. Когда мне было семь лет, кто-то дал мне леденец с огромным жуком внутри. Я был так впечатлён, что не захотел его есть. Вместо этого, я положил его в бардачок Toyota моего отца и он пролежал там до тех пор, пока в один прекрасный жаркий день он не растаял и не превратил документы по страхованию и регистрационные документы в слизкую массу. Если бы только в GoldenHingпродавались такие леденцы с насекомыми. Ну, нет, так нет).

Для хорошего завершения дня, мы рискнули пойти в Bed-Stuy и попробовать суши в Tatsu, в ресторане, которому впаяли 55 баллов за нарушения правил осенью прошлого года. Основное их нарушение было в том, что они «хранили холодные продукты питания при тёплых температурах». Но на улице было очень холодно, так что я бы не отказался от тёплой еды. В идеале, я бы предпочёл что-нибудь, кроме суши, но я – не переборчивый.

После GoldenHing суши Tatsu оказались приятным сюрпризом. Ресторан был красиво оформлен и официанты были дружелюбными. Они принесли мне большое пиво Sapporo и даже вылили его мне в бокал. Я был уверен, что с едой будет всё в порядке. Но не тут-то было.

Суши выглядели хорошо, но хорошо выглядят и пластиковые суши-украшения в поддельных столовых в ИКЕА, которые, вероятно, даже на вкус лучше. Лосось был более-менее, но тунец был, как будь-то, покрыт воском, казалось, что шеф-повар намазал его помадой, чтобы успокоить мои потрескавшиеся на холоде губы. Я выпил моё Саппоро, но суши остались не тронутыми. На этот раз Департамент здравоохранения, возможно, был прав, когда поставил «C» этому заведению.

Желатиновая желчь выглядела мрачно и была похожа на расплавленные останки, напоминающие растаявший леденец с насекомыми.

Мой эксперимент официально завершился, и я не чувствовал себя плохо. Я даже пошел на шоу в тот вечер. Но дела начали меняться около часа ночи, когда я стоял на улице. Внезапно меня вырвало, прямо на тротуар, желатиновая желчь, которая выглядела мрачно и была похожа на расплавленные останки, напоминающие растаявший леденец с насекомыми. Я не могу сказать, что это было пищевое отравление, после пяти ресторанов с разными этническими кухнями, любому бы стало плохо. К тому же, я протусовался в толпе целый час и мы выпили кучу огненно-красных Tecates. Скорее всего, дело было не в еде.

Я, наконец, пришёл домой около двух ночи, прочистился и опорожнился. На самом деле я был голодным. Так что я сходил в винный магазинчик рядом с моим домом и купил Cheesesteak с дополнительным халапеньо. Я не знаю одевал ли парень перчатки и в нормальном ли состоянии гриль, или возможно он ронял стейк. Всё, что я знаю – это то, что я быстро уплетал 12 жирных дюймов стейка по дороге домой. Потом я заснул.

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