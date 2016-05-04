Я попробовал жить как Дэн Билзерян и осознал в чём его проблема

Дэн – это качок с шикарной бородой, я справа. Автор изображения – Бен Томпсон.

Эта статья была впервые опубликована на VICEAustralia.

Дэн Билзерян, вероятно, полностью соответствует представлениям 13-летних мальчишек о взрослой жизни. Дэн – лучший профессиональный игрок в покер Америки, прославившийся на Instagram как своим исключительным богатством и бородатостью, так и тем, что всю жизнь проводит, стреляя из огнестрела, зажигая на вечеринках, летая на частных самолётах и постоянно без осложнений занимаясь сексом буквально с толпами женщин.

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Однако Дэна Билзеряна не существует в традиционном смысле слова – он скорее является рекламой холостой жизни. Дэн – воплощение того, какой могла бы быть жизнь, если бы мы, парни, перестали бояться и начали качаться. В реальном мире существуют такие проблемы, как банкротство, хламидия и саморефлексия, однако Дэн не живёт в реальном мире. Вместо этого у Дэна 16,9 миллионов подписчиков, которые наблюдают за его гипер-существованием через телефоны, чувствуют себя очарованными и ощущают некую грусть. Потому что на самом деле большинство из нас просто не таковы.

Мне грустно. Из лайфстайл-героев для холостых белых парней у нас, в принципе, есть только Дэн Билзерян. Когда я возвращаюсь домой поздно вечером, в доме темно, а кот уже полностью обгадил лоток, нет мужской версии Бриджет Джонс или Кэрри Брэдшоу, которая привела бы меня к мысли: «Ой, ладно уж, шут с ним – по крайней мере, у меня есть мои друзья и коробка конфет Whitman‘sSampler». Вместо этого есть только Дэн Билзерян и его жизнь, достойная блокбастера. И хотя он, вероятно, гад, а его фото – сплошное притворство, я всё ещё в итоге прихожу к мысли «вот бы я жил так же – я был бы счастлив».

И именно поэтому я решил пожить как Дэн Билзерян.

Понедельник

Дэн Билзерян носит брюки-карго, но почему, я не знаю. Даже участники «The Amazing Race» перестали носить брюки-карго. Однаков BigW их восемь видов, так что, полагаю, этого не перестали делать другие люди.

План был таков: пять дней я буду сидеть на палеодиете, пить только протеиновые коктейли и сниматься в фотосессиях в стиле Билзеряна. Также я научусь играть в покер, буду очень много качаться и носить его одежду, почему я и купил брюки-карго.

Также, я купил протеиновый порошок. Протеиновый порошок – это шарлатанство, и стыдно, когда он лежит у вас в кладовке, но я сделал это ради Дэна. На этой неделе всё будет иначе: мои обычные чувства не будут иметь значения, а вместо этого я буду наполнять каждую секунду сомнения ЧБСД, то бишь «Что бы сделал Дэн?» А Дэн купил бы целую кучу протеинового порошка и стал бы одержимо, лихорадочно его пить.

Затем я отправился в казино. Я посмотрел в Интернете, как играть в покер, и узнал, что это скучно и сложно, но, по сути, это подразумевает подбор подходящих друг к другу карт. Подбирайте номера карт, подбирайте цвета карт, подбирайте масти, получайте деньги.

Само собой, я понятия не имел, чем занимаюсь, и это, по-видимому, раздражало других игроков. Все постоянно останавливались и очень громко вздыхали, а затем просто возобновляли игру, если я ставил на стол новые фишки. Покер, осознал я, очень похож на попытки не оказаться избитым в старших классах. Никто не улыбался, никто не выглядел помытым, а я всё бросал взгляды на ярко-оранжевый ковёр. В итоге я проиграл и отправился домой.

Вторник



Утро я начал с похода в спортзал. Я туда записан, потому что люблю что-нибудь переносить и думать: «Я ТЕБЯ ПОДНИМАЮ!» Также я хожу туда, потому что там есть девушка-администратор, которая, здороваясь, обращается ко мне по имени.

После тренировки я выпил протеиновый коктейль. Он был не очень. Собственно, я бы сказал, что он был пыльным и мокрым. Вот знаете, клюквенный сок бывает пыльным и мокрым? Тут было то же самое.

В тот вечер я отправился к стриптизёршам. Итак, вы, возможно, задаётесь вопросом о том, как бы я занимался всеми миллионерскими делами, которыми занимается Дэн, не будучи миллионером. Ответ состоит в том, что Дэн всё покупает за деньги, но я могу купить всё за гиперссылки. Я доказал эту теорию, позвонив в лучший стрип-клуб Мельбурна, Bar 20, и спросив, не мог бы я получить несколько приватных танцев бесплатно в обмен на упоминание. Ответ был утвердительным.

Затем я получил приватный танец с кучей танцовщиц. Мой внутренний подросток был в восторге, но остальная часть меня была обеспокоена тем, как мой приятель делает фото. Я хотел, чтобы он сделал их по-настоящему хорошо, но я лежал в куче мале и был занят.

Если честно, в этот момент я, вероятно, был ближе всего к Дэну. Потому что, хотя демонстрационная подборка фото Дэна на Instagram как будто бы представляет мгновения его дня, правда состоит в том, что его декорации подразумевают планирование. Все эти женщины тусуются с Дэном, не потому что Дэн хорошо занимается сексом. Они тусуются, потому что им кто-то платит, а затем делает фото. Известность на Instagram подразумевает некий уровень хитрости, о котором забывают, а для меня это подразумевало поглощение смеси Moet с протеиновым коктейлем и волнения о том, не накрутил ли я ISOслишком сильно для вспышки.

Среда

В среду я отправился на частном в самолёте в никуда. Это связано с тем, что у Дэна есть частный самолёт, который я заменил на организованный компанией под названием Airly (хотите летать сколько угодно между Мельбурном и Сиднеем всего за 2,550 долларов в месяц?!). Кроме того, это была всего лишь фотосессия, поэтому мы сидели на взлётной полосе.

Изначально я договорился о том, чтобы со мной приехали несколько стриптизёрш, но съёмка была в 10 утра, и стриптизёрши не явились. Был напряжённый момент, когда я подумал, что сяду в самолёт один, что Билзеряну очень не по душе, но этого каким-то образом не произошло.

Это Джулия. Она моя приятельница, так что просить её приодеться по случаю коктейльной вечеринки и подавать шампанское было социально приемлемо, и это не заставляло напрягаться.



Мариам справа. Она пишет для нас, VICE, поэтому просить её присоединиться было странно. Разумеется, это всего лишь фотосессия, и никаких оргий там не было, однако Дэн допускает на свои фото женщин по тем простым старомодным причинам, которые совершенно не сочетаются с корреспондентскими соглашениями. Однако Мариам держалась профессионально и не разрывала зрительного контакта со своим телефоном.



Я – Дэн Билзерян после изнурительных сексуальных выходных в Вегасе во время трёхминутного полёта назад в Лос-Анджелес с 10 миллионами долларов и новым огнестрелом.

А ещё я – Джулиан, пользующийся туалетом в частном самолёте, потому что я делаю вид, что я – Дэн Билзерян, а протеиновые коктейли ужасны.

Четверг

Я разжился другим протеиновым порошком. Можно было бы подумать, что «Nature‘sWay» («Путь природы») – это понятие, не имеющее совершенно никакого отношения к протеиновому порошку, но это попросту не так.

Затем мы пошли стрелять, и я узнал, что огнестрел – это фуфло. Вот и всё, что я узнал. Он жестокий, громкий, а всё, во что стреляют, разлетается на куски, даже если это бумажная мишень. Дэн очень много стреляет из огнестрела, и я с нетерпением ожидал возможности последовать его примеру, однако это, очевидно, не моя епархия. Я вырос в Австралии, а это страна тихая и безобидная. У нас нет ничего особенно клёвого, однако нам дали разрешение на массовую стрельбу для того, чтобы люди могли защищать себя, кажется тупостью. Поэтому огнестрел я просто не понимаю.

Другая проблема состоит в том, что стрельба из ружья кажется похожей на переодевание в могучего рейнджера. Но с другой стороны Дэн Билзерян играет на похожей психологии. Я бы сказал, что Дэн стал известным около 2013-го, а примерно в то время креативщики из рекламной отрасли додумались до идеи Абсолютного Мужчины. Возможно, вы помните эту фразу. Именно общая весёлость и дала нам выражения типа «мужицкий грипп», «мужицкий пакет» и «мужицкая берлога», а также горы продукции (спортивные напитки, мясные пироги, ледяной кофе, вяленую говядину, презервативы, консервированный чили), которая поставлялась в упаковках «мужицкого» размера, наряду примерно с 25000 реклам пива, которые, по сути, являлись одним и тем же калейдоскопом штампов об истинной мужественности. Билзерян как абсолютный мужчина идеально вписывался в этот шаблон, однако три года спустя всё это кажется несколько устаревшим. Угу, огнестрел. Круто.

Пятница



Сегодня у меня был последний день, поэтому я подлил себе в коктейль водки. Хрен с ним.

Затем я принёс в офис козу, потому что Дэн неравнодушен к козам. Пролистайте Instagram этого парня, и много раз увидите, как Дэн отдыхает с козликом, которого называет Зевсом. Есть одна фотка, где они вместе смотрят телевизор в постели. На другой они с Зевсом едят барбекю где-то на крыше со стриптизёршами. У Дэна даже есть машина, на которую набито изображение Зевса. По-видимому, Дэн немного помешан.

Итак, мы тусовались, и я попытался работать. Козлика звали Два-Удар, и интересно ему было только одно – еда. Смотря в его продолговатые зрачки, я видел голод и пустоту. Возможно, лишь краешек глубокой прекрасной бездны.

Здесь, возможно, было некоторое сходство с Дэном. Он, по-видимому, неравнодушен к власти, вот и всё. Дэн нанимает женщин для фото, качается для фото, стреляет из огнестрела для фото, и всё это для того, чтобы заполучить подписчиков, что равняется власти.

Дэн олицетворяет собой вечный поиск большего. Всё, что он делает, – масштабно и пафосно, а также щедро посыпано бабами в кокаине. Он – Америка во плоти, а для меня – парня, который просто хочет найти друзей и периодически отправлять в турпоходы, этому довольно сложно соответствовать.

А спустя неделю жизни как у Дэна я осознал, что она не так уж крута. Мне жизнь в основном просто кажется жизнью, что бы я ни делал. Разумеется, частные самолёты – это неплохо, но это же просто трубы с крыльями. Неплохо было полежать в небольшой кучке стриптизёрш, однако это просто люди. В конце концов, всё это походило на планирование большого путешествия в Европу просто для того, чтобы приехать и задуматься: «Ага, это старая церковь. А ещё что?»

Но Дэн не может остановиться. Он – знаменитость Instagram, и он застрял в этой огромной, бессмысленной, изнуряющей, не доставляющей удовольствия беговой дорожке. Так что по прошествии этой долгой недели я могу не обращать внимания на деньги и выбор Дэна Билзеряна и смотреть прямо на козлика на фоне. Прямо на Зевса, который знает, что лучше всего, пожалуй, кушать.

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