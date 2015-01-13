Я пыталась опьянеть от шоколадных конфет с ликёром

Фото Джек Паско

Взято с VICE UK

Готовьтесь! Скоро наступит новая эра Алкогольной Британии: скоро детям разрешат покупать конфеты с алкогольной начинкой.

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Это наполненное алкоголем удовольствие, которое покупает только твоя бабушка и больше никто, на протяжении десятилетий было запрещено к продаже лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Боялись, что 12-летние подростки начнут поглощать коробки конфет с мятным ликёром, а потом в пьяном угаре ломать скамейки и дразнить лебедей. Но правительство теперь на пути к перехвату тягостного, бюрократического закона, и запрет на алкогольные конфеты (что наверняка затрудняет бизнес маленьких магазинчиков) станет всего лишь одним незначительным правилом, которое следует отменить.

Вполне предсказуемо, что эта инициатива не прошла мимо борцов против чрезмерного употребления алкоголя. Они пошли путём нагнетания страха, убеждая людей в том, что алкогольные компании будут использовать это изменение в законодательстве, чтобы получить конкурентное преимущество среди молодежи, давая им попробовать спиртное в юном возрасте. Следовательно, достигнув пубертатного периода, они начнут осуществлять налёты на домашние бары родителей, собственно, как это и делали целые поколения британских подростков.

Насколько я знаю, эти борцы упустили три ключевых момента. Во-первых, конфеты с ликёром имеют настолько отвратительный вкус, что никто с работающими вкусовыми рецепторами не захочет их съесть. Во-вторых, дети – не дураки; более вероятно, что они дадут незнакомцу десятку за банку пива, чем потратят 7 фунтов (11 долларов) на коробку этой гадости. В-третьих, и это, наверное, самое важное, содержание алкоголя в каждой конфете ничтожно мало.

Этот последний пункт заставил меня задуматься. Сколько конфет должна съесть, например, ваша юная двоюродная сестра, чтобы почувствовать себя навеселе? Есть некоторые доказательства (довольно невероятные), что раньше люди пьянели от конфет. Но кажется маловероятным, что кто-то чисто физически сможет съесть столько конфет, чтобы опьянение от алкоголя наступило раньше тошноты от сладкого.

Я решила ответить на свой вопрос, купив столько конфет с ликёром, сколько могла себе позволить, и отправить их себе в рот. Оказалось, что я смогла себе позволить всего четыре коробки (всего 80 конфет), следовательно, если кто-то из малолеток захочет сделать то же самое, им придется хорошо попотеть. Мне пришлось обойти пять супермаркетов по всему Южному Лондону, чтобы их собрать. Потом я пошла в Хэлфордс, чтобы купить там алкотест и с его помощью официально измерять степень своего опьянения.

Согласно одному не очень надёжному источнику в интернете, 450 граммов конфет с ликёром равносильны бутылке вина. Таким образом, мои четыре коробки конфет равны примерно полутора бутылкам. Я опьянею или заработаю диабет? Напьюсь до потери пульса или почувствую жёсткое недомогание?

Я не переставала думать, как Престон из шоу NeverMindtheBuzzcocksсъел огромное количество конфет с ликёром на шоу CelebrityBigBrother в том же году, после чего его вырвало четыре раза. И помня о нём и его шоколадном подвиге, я села за стол и начала свою миссию.

Глядя на лежащие передо мной четыре коробки конфет, я не верила в возможность выполнения своей задачи. Слишком много конфет нужно было отправить внутрь человека ростом в пять с небольшим футов. Несмотря ни на что, я начала с алкотеста, чтобы отмерить начальный уровень алкоголя в моей крови. Он был равен нулю. Я была готова начать эксперимент.

Я откусила первую конфету, думаю, это была Курвуазье, и сразу вспомнила, что сказала себе, когда впервые попробовала конфету с ликёром: «Больше никогда».

Десять конфет и я уже чувствовала тошноту, но эта тошнота была больше похожа, как если вы съедите сладости с пяти рождественских календарей за один присест, совсем не та мутящая тошнота в результате 10 выпитых порций коньяка.

Я подождала 20 минут, чтобы вся выпивка, содержащаяся в конфетах, попала в кровь. По истечении этого периода, алкотест показал 0.03, примерно две трети допустимой нормы для вождения автомобиля. Я была на правильном пути.

Всё, что я поглощала, имело противный вкус, а конфеты с виски вообще вызывали у меня рвотный рефлекс. Так что я, по возможности, старалась налегать на Ирландский сливочный ликёр и Куантро.

Пятнадцать конфет съедено. Я начала одновременно чувствовать себя разочарованной и получившей доказательства. Я не пьянела и это раздражало, потому что хотелось получить некоторое вознаграждение за эксперимент, но также было хорошо то, что борцы за трезвость благодаря этому выставлялись морализирующими идиотами.

Тем не менее, с конфетой номер 20, я начала чувствовать опьянение. Подождав немного, я снова проверилась на алкотесте. Невероятно, но он всё так же показывал 0.03.

Поискав совета в интернете, я прочитала, что сахар и жир, содержащийся в конфетах, может нивелировать эффект от алкоголя, уменьшая мою степень опьянения. Тогда, я решила, что пришло время употреблять их по-другому.

Я пробовала откусывать края конфеты и вылизывать всю начинку. Я пыталась выпивать содержимое из конфеты, как из чашки. Ещё я пробовала пить через соломинку.

После тридцати конфет, я снова остановилась. Алкотест показал 0.05 – всё ещё в границах 2/3 допустимой нормы.

Ну всё, или пан или пропал. Я должна была сделать больше, чтобы только доказать, что в принятии бессмысленных вызовов я дам фору любому из «Обычных парней». Мой рот был заполнен гадостным шоколадом и поддельным Бейлисом, но каким-то образом число съеденных конфет дошло до 45 без рвоты. Я снова сделала тест, но прибор работал некорректно, прыгая между 0.00 и 0.07. В любом случае, я чувствовала себя, как после пары шотов.

Но как я могу быть в этом уверена без научных доказательств? Алкотест сломался, поэтому я решила совершить некоторые действия и измерить, были ли мои способности в выполнении этих действий ослаблены.

Сначала я решила проверить, насколько я пригодна для езды. Но не на машине, потому что (а) это было бы безответственным, ведь я пила спиртное, (б) я не умею водить. Вместо этого я одолжила велосипед у своей соседки Элис.

Я сделала усилие, чтобы взобраться на него верхом, но это могло быть из-за того, что я намного ниже её ростом. Тем не менее, как только я села на велосипед, сразу смогла поехать. Сорок пять алкогольных конфет не повлияли на мою способность ездить на велосипеде.

Физические реакции проверены, теперь я перешла к умственным. Сев за компьютер, я запустила математический тест BBCBitesizeKS3. Несмотря на то, что в нем было всего шесть вопросов, мне понадобилось 15 минут, чтобы набрать 50%. Либо мой интеллект ниже, чем у 11-летней школьницы, либо я немного подвыпившая. Мне бы хотелось больше верить в последнее.

Наконец, после умственных способностей, проверяем простейшие рефлексы. Пришло время проверить, стали ли мои глаза пьяными после алкогольных конфет. Чтобы это сделать, я зашла в YouTube и нашла новое видео от McBusted, супергруппы от Busted–McFly (без бородатого, который ушел из Busted и основал эмо-группу).

Я никогда не была в восторге от Мэтта Уиллиса. В его зажравшемся лице в клипе «Зачем я иду в школу» было что-то, что заставило меня повременить с началом. Но я слышала, что у него был смелый «роковый» имидж, и возможно в этом плохом парне от рок-н-ролла есть нечто, что я смогу оценить.

И все-таки, несмотря на черную футболку и татуировки, он мне так и не понравился. Твёрдое «нет». Вон тот другой из “Busted” теперь похож на WeetosProfessor. Тоже твёрдое «нет». Проходя дальше по компании McFly, своё единственное «да» я могла отдать только Доуги. Но у него всегда было «да», так что это ни о чём не говорит.

В итоге, я бы не хотела переспать с большей частью McBusted. Имейте в виду, возможно, всё дело было в ужасной песне, или из-за того, что на экране было много взрослых мужчин, одновременно прыгающих с гитарами. Или может быть, я просто не была подвыпившей, в конце концов.

После всего этого волнения, у меня начался энергетический спад и мне стало немного грустно. Может быть, это вызванная алкоголем хандра, подумала я. Но, по всей вероятности, это имело прямое отношение к тому, что я только что съела недельную норму сахара за 45 минут. Какой бы ни была причина, я знала, что я больше не буду так экспериментировать.

Итог такой: в нагнетании страха нет смысла. Что важно, так это осведомлённость и образование, независимо от того, есть ли у ребёнка доступ к алкогольным конфетам или нет. Если ребёнок действительно хочет попробовать алкоголь, он лучше украдёт пиво у родителей, чем совершит длинное путешествие в Tesco за слабоалкогольными конфетами.

К тому же, если они всё же совершат попытку нажраться десятком упаковок конфет, поверьте мне, это на 100% отвернёт их от алкоголя, пока им не исполнится достаточно лет, чтобы легально пить.

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