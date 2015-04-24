Я попыталась посмотреть 40 часов сериала «Игра престолов» одним махом

Краткое описание первых четырёх сезонов сериала смотрите ниже.

На носу была зима, когда я переехала из Майями в Нью-Йорк в середине ноября, поэтому я стала заниматься тем же, чем занимаются многие на северо-востоке, когда становится холодно, темно и грустно на целые месяцы: сидела дома и смотрела телевизор. Я смотрела всё подряд. Всё, кроме «Игры престолов».

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Когда я говорила людям, что это из-за того, что я не люблю «фэнтэзи», все без исключения отвечали: «Но это же всего около 5 процентов сериала!» На самом деле, долго объяснять, почему это самый популярный продукт НВО. В конце концов, невозможно, чтобы все 18,4 миллионов людей, которые регулярно смотрят «Игру престолов», были людьми, читающими «Колесо времени». Хотите верьте, хотите нет, но я думала, что сам сериал был о простых гномах, трахающих принцесс с какими-то драконами, поэтому в сериале мало того, что может привлечь таких людей как я.

Но начался пятый сезон, и это означает, что все снова о нём говорят. Поэтому я решила после определённого давления со стороны сверстников, граничащего с запугиваниями, что моим долгом как гражданина мира экранов было идти в ногу со всеми. По крайней мере, попытаться. И это переросло в идею, что я должна посмотреть каждый эпизод, а это 41 час «Игры престолов», и записать на видео себя за этим занятием. Я буду как Дэвид Блэйн; Дэвид Блэйн из «Подземелья и драконов» – версии «Видеодрома».

СЕЗОН 1

Слухи о неимоверном количестве сцен траханья в Вестеросе подтвердились. После часового просмотра сериала у меня сложилось впечатление, что я видела все варианты персонажей во время секса раком. Однако, я волнуюсь за Дейнерис, которую пугает собственный брат, и которая потом выходит замуж за ужасного мускулистого мужа, хотя она приободряется после того, как вдруг вселяется в него, следуя советам слуги о космическом сексе. Также мне непонятно – существует около 500 персонажей, и их всех зовут Дорены. Трудно за этим уследить, и я боюсь потерять сюжетную линию. Это не сулит ничего хорошего этому эксперименту.

Приходят два друга и заказывают мексиканскую кухню из ресторанчика внизу, но глядя на инцест и грабежи, не сходящие с экрана, есть не хочется. Вид Дейнерис, которая ест лошадиное сердце, тоже не помогает. Не думаю, что этот эксперимент – идеальный вариант просмотра сериала, такой способ не позволяет вам наслаждаться и заставляет терпеть. Мне нравится Арья, но когда обезглавливают её отца и она становится уличным мальчишкой Диккенса, я зависла. Я сломалась?

СЕЗОН 2

Изначально, я планировала сделать небольшой перерыв между первым и вторым сезонами, но я не останавливаю марафон. Хочу сохранить инерцию. К тому же, я смотрю этот сериал уже так долго, что не знаю, чем занять себя в «перерыве». Те, кто прилипает к телевизору, знает о таком состоянии, но спустя несколько часов такого прилипания, вам уже не стыдно. Какая разница между просмотром восьми или пятнадцати эпизодов сериала? В любом случае, вы, скорее всего, будете врать всем о том, как провели выходные. К началу второго сезона каждый эпизод кажется шагом вперёд на длинном-длинном пути. Мне кажется, что от этого ловят тот же кайф, что и от перехода на следующий уровень в игре «World of Warcraft».

Однако скоро становится ясно, что «Игра престолов» – это самый ужасающий сериал, на который можно запасть, потому что в нём так много смерти и горя. В каждой сцене кого-то протыкают мечом или кого-то имеют за политические мнения. Это серьёзный стресс. Мой желудок сжимается, и я понимаю, что уже 1:30 ночи, а я давно ничего не ела, с момента как Джофри перевоплотился в дьявола. Всё закрыто, я звоню в доставку «Queens» и выбираю бутерброд с курицей и салатом с жёлтым американским сыром и беконом. Дважды кусаю и бросаю бутерброд на кровать, где он проведёт следующие 12 часов или около того.

Я начинаю подозревать у себя галлюцинации, и прихожу к выводу, что моя психика уже нарушена. Я продолжаю смотреть.

В 3 утра единственный друг, который у меня появился со времени переезда в Нью-Йорк (назову его Том), и который живёт внизу по улице, пишет смс: «впустишь? я на минутку». Я не знаю, зачем ему минутка, но мне всё равно. Мне просто нужен кто-то в моей крохотной комнатке, где, как мне всё больше кажется, должна быть обивка на стенах.

Но когда он приходит, то начинает рыдать на моём диване, и рассказывает запутанную историю о больном друге, который приходит домой поздно, и его родители выгоняют его из дома. Он рассказывает одно и то же, пока до меня не доходит, что ему что-то нужно. На заднем плане всё время бушует «Игра престолов», хотя, кажется, он её не замечает или не возражает, что я не отрываюсь от сериала. Потом Том предлагает мне наркотик, который он завернул в фольгу. Я на секунду задумываюсь, но решаю, что ещё больший вынос мозга в мир фантазий – не самая хорошая идея. Он засыпает на диване у меня в гостиной, а на следующий день ведёт себя так, будто ничего не было.

Я продолжаю смотреть.

После обеда того дня, когда нормальные люди не спят и чем-то заняты, другие мои друзья заходят навестить меня, и у меня появляется ощущение того, как это быть наркоторговцем. Люди заходят на пару минут, чтобы посидеть на моём диване, уходят, потом возвращаются, а я продолжаю сидеть на диване и делаю то же самое, что и в прошлый раз.

Но, когда никто больше не заходит, мне становится несказанно одиноко. «Когда вы играете в «Игру престолов», вы либо побеждаете, либо умираете», предупредила Серсея в седьмом эпизоде первого сезона. Я уже решила, что она мой духовный наставник. «Середины не существует». По мере того, как я приближаюсь к середине своего марафона, эти слова отзываются во мне всё больше. Я играю в настоящую Игру престолов, и я либо одержу победу, либо умру.

Всё это время я записывала себя на видео. Я решила, что видео будет забавным (хотя лишь одна часть – ниже – такой и оказалась). В какой-то момент я замечаю, что на записывающей меня камере мигает красный огонёк, поэтому я звоню парню, который понимает в камерах, чтобы спросить, что мне делать. Почти сразу же он присылает мне две картинки задней части камеры и пошаговые инструкции о том, как заменить карту памяти. Это всё сплошной бесполезный текст. Я не могу понять смысл слов, даже когда читаю их громко и пытаюсь отделить каждое предложение как отдельное указание. Он присылает мне видео. Голос диктора монотонен, никого не обезглавливают, и, по-видимому, из-за этого я не могу обратить на него внимание. Я просматриваю видео дважды и сдаюсь.

Я провозилась с камерой около часа, и пока я пытаюсь руками приподнять прикрученную болтами часть камеры, у меня появляется чувство, что надо мной смеются. Только никого вокруг нет. Я беру свой надкушенный бутерброд и многозначительно бросаю его в мусорное ведро, чтобы ко мне вернулось ощущение действительности.

В конце концов, я звоню другому человеку, который знает, как пользоваться камерами. Она объясняет мне, что нужно нажать кнопку, на которой написано «нажать», чтобы достать карту. Я начинаю это действо снова, и сотни человек горят живьём на своих кораблях.

Теперь меня ничего не шокирует. В Вестеросе жизнь – дешёвка, а минеты – ещё дешевле.





СЕЗОН 3

Официально я не считала, но кажется Питеру Динклэйджу сделали приблизительно 47 минетов. Я абсолютно уверена в этом. Фактически, меня больше ничего не шокирует. В Вестеросе жизнь – дешёвка, а минеты – ещё дешевле. Ранее Мейстер Эймон сказал, что приближается зима, которая «будет долгой, и с ней придут тёмные вещи». Моя жизнь – это долгая зима.

Двадцать пять часов «Игры престолов», и я стала похожа на себя много лет назад. Но когда всё идёт к королевской свадьбе, я ощущаю, что приближается нечто захватывающие и собираю силы для второго дыхания. Интуиция меня не обманывает, потому что одна сцена, которая, как я теперь знаю, называется «Красная свадьба», это, пожалуй, самая насыщенная штука, которую мне доводилось видеть по телевизору. Впервые я смотрела «Деток», когда мне было около 17 лет, последние пять минут я стояла и кричала в экран. Сейчас реакция была похожей. Хотя я уже научилась иметь дело со всеми смертями, даже со смертью Неда Старка, я чувствую, как слёзы катятся по моему лицу. Я, не моргая, смотрю на экран и отворачиваюсь только, когда логотип НВО возвращает меня к реальности. Вот как это выглядело:

СЕЗОН 4

Душевные переживания меня выматывают. Впервые я чувствую, что могла бы уснуть, если бы захотела. Я серьёзно подумываю о том, чтобы надеть бейсбольную кепку и очки «Уикенд у Берни», такой себе стиль, чтобы одурачить камеру. Я прихожу к выводу, что это «хорошая идея» и что «никто не узнает». Я косо смотрю на камеру, потому что считаю её своим врагом.

Красная свадьба, на самом деле, – это последний сюжетный момент, который я могу вспомнить. Я начинаю смотреть четвёртый сезон, но я окончательно нахожусь на стадии равной простому смотрению в пустую стену. «Игра престолов» накрывает меня, как кровавая волна, но я выпуталась, глаза слипаются, и я нечаянно засыпаю.

Когда я просыпаюсь у себя на диване в ботинках приблизительно 11 часов спустя, первое, что я вижу, это мигающая лампочка камеры, которая сообщает, что камера больше не записывает. Второе, что я замечаю, это какой чертовски прекрасный день за окном.

Пока я плетусь вниз по лестнице, чтобы ощутить первый день весны, я чувствую себя такой же взрослой, как и два подростка в пальто. Нижняя часть моего тела не хочет сотрудничать с верхней. Но, это не важно. Зима закончилась. И она была долгой.

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