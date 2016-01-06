В канун Нового года я завис в стрип-клубе с мамой Милашки Бу-Бу

Если вы желаете знать, как лучше всего было провести канун Нового года в Нэшвилле, что в штате Теннеси, достаточно обратить внимание на представленный выше плакат. DejaVu, одно из множества престижных стриптиз-заведений Нэшвилла, поставило себе задачу отличиться за новогодние праздники, наняв одновременно Сэсси Кэсси, самопровозглашённую «Самую маленькую стриптизёршу в мире», и Маму Джун Шеннон, которую вы, возможно, лучше знаете как мать юной королевы красоты и звезды реалити-шоу Милашки Бу-Бу. Судя по одному лишь плакату, мероприятие обещало огромную массу китча. Я с облегчением могу сказать, что оно не подвело.

Джун Шеннон, которую диджей DejaVu весь вечер отвратительно называл «мамой Милашки Бу-Бу», нельзя с чистой совестью отнести к изысканным развлечениям. «Мама Джун» (её также знают под этим именем) начала свой невероятный путь к известности по телевизионным реалити-шоу благодаря тому, что ей удалось оказаться ещё более отталкивающей, чем другим мамам участниц детского конкурса красоты из шоу TLC «Коронованные детки»: эксплуатационной жести, прежде всего известной своим опасным отношением к предпубертатной сексуальности и нормализацией потребления энергетиков детьми.

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Сие гротескное зрелище породило «паровоз» для этой семьи, шоу «Милашка Бу-Бу», в котором приготовления упомянутой в названии Аланы (на тот момент шестилетней) к конкурсам в значительной степени заменил ускоренный курс по грамматическим ошибкам её матери и использованию ею купонов.

Бу-Бу завладела если не сердцем Америки, то её вниманием на четыре коротких сезона, а затем исчезла на фоне трагических слухов о том, что Мама Джун якобы возобновила отношения с Марком Макдэниелом, человеком, осуждённым за растление её старшей дочери в 2004 году. Семья отрицала возвращение Макдэниела, но спасать шоу или семью было уже поздно. Жертва, Анна Шеннон Кардуэлл, по-прежнему живёт отдельно от матери, несмотря на то, что бывший отец семейства Майк «Сахарный Мишка» Томпсон вернулся для участия в более чем натянутом «MarriageBootCamp: RealityStars» («Курс молодого супруга: звёзды реалити-шоу») в главной роли вместе с Джун. Путь, пройденный этой семьёй, во многих отношениях был скорее печальным, чем странным. Возможно, пиком стал стрип-клуб под Новый год.

Хорошо известно, что мать Милашки Бу-Бу, Мама Джун, идёт своей дорогой по костям. Когда её до абсурдного простецкое реалити-шоу находилось на пике популярности, TMZсообщал, что пятизначная плата за каждый эпизод, зарабатываемая семьёй, поступала непосредственно на счета, предназначенные для детей Джун, в то время как она и её партнёр Майк «Сахарный Мишка» Томпсон жили за счёт его доходов подрядчика. Всего через три года два разоблачения её связей с осуждёнными растлителями малолетних временно свели на нет её конкурентоспособность и вынудили TLC отменить шоу, а её весь год показывали в интермедии в стрип-клубе. Шеннон представляет управленческая компания, среди клиентов которой числятся Скотт Дизик, 2 Chainz и несколько «Настоящих домохозяек» из различных населённых пунктов.

Около полуночи я практически не слышал, что пыталась сказать танцовщица, в прямом и переносном смысле вертевшаяся у нашего столика, за назойливым шумом Лил Джона и чего-то похожего на всех участников EastsideBoyz. Стрип-клубы по ряду причин не славятся располагающей к беседам атмосферой, и DejaVu не был исключением. Сочетание толстой гранитной столешницы, её ещё более толстых высоких каблуков и состояния потёртого, осевшего кожаного сиденья, на котором покоилась моя пятая точка, указывали на то, что её уста, должно быть, находятся минимум в семи футах от моих ушей. Этого расстояния было более чем достаточно для того, чтобы превратить её более чем мужественное заявление: «Сюда никто не пришёл посмотреть на Маму Джун» – в неразборчивый щебет. Оглядываясь вокруг, я в этом несколько засомневался.

Стрип-клубы до отказа набиты словом «нет». Нет, я не хочу танец на коленях прямо сейчас. Нет, ваш купон на бесплатное покрытие сегодня не действует, можете расплатиться за стойкой. Нет, убедительно прошу вас не забирать ящик Keystone, который я сюда притащил, из-за того, что законодательство Теннеси запрещает вам смотреть на соски и покупать выпивку в одном и том же месте. И так далее. Но, судя по виду пола, очень немногие люди отвечали «нет» на приглашение в клуб этим вечером. В заведении были только стоячие места, и жаждущих посидеть посетителей (к примеру, меня) быстро согнали с забронированных диванов у сцены.

«Что за толпу мы пытаемся сюда привлечь?» – спросила какая-то стриптизёрша ни у кого конкретно. Она не перестала танцевать, но как только она уселась на корточках на столе, словно Бастер Поузи, только гораздо сексуальнее, я, наконец, смог разобрать, что она говорила. Впрочем, верно: заведение было до отказа набито зеваками, но VIP-комнаты странным образом пустовали.

«Здесь такое оживление, – сказала взволнованная и раздражённая танцовщица другому сотруднику, пока я наблюдал за происходящим с блоком пива в руке. – А я станцевала всего один раз за ночь!»

Когда пришло время встречи с Мамой Джун, посетители выстроились в плотную очередь, как будто думали, что Джун могут забрать в любой момент, чтобы отправить в лимузин или на частный самолёт. Я воспользовался возможностью выбраться из угла, который до настоящего времени являлся царством мусорного ведра, банкомата и осоловелого бородатого автора (то есть меня). Я вклинился в хвост очереди, в то время как диджей играл песню Эминема «W.T.P.», которая, учитывая, что полностью её заголовок звучит как «White Trash Party» («Вечеринка белых нищебродов»), казалась отчасти уместной. Судя по всему, этого не заметил никто.

К счастью, времени было достаточно и для встречи, и для общения – сначала с телохранителем Джун, а затем с большой Мамочкой лично. Были и фотографии, и объятия, и множество воплей – большей частью из-за алкоголя, шума и явного абсурда вечера. Компания женщин передо мной пришла в совершеннейший экстаз и болтала с Джун дольше, чем я болтаю с большей частью своих ближайших друзей.

Снимки делал телохранитель Мамы Джун. «Твою дивизию, ну она и яркая!» – высказалась Джун о вспышке моего телефона.

Автор и Мама Джун. Автор фото – телохранитель Мамы Джун

Презрение, которое танцоры питали к «маме Милашки Бу-Бу» и к той толпе, которую она привлекла, исчезло около часа ночи, когда на сцену вышла Малышка Сэсси Кэсси, другой хэдлайнер WTF Weekend Мамы Джун. Как сообщается на её официальном вебсайте, рост у в Кэсси всего 86 сантиметров (рост среднестатистического ребёнка ясельного возраста), а если увидеть её живьём, то даже эта цифра может показаться завышенной. Однако толпа была от неё без ума. Когда она делала колесо туда-сюда, сцену засыпали долларовые банкноты, а мужчины, которые весь вечер сидели, как приклеенные, подхватились на ноги и стали раздавать чаевые, подгоняемые то ли шоу Кэсси, то ли настойчивыми заявлениями диджея о том, что бездействие толпы «заставило [его] задуматься, не играют ли они за другую команду», то ли и тем, и другим сразу.

Если вы сейчас размышляете о специфике шоу «Самой маленькой стриптизёрши в мире», позвольте мне описать его; однако прошу заметить, что ряд деликатных подробностей представления, возможно, не получится кратко выразить словами. Очень советую вам взглянуть на Кэсси самостоятельно; чтобы оценить это по достоинству, действительно нужно там побывать. Само собой разумеется, что в следующем абзаце предостаточно спойлеров.

Как вы, возможно, и ожидали, арсенал стриптизёрских трюков Сэсси Кэсси несколько ограничен по сравнению с тем, чего может достичь танцовщица среднего роста. Дело идёт немного медленнее, и да, вид с сидячего места не особенно хорош. Кэсси и в самом деле приходится маневрировать по сцене несколько дольше, но в промежутках между движениями она делает потрясающие отжимания в стойке на руках. В целом, работы с шестом не очень много, но она всё-таки забралась почти на самый его верх, в какой-то момент совершенно исчезнув за подвесным потолком. Она называет свою технику залезания на шест «коала», и это легко понять. Значительная часть хореографии казалась скорее впечатляющей, чем эротичной, что, на мой вкус, было более чем нормально. Может, Кэсси и была нетрадиционной, но она однозначно блестяще играла на публику.

Всё было хорошо до самого утра, если можно судить по этому совершенно особенному завершающему танцу, но к тому времени, когда Малышка Сэсси Кэсси подбирала нижнее бельё со сцены, мой раунд пива уже давно закончился, а мой интерес к полной и частичной наготе иссяк так же, как и мой кошелёк. Пора было отправляться на поиски дороги домой (такси кружили вокруг клуба, будто стервятники) и задуматься, принесёт ли 2016 год что-нибудь хотя бы вполовину такой же развлекательной фигни, как эта.

Я в этом сомневаюсь.

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